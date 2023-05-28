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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 36'
Реал Сосьедад
0'
27' Желтая карточка
Мерино Микель

Ход матча

27'
 
Мерино Микель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 123
Атлетико М 80.5% (99)
X 13.8% (17)
Реал Сосьедад 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Реал Сосьедад
2.50
3.40
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грбич
Иво
2
Хименес
Хосе
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
3
Регилон
Серхио
17
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
8
Гризманн
Антуан
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
19
Сорлот
Александр
Атлетико М
5-4-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетико М
Реал Сосьедад

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 9 побед

27 матчей

63%
14.8%
22.2%
17 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.07
0.58

Среднее время на гол

84
154

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 14 0.38
Мората Альваро 13 0.35
Карраско Янник 7 (1) 0.19
Корреа Анхель 7 0.19
Депай Мемфис 4 0.11
Фелиш Жоау 3 0.08
Эрмосо Марио 3 0.08
Молина Науэль 3 0.08
Ньигес Сауль 3 0.08
Де Пауль Родриго 2 0.05
Хименес Хосе 2 0.05
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 11 0.3
Кубо Такефуса 9 0.24
Браис Мендес 7 0.19
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.11
Барренечеа Андер 3 0.08
Мерино Микель 2 0.05
Сильва Давид 2 0.05
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Умар Садик 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0
Пачеко Хон 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Хосе 9 0
Молина Науэль 7 1
Ньигес Сауль 8 0
Савич Стефан 4 2
Эрмосо Марио 4 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Грбич Иво 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Карраско Янник 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Лемар Тома 1 0
Мартин Карлос 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 12 0
Субельдия Игор 10 0
Мерино Микель 5 1
Фернандес Карлос 6 0
Ле Норман Робен 6 0
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Ильяраменди Асьер 5 0
Сорлот Александр 4 0
Барренечеа Андер 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Горосабел Андони 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Реал Сосьедад
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

4
3
Атлетико М
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

24
22
Атлетико М
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
33% (12)
31% (11)
Реал Сосьедад
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

13
17

Волевые поражения

28
25

Голы по времени матча

Забито

39
23
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
20 Не забивали 23
4
10%
4
17%
1-15
8
21%
5
22%
16-30
4
10%
4
17%
31-45
9
23%
5
22%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
7
18%
2
9%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
36%
3
17%
61-75
4
29%
4
22%
76-90

Забито

25
23
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 11
21 Не забивали 22
2
8%
4
17%
1-15
7
28%
5
22%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
5
20%
5
22%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
5
20%
3
13%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
9
50%
4
25%
76-90

Забито

64
46
27 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 20
27 Забивали первыми 22
5 Не забивали 9
6
9%
8
17%
1-15
15
23%
10
22%
16-30
6
9%
8
17%
31-45
14
22%
10
22%
46-60
11
17%
5
11%
61-75
12
19%
5
11%
76-90

Пропущено

32
34
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 20
1
3%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
6
19%
7
21%
31-45
1
3%
4
12%
46-60
7
22%
6
18%
61-75
13
41%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0

