Тур: 29. Стадион: Арена Химки.
0'
0:1
24' ГолЮшин Александр
29' Желтая карточкаГулиев Аяз
0:2
40' ГолЮшин Александр
50' Желтая карточкаСиссе Ибраима
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
29'
40'
50'
Прогноз на матч от Liveresult
66
Андраде
Лео
22
Скворцов
Лев
99
Гулиев
Аяз
16
Бикел
Жаниу
46
Мамин
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
22 Скворцов ЛевЗащитник
- Защитник
-
99 Гулиев АязПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Баклов ОлегВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Химки
Урал
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.4
Среднее время на гол
51
225
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.17
|Долгов Александр
|4
|0.14
|Руденко Александр Александрович
|4
|0.14
|Мирзов Резиуан
|4 (1)
|0.14
|Кухарчук Илья
|2
|0.07
|Ломовицкий Александр
|1
|0.03
|Гильерме Маркос
|1
|0.03
|Главчич Неманья
|1
|0.03
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.03
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
|Гбане Мори
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.17
|Юшин Александр
|5
|0.17
|Бикфалви Эрик
|4
|0.14
|Влут Рай
|4 (2)
|0.14
|Ранджелович Лазар
|3
|0.1
|Газинский Юрий
|3
|0.1
|Мишкич Даниэль
|2
|0.07
|Егорычев Андрей
|1
|0.03
|Филипенко Егор
|1
|0.03
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.03
|Быковский Илья
|1
|0.03
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
|Бегич Сильвие
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбане Мори
|5
|1
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Гулиев Аяз
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Руденко Александр Александрович
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Долгов Александр
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Голубович Петар
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Садыгов Илья
|3
|0
|Мелентиевич Стефан
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Андраде Лео
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|7
|1
|Мишкич Даниэль
|8
|0
|Егорычев Андрей
|5
|1
|Гогличидзе Лео
|4
|1
|Кулаков Денис
|4
|0
|Каштанов Алексей
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|1
|Помазун Илья
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Железнов Юрий
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Урал
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
6
Химки
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Урал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
39
18
Волевые поражения
4
12
Химки
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Урал
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
41
21
Волевые поражения
8
18
Голы по времени матча
Забито
13
13
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
6
46%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
9%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
5
23%
4
18%
31-45
4
18%
5
23%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Пропущено
41
23
21 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
12%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
10
24%
2
9%
31-45
4
10%
6
26%
46-60
7
17%
2
9%
61-75
9
22%
8
35%
76-90
Забито
24
29
5 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
4%
2
7%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
1
4%
5
17%
31-45
4
17%
1
3%
46-60
8
33%
12
41%
61-75
7
29%
29%
6
21%
76-90
Пропущено
63
45
32 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
7
11%
3
7%
1-15
10
16%
6
13%
16-30
15
24%
6
13%
31-45
8
13%
11
24%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
15
24%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1
Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0
Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1
Результаты матчей
Химки
Урал
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Точный счет
3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химки
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
311
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1711
523
1018
325
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 26
|54
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|60 - 44
|46
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|52 - 54
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|36 - 52
|37
|11.
|2:0 Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 45
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|15.
|0:2 Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 64
|18
|16.
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|2:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|0:2 Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|0:2 Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки 0:2 Урал
Исход игры
Химки
10.1% (14)
Ничья
21.7% (30)
Урал
68.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
49.6% (62)
Меньше
50.4% (63)
Обе команды забьют
Да
66.4% (83)
Нет
33.6% (42)
Популярный счёт
1:2 Урал
37.7% (52)
0:1 Урал
17.4% (24)
1:1 Ничья
15.9% (22)
0:2 Урал
5.1% (7)
2:1 Химки
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
1:0 Химки
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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