Тур: 37. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Эрнандес Алехандро Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
10' Желтая карточкаЛосано Энтони
16' Желтая карточкаГалан Хави
28' Желтая карточкаСобрино Рубен
Ход матча
10'
16'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Мере
Хорхе
10
Бонгонда
Тео
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Сельта
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.83
1
Среднее время на гол
31
90
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.09
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
99
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|0.11
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.08
|Гвардиола Серхи
|3
|0.08
|Перес Лукас
|3
|0.08
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.08
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.08
|Собрино Рубен
|2
|0.05
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Лосано Энтони
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Де ла Роса Хосе Антонио
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.32
|Вейга Габриэль
|9
|0.24
|Ларсен Йорген
|4
|0.11
|Перес Карлес
|3
|0.08
|Сеферович Харис
|3
|0.08
|Айду Джозеф
|3
|0.08
|Оскар Родригес
|2
|0.05
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.05
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|11
|1
|Сан Эметерио Феде
|12
|0
|Собрино Рубен
|11
|0
|Алькарас Рубен
|9
|1
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эрнандес Луис
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Лосано Энтони
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Мари Хосе
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапия Ренато
|6
|1
|Нуньес Унай
|7
|0
|Мальо Уго
|5
|1
|Айду Джозеф
|5
|1
|Вейга Габриэль
|5
|1
|Галан Хави
|6
|0
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Сеферович Харис
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Карлос Карвалхал
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
8
Кадис
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сельта
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
28
12
Волевые поражения
6
19
Кадис
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
47% (17)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Сельта
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
30
16
Волевые поражения
12
27
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
26 Не забивали 26
4
21%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
7
37%
4
24%
76-90
Пропущено
22
31
3 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
0
0%
7
23%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
8
36%
8
26%
76-90
Забито
9
23
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
28 Не забивали 20
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
44%
3
13%
46-60
1
11%
6
26%
61-75
2
22%
3
13%
76-90
Пропущено
30
21
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
7%
5
24%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
9
30%
3
14%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
6
20%
2
10%
61-75
7
23%
3
14%
76-90
Забито
28
40
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
18 Не забивали 10
5
18%
4
10%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
5
18%
9
23%
31-45
5
18%
6
15%
46-60
3
11%
8
20%
61-75
9
32%
7
18%
76-90
Пропущено
52
52
17 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 27
2
4%
12
23%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
10
19%
7
13%
31-45
8
15%
11
21%
46-60
12
23%
6
12%
61-75
15
29%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0
Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Кадис
Сельта
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 47%
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
1
19 раз 53%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кадис
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
162
711
513
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
117
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1917
Больше Меньше
279
828
828
135
531
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|37
|28
|4
|5
|68 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 30
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|20
|9
|8
|48 - 32
|69
|5.
|0:0 Заявка
|37
|19
|7
|11
|56 - 36
|64
|6.
|0:0 Заявка
|37
|16
|9
|12
|43 - 39
|57
|7.
|1:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|35 - 39
|53
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|46 - 41
|51
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|56 - 51
|50
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|11.
|0:2 Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 42
|47
|12.
|0:0 Заявка
|37
|12
|11
|14
|43 - 49
|47
|13.
|0:0 Заявка
|37
|11
|8
|18
|39 - 42
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|11
|16
|41 - 51
|41
|15.
|0:0 Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|16.
|0:0 Заявка
|37
|9
|12
|16
|28 - 52
|39
|17.
|0:0 Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|18.
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|32 - 45
|38
|19.
|0:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|47 - 64
|36
|20.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|28 - 66
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 14
|40
|4.
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 24
|34
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|0:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 14
|28
|14.
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|17.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|24 - 17
|34
|4.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|18 - 22
|26
|6.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 20
|26
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|13 - 19
|22
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 32
|18
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|0:2 Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 30
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|11 - 38
|8
|20.
|0:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|14 (13)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|14 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Сельта
Исход игры
Кадис
34.2% (39)
Ничья
42.1% (48)
Сельта
23.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
23.21% (26)
Меньше
76.79% (86)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (44)
1:0 Кадис
21.9% (25)
1:2 Сельта
13.2% (15)
0:1 Сельта
8.8% (10)
2:1 Кадис
7.9% (9)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Кадис
1.8% (2)
0:2 Сельта
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!