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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 19725 Главный судья: Эрнандес Алехандро Главный судья: Де Бургос Рикардо
Кадис
1:0
Конец матча
Сельта
0'
10' Желтая карточка
Лосано Энтони
16' Желтая карточка
Галан Хави
28' Желтая карточка
Собрино Рубен
39' Желтая карточка
Бонгонда Тео
45' Желтая карточка
Нуньес Унай
49' Желтая карточка
Де ла Торре Лука
1:0
53' Гол
Собрино Рубен
59' Желтая карточка
Эрнандес Луис
60' Желтая карточка
Оскар Родригес
60' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
62' Желтая карточка
Алькарас Рубен
77' Желтая карточка
Алехо Иван
90' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
90' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
90' Желтая карточка
Аспас Яго
90'+10

Ход матча

10'
Лосано Энтони
 
16'
 
Галан Хави
28'
Собрино Рубен
 
39'
Бонгонда Тео
 
45'
 
Нуньес Унай
46'
 
Де ла Торре Лука
Родригес Мигель
49'
 
Де ла Торре Лука
53'
Собрино Рубен
(Эскаланте Гонсало)
1:0
59'
Эрнандес Луис
 
60'
 
Оскар Родригес
60'
Гвардиола Серхи
 
62'
 
Мингеса Оскар
Мальо Уго
62'
 
Оскар Родригес
Ларсен Йорген
62'
 
Аспас Яго
62'
Алькарас Рубен
 
62'
 
Пасьенса Гонсало
Лосано Энтони
63'
Сан Эметерио Феде
Гвардиола Серхи
 
76'
Рохер Марти
Бонгонда Тео
 
77'
Алехо Иван
 
77'
Алехо Иван
 
86'
Мбайе Мамаду
Алькарас Рубен
 
87'
 
Сеферович Харис
Тапия Ренато
90'
Эскаланте Гонсало
 
90'
Сан Эметерио Феде
 
90'
 
Аспас Яго

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 9 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 380 Количество передач 398
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Кадис 34.2% (39)
X 42.1% (48)
Сельта 23.7% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
25
Мере
Хорхе
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
7
Собрино
Рубен
9
Лосано
Энтони
19
Гвардиола
Серхи
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
4
Нуньес
Унай
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
24
Вейга
Габриэль
14
Тапия
Ренато
5
Оскар
Родригес
7
Перес
Карлес
18
Ларсен
Йорген
29
Родригес
Мигель
Кадис
4-4-2
Сельта
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Сельта

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.83
1

Среднее время на гол

31
90

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.09
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
99

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 (1) 0.11
Собрино Рубен 3 0.08
Эскаланте Гонсало 3 0.08
Гвардиола Серхи 3 0.08
Перес Лукас 3 0.08
Алекс Фернандес 3 (1) 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Негредо Альваро 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Де ла Роса Хосе Антонио 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.32
Вейга Габриэль 9 0.24
Ларсен Йорген 4 0.11
Перес Карлес 3 0.08
Сеферович Харис 3 0.08
Айду Джозеф 3 0.08
Оскар Родригес 2 0.05
Пасьенса Гонсало 2 0.05
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 12 1
Сан Эметерио Феде 13 0
Алькарас Рубен 10 1
Собрино Рубен 11 0
Эрнандес Луис 7 1
Карселен Исаак 3 3
Эспино Альфонсо 7 0
Лосано Энтони 6 0
Хименес Фали 5 0
Мари Хосе 4 0
Эскаланте Гонсало 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Ледесма Херемиас 2 0
Бонгонда Тео 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Диарра Юба 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Парра Рауль 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 8 0
Тапия Ренато 6 1
Мальо Уго 5 1
Айду Джозеф 5 1
Вейга Габриэль 5 1
Оскар Родригес 6 0
Галан Хави 6 0
Де ла Торре Лука 6 0
Аспас Яго 5 0
Перес Карлес 5 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Сеферович Харис 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Карлос Карвалхал 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сведберг Виллиот 1 0

Результаты матчей

Кадис
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

6
8
Кадис
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сельта
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

6
19
Кадис
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (15)
49% (18)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Сельта
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

30
16

Волевые поражения

12
27

Голы по времени матча

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
26 Не забивали 27
4
20%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
7
35%
4
24%
76-90

Пропущено

22
32
3 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
0
0%
7
22%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
23%
7
22%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
8
36%
8
25%
76-90

Забито

9
23
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
29 Не забивали 21
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
44%
3
13%
46-60
1
11%
6
26%
61-75
2
22%
3
13%
76-90

Пропущено

30
21
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
7%
5
24%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
9
30%
3
14%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
6
20%
2
10%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Забито

29
40
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
18 Не забивали 11
5
17%
4
10%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
5
17%
9
23%
31-45
6
21%
6
15%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
9
31%
7
18%
76-90

Пропущено

52
53
17 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
2
4%
12
23%
1-15
5
10%
5
9%
16-30
10
19%
7
13%
31-45
8
15%
12
23%
46-60
12
23%
6
11%
61-75
15
29%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0
Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Кадис
Сельта

Точный счет

2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
1
19 раз 51%
0
10 раз 27%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кадис
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
16
2
7
12
1.5
5
13
1
18
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
11
8
1
17
1.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
17
0.5
Больше Меньше
27
10
8
29
1.5
8
29
1
36
2.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Кадис вырывает победу
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Кадис: 49%, Сельта: 51%.
  • 99'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 99'
    Хорошую попытку сделал Де ла Торре Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 99'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 19725 болельщиков
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 94'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 93'
      Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали
    • 93'
      Перес Карлес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Собрино Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 92'
      Сан Эметерио Феде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      ШТАНГА! Пробил головой Рохер Марти прямо в каркас ворот!
    • 91'
      Кадис пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Кадис 34.2% (39)
    X 42.1% (48)
    Сельта 23.7% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кадис 1:0 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:0 Сельта

    Исход игры
    Кадис
    34.2% (39)
    Ничья
    42.1% (48)
    Сельта
    23.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.21% (26)
    Меньше
    76.79% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (44)
    1:0 Кадис
    21.9% (25)
    1:2 Сельта
    13.2% (15)
    0:1 Сельта
    8.8% (10)
    2:1 Кадис
    7.9% (9)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Кадис
    1.8% (2)
    0:2 Сельта
    1.8% (2)
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