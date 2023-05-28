Тур: 37. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эрмосо
Марио
17
Ньигес
Сауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Доэрти МэттЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Реал Сосьедад
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 9 побед
27 матчей
63%
14.8%
22.2%
17 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.92
1.53
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.07
0.58
Среднее время на гол
84
154
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|14
|0.38
|Мората Альваро
|13
|0.35
|Карраско Янник
|7 (1)
|0.19
|Корреа Анхель
|7
|0.19
|Депай Мемфис
|4
|0.11
|Фелиш Жоау
|3
|0.08
|Эрмосо Марио
|3
|0.08
|Молина Науэль
|3
|0.08
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|Де Пауль Родриго
|2
|0.05
|Хименес Хосе
|2
|0.05
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|11
|0.3
|Кубо Такефуса
|9
|0.24
|Браис Мендес
|7
|0.19
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.11
|Барренечеа Андер
|3
|0.08
|Мерино Микель
|2
|0.05
|Сильва Давид
|2
|0.05
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Умар Садик
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Хосе
|9
|0
|Молина Науэль
|7
|1
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Савич Стефан
|4
|2
|Эрмосо Марио
|4
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Карраско Янник
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|12
|0
|Субельдия Игор
|10
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Фернандес Карлос
|6
|0
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Барренечеа Андер
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Реал Сосьедад
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
4
3
Атлетико М
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
24
22
Атлетико М
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
33% (12)
31% (11)
Реал Сосьедад
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
13
17
Волевые поражения
28
25
Голы по времени матча
Забито
39
23
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
20 Не забивали 23
4
10%
4
17%
1-15
8
21%
5
22%
16-30
4
10%
4
17%
31-45
9
23%
5
22%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
7
18%
2
9%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
36%
3
17%
61-75
4
29%
4
22%
76-90
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 11
21 Не забивали 22
2
8%
4
17%
1-15
7
28%
5
22%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
5
20%
5
22%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
5
20%
3
13%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
9
50%
4
25%
76-90
Забито
64
46
27 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 20
27 Забивали первыми 22
5 Не забивали 9
6
9%
8
17%
1-15
15
23%
10
22%
16-30
6
9%
8
17%
31-45
14
22%
10
22%
46-60
11
17%
5
11%
61-75
12
19%
5
11%
76-90
Пропущено
32
34
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 20
1
3%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
6
19%
7
21%
31-45
1
3%
4
12%
46-60
7
22%
6
18%
61-75
13
41%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0
Результаты матчей
Атлетико М
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
2
7 раз 19%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
13 раз 36%
1
11 раз 31%
0
9 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
108
810
711
117
315
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
711
810
315
216
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
279
1719
1620
1026
333
432
135
333
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|37
|28
|4
|5
|68 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 30
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|20
|9
|8
|48 - 32
|69
|5.
|0:0 Заявка
|37
|19
|7
|11
|56 - 36
|64
|6.
|0:0 Заявка
|37
|16
|9
|12
|43 - 39
|57
|7.
|1:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|35 - 39
|53
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|46 - 41
|51
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|56 - 51
|50
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|11.
|0:2 Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 42
|47
|12.
|0:0 Заявка
|37
|12
|11
|14
|43 - 49
|47
|13.
|0:0 Заявка
|37
|11
|8
|18
|39 - 42
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|11
|16
|41 - 51
|41
|15.
|0:0 Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|16.
|0:0 Заявка
|37
|9
|12
|16
|28 - 52
|39
|17.
|0:0 Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|18.
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|32 - 45
|38
|19.
|0:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|47 - 64
|36
|20.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|28 - 66
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 14
|40
|4.
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 24
|34
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|0:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 14
|28
|14.
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|17.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|24 - 17
|34
|4.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|18 - 22
|26
|6.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 20
|26
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|13 - 19
|22
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 32
|18
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|0:2 Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 30
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|11 - 38
|8
|20.
|0:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|1 12
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|Хиль Оскар II
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|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетико М
80.3% (98)
Ничья
13.9% (17)
Реал Сосьедад
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
36.9% (45)
1:0 Атлетико М
23.8% (29)
1:1 Ничья
11.5% (14)
2:0 Атлетико М
11.5% (14)
1:2 Реал Сосьедад
2.5% (3)
3:2 Атлетико М
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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