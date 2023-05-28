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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро Главный судья: Де Бургос Рикардо
Кадис
0:0
Первый тайм: 36'
Сельта
0'
10' Желтая карточка
Лосано Энтони
16' Желтая карточка
Галан Хави
28' Желтая карточка
Собрино Рубен

Ход матча

10'
Лосано Энтони
 
16'
 
Галан Хави
28'
Собрино Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 114
Кадис 34.2% (39)
X 42.1% (48)
Сельта 23.7% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Сельта
2.81
3.18
3.25
Все Коэффициенты
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
25
Мере
Хорхе
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
7
Собрино
Рубен
9
Лосано
Энтони
19
Гвардиола
Серхи
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
4
Нуньес
Унай
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
24
Вейга
Габриэль
14
Тапия
Ренато
5
Оскар
Родригес
7
Перес
Карлес
18
Ларсен
Йорген
29
Родригес
Мигель
Кадис
4-4-2
Сельта
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Сельта

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.83
1

Среднее время на гол

31
90

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.09
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
99

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 (1) 0.11
Эскаланте Гонсало 3 0.08
Гвардиола Серхи 3 0.08
Перес Лукас 3 0.08
Алекс Фернандес 3 (1) 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Собрино Рубен 2 0.05
Негредо Альваро 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Де ла Роса Хосе Антонио 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.32
Вейга Габриэль 9 0.24
Ларсен Йорген 4 0.11
Перес Карлес 3 0.08
Сеферович Харис 3 0.08
Айду Джозеф 3 0.08
Оскар Родригес 2 0.05
Пасьенса Гонсало 2 0.05
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 11 1
Сан Эметерио Феде 12 0
Собрино Рубен 11 0
Алькарас Рубен 9 1
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Лосано Энтони 6 0
Хименес Фали 5 0
Мари Хосе 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Эскаланте Гонсало 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Ледесма Херемиас 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Диарра Юба 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Бонгонда Тео 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Парра Рауль 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапия Ренато 6 1
Нуньес Унай 7 0
Мальо Уго 5 1
Айду Джозеф 5 1
Вейга Габриэль 5 1
Галан Хави 6 0
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Де ла Торре Лука 5 0
Аспас Яго 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Сеферович Харис 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Карлос Карвалхал 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сведберг Виллиот 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

6
8
Кадис
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сельта
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

6
19
Кадис
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
47% (17)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Сельта
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

30
16

Волевые поражения

12
27

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
26 Не забивали 26
4
21%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
7
37%
4
24%
76-90

Пропущено

22
31
3 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
0
0%
7
23%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
8
36%
8
26%
76-90

Забито

9
23
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
28 Не забивали 20
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
44%
3
13%
46-60
1
11%
6
26%
61-75
2
22%
3
13%
76-90

Пропущено

30
21
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
7%
5
24%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
9
30%
3
14%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
6
20%
2
10%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Забито

28
40
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
18 Не забивали 10
5
18%
4
10%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
5
18%
9
23%
31-45
5
18%
6
15%
46-60
3
11%
8
20%
61-75
9
32%
7
18%
76-90

Пропущено

52
52
17 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 27
2
4%
12
23%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
10
19%
7
13%
31-45
8
15%
11
21%
46-60
12
23%
6
12%
61-75
15
29%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0
Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Кадис
Сельта

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 47%
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
1
19 раз 53%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кадис
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
5
13
1
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
11
7
1
17
1.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
17
0.5
Больше Меньше
27
9
8
28
1.5
8
28
1
35
2.5
5
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Контроль мяча: Кадис: 69%, Сельта: 31%.
  • 34'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    33'
    ПЕНАЛЬТИ! - Галан Хави сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Бонгонда Тео. Игроки уже окружили судью.
  • 33'
    Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 32'
    Гвардиола Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 32'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 31'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 31'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 31'
    Перес Карлес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 31'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Контроль мяча: Кадис: 69%, Сельта: 31%.
  • 30'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 30'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 29'
    Кадис контролирует мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • Желтая карточка
      28'
      Собрино Рубен получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Габриэль Вейга
    • 27'
      Мере Хорхе нанес удар головой, но Иван Вильяр спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      27'
      Алькарас Рубен из команды Кадис подал угловой справа.
    • 26'
      Вильяр Иван из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Кадис: 69%, Сельта: 31%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 25'
      Бонгонда Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    Кадис 34.2% (39)
    X 42.1% (48)
    Сельта 23.7% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Сельта
    2.81
    3.18
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кадис 0:0 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Сельта

    Исход игры
    Кадис
    34.2% (39)
    Ничья
    42.1% (48)
    Сельта
    23.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.21% (26)
    Меньше
    76.79% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (44)
    1:0 Кадис
    21.9% (25)
    1:2 Сельта
    13.2% (15)
    0:1 Сельта
    8.8% (10)
    2:1 Кадис
    7.9% (9)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Кадис
    1.8% (2)
    0:2 Сельта
    1.8% (2)
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