Результаты матчей

Атлетико М
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
2
7 раз 19%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
13 раз 36%
1
11 раз 31%
0
9 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
8
10
7
11
2.5
1
17
3
15
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
8
10
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
27
9
17
19
1.5
16
20
10
26
2.5
3
33
4
32
3.5
1
35
3
33
4.5
1
35
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Угловой удар заработали хозяева. Пошёл подавать  Карраско, на ближнюю штангу, отбились гости. Отметим, что это третий корнер для "Атлетико". У "Реал Сосьедада" не было ни одного углового.
  • 32'
    Подбор за "Атлетико", перевод на Эрмосо, который держит позиционную атаку "Атлетико".
  • 31'
    Коке с мячом, сыграл на Де Пауля, тот на Карраско, дальше на левый край, подача... Гризманн за мяч не зацепился.
  • 30'
     Ильяраменди разгоняет атаку "Реал Сосьедад". Перевод на левый край последовал. Передача в центр. 
  • 29'
    Право на штрафной удар получили мадридцы. До ворот метров 30-33. Подача пошла, слишком сильно, Де Пауль выполнял подачу, но слишком сильно.
  • 29'
     Ремиро разыграл от ворот сильным ударом вперёд. Борьба за мяч в центре поля.  Гризманн не сумел мячом завладеть, но его подхватил Карраско.
  • Желтая карточка
    28'
    Первая жёлтая карточка у нас. Мерино. Грубая игра.
  • 27'
    В центре поля с мячом игроки "Атлетико", перевод на левый край. Дальше на Гризманна, тот не увидел продолжения.
  • 26'
    Аут бросил Эрмосо, перевод на правый край пошёл. В подкате сыграл Муньос, не позволив сопернику развить атаку.
  • Угловой
    25'
    Долгая подготовка, подача на .. А нет подачи,  Карраско очень долго думал, после того, как получил обратную передачу. Результат простой. Потеря игрового снаряда.
  • Угловой
    23'
    Подача углового, мяч отскочил к  Карраско, который пробил по воротам соперника! В него же и угодил. Угловой.
  • 22'
    Быструю контратаку провели мадридцы. Прострел Молины с правого фланге,  Ле Норман в подкате выбил игровой снаряд за лицевую.
  • 21'
    Возвращается мяч к гостям. И уже они не спешно катают его в обороне. Есть же минусы в Ла Лиге. Если не играет "Барселона" против "Реала", то сложно найти какую-то мотивационную игру.
  • 20'
    Почти середина первого тайма. Разыграли аут на левом фланге атаки мадридцы. +19 градусов в Мадриде. Самое отличное состояние и время играть в футбол!
  • 19'
    Гризманн полез в отбор, неудачно, досталось по ногам Арицу. Небольшая пауза у нас. Но всё чисто было.
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    • 18'
      Хорошо знакомы российским любителям футбола Аксель  Витсель полёз в отбор и отобрал мяч.
    • 18'
      Пошёл у нас дождь. Может, стоит начать наносить удары с дальней дистанции. Мокрый мяч, скользкие перчатки...
    • 16'
      С мячом в обороне "Реал Сосьедад", передача на Субельдия, тот осмотрелся, на Мерино пытался сыграть. Слишком сильно.
    • 15'
      Четверть часа отыграли команды. Пока что даже без ударов по воротам у нас.
    • 13'
      По левому краю в атаку побежали игроки "Реал Сосьедада", передача на Муньоса, тот на Ле Нормана, но дальше на левый край пошёл перевод.
    • 12'
      Гризманн с мячом, сразу же назад отыграл. Молина (чемпион мира, кстати), получил игровой снаряд через партнёра отдал на  Карраско, тот скатил под удар Гризманну, который мягко в дальний угол забрасывал. Слишком "через чур". В руки поймал игровой снаряд Ремиро. 
    • 11'
      Все игроки "Реал Сосьедад" на чужой половине поля, кроме вратаря. Не высокий темп у нас в матче. Пытаюстя поднять прессинг, выдавливая соперника мадридские игроки.
    • 10'
       Мерино с мячом, не стал растягивать атаку, сыграл на левый край.  Ильяраменди отдал чуть назад на  Оярсабаля. В позиционной атаке "Реал Сосьедад".
    • 9'
       Субельдия сыграл на Арица, тот на Муньоса, который сильно вперёд забросил мяч. Грбич его спокойно забрал.
    • 7'
      С мячом Коке, сыграл в оборону, дальше перевод на Де Пауля.
    • 5'
      Пять минут сыграли команды, Мерино с мячом, отдал на  Сорлота, который с острого угла пытался пробить по воротам. Мимо цели.  
    • 4'
      Крупным планом Симоне. Он весь в игре, он уже на своих "пружинах". Пока позиционно команды двигаются. 
    • 3'
      Стадион переполнен. Решающая встреча для "Атлетико". Победа сегодня даёт им право участия в групповом турнире Лиги чемпионов будущего сезона. Есть за что побиться. 
    • 2'
      На своей половине поля  Хименес с мячом, сыграл на Де Пауля, тот налево перевёл. По-тихоньку вкатыаются в матч команды.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетико М
    80.3% (98)
    Ничья
    13.9% (17)
    Реал Сосьедад
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    36.9% (45)
    1:0 Атлетико М
    23.8% (29)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    2:0 Атлетико М
    11.5% (14)
    1:2 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    3:2 Атлетико М
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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