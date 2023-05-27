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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Химки
0:2
Второй тайм: 53'
Урал
0'
0:1
24' Гол
Юшин Александр
29' Желтая карточка
Гулиев Аяз
0:2
40' Гол
Юшин Александр
50' Желтая карточка
Сиссе Ибраима
Интервью Андрея Егорычева в пере...
Опасный момент Бикфалви (видео)....
0:2. Гол Александра Юшина (видео...
0:1. Гол Александра Юшина (видео...
Интервью Андрея Талалаева перед ...
Интервью Виктора Ганчаренко пере...

Ход матча

24'
0:1
Юшин Александр
(Егорычев Андрей)
29'
Гулиев Аяз
 
35'
Котев Лачезар
Бикел Жаниу
 
40'
0:2
Юшин Александр
(Егорычев Андрей)
46'
Садыгов Илья
Руденко Александр
 
46'
Гонсалес Кристиан
Магомедов Бутта
 
50'
 
Сиссе Ибраима
Прогнозы 138
Химки 10.1% (14)
X 21.7% (30)
Урал 68.1% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Урал
55.00
3.86
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Митрюшкин
Антон
2
Голубович
Петар
23
Мелентиевич
Стефан
66
Андраде
Лео
22
Скворцов
Лев
5
Антич
Никола
99
Гулиев
Аяз
20
Главчич
Неманья
16
Бикел
Жаниу
97
Магомедов
Бутта
9
Руденко
Александр
Александрович
1
Помазун
Илья
46
Мамин
Артём
24
Филипенко
Егор
2
Бегич
Сильвие
22
Бевеев
Мингиян
6
Сиссе
Ибраима
19
Мишкич
Даниэль
5
Егорычев
Андрей
3
Гогличидзе
Лео
7
Юшин
Александр
10
Бикфалви
Эрик
Химки
5-4-1
Урал
3-5-2

История личных встреч

Химки
Урал

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
1:3
КФ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Бутта 5 (1) 0.17
Долгов Александр 4 0.14
Руденко Александр Александрович 4 0.14
Мирзов Резиуан 4 (1) 0.14
Кухарчук Илья 2 0.07
Ломовицкий Александр 1 0.03
Гильерме Маркос 1 0.03
Главчич Неманья 1 0.03
Садыгов Илья 1 (1) 0.03
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Гбане Мори 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.17
Юшин Александр 5 0.17
Бикфалви Эрик 4 0.14
Влут Рай 4 (2) 0.14
Ранджелович Лазар 3 0.1
Газинский Юрий 3 0.1
Мишкич Даниэль 2 0.07
Егорычев Андрей 1 0.03
Филипенко Егор 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Быковский Илья 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Бегич Сильвие 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбане Мори 5 1
Мирзов Резиуан 4 0
Гулиев Аяз 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Руденко Александр Александрович 4 0
Волков Захар 4 0
Долгов Александр 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Голубович Петар 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Садыгов Илья 3 0
Мелентиевич Стефан 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Главчич Неманья 2 0
Андраде Лео 2 0
Чёрный Артур 2 0
Скворцов Лев 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Антич Никола 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 7 1
Мишкич Даниэль 8 0
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 4 1
Кулаков Денис 4 0
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Сунгатулин Фаниль 2 1
Помазун Илья 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Мамин Артём 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Железнов Юрий 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Татаринов Евгений 1 0

Результаты матчей

Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Урал
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
6
Химки
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Урал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

39
18

Волевые поражения

4
12
Химки
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Урал
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

41
21

Волевые поражения

8
18

Голы по времени матча

Забито

13
13
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
6
46%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
9%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
5
23%
4
18%
31-45
4
18%
5
23%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
3
27%
6
38%
76-90

Пропущено

41
23
21 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
12%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
10
24%
2
9%
31-45
4
10%
6
26%
46-60
7
17%
2
9%
61-75
9
22%
8
35%
76-90

Забито

24
29
5 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
4%
2
7%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
1
4%
5
17%
31-45
4
17%
1
3%
46-60
8
33%
12
41%
61-75
7
29%
29%
6
21%
76-90

Пропущено

63
45
32 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
7
11%
3
7%
1-15
10
16%
6
13%
16-30
15
24%
6
13%
31-45
8
13%
11
24%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
15
24%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1
Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0
Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1

