Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Аспас Яго пробил со штрафного прямо в стенку

90' Эскаланте Гонсало получил желтую карточку от судьи

88' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Хорошую попытку сделал Перес Карлес . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Удар от ворот произведет Сельта

85' Алькарас Рубен из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

84' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Сельта

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Иван Алехо получил желтую карточку от судьи

77' Судья сигнализирует, что Иван Алехо из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Габриэль Вейга

77' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Бонгонда Тео уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

75' Алькарас Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Бонгонда Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновлен

70' Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Тапия Ренато из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Алькарас Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Гвардиола Серхи получил желтую карточку от судьи

60' Оскар Родригес получил желтую карточку от судьи

59' Эрнандес Луис получил желтую карточку от судьи

59' Назначен штрафной. Пострадал Габриэль Вейга, его свалил Эрнандес Луис

58' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игрок команды Сельта получает медицинскую помощь прямо на поле

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Г О О О О Л - Собрино Рубен забивает с левой ноги!

53' Эскаланте Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Кадис

46' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Мигель Родригес уходит с поля и его заменяет Де ла Торре Лука