Длинный заброс за спины защитников "Зенита" следовал на Мелкадзе, но Георгий немного поторопился со своим рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".

С левого фланга теперь низом следовал прострел на Мелкадзе от Макарчука, но в борьбе с Алипом сочинский нападающий пробил в касание несильно и неточно.

Длинный пас на Мантуана прошёл на правый фланг атаки "Зенита", но Густаво очень неумело принял мяч, благодаря чему его обокрал Терехов.

Непросто зенитовцам будет справляться без своих главных звёзд Малкома и Клаудиньо, которые уже закончили нынешний сезон в РПЛ.

Кузяев с правого края мягко набрасывал мяч в штрафную площадку, но уверенно там со своими обязанностями справились сочинские защитники.

Сами футболисты "Сочи" уже не пытаются идти вперёд большими силами. Команда Дмитрия Хохлова при таком счёте будет преимущественно выжидать возможности для быстрых контратак.

Адамов забросил мяч в штрафную площадку на Сергеева, но тому Юрганов не позволил развернуться к воротам, вытеснив Ивана во фланг.

6' Мостовой вот совершил первое ускорение с мячом по левому флангу, после чего попытался лично за счёт дриблинга проникнуть в штрафную площадку соперника, но мяч из-под ног у него выбили.

5' Не могут пока что гости пересечь с мячом центральную линию поря. Всё под контролем "Сочи". Но рано или поздно "сине-бело-голубые" должны будут включить максимальные скорости.

4' Пока что питерцы просто пасуются на своей половине поля, перекатывая мяч между защитники. Сочинцы демонстрируют высокий прессинг, но без особой агрессии.

3' Всего 33 секунды потребовалось "Сочи", чтобы открыть счёт в этой встрече. Не исключено, что это самый быстрый гол, который питерцы когда-либо пропускали в чемпионатах России.

2' Шокирующее начало для "Зенита". Посмотрим, как на это будет реагировать команда Сергея Семака.

1' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Артур Юсупов!!!

Вот это да! С правого края прошёл короткий пас в штрафную площадку на Юсупова, который пробивал в дальний угол, но мяч попал в Чистякова, срикошетив под ближнюю штангу.