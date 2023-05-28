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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 37807 Главный судья: Писарро Валентин
Атлетик Б
0:1
Конец матча
Эльче
0'
17' Желтая карточка
Вивиан Даниэль
60' Желтая карточка
Клерк Карлос
0:1
90' Гол
Бое Лукас
90'+4

Ход матча

17'
Вивиан Даниэль
 
29'
 
Роко Энсо
Бигас Педро
60'
 
Клерк Карлос
60'
Гарсия Рауль
Муньяин Икер
 
60'
Саррага Ойер
Сансет Ойян
 
61'
 
Милья Пере
Бланко Лаутаро
73'
Арес Малком
Гурусета Горка
 
78'
 
Бое Лукас
Нтекья Ранди
78'
 
Гутьеррес Хосе
Фидель Чавес
90'
0:1
Бое Лукас
(Фернандес Хосан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 19 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 530 Количество передач 303
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Атлетик Б 93.9% (108)
X 6.1% (7)
Эльче 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
31
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
8
Сансет
Ойян
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
13
Бадия
Эдгар
7
Магальян
Лисандро
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
17
Фернандес
Хосан
2
Бланко
Лаутаро
20
Гумбау
Херард
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
18
Нтекья
Ранди
Атлетик Б
4-2-3-1
Эльче
5-3-2

История личных встреч

Атлетик Б
Эльче

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
КК
1:1
П
2:3
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 10 (1) 0.27
Сансет Ойян 9 (2) 0.24
Уильямс Нико 6 0.16
Гурусета Горка 6 0.16
Беренгер Алекс 4 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.08
Гарсия Рауль 2 0.05
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 6 0.16
Милья Пере 6 (3) 0.16
Понсе Эсекель 4 0.11
Моренте Тете 4 0.11
Фидель Чавес 3 (1) 0.08
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Вивиан Даниэль 7 1
Де Маркос Оскар 7 0
Сансет Ойян 5 1
Гарсия Дани 6 0
Эррера Андер 4 1
Весга Микель 5 0
Саррага Ойер 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Паредес Айтор 3 0
Уильямс Нико 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Бигас Педро 4 2
Милья Пере 7 0
Роко Энсо 5 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Фидель Чавес 5 0
Клерк Карлос 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Эльче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
10
Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Эльче
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

17
20

Волевые поражения

20
13
Атлетик Б
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Эльче
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (9)
35% (13)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

21
20

Волевые поражения

24
23

Голы по времени матча

Забито

24
12
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
28 Не забивали 27
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
7
29%
29%
3
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
3
13%
5
42%
76-90

Пропущено

13
38
6 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 17
3
23%
3
8%
1-15
2
15%
5
13%
16-30
1
8%
13
34%
31-45
2
15%
6
16%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
5
38%
7
18%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
3
13%
5
26%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
5
21%
1
5%
76-90

Пропущено

27
26
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
11%
5
19%
1-15
6
22%
7
27%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
7
26%
7
27%
61-75
5
19%
3
12%
76-90

Забито

48
31
26 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 13
16 Не забивали 15
7
15%
6
19%
1-15
9
19%
4
13%
16-30
10
21%
7
23%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
8
17%
6
19%
76-90

Пропущено

40
64
17 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 24
26 Не пропускали 33
6
15%
8
13%
1-15
8
20%
12
19%
16-30
3
8%
15
23%
31-45
6
15%
8
13%
46-60
7
18%
11
17%
61-75
10
25%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1
Эльче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Эльче

Точный счет

0:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
2
3 раза 16%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 43%
1
7 раз 19%
2
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
0
16 раз 43%
1
16 раз 43%
2
3 раза 8%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
11
7
7
12
1.5
3
15
4
15
2.5
2
16
2
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
9
7
11
1.5
2
17
3
15
2.5
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
16
0.5
Больше Меньше
21
16
14
23
1.5
5
32
7
30
2.5
2
35
4
33
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эльче вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 67%, Эльче: 33%.
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 37807 болельщиков
  • 92'
    Роко Энсо из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    92'
    Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Клерк Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Фернандес Хосан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Бое Лукас правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 92'
    Фернандес Хосан из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Фернандес Хосан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Фернандес Хосан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Роко Энсо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Атлетик Б 93.9% (108)
    X 6.1% (7)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б 0:1 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Эльче

    Исход игры
    Атлетик Б
    93.9% (108)
    Ничья
    6.1% (7)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (36)
    Меньше
    67.86% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    34.82% (39)
    Нет
    65.18% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    36.5% (42)
    2:1 Атлетик Б
    25.2% (29)
    1:0 Атлетик Б
    23.5% (27)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 Атлетик Б
    2.6% (3)
    3:0 Атлетик Б
    2.6% (3)
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