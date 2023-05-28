Тур: 37. Стадион: Монтиливи. Зрители: 12833 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0'
1:0
36' ГолГутьеррес Мигель
1:1
47' ГолИглесиас Борха
1:2
77' ГолИглесиас Борха
86' Желтая карточкаГидо Родригес
90'+5
Ход матча
36'
47'
1:1
77'
1:2
78'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 7
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
499 Количество передач 439
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Хуанпе
Хуан
18
Ромеу
Ориоль
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
21
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Фаррес БиэльЗащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Бетис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
400%
200%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
11 матчей
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.2
1.33
Среднее время на гол
450
67
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.6
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.09
1.45
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
61
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (1)
|0.35
|Стуани Кристиан
|9 (5)
|0.24
|Рикельме Родриго
|4
|0.11
|Цыганков Виктор
|3
|0.08
|Мартинес Арнау
|3
|0.08
|Мартин Иван
|3
|0.08
|Давид Лопес
|3
|0.08
|Гутьеррес Мигель
|2
|0.05
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|Ромеу Ориоль
|2
|0.05
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.05
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Хуанпе Хуан
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|15 (5)
|0.41
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.11
|Хуанми Мигель
|4
|0.11
|Миранда Хуан
|3
|0.08
|Карвалью Вилльям
|3
|0.08
|Родри Родриго
|2
|0.05
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.05
|Перес Айосе
|2
|0.05
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.05
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Сабали Юссуф
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|11
|0
|Мартинес Арнау
|11
|0
|Ромеу Ориоль
|9
|1
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|5
|0
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Эррера Янгель
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|6
|2
|Песселья Херман
|4
|3
|Луис Фелипе
|3
|3
|Гидо Родригес
|8
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Каналес Серхио
|3
|2
|Гуардадо Андрес
|6
|0
|Энрике Луис
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Руибаль Айтор
|4
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Акуоку Поль
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Миранда Хуан
|1
|1
|Браво Клаудио
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Сабали Юссуф
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Бетис
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
61% (11)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
9
5
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Бетис
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
14
19
Жирона
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Бетис
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (19)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
26
20
Волевые поражения
23
24
Голы по времени матча
Забито
34
20
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
2
6%
3
15%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
9
26%
3
15%
31-45
4
12%
1
5%
46-60
7
21%
5
25%
61-75
7
21%
6
30%
76-90
Пропущено
27
23
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
4
15%
8
35%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
8
30%
30%
3
13%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
5
25%
2
9%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
5
25%
3
13%
76-90
Пропущено
29
19
21 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
7
24%
2
11%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
8
28%
2
11%
31-45
2
7%
7
37%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
4
14%
3
16%
76-90
Забито
54
43
24 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 14
4
7%
7
16%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
13
24%
8
19%
31-45
9
17%
3
7%
46-60
9
17%
10
23%
61-75
12
22%
9
21%
76-90
Пропущено
56
42
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 22
22 Пропускали первыми 17
33 Не пропускали 24
11
20%
10
24%
1-15
6
11%
3
7%
16-30
12
21%
7
17%
31-45
6
11%
9
21%
46-60
9
16%
7
17%
61-75
12
21%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1
Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2
Результаты матчей
Жирона
Бетис
Точный счет
2:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 38%
1
10 раз 27%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
Тоталы голов в матче
Жирона
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
135
118
711
415
513
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
118
810
712
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
2413
1918
1423
532
730
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
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|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
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|Иглесиас Борха
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|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 1:2 Бетис
Исход игры
Жирона
33% (38)
Ничья
43.5% (50)
Бетис
23.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:0 Жирона
16.5% (19)
1:2 Бетис
14.8% (17)
2:1 Жирона
13% (15)
0:1 Бетис
5.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:2 Бетис
2.6% (3)
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