Результаты матчей

Химки
Урал

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Точный счет

3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Химки
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
17
11
5
23
1.5
10
18
3
25
2.5
1
27
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 28 13 7 8 60 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 28 11 4 13 36 - 52 37
11.
Урал
 2:0 Заявка 29 9 6 14 31 - 45 33
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
15.
Химки
 0:2 Заявка 29 4 6 19 25 - 64 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 14 8 3 3 29 - 18 27
6.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 2:0 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 0:2 Заявка 15 3 4 8 13 - 24 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 2:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 0:2 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    55'
    Лев Скворцов справа в гостевой штрафной отправился обыгрывать Лео Гогличидзе, упустил мяч из-под своего контроля и нарушил правила на оппоненте.
  • 54'
    Эрик Бикфалви с левого полуфланга осуществил доставку мяча во вратарскую площадку, откуда футбольный снаряд оказался вынесен Николой Античем.
  • Опасный момент
    53'
    МОМЕНТ! Александр Юшин должен был оформлять хет-трик в данной ситуации. Отобрал он мяч у Лео Андраде в середине поля, вбежал в чужую штрафную и умудрился пробить над перекладиной.
  • Офсайд
    52'
    Петар Голубович на правом фланге заступил в положение "вне игры". А сейчас повторяют для телезрителей эпизод, когда Сиссе прямой ногой влетел в колено или чуть ниже Садыгову. Это вполне могла быть красная карточка.
  • Видеоповтор
    51'
    ВАР-проверка вступает в дело. Возможна красная карточка... Момент исчерпан, удаления не будет, "Урал" остаётся на поле в количестве 11 футболистов.
  • Желтая карточка
    50'
    Ибраима Сиссе получает жёлтую карточку. Первый фол "Урала" в сегодняшнем матче - и это сразу становится предупреждением для нарушителя. Пострадал в эпизоде Илья Садыгов. 
  • 49'
    Неточный заброс от хозяев в левую часть чужой штрафной площади, безадресный. Мяч спокойно оказывается в перчатках Ильи Помазуна.
  • 48'
    Неманья Главчич плохо выполнил подачу с левого фланга, мяч полетел высоко за лицевую линию, невынужденная ошибка "Химок" в атакующих действиях.
  • Замена
    47'
    Две замены произошли в составе "Химок" в перерыве: Илья Садыгов появился вместо Александра Руденко, а Кристиан Гонсалес - вместо Бутты Магомедова.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Без приключений прошла добавленная минута, и арбитр отправил команды в раздевалки. Дубль Юшина по голам и дубль Егорычева по результативным передачам позволяют "Уралу" вести в счёте с разницей в 2 мяча.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • 45'
    Никола Антич с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади приложился по гостевым воротам и не сумел направить мяч в правый угол, получилось мимо створа.
  • Офсайд
    44'
    Положение "вне игры" фиксируется на левом фланге у Александра Юшина. В целом не изобилует офсайдами первый тайм этого матча.
  • 44'
    С правого фланга "Химки" наносят удар по чужим воротам, это делает Аяз Гулиев, после рикошета мяч двигается мимо левого угла, но Илья Помазун всё равно фиксирует его в своих перчатках.
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    • 43'
      Много пустых мест на "Арене Химки", и понятно, почему так. Во-первых, команда выступает не лучшим образом. Во-вторых, Fan ID в действии. Ну и ещё есть кое-какие наверняка причины.
    • Опасный момент
      42'
      Александр Юшин мог сам пробивать с линии штрафной в надежде на хет-трик, но покатил на Эрика Бикфалви, который был вроде в более выгодной позиции, но не сумел переиграть Антона Митрюшкина из района правой штанги.
    • 41'
      Итак, заслуживает похвалы "Урал" за такой первый тайм. Приехали к явному аутсайдеру и принялись чётко решать свои дела уже в первом тайме.
    • 2 гола - дубль!
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Александр Юшин (дубль)!
      Бевеев на правом фланге покатил вперёд Егорычеву, а тот внедрился в штрафную и оформил свой второй голевой пас в матче на Юшина, который ногой с четырёх метров переправил мяч в левый угол.
