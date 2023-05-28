Первая жёлтая карточка у нас. Мерино. Грубая игра.

Ремиро разыграл от ворот сильным ударом вперёд. Борьба за мяч в центре поля. Гризманн не сумел мячом завладеть, но его подхватил Карраско.

Право на штрафной удар получили мадридцы. До ворот метров 30-33. Подача пошла, слишком сильно, Де Пауль выполнял подачу, но слишком сильно.

Ильяраменди разгоняет атаку "Реал Сосьедад". Перевод на левый край последовал. Передача в центр.

Коке с мячом, сыграл на Де Пауля, тот на Карраско, дальше на левый край, подача... Гризманн за мяч не зацепился.

Подбор за "Атлетико", перевод на Эрмосо, который держит позиционную атаку "Атлетико".

Угловой удар заработали хозяева. Пошёл подавать Карраско, на ближнюю штангу, отбились гости. Отметим, что это третий корнер для "Атлетико". У "Реал Сосьедада" не было ни одного углового.

Гризманн полез в отбор, неудачно, досталось по ногам Арицу. Небольшая пауза у нас. Но всё чисто было.

Почти середина первого тайма. Разыграли аут на левом фланге атаки мадридцы. +19 градусов в Мадриде. Самое отличное состояние и время играть в футбол!

Возвращается мяч к гостям. И уже они не спешно катают его в обороне. Есть же минусы в Ла Лиге. Если не играет "Барселона" против "Реала", то сложно найти какую-то мотивационную игру.

Быструю контратаку провели мадридцы. Прострел Молины с правого фланге, Ле Норман в подкате выбил игровой снаряд за лицевую.

Подача углового, мяч отскочил к Карраско, который пробил по воротам соперника! В него же и угодил. Угловой.

Долгая подготовка, подача на .. А нет подачи, Карраско очень долго думал, после того, как получил обратную передачу. Результат простой. Потеря игрового снаряда.

Аут бросил Эрмосо, перевод на правый край пошёл. В подкате сыграл Муньос, не позволив сопернику развить атаку.

В центре поля с мячом игроки "Атлетико", перевод на левый край. Дальше на Гризманна, тот не увидел продолжения.

18' Хорошо знакомы российским любителям футбола Аксель Витсель полёз в отбор и отобрал мяч.

18' Пошёл у нас дождь. Может, стоит начать наносить удары с дальней дистанции. Мокрый мяч, скользкие перчатки...

16' С мячом в обороне "Реал Сосьедад", передача на Субельдия, тот осмотрелся, на Мерино пытался сыграть. Слишком сильно.

15' Четверть часа отыграли команды. Пока что даже без ударов по воротам у нас.

13' По левому краю в атаку побежали игроки "Реал Сосьедада", передача на Муньоса, тот на Ле Нормана, но дальше на левый край пошёл перевод.

12' Гризманн с мячом, сразу же назад отыграл. Молина (чемпион мира, кстати), получил игровой снаряд через партнёра отдал на Карраско, тот скатил под удар Гризманну, который мягко в дальний угол забрасывал. Слишком "через чур". В руки поймал игровой снаряд Ремиро.

11' Все игроки "Реал Сосьедад" на чужой половине поля, кроме вратаря. Не высокий темп у нас в матче. Пытаюстя поднять прессинг, выдавливая соперника мадридские игроки.

10' Мерино с мячом, не стал растягивать атаку, сыграл на левый край. Ильяраменди отдал чуть назад на Оярсабаля. В позиционной атаке "Реал Сосьедад".

9' Субельдия сыграл на Арица, тот на Муньоса, который сильно вперёд забросил мяч. Грбич его спокойно забрал.