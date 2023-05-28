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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Жирона
0:0
Первый тайм: 36'
Бетис
0'

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Жирона 33% (38)
X 43.5% (50)
Бетис 23.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Бетис
3.75
4.10
4.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
15
Хуанпе
Хуан
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
19
Рейньер
Жезус
21
Эррера
Янгель
11
Фернандес
Валери
9
Кастельянос
Валентин
1
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
21
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
Жирона
4-1-4-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

400%
200%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
П
3:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
С
2:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.2
1.33

Среднее время на гол

450
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.6

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.09
1.45

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
61

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.35
Стуани Кристиан 9 (5) 0.24
Рикельме Родриго 4 0.11
Цыганков Виктор 3 0.08
Мартинес Арнау 3 0.08
Мартин Иван 3 0.08
Давид Лопес 3 0.08
Эррера Янгель 2 0.05
Ромеу Ориоль 2 0.05
Сайс Самуэль 2 (2) 0.05
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 13 (5) 0.35
Каналес Серхио 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 4 0.11
Карвалью Вилльям 3 0.08
Миранда Хуан 3 0.08
Родри Родриго 2 0.05
Фекир Набиль 2 (1) 0.05
Перес Айосе 2 0.05
Виллиан Жозе 2 (1) 0.05
Энрике Луис 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Сабали Юссуф 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 1
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Эррера Янгель 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Песселья Херман 4 3
Луис Фелипе 3 3
Карвалью Вилльям 6 1
Гидо Родригес 7 0
Каналес Серхио 3 2
Гуардадо Андрес 6 0
Энрике Луис 6 0
Фекир Набиль 4 1
Руибаль Айтор 4 1
Перес Айосе 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Акуоку Поль 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Миранда Хуан 1 1
Браво Клаудио 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Абнер 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Жирона
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Бетис
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
61% (11)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

8
5
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

14
19
Жирона
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
53% (19)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Бетис
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
53% (19)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

26
19

Волевые поражения

22
24

Голы по времени матча

Забито

33
18
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
2
6%
3
17%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
8
24%
3
17%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
7
21%
5
28%
61-75
7
21%
5
28%
76-90

Пропущено

25
22
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
4
16%
8
36%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
16%
4
18%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
7
28%
3
14%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
5
25%
2
9%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Пропущено

29
19
21 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
7
24%
2
11%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
8
28%
2
11%
31-45
2
7%
7
37%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
4
14%
3
16%
76-90

Забито

53
41
23 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 14
4
8%
7
17%
1-15
7
13%
6
15%
16-30
12
23%
8
20%
31-45
9
17%
2
5%
46-60
9
17%
10
24%
61-75
12
23%
8
20%
76-90

Пропущено

54
41
29 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 22
22 Пропускали первыми 16
32 Не пропускали 23
11
20%
10
24%
1-15
6
11%
3
7%
16-30
12
22%
6
15%
31-45
5
9%
9
22%
46-60
9
17%
7
17%
61-75
11
20%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1
Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2

Результаты матчей

Жирона
Бетис

Точный счет

2:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 39%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
13 раз 36%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
2
6 раз 17%

Тоталы голов в матче

Жирона
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
11
7
1.5
7
11
4
14
2.5
5
13
2
16
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
8
10
1.5
6
12
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
23
13
19
17
1.5
13
23
5
31
2.5
7
29
2
34
3.5
1
35
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О О Л – Игрок команды Жирона наносит удар и забивает
  • 36'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 35'
    Родри не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 35'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 35'
    Матч возобновлен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.3% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Жирона 33% (38)
    X 43.5% (50)
    Бетис 23.5% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Бетис
    3.75
    4.10
    4.13
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жирона 0:0 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 0:0 Бетис

    Исход игры
    Жирона
    33% (38)
    Ничья
    43.5% (50)
    Бетис
    23.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    1:0 Жирона
    16.5% (19)
    1:2 Бетис
    14.8% (17)
    2:1 Жирона
    13% (15)
    0:1 Бетис
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:2 Бетис
    2.6% (3)
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