    • 39'
      Ибраима Сиссе пробивал по чужим воротам примерно с линии штрафной площадки, однако это не стало проблемой для поймавшего мяч Антона Митрюшкина.
    • 38'
      Неудачно, конечно, складывается первый тайм для "Химок", которые вряд ли хотят проигрывать домашний матч в финишной части сезона.
    • 37'
      Андрей Егорычев, находясь метрах в десяти перед чужой штрафной площадью, прокинул мяч вперёд, но слишком сильно для Эрика Бикфалви.
    • 36'
      Неманья Главчич с семнадцати метров пробивал низом по чужим воротам после выката справа от Александра Руденко и тем самым помешал Бутте Магомедову. Мяч небыстро прокатился правее створа.
    • Замена
      35'
      Андрей Талалаев уже производит первую замену в сегодняшнем матче: в составе "Химок" Лачезар Котев вступает в игру вместо Жаниу Бикела.
    • 34'
      Александр Юшин подал корнер с правого края, Антон Митрюшкин сыграл на выходе, а из-за пределов штрафной площади подключившийся Егор Филипенко переместил мяч выше перекладины.
    • Угловой
      33'
      Эрик Бикфалви опять падал на газон перед чужой штрафной площадью, но на этот раз он встал быстро и с правого угла вратарской добился корнера для "Урала".
    • 32'
      Александр Юшин небрежно действовал в середине поля, где потерял мяч, однако буквально через пару секунд мяч снова оказался во владении автора недавнего гола.
    • Судья
      31'
      На газоне оказался Эрик Бикфалви после верхового противостояния с Лео Андраде, но пора ему подниматься, арбитр ничего не свистит, а эпизод произошёл вне штрафной площади. 
    • 30'
      Почти полчаса игры уже позади, и можно констатировать, что по-прежнему инициатива держится у екатеринбургского "Урала", желающего забить и второй мяч в ворота хозяев.
    • Желтая карточка
      29'
      Аяз Гулиев получает жёлтую карточку. Полузащитник "Химок" задел ногу избавившегося от мяча Мингияна Бевеева, когда отправился в подкат на фланге.
    • 28'
      Антон Митрюшкин готовится выносить мяч из своей штрафной на чужую половину поля. Не удалось "шмелям" только что обострить впереди с помощью своей очередной вылазки.
    • Угловой
      27'
      Андрей Егорычев снабдил мячом Александра Юшина теперь на левом полуфланге, и был заработан угловой "Уралом", после подачи которого мяч выбил головой в аут Никола Антич.
    • Фол, нарушение
      26'
      Жаниу Бикел подкатился в центре поля против Эрика Бикфалви. Это нарушение правил со стороны футболиста "Химок". Тактический фол, как говорится.
    • 25'
      Более статусная команда повела в счёте, однако у "Химок" есть характер, и они наверняка постараются ещё устроить непростые минуты защите екатеринбургской команды. 
    • Описание гола
      24'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Александр Юшин!
      Егорычев по правому полуфлангу отправил низовой проникающий пас на Юшина, который здорово развернулся и из-под Голубовича закрутил мяч под дальнюю девятку.
    • 23'
      Бутта Магомедов вбросил аут впереди на левом фланге, мяч получил Никола Антич, а потом продолжили химчане пасоваться назад вплоть до центра поля.
    • Фол, нарушение
      22'
      Лев Скворцов на правом фланге на своей половине поля неаккуратно подбежал к Лео Гогличидзе, владевшему мячом, и совершил против него фол.
    • Травма, повреждение
      22'
      Сбилось дыхание у Неманьи Главчича после отмашки Егора Филипенко, и Никола Антич помог своему партнёру вернуться в обычное состояние.
    • 21'
      Эрик Бикфалви сделал скидку Александру Юшину, который из неудобной позиции с правого угла вратарской слабо проткнул мяч в руки Антона Митрюшкина.
    • 20'
      Вторым темпом "Химки" продолжили наседать на чужую штрафную после подачи своего корнера, и с приличной дистанции Стефан Мелентиевич послал мяч гораздо выше створа.
    • Угловой
      19'
      А всё-таки подтолкнул Жаниу Бикел Александра Юшина, когда отбирал у него мяч. Судья просмотрел этот эпизод. Но теперь уже Лев Скворцов заработал для химчан угловой на правом фланге.
    • 18'
      Жаниу Бикел удачно действовал в отборе на своей половине поля, и началась атака хозяев, в ходе которой Аяз Гулиев слева в чужой штрафной смещался к центру и нанёс заблокированный удар.
    • 17'
