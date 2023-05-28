Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Рауль Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Гурусета Горка оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

39' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Эльче

37' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Эльче

34' Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали

33' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Магальян Лисандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Эльче

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Муньяин Икер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Удар от ворот произведет Эльче

23' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

20' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гумбау Херард нанес удар в каркас ворот!

18' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хорошую попытку сделал Бигас Педро . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Фидель Чавес из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Вивиан Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Фидель Чавес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Гурусета Горка бьет со штрафного в створ, но Эдгар Бадия держит все под контролем

11' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Эльче

5' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Эльче

4' Беренгер Алекс не смог попасть в створ ударом издали

3' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эльче начинает с центра поля