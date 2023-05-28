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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 12833 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Жирона
1:2
Конец матча
Бетис
0'
1:0
36' Гол
Гутьеррес Мигель
1:1
47' Гол
Иглесиас Борха
1:2
77' Гол
Иглесиас Борха
86' Желтая карточка
Гидо Родригес
90'+5

Ход матча

36'
Гутьеррес Мигель
(Рейньер Жезус)
1:0
46'
Бернардо Эспиноса
Хуанпе Хуан
 
47'
1:1
Иглесиас Борха
(Каналес Серхио)
61'
Гарсия Алеш
Эррера Янгель
 
68'
 
Хуанми Мигель
Перес Айосе
77'
1:2
Иглесиас Борха
(Миранда Хуан)
78'
Эрнандес Хави
Рейньер Жезус
 
78'
Коуто Ян
Давид Лопес
 
79'
Стуани Кристиан
Фернандес Валери
 
82'
 
Гуардадо Андрес
Карвалью Вилльям
82'
 
Хоакин Санчес
Родри Родриго
86'
 
Гидо Родригес
88'
 
Руибаль Айтор
Каналес Серхио
88'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 499 Количество передач 439
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Жирона 33% (38)
X 43.5% (50)
Бетис 23.5% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
15
Хуанпе
Хуан
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янгель
19
Рейньер
Жезус
11
Фернандес
Валери
9
Кастельянос
Валентин
1
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
21
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
Жирона
4-1-4-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

400%
200%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
П
3:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
С
2:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.2
1.33

Среднее время на гол

450
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.6

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.09
1.45

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
61

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.35
Стуани Кристиан 9 (5) 0.24
Рикельме Родриго 4 0.11
Цыганков Виктор 3 0.08
Мартинес Арнау 3 0.08
Мартин Иван 3 0.08
Давид Лопес 3 0.08
Гутьеррес Мигель 2 0.05
Эррера Янгель 2 0.05
Ромеу Ориоль 2 0.05
Сайс Самуэль 2 (2) 0.05
Гарсия Алеш 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 15 (5) 0.41
Каналес Серхио 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 4 0.11
Миранда Хуан 3 0.08
Карвалью Вилльям 3 0.08
Родри Родриго 2 0.05
Фекир Набиль 2 (1) 0.05
Перес Айосе 2 0.05
Виллиан Жозе 2 (1) 0.05
Энрике Луис 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Сабали Юссуф 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 1
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Эррера Янгель 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Песселья Херман 4 3
Луис Фелипе 3 3
Гидо Родригес 8 0
Карвалью Вилльям 6 1
Каналес Серхио 3 2
Гуардадо Андрес 6 0
Энрике Луис 6 0
Фекир Набиль 4 1
Руибаль Айтор 4 1
Перес Айосе 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Акуоку Поль 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Миранда Хуан 1 1
Браво Клаудио 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Абнер 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Жирона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Бетис
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
61% (11)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

9
5
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Бетис
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

14
19
Жирона
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Бетис
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (19)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

26
20

Волевые поражения

23
24

Голы по времени матча

Забито

34
20
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
2
6%
3
15%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
9
26%
3
15%
31-45
4
12%
1
5%
46-60
7
21%
5
25%
61-75
7
21%
6
30%
76-90

Пропущено

27
23
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
4
15%
8
35%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
8
30%
30%
3
13%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
5
25%
2
9%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Пропущено

29
19
21 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
7
24%
2
11%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
8
28%
2
11%
31-45
2
7%
7
37%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
4
14%
3
16%
76-90

Забито

54
43
24 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 14
4
7%
7
16%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
13
24%
8
19%
31-45
9
17%
3
7%
46-60
9
17%
10
23%
61-75
12
22%
9
21%
76-90

Пропущено

56
42
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 22
22 Пропускали первыми 17
33 Не пропускали 24
11
20%
10
24%
1-15
6
11%
3
7%
16-30
12
21%
7
17%
31-45
6
11%
9
21%
46-60
9
16%
7
17%
61-75
12
21%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1
Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2

Результаты матчей

Жирона
Бетис

Точный счет

2:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 38%
1
10 раз 27%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%

Тоталы голов в матче

Жирона
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
5
11
8
1.5
7
11
4
15
2.5
5
13
2
17
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
8
8
10
1.5
7
12
1
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
24
13
19
18
1.5
14
23
5
32
2.5
7
30
2
35
3.5
1
36
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12833 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Жирона: 54%, Бетис: 46%.
  • 95'
    Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Хоакин Санчес пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем
  • 94'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Жирона 33% (38)
    X 43.5% (50)
    Бетис 23.5% (27)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Жирона 1:2 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:2 Бетис

    Исход игры
    Жирона
    33% (38)
    Ничья
    43.5% (50)
    Бетис
    23.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    1:0 Жирона
    16.5% (19)
    1:2 Бетис
    14.8% (17)
    2:1 Жирона
    13% (15)
    0:1 Бетис
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:2 Бетис
    2.6% (3)
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