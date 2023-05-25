Тур: 29. Стадион: Арена Химки.
История личных встреч
Химки
Урал
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.4
Среднее время на гол
51
225
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.18
|Долгов Александр
|4
|0.14
|Руденко Александр Александрович
|4
|0.14
|Мирзов Резиуан
|4 (1)
|0.14
|Кухарчук Илья
|2
|0.07
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Гильерме Маркос
|1
|0.04
|Главчич Неманья
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.04
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
|Гбане Мори
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.18
|Бикфалви Эрик
|4
|0.14
|Влут Рай
|4 (2)
|0.14
|Ранджелович Лазар
|3
|0.11
|Газинский Юрий
|3
|0.11
|Юшин Александр
|3
|0.11
|Мишкич Даниэль
|2
|0.07
|Филипенко Егор
|1
|0.04
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.04
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Быковский Илья
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
|Бегич Сильвие
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбане Мори
|5
|1
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Руденко Александр Александрович
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Долгов Александр
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Гулиев Аяз
|3
|0
|Голубович Петар
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Садыгов Илья
|3
|0
|Мелентиевич Стефан
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Андраде Лео
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|7
|1
|Мишкич Даниэль
|8
|0
|Егорычев Андрей
|5
|1
|Гогличидзе Лео
|4
|1
|Кулаков Денис
|4
|0
|Каштанов Алексей
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|1
|Помазун Илья
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Железнов Юрий
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Урал
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
6
Химки
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Урал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
39
18
Волевые поражения
4
12
Химки
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Урал
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
41
21
Волевые поражения
8
18
Голы по времени матча
Забито
13
13
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
6
46%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
9%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
5
23%
4
18%
31-45
4
18%
5
23%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Пропущено
41
23
21 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
12%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
10
24%
2
9%
31-45
4
10%
6
26%
46-60
7
17%
2
9%
61-75
9
22%
8
35%
76-90
Забито
24
29
5 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
4%
2
7%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
1
4%
5
17%
31-45
4
17%
1
3%
46-60
8
33%
12
41%
61-75
7
29%
29%
6
21%
76-90
Пропущено
63
45
32 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
7
11%
3
7%
1-15
10
16%
6
13%
16-30
15
24%
6
13%
31-45
8
13%
11
24%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
15
24%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1
Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0
Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1
Результаты матчей
Химки
Урал
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Точный счет
3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химки
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
311
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1711
523
1018
325
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 26
|54
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|60 - 44
|46
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|52 - 54
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|36 - 52
|37
|11.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|29 - 45
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|15.
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 62
|18
|16.
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 22
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогнозы на матч Химки - Урал
Исход игры
Химки
15% (9)
Ничья
28.3% (17)
Урал
56.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
50% (29)
Меньше
50% (29)
Обе команды забьют
Да
72.41% (42)
Нет
27.59% (16)
Популярный счёт
1:2 Урал
38.3% (23)
1:1 Ничья
21.7% (13)
0:1 Урал
10% (6)
2:1 Химки
8.3% (5)
0:2 Урал
6.7% (4)
1:0 Химки
5% (3)
0:0 Ничья
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!