      Александр Руденко получил проникающий пас низом на правом полуфланге и не сумел сработать так, чтобы оставить сферу в пределах поля. Мяч выкатился от него за лицевую линию.
    • 16'
      "Химки" держат сейчас мяч на половине поля соперника, но обострением ситуации не пахнет, потому что гости всё закрывают у себя сзади.
    • 15'
      Мингиян Бевеев и Андрей Егорычев продемонстрировали недопонимание в атаке на правом фланге, поэтому невынужденно потеряли мяч уральцы.
    • Опасный момент
      14'
      А "Химки" движутся вперёд в ответных атаках. Вот сейчас Бутта Магомедов подтащил мяч к полукругу чужой штрафной и отправил его далее рядом с правой штангой.
    • 13'
      "Урал" больше тяготеет к инициативной игре первым номером. Во всяком случае, в первую десятиминутку именно такое впечатление сложилось.
    • Угловой
      12'
      Угловой на правом фланге у екатерибургского клуба, подача. Сильвие Бегич готовился пробивать головой с левого угла вратарской, однако не сумел нормально дотянуться до этого мяча.
    • Фол, нарушение
      11'
      Лео Гогличидзе принимает мяч и начинает двигаться вперёд в центре поля, однако его отправляет на газон Жаниу Бикел, это мелкий фол со стороны "Химок".
    • 10'
      Петар Голубович из центра поля под давлением отыгрывает мяч назад своему вратарю, и Антон Митрюшкин удачно ногами обрабатывает сферу в собственной штрафной площади.
    • 9'
      "Уральская" подача с левого фланга не оказывается предвестником острой ситуации, поскольку мяч уверенно вылавливает в свои перчатки Антон Митрюшкин.
    • 8'
      Химчане отобрали себе мяч на половине поля соперника, однако замешкались, подойдя к штрафной площади. В итоге Александр Руденко, получив пас справа от Стефана Мелентиевича, пробил в правый нижний угол в руки Ильи Помазуна.
    • Угловой
      7'
      С правого фланга Андрей Егорычев забросил мяч в чужую штрафную, и химкинские защитники выбили его на угловой, не принесший остроту воротам Антона Митрюшкина. 
    • 6'
      Исходя из ситуации в турнирной таблице, очки больше требуются "Уралу", однако "Химки" наверняка попытаются громко хлопнуть дверью в конце этого сезона РПЛ. 
    • 5'
      Александр Руденко с правого фланга отправлял передачу в центр штрафной площади в расчёте на Бутту Магомедова, но мяч оказался в руках Ильи Помазуна.
    • 4'
      Александр Юшин открывался по левому полуфлангу, выбегая один на один с Антоном Митрюшкиным, но Петар Голубович в последний момент успел в подкате чисто вынести мяч в сторону.
    • 3'
      Никаких обострений на пространстве футбольного газона на первых минутах не происходит, всё вполне спокойно, игра в основном концентрируется в середине поля.
    • 2'
      "Химки" уже вылетели из Премьер-лиги, не поднимутся они выше пятнадцатого места, в то время как "Урал" ещё не обеспечил себе отсутствие переходных матчей.
    • 1'
      Неманья Главчич упал на газон в центральной части поля на одном из флангов после контакта с Лео Гогличидзе, но здесь не штрафной, а аут в пользу "Урала".
    • 1'
      "Химки" играют в красно-чёрной форме, а "Урал" сегодня предстал перед зрителями в полностью белом одеянии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Егорычев Андрей сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Юшин Александр бьет в цель!
    • 35'
      Бикел Жаниу уходит с поля. Котев Лачезар выходит вместо него
    • Желтая карточка
      29'
      Гулиев Аяз получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Егорычев Андрей сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Юшин Александр бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:2 Урал

    Исход игры
    Химки
    10.1% (14)
    Ничья
    21.7% (30)
    Урал
    68.1% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.6% (62)
    Меньше
    50.4% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    66.4% (83)
    Нет
    33.6% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    37.7% (52)
    0:1 Урал
    17.4% (24)
    1:1 Ничья
    15.9% (22)
    0:2 Урал
    5.1% (7)
    2:1 Химки
    4.3% (6)
    0:0 Ничья
    3.6% (5)
    1:0 Химки
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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    Урал
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