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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 36'
Эльче
0'
18' Желтая карточка
Вивиан Даниэль

Ход матча

18'
Вивиан Даниэль
 
29'
 
Роко Энсо
Бигас Педро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 115
Атлетик Б 93.9% (108)
X 6.1% (7)
Эльче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Эльче
1.42
8.20
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
31
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
8
Сансет
Ойян
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
13
Бадия
Эдгар
7
Магальян
Лисандро
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
17
Фернандес
Хосан
2
Бланко
Лаутаро
20
Гумбау
Херард
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
18
Нтекья
Ранди
Атлетик Б
4-2-3-1
Эльче
5-3-2

История личных встреч

Атлетик Б
Эльче

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
КК
1:1
П
2:3
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 10 (1) 0.27
Сансет Ойян 9 (2) 0.24
Уильямс Нико 6 0.16
Гурусета Горка 6 0.16
Беренгер Алекс 4 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.08
Гарсия Рауль 2 0.05
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.16
Бое Лукас 5 0.14
Понсе Эсекель 4 0.11
Моренте Тете 4 0.11
Фидель Чавес 3 (1) 0.08
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Вивиан Даниэль 7 1
Де Маркос Оскар 7 0
Сансет Ойян 5 1
Гарсия Дани 6 0
Эррера Андер 4 1
Весга Микель 5 0
Саррага Ойер 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Паредес Айтор 3 0
Уильямс Нико 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Бигас Педро 4 2
Милья Пере 7 0
Роко Энсо 5 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Фидель Чавес 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Клерк Карлос 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Эльче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
10
Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Эльче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

17
20

Волевые поражения

20
13
Атлетик Б
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Эльче
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

21
20

Волевые поражения

24
23

Голы по времени матча

Забито

24
11
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
27 Не забивали 27
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
7
29%
29%
3
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
3
13%
4
36%
76-90

Пропущено

12
38
6 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
3
25%
3
8%
1-15
2
17%
5
13%
16-30
1
8%
13
34%
31-45
2
17%
6
16%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
4
33%
7
18%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
3
13%
5
26%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
5
21%
1
5%
76-90

Пропущено

27
26
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
11%
5
19%
1-15
6
22%
7
27%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
7
26%
7
27%
61-75
5
19%
3
12%
76-90

Забито

48
30
26 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
7
15%
6
20%
1-15
9
19%
4
13%
16-30
10
21%
7
23%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
8
17%
5
17%
76-90

Пропущено

39
64
17 В 1-м тайме 35
22 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 24
25 Не пропускали 33
6
15%
8
13%
1-15
8
21%
12
19%
16-30
3
8%
15
23%
31-45
6
15%
8
13%
46-60
7
18%
11
17%
61-75
9
23%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1
Эльче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Эльче

Точный счет

0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 42%
1
7 раз 19%
2
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
0
16 раз 44%
1
15 раз 42%
2
3 раза 8%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
3
15
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
9
7
11
1.5
2
16
3
15
2.5
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
20
16
14
22
1.5
5
31
7
29
2.5
2
34
4
32
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.5% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Атлетик Б 93.9% (108)
    X 6.1% (7)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Эльче
    1.42
    8.20
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Эльче

    Исход игры
    Атлетик Б
    93.9% (108)
    Ничья
    6.1% (7)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (36)
    Меньше
    67.86% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    34.82% (39)
    Нет
    65.18% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    36.5% (42)
    2:1 Атлетик Б
    25.2% (29)
    1:0 Атлетик Б
    23.5% (27)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 Атлетик Б
    2.6% (3)
    3:0 Атлетик Б
    2.6% (3)
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    Атлетик Б
    Эльче
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