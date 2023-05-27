Неточный заброс от хозяев в левую часть чужой штрафной площади, безадресный. Мяч спокойно оказывается в перчатках Ильи Помазуна.

Ибраима Сиссе получает жёлтую карточку. Первый фол "Урала" в сегодняшнем матче - и это сразу становится предупреждением для нарушителя. Пострадал в эпизоде Илья Садыгов.

ВАР-проверка вступает в дело. Возможна красная карточка... Момент исчерпан, удаления не будет, "Урал" остаётся на поле в количестве 11 футболистов.

Петар Голубович на правом фланге заступил в положение "вне игры". А сейчас повторяют для телезрителей эпизод, когда Сиссе прямой ногой влетел в колено или чуть ниже Садыгову. Это вполне могла быть красная карточка.

МОМЕНТ! Александр Юшин должен был оформлять хет-трик в данной ситуации. Отобрал он мяч у Лео Андраде в середине поля, вбежал в чужую штрафную и умудрился пробить над перекладиной.

Лев Скворцов справа в гостевой штрафной отправился обыгрывать Лео Гогличидзе, упустил мяч из-под своего контроля и нарушил правила на оппоненте.

Две замены произошли в составе "Химок" в перерыве: Илья Садыгов появился вместо Александра Руденко, а Кристиан Гонсалес - вместо Бутты Магомедова.

Неманья Главчич плохо выполнил подачу с левого фланга, мяч полетел высоко за лицевую линию, невынужденная ошибка "Химок" в атакующих действиях.

С правого фланга "Химки" наносят удар по чужим воротам, это делает Аяз Гулиев, после рикошета мяч двигается мимо левого угла, но Илья Помазун всё равно фиксирует его в своих перчатках.

Положение "вне игры" фиксируется на левом фланге у Александра Юшина. В целом не изобилует офсайдами первый тайм этого матча.

Никола Антич с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади приложился по гостевым воротам и не сумел направить мяч в правый угол, получилось мимо створа.

Свисток на перерыв. Без приключений прошла добавленная минута, и арбитр отправил команды в раздевалки. Дубль Юшина по голам и дубль Егорычева по результативным передачам позволяют "Уралу" вести в счёте с разницей в 2 мяча.

Александр Юшин подал корнер с правого края, Антон Митрюшкин сыграл на выходе, а из-за пределов штрафной площади подключившийся Егор Филипенко переместил мяч выше перекладины.

Андрей Талалаев уже производит первую замену в сегодняшнем матче: в составе "Химок" Лачезар Котев вступает в игру вместо Жаниу Бикела.

Неманья Главчич с семнадцати метров пробивал низом по чужим воротам после выката справа от Александра Руденко и тем самым помешал Бутте Магомедову. Мяч небыстро прокатился правее створа.

Андрей Егорычев, находясь метрах в десяти перед чужой штрафной площадью, прокинул мяч вперёд, но слишком сильно для Эрика Бикфалви.

Неудачно, конечно, складывается первый тайм для "Химок", которые вряд ли хотят проигрывать домашний матч в финишной части сезона.

Ибраима Сиссе пробивал по чужим воротам примерно с линии штрафной площадки, однако это не стало проблемой для поймавшего мяч Антона Митрюшкина.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Александр Юшин (дубль)! Бевеев на правом фланге покатил вперёд Егорычеву, а тот внедрился в штрафную и оформил свой второй голевой пас в матче на Юшина, который ногой с четырёх метров переправил мяч в левый угол.

Итак, заслуживает похвалы "Урал" за такой первый тайм. Приехали к явному аутсайдеру и принялись чётко решать свои дела уже в первом тайме.

Александр Юшин мог сам пробивать с линии штрафной в надежде на хет-трик, но покатил на Эрика Бикфалви, который был вроде в более выгодной позиции, но не сумел переиграть Антона Митрюшкина из района правой штанги.

Много пустых мест на "Арене Химки", и понятно, почему так. Во-первых, команда выступает не лучшим образом. Во-вторых, Fan ID в действии. Ну и ещё есть кое-какие наверняка причины.

33' Эрик Бикфалви опять падал на газон перед чужой штрафной площадью, но на этот раз он встал быстро и с правого угла вратарской добился корнера для "Урала".

32' Александр Юшин небрежно действовал в середине поля, где потерял мяч, однако буквально через пару секунд мяч снова оказался во владении автора недавнего гола.

31' На газоне оказался Эрик Бикфалви после верхового противостояния с Лео Андраде, но пора ему подниматься, арбитр ничего не свистит, а эпизод произошёл вне штрафной площади.

30' Почти полчаса игры уже позади, и можно констатировать, что по-прежнему инициатива держится у екатеринбургского "Урала", желающего забить и второй мяч в ворота хозяев.

29' Аяз Гулиев получает жёлтую карточку. Полузащитник "Химок" задел ногу избавившегося от мяча Мингияна Бевеева, когда отправился в подкат на фланге.

28' Антон Митрюшкин готовится выносить мяч из своей штрафной на чужую половину поля. Не удалось "шмелям" только что обострить впереди с помощью своей очередной вылазки.

