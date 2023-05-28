Тур: 37. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Писарро Валентин
Ход матча
18'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
18
Нтекья
Ранди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
33 Junior Bita
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
11 Моренте ТетеНападающий
-
18 Нтекья РандиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
-
34 Памиес ХавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Эльче
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
75
69
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|10 (1)
|0.27
|Сансет Ойян
|9 (2)
|0.24
|Уильямс Нико
|6
|0.16
|Гурусета Горка
|6
|0.16
|Беренгер Алекс
|4
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.08
|Гарсия Рауль
|2
|0.05
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.16
|Бое Лукас
|5
|0.14
|Понсе Эсекель
|4
|0.11
|Моренте Тете
|4
|0.11
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.08
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|7
|1
|Йерай Альварес
|7
|1
|Вивиан Даниэль
|7
|1
|Де Маркос Оскар
|7
|0
|Сансет Ойян
|5
|1
|Гарсия Дани
|6
|0
|Эррера Андер
|4
|1
|Весга Микель
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Паредес Айтор
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Бигас Педро
|4
|2
|Милья Пере
|7
|0
|Роко Энсо
|5
|1
|Маскарель Омар
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Фидель Чавес
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Нванкво Джон
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Эльче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
10
Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Эльче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
17
20
Волевые поражения
20
13
Атлетик Б
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Эльче
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
21
20
Волевые поражения
24
23
Голы по времени матча
Забито
24
11
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
27 Не забивали 27
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
7
29%
29%
3
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
3
13%
4
36%
76-90
Пропущено
12
38
6 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
3
25%
3
8%
1-15
2
17%
5
13%
16-30
1
8%
13
34%
31-45
2
17%
6
16%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
4
33%
7
18%
76-90
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
3
13%
5
26%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
5
21%
1
5%
76-90
Пропущено
27
26
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
11%
5
19%
1-15
6
22%
7
27%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
7
26%
7
27%
61-75
5
19%
3
12%
76-90
Забито
48
30
26 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
7
15%
6
20%
1-15
9
19%
4
13%
16-30
10
21%
7
23%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
8
17%
5
17%
76-90
Пропущено
39
64
17 В 1-м тайме 35
22 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 24
25 Не пропускали 33
6
15%
8
13%
1-15
8
21%
12
19%
16-30
3
8%
15
23%
31-45
6
15%
8
13%
46-60
7
18%
11
17%
61-75
9
23%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1
Эльче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Эльче
Точный счет
0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 42%
1
7 раз 19%
2
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
0
16 раз 44%
1
15 раз 42%
2
3 раза 8%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
117
711
315
414
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
99
711
216
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
2016
1422
531
729
234
432
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|37
|28
|4
|5
|68 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 30
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|20
|9
|8
|48 - 32
|69
|5.
|0:0 Заявка
|37
|19
|7
|11
|56 - 36
|64
|6.
|0:0 Заявка
|37
|16
|9
|12
|43 - 39
|57
|7.
|1:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|35 - 39
|53
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|46 - 41
|51
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|56 - 51
|50
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|11.
|0:2 Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 42
|47
|12.
|0:0 Заявка
|37
|12
|11
|14
|43 - 49
|47
|13.
|0:0 Заявка
|37
|11
|8
|18
|39 - 42
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|11
|16
|41 - 51
|41
|15.
|0:0 Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|16.
|0:0 Заявка
|37
|9
|12
|16
|28 - 52
|39
|17.
|0:0 Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|18.
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|32 - 45
|38
|19.
|0:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|47 - 64
|36
|20.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|28 - 66
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 14
|40
|4.
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 24
|34
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|0:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 14
|28
|14.
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|17.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|24 - 17
|34
|4.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|18 - 22
|26
|6.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 20
|26
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|13 - 19
|22
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 32
|18
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|0:2 Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 30
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|11 - 38
|8
|20.
|0:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
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|Бензема Карим
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|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
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|Гризманн Антуан
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|Мальорка
|Мурики Ведат
|14 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Эльче
Исход игры
Атлетик Б
93.9% (108)
Ничья
6.1% (7)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (36)
Меньше
67.86% (76)
Обе команды забьют
Да
34.82% (39)
Нет
65.18% (73)
Популярный счёт
2:0 Атлетик Б
36.5% (42)
2:1 Атлетик Б
25.2% (29)
1:0 Атлетик Б
23.5% (27)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 Атлетик Б
2.6% (3)
3:0 Атлетик Б
2.6% (3)
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