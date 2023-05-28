Тур: 37. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 19725 Главный судья: Эрнандес Алехандро Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
10' Желтая карточкаЛосано Энтони
16' Желтая карточкаГалан Хави
28' Желтая карточкаСобрино Рубен
39' Желтая карточкаБонгонда Тео
45' Желтая карточкаНуньес Унай
49' Желтая карточкаДе ла Торре Лука
1:0
53' ГолСобрино Рубен
59' Желтая карточкаЭрнандес Луис
60' Желтая карточкаОскар Родригес
60' Желтая карточкаГвардиола Серхи
62' Желтая карточкаАлькарас Рубен
77' Желтая карточкаАлехо Иван
90' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
90' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
90' Желтая карточкаАспас Яго
90'+10
Ход матча
10'
16'
28'
39'
45'
49'
53'
59'
60'
60'
62'
62'
77'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
9 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
380 Количество передач 398
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Мере
Хорхе
10
Бонгонда
Тео
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Сельта
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.83
1
Среднее время на гол
31
90
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.09
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
99
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|0.11
|Собрино Рубен
|3
|0.08
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.08
|Гвардиола Серхи
|3
|0.08
|Перес Лукас
|3
|0.08
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.08
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.08
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Лосано Энтони
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Де ла Роса Хосе Антонио
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.32
|Вейга Габриэль
|9
|0.24
|Ларсен Йорген
|4
|0.11
|Перес Карлес
|3
|0.08
|Сеферович Харис
|3
|0.08
|Айду Джозеф
|3
|0.08
|Оскар Родригес
|2
|0.05
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.05
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|12
|1
|Сан Эметерио Феде
|13
|0
|Алькарас Рубен
|10
|1
|Собрино Рубен
|11
|0
|Эрнандес Луис
|7
|1
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Лосано Энтони
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Мари Хосе
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|8
|0
|Тапия Ренато
|6
|1
|Мальо Уго
|5
|1
|Айду Джозеф
|5
|1
|Вейга Габриэль
|5
|1
|Оскар Родригес
|6
|0
|Галан Хави
|6
|0
|Де ла Торре Лука
|6
|0
|Аспас Яго
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Сеферович Харис
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Карлос Карвалхал
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
8
Кадис
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сельта
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
28
12
Волевые поражения
6
19
Кадис
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (15)
49% (18)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Сельта
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
30
16
Волевые поражения
12
27
Голы по времени матча
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
26 Не забивали 27
4
20%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
7
35%
4
24%
76-90
Пропущено
22
32
3 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
0
0%
7
22%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
23%
7
22%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
8
36%
8
25%
76-90
Забито
9
23
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
29 Не забивали 21
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
44%
3
13%
46-60
1
11%
6
26%
61-75
2
22%
3
13%
76-90
Пропущено
30
21
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
7%
5
24%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
9
30%
3
14%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
6
20%
2
10%
61-75
7
23%
3
14%
76-90
Забито
29
40
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
18 Не забивали 11
5
17%
4
10%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
5
17%
9
23%
31-45
6
21%
6
15%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
9
31%
7
18%
76-90
Пропущено
52
53
17 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
2
4%
12
23%
1-15
5
10%
5
9%
16-30
10
19%
7
13%
31-45
8
15%
12
23%
46-60
12
23%
6
11%
61-75
15
29%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0
Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Кадис
Сельта
Точный счет
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
1
19 раз 51%
0
10 раз 27%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кадис
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
162
712
513
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
118
117
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2017
Больше Меньше
2710
829
829
136
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (14)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 1:0 Сельта
Исход игры
Кадис
34.2% (39)
Ничья
42.1% (48)
Сельта
23.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
23.21% (26)
Меньше
76.79% (86)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (44)
1:0 Кадис
21.9% (25)
1:2 Сельта
13.2% (15)
0:1 Сельта
8.8% (10)
2:1 Кадис
7.9% (9)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Кадис
1.8% (2)
0:2 Сельта
1.8% (2)
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