27' Андрей Егорычев снабдил мячом Александра Юшина теперь на левом полуфланге, и был заработан угловой "Уралом", после подачи которого мяч выбил головой в аут Никола Антич.

26' Жаниу Бикел подкатился в центре поля против Эрика Бикфалви. Это нарушение правил со стороны футболиста "Химок". Тактический фол, как говорится.

25' Более статусная команда повела в счёте, однако у "Химок" есть характер, и они наверняка постараются ещё устроить непростые минуты защите екатеринбургской команды.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Александр Юшин!

Егорычев по правому полуфлангу отправил низовой проникающий пас на Юшина, который здорово развернулся и из-под Голубовича закрутил мяч под дальнюю девятку.

23' Бутта Магомедов вбросил аут впереди на левом фланге, мяч получил Никола Антич, а потом продолжили химчане пасоваться назад вплоть до центра поля.

22' Лев Скворцов на правом фланге на своей половине поля неаккуратно подбежал к Лео Гогличидзе, владевшему мячом, и совершил против него фол.

22' Сбилось дыхание у Неманьи Главчича после отмашки Егора Филипенко, и Никола Антич помог своему партнёру вернуться в обычное состояние.

21' Эрик Бикфалви сделал скидку Александру Юшину, который из неудобной позиции с правого угла вратарской слабо проткнул мяч в руки Антона Митрюшкина.

20' Вторым темпом "Химки" продолжили наседать на чужую штрафную после подачи своего корнера, и с приличной дистанции Стефан Мелентиевич послал мяч гораздо выше створа.

19' А всё-таки подтолкнул Жаниу Бикел Александра Юшина, когда отбирал у него мяч. Судья просмотрел этот эпизод. Но теперь уже Лев Скворцов заработал для химчан угловой на правом фланге.

18' Жаниу Бикел удачно действовал в отборе на своей половине поля, и началась атака хозяев, в ходе которой Аяз Гулиев слева в чужой штрафной смещался к центру и нанёс заблокированный удар.

17' Александр Руденко получил проникающий пас низом на правом полуфланге и не сумел сработать так, чтобы оставить сферу в пределах поля. Мяч выкатился от него за лицевую линию.

16' "Химки" держат сейчас мяч на половине поля соперника, но обострением ситуации не пахнет, потому что гости всё закрывают у себя сзади.

15' Мингиян Бевеев и Андрей Егорычев продемонстрировали недопонимание в атаке на правом фланге, поэтому невынужденно потеряли мяч уральцы.

14' А "Химки" движутся вперёд в ответных атаках. Вот сейчас Бутта Магомедов подтащил мяч к полукругу чужой штрафной и отправил его далее рядом с правой штангой.

13' "Урал" больше тяготеет к инициативной игре первым номером. Во всяком случае, в первую десятиминутку именно такое впечатление сложилось.

12' Угловой на правом фланге у екатерибургского клуба, подача. Сильвие Бегич готовился пробивать головой с левого угла вратарской, однако не сумел нормально дотянуться до этого мяча.

11' Лео Гогличидзе принимает мяч и начинает двигаться вперёд в центре поля, однако его отправляет на газон Жаниу Бикел, это мелкий фол со стороны "Химок".

10' Петар Голубович из центра поля под давлением отыгрывает мяч назад своему вратарю, и Антон Митрюшкин удачно ногами обрабатывает сферу в собственной штрафной площади.

9' "Уральская" подача с левого фланга не оказывается предвестником острой ситуации, поскольку мяч уверенно вылавливает в свои перчатки Антон Митрюшкин.

8' Химчане отобрали себе мяч на половине поля соперника, однако замешкались, подойдя к штрафной площади. В итоге Александр Руденко, получив пас справа от Стефана Мелентиевича, пробил в правый нижний угол в руки Ильи Помазуна.

7' С правого фланга Андрей Егорычев забросил мяч в чужую штрафную, и химкинские защитники выбили его на угловой, не принесший остроту воротам Антона Митрюшкина.

6' Исходя из ситуации в турнирной таблице, очки больше требуются "Уралу", однако "Химки" наверняка попытаются громко хлопнуть дверью в конце этого сезона РПЛ.

5' Александр Руденко с правого фланга отправлял передачу в центр штрафной площади в расчёте на Бутту Магомедова, но мяч оказался в руках Ильи Помазуна.

4' Александр Юшин открывался по левому полуфлангу, выбегая один на один с Антоном Митрюшкиным, но Петар Голубович в последний момент успел в подкате чисто вынести мяч в сторону.

3' Никаких обострений на пространстве футбольного газона на первых минутах не происходит, всё вполне спокойно, игра в основном концентрируется в середине поля.

2' "Химки" уже вылетели из Премьер-лиги, не поднимутся они выше пятнадцатого места, в то время как "Урал" ещё не обеспечил себе отсутствие переходных матчей.

1' Неманья Главчич упал на газон в центральной части поля на одном из флангов после контакта с Лео Гогличидзе, но здесь не штрафной, а аут в пользу "Урала".

1' "Химки" играют в красно-чёрной форме, а "Урал" сегодня предстал перед зрителями в полностью белом одеянии.