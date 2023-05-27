Тур: 29. Стадион: Фишт.
Бонусы букмекеров
Ход матча
1'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Адамов
Арсен
28
Алип
Нуралы
14
Кузяев
Далер
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Батырев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 ЖоаозиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Сочи
Зенит
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|11 (6)
|0.39
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.18
|Сарвели Владислав
|4
|0.14
|Жоаозиньо
|3
|0.11
|Юсупов Артур
|2
|0.07
|Джорджевич Лука
|2
|0.07
|Заика Кирилл
|2
|0.07
|Шипунов Тимофей
|2
|0.07
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Дркушич Ваня
|1
|0.04
|Кравцов Кирилл
|1
|0.04
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.04
|Сиссако Мусса
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|23 (2)
|0.82
|Сергеев Иван
|10
|0.36
|Мостовой Андрей
|8
|0.29
|Вендел Маркус
|8
|0.29
|Клаудиньо
|5
|0.18
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.18
|Мантуан Густаво
|5
|0.18
|Кассьерра Матео
|1
|0.04
|Барриос Вильмар
|1
|0.04
|Ерохин Александр
|1
|0.04
|Ловрен Деян
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Дркушич Ваня
|6
|1
|Терехов Сергей
|7
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|3
|0
|Барриос Вильмар
|3
|0
|Кузяев Далер
|3
|0
|Клаудиньо
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Кержаков Михаил
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Зенит
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
4
Сочи
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Зенит
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
32
2
Волевые поражения
10
45
Сочи
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Зенит
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
36
6
Волевые поражения
15
49
Голы по времени матча
Забито
26
24
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
7
27%
3
13%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
12
46
4 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 13
22 Не забивали 14
0
0%
9
20%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
4
33%
6
13%
31-45
1
8%
4
9%
46-60
5
42%
7
15%
61-75
2
17%
15
33%
76-90
Пропущено
34
12
13 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
3
9%
2
17%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
7
21%
4
33%
46-60
5
15%
2
17%
61-75
9
26%
3
25%
76-90
Забито
38
70
18 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
5
13%
9
13%
1-15
2
5%
11
16%
16-30
11
29%
9
13%
31-45
3
8%
10
14%
46-60
8
21%
12
17%
61-75
9
24%
19
27%
76-90
Пропущено
50
21
19 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
5
10%
4
19%
1-15
3
6%
2
10%
16-30
11
22%
2
10%
31-45
11
22%
4
19%
46-60
9
18%
4
19%
61-75
11
22%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5
Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0
Результаты матчей
Сочи
Зенит
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 32%
3
7 раз 25%
1
4 раза 14%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сочи
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
131
311
95
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
113
410
86
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
253
1216
217
424
1216
226
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|29
|20
|6
|3
|72 - 20
|66
|2.
|0:0 Заявка
|29
|16
|7
|6
|52 - 26
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|0:0 Заявка
|29
|13
|8
|8
|60 - 44
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|55 - 55
|43
|9.
|1:0 Заявка
|29
|12
|4
|13
|37 - 52
|40
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 45
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|15.
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 65
|18
|16.
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|21 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 17
|30
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|1:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 1:0 Зенит
Исход игры
Сочи
11.2% (16)
Ничья
27.3% (39)
Зенит
61.5% (88)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (81)
Меньше
34.15% (42)
Обе команды забьют
Да
84.55% (104)
Нет
15.45% (19)
Популярный счёт
1:2 Зенит
30.8% (44)
1:1 Ничья
18.2% (26)
2:2 Ничья
7% (10)
1:3 Зенит
6.3% (9)
2:1 Сочи
5.6% (8)
0:2 Зенит
3.5% (5)
0:1 Зенит
3.5% (5)
3:2 Сочи
2.8% (4)
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