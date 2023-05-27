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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Сочи
1:0
Первый тайм: 11'
Зенит
0'
1:0
1' Гол
Юсупов Артур
1:0. Гол Артура Юсупова (видео)....
Интервью Дмитрия Хохлова перед м...
Интервью Сергея Семака перед мат...

Ход матча

1'
Юсупов Артур
1:0
Прогнозы 139
Сочи 11.5% (16)
X 28.1% (39)
Зенит 60.4% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Зенит
3.36
4.70
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Заболотный
Николай
20
Юрганов
Игорь
45
Миладинович
Иван
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
8
Кравцов
Кирилл
17
Макарчук
Артём
18
Бурмистров
Никита
9
Мелкадзе
Георгий
6
Юсупов
Артур
1
Васютин
Александр
23
Адамов
Арсен
2
Чистяков
Дмитрий
28
Алип
Нуралы
4
Круговой
Данил
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вильмар
31
Мантуан
Густаво
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
33
Сергеев
Иван
Сочи
3-4-3
Зенит
4-2-3-1

История личных встреч

Сочи
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
7:0
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.39
Мелкадзе Георгий 5 0.18
Сарвели Владислав 4 0.14
Жоаозиньо 3 0.11
Юсупов Артур 2 0.07
Джорджевич Лука 2 0.07
Заика Кирилл 2 0.07
Шипунов Тимофей 2 0.07
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 23 (2) 0.82
Сергеев Иван 10 0.36
Мостовой Андрей 8 0.29
Вендел Маркус 8 0.29
Клаудиньо 5 0.18
Кузяев Далер 5 (2) 0.18
Мантуан Густаво 5 0.18
Кассьерра Матео 1 0.04
Барриос Вильмар 1 0.04
Ерохин Александр 1 0.04
Ловрен Деян 1 0.04
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
Родригао де Соуза 1 0.04
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Дркушич Ваня 6 1
Терехов Сергей 7 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Маргасов Тимофей 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Барриос Вильмар 3 0
Кузяев Далер 3 0
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Кержаков Михаил 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Сочи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Зенит
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
4
Сочи
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Зенит
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

32
2

Волевые поражения

10
45
Сочи
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Зенит
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

36
6

Волевые поражения

15
49

Голы по времени матча

Забито

26
24
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
7
27%
3
13%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

12
46
4 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 13
22 Не забивали 14
0
0%
9
20%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
4
33%
6
13%
31-45
1
8%
4
9%
46-60
5
42%
7
15%
61-75
2
17%
15
33%
76-90

Пропущено

34
12
13 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
3
9%
2
17%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
7
21%
4
33%
46-60
5
15%
2
17%
61-75
9
26%
3
25%
76-90

Забито

38
70
18 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
5
13%
9
13%
1-15
2
5%
11
16%
16-30
11
29%
9
13%
31-45
3
8%
10
14%
46-60
8
21%
12
17%
61-75
9
24%
19
27%
76-90

Пропущено

50
21
19 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
5
10%
4
19%
1-15
3
6%
2
10%
16-30
11
22%
2
10%
31-45
11
22%
4
19%
46-60
9
18%
4
19%
61-75
11
22%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5
Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0

Результаты матчей

Сочи
Зенит

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 32%
3
7 раз 25%
1
4 раза 14%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сочи
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
13
1
3
11
2.5
9
5
2
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
25
3
12
16
1.5
21
7
4
24
2.5
12
16
2
26
3.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 29 20 6 3 72 - 20 66
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Сочи
 1:0 Заявка 29 12 4 13 37 - 52 40
10.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Сочи
 1:0 Заявка 15 9 3 3 26 - 17 30
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 15 8 5 2 25 - 9 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 1:0 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Адамов забросил мяч в штрафную площадку на Сергеева, но тому Юрганов не позволил развернуться к воротам, вытеснив Ивана во фланг.
  • 12'
    Сами футболисты "Сочи" уже не пытаются идти вперёд большими силами. Команда Дмитрия Хохлова при таком счёте будет преимущественно выжидать возможности для быстрых контратак.
  • 11'
    Кузяев с правого края мягко набрасывал мяч в штрафную площадку, но уверенно там со своими обязанностями справились сочинские защитники.
  • 10'
    Непросто зенитовцам будет справляться без своих главных звёзд Малкома и Клаудиньо, которые уже закончили нынешний сезон в РПЛ.
  • 9'
    Длинный пас на Мантуана прошёл на правый фланг атаки "Зенита", но Густаво очень неумело принял мяч, благодаря чему его обокрал Терехов.
  • 8'
    С левого фланга теперь низом следовал прострел на Мелкадзе от Макарчука, но в борьбе с Алипом сочинский нападающий пробил в касание несильно и неточно.
  • Офсайд
    7'
    Длинный заброс за спины защитников "Зенита" следовал на Мелкадзе, но Георгий немного поторопился со своим рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".
  • 6'
    Мостовой вот совершил первое ускорение с мячом по левому флангу, после чего попытался лично за счёт дриблинга проникнуть в штрафную площадку соперника, но мяч из-под ног у него выбили.
  • 5'
    Не могут пока что гости пересечь с мячом центральную линию поря. Всё под контролем "Сочи". Но рано или поздно "сине-бело-голубые" должны будут включить максимальные скорости.
  • 4'
    Пока что питерцы просто пасуются на своей половине поля, перекатывая мяч между защитники. Сочинцы демонстрируют высокий прессинг, но без особой агрессии.
  • 3'
    Всего 33 секунды потребовалось "Сочи", чтобы открыть счёт в этой встрече. Не исключено, что это самый быстрый гол, который питерцы когда-либо пропускали в чемпионатах России.
  • 2'
    Шокирующее начало для "Зенита". Посмотрим, как на это будет реагировать команда Сергея Семака.
  • Описание гола
    1'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Артур Юсупов!!!
    Вот это да! С правого края прошёл короткий пас в штрафную площадку на Юсупова, который пробивал в дальний угол, но мяч попал в Чистякова, срикошетив под ближнюю штангу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором "Сочи" сыграет дома с петербургским "Зенитом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Первый тайм
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Юсупов Артур бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 1:0 Зенит

    Исход игры
    Сочи
    11.2% (16)
    Ничья
    27.3% (39)
    Зенит
    61.5% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (81)
    Меньше
    34.15% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (104)
    Нет
    15.45% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    30.8% (44)
    1:1 Ничья
    18.2% (26)
    2:2 Ничья
    7% (10)
    1:3 Зенит
    6.3% (9)
    2:1 Сочи
    5.6% (8)
    0:2 Зенит
    3.5% (5)
    0:1 Зенит
    3.5% (5)
    3:2 Сочи
    2.8% (4)
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