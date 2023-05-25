Тур: 29. Стадион: Краснодар.
Позже
История личных встреч
Краснодар
ЦСКА Москва
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
29 матчей
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.08
0.88
Среднее время на гол
83
102
Всего голов
31
8
Голов в среднем за матч
1.94
0.62
Среднее время на гол
46
146
Всего голов
45
22
Голов в среднем за матч
1.55
0.76
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
118
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|13
|0.46
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|0.36
|Ионов Алексей
|7
|0.25
|Кривцов Никита
|6
|0.21
|Олусегун Олакунле
|4
|0.14
|Баньяц Михайло
|3 (1)
|0.11
|Батчи Жоау
|3
|0.11
|Кади
|3
|0.11
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|Рамирес Кристиан
|2
|0.07
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Петров Сергей
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кокшаров Александр
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|17 (5)
|0.61
|Обляков Иван
|8
|0.29
|Медина Хесус
|7 (2)
|0.25
|Карраскаль Хорхе
|6 (2)
|0.21
|Заболотный Антон
|3
|0.11
|Кучаев Константин
|2
|0.07
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|Виллиан Роша
|2
|0.07
|Мухин Максим
|1
|0.04
|Набабкин Кирилл
|1
|0.04
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|1
|0.04
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|5
|1
|Рамирес Кристиан
|5
|1
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|5
|0
|Кривцов Никита
|5
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Кобнан Мозес
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Ленини Пина
|3
|0
|Черников Александр
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Олусегун Олакунле
|2
|0
|Кади
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зделар Саша
|6
|0
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Мухин Максим
|5
|0
|Обляков Иван
|3
|1
|Виллиан Роша
|3
|1
|Гайич Милан III
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|Кучаев Константин
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
ЦСКА Москва
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
6
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
ЦСКА Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
1
Волевые поражения
23
34
Краснодар
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
ЦСКА Москва
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
32
40
Голы по времени матча
Забито
30
17
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
6
20%
5
29%
29%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
6
20%
3
18%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
4
24%
6
35%
76-90
Забито
33
34
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
2
6%
3
9%
1-15
5
15%
6
18%
16-30
7
21%
9
26%
31-45
11
33%
2
6%
46-60
4
12%
7
21%
61-75
4
12%
7
21%
76-90
Пропущено
24
10
7 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
5
21%
4
40%
46-60
6
25%
1
10%
61-75
6
25%
2
20%
76-90
Забито
63
51
28 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 21
3 Не забивали 4
8
13%
8
16%
1-15
9
14%
10
20%
16-30
11
17%
11
22%
31-45
16
25%
3
6%
46-60
9
14%
9
18%
61-75
10
16%
10
20%
76-90
Пропущено
41
27
15 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 18
5
12%
0
0%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
4
10%
7
26%
31-45
8
20%
5
19%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
10
24%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1
Результаты матчей
Краснодар
ЦСКА Москва
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
3
8 раз 29%
1
4 раза 14%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Краснодар
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
113
104
59
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
104
68
59
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
244
217
1612
1018
820
226
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 26
|54
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|60 - 44
|46
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|52 - 54
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|36 - 52
|37
|11.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|29 - 45
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|15.
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 62
|18
|16.
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 22
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва
Исход игры
Краснодар
28.1% (16)
Ничья
38.6% (22)
ЦСКА Москва
33.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (33)
Меньше
35.29% (18)
Обе команды забьют
Да
94.12% (48)
Нет
5.88% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.3% (15)
1:2 ЦСКА Москва
22.8% (13)
2:1 Краснодар
19.3% (11)
2:2 Ничья
10.5% (6)
2:3 ЦСКА Москва
3.5% (2)
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