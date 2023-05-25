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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 57
Краснодар 28.1% (16)
X 38.6% (22)
ЦСКА Москва 33.3% (19)
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Краснодар
Ничья
ЦСКА Москва
3.48
3.90
3.25
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История личных встреч

Краснодар
ЦСКА Москва

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

29 матчей

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:0
К
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
КPП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.08
0.88

Среднее время на гол

83
102

Всего голов

31
8

Голов в среднем за матч

1.94
0.62

Среднее время на гол

46
146

Всего голов

45
22

Голов в среднем за матч

1.55
0.76

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
118

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 13 0.46
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.36
Ионов Алексей 7 0.25
Кривцов Никита 6 0.21
Олусегун Олакунле 4 0.14
Баньяц Михайло 3 (1) 0.11
Батчи Жоау 3 0.11
Кади 3 0.11
Ахметов Ильзат 2 0.07
Рамирес Кристиан 2 0.07
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кокшаров Александр 1 0.04
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 17 (5) 0.61
Обляков Иван 8 0.29
Медина Хесус 7 (2) 0.25
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.21
Заболотный Антон 3 0.11
Кучаев Константин 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Виллиан Роша 2 0.07
Мухин Максим 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Рамирес Кристиан 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Волков Сергей Евгеньевич 5 0
Кривцов Никита 5 0
Баньяц Михайло 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Ленини Пина 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зделар Саша 6 0
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 1
Виллиан Роша 3 1
Гайич Милан III 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 2 0
Кучаев Константин 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Заболотный Антон 1 0
Медина Хесус 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Краснодар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
ЦСКА Москва
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
6
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
ЦСКА Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

18
1

Волевые поражения

23
34
Краснодар
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
ЦСКА Москва
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

32
40

Голы по времени матча

Забито

30
17
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
6
20%
5
29%
29%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
6
20%
3
18%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
4
24%
6
35%
76-90

Забито

33
34
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
2
6%
3
9%
1-15
5
15%
6
18%
16-30
7
21%
9
26%
31-45
11
33%
2
6%
46-60
4
12%
7
21%
61-75
4
12%
7
21%
76-90

Пропущено

24
10
7 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
5
21%
4
40%
46-60
6
25%
1
10%
61-75
6
25%
2
20%
76-90

Забито

63
51
28 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 21
3 Не забивали 4
8
13%
8
16%
1-15
9
14%
10
20%
16-30
11
17%
11
22%
31-45
16
25%
3
6%
46-60
9
14%
9
18%
61-75
10
16%
10
20%
76-90

Пропущено

41
27
15 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 18
5
12%
0
0%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
4
10%
7
26%
31-45
8
20%
5
19%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
10
24%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1

Результаты матчей

Краснодар
ЦСКА Москва

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
3
8 раз 29%
1
4 раза 14%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Краснодар
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
11
3
1.5
10
4
5
9
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
6
8
5
9
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
24
4
21
7
1.5
16
12
10
18
2.5
8
20
2
26
3.5
4
24
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 28 13 7 8 60 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 28 11 4 13 36 - 52 37
11.
Урал
 Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 14 8 3 3 29 - 18 27
6.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
10.
Урал
 Заявка 14 3 5 6 13 - 22 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.



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    2.10 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Краснодар 28.1% (16)
    X 38.6% (22)
    ЦСКА Москва 33.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.48
    3.90
    3.25
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Краснодар
    28.1% (16)
    Ничья
    38.6% (22)
    ЦСКА Москва
    33.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    94.12% (48)
    Нет
    5.88% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.3% (15)
    1:2 ЦСКА Москва
    22.8% (13)
    2:1 Краснодар
    19.3% (11)
    2:2 Ничья
    10.5% (6)
    2:3 ЦСКА Москва
    3.5% (2)
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    ЦСКА Москва
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