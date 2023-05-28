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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Хетафе
0:1
Первый тайм: 36'
Осасуна
0'
0:1
3' Гол
Авила Эсекьель
24' Желтая карточка
Порту Кристиан
31' Желтая карточка
Эззалзули Абде

Ход матча

3'
0:1
Авила Эсекьель
(Эрнандес Аридане)
24'
Порту Кристиан
 
31'
 
Эззалзули Абде

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 114
Хетафе 60.5% (69)
X 28.9% (33)
Осасуна 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Осасуна
7.30
3.50
3.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
5
Милья
Луис
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
9
Порту
Кристиан
14
Латаса
Хуан
7
Мата
Хайме
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
19
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
22
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
12
Эззалзули
Абде
Хетафе
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Осасуна

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

23 матча

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

8.7%
69.6%
21.7%
2 победы 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.58

Среднее время на гол

70
154

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.64

Среднее время на гол

108
141

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.04
0.61

Тотал матчей

2.5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

86
147

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.38
Майораль Борха 8 0.22
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Аленья Карлес 2 0.05
Альварес Гастон 2 0.05
Дамиан Суарес 1 0.03
Альдерете Омар 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Милья Луис 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 8 (2) 0.22
Будимир Анте 6 0.16
Эззалзули Абде 4 0.11
Орос Аймар 3 (1) 0.08
Гомес Мойсес 3 0.08
Гарсия Рубен 2 0.05
Гарсия Давид III 2 0.05
Кике Гарсия 2 (1) 0.05
Барха Энрике 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Эрнандес Аридане 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 11 1
Дуарте Домингуш 10 1
Дьене Даконам 9 1
Альдерете Омар 9 0
Альварес Гастон 7 1
Порту Кристиан 6 1
Дамиан Суарес 7 0
Милья Луис 5 1
Унал Энес 6 0
Иглесиас Хуан 6 0
Арамбарри Мауро 4 1
Мата Хайме 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Сория Давид 2 0
Максимович Неманья 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сеоане Хайме 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Гарсия Давид III 8 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 7 0
Эззалзули Абде 3 2
Орос Аймар 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Будимир Анте 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Монкайола Хон 5 0
Видаль Начо 4 0
Пенья Рубен 2 1
Эррера Серхио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Гарсия Рубен 2 0
Эррандо Хорхе 0 1
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0

Результаты матчей

Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Осасуна
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
6
Хетафе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Осасуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

8
20
Хетафе
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Осасуна
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

23
17

Волевые поражения

17
26

Голы по времени матча

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 27
5
25%
1
8%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
5
25%
1
8%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
11%
6
32%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
3
17%
6
32%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
25 Не забивали 23
1
7%
6
26%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
5
36%
6
26%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
7
29%
29%
1
5%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
4
17%
8
42%
76-90

Забито

34
35
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 19
13 Не забивали 14
6
18%
7
20%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
5
15%
7
20%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
10
29%
29%
7
20%
76-90

Пропущено

42
38
19 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
7
17%
2
5%
1-15
3
7%
5
13%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
8
19%
9
24%
61-75
6
14%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0
Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1

Результаты матчей

Хетафе
Осасуна

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
13 раз 36%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
0
15 раз 42%
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
8
10
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
9
9
2
16
1.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
13
0.5
Больше Меньше
21
15
8
28
1.5
10
26
1
35
2.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • 34'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 34'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 33'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 33'
    Хорошую попытку сделал Мата Хайме. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 32'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 32'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 32'
    Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • Желтая карточка
    31'
    Абде Эззалзули получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    • 28'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 28'
      Авила Эсекьель из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 28'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 27'
      Торро Лукас выиграл воздушное противоборство у Милья Луис.
    • 27'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Эрнандес Аридане из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Пенья Рубен из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Хетафе: 48%, Осасуна: 52%.
    • Желтая карточка
      24'
      Порту Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      24'
      Безумный фол. Порту Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Эррера Серхио
    • 23'
      Авила Эсекьель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 23'
      Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Порту Кристиан выиграл воздушное противоборство у Санчес Мануэль.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Pablo Ibanez из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
    • 22'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 22'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Орос Аймар из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 20'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 19'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 18'
      Гарсия Рубен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 18'
      Авила Эсекьель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 17'
      Торро Лукас из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Санчес Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 16'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 16'
      Мата Хайме выиграл воздушное противоборство у Пенья Рубен.
    • 16'
      Хетафе контролирует мяч.
    • 15'
      Гарсия Давид III выиграл воздушное противоборство у Латаса Хуан.
    • 15'
      Контроль мяча: Хетафе: 48%, Осасуна: 52%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 14'
      Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Орос Аймар
    • 14'
      Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 13'
      Латаса Хуан из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 12'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 12'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 12'
      Мата Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 11'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Эрнандес Аридане наказан за толчок Латаса Хуан
    • 9'
      Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 8'
      Авила Эсекьель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Орос Аймар из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 8'
      Санчес Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Гарсия Рубен выиграл воздушное противоборство у Латаса Хуан.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 6'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 6'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Хетафе: 18%, Осасуна: 82%.
    • 4'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      4'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 3'
      Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Эрнандес Аридане сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      ГОООООЛ - Авила Эсекьель Осасуна забивает ударом головой
    • 3'
      Pablo Ibanez из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Максимович Неманья наказан за толчок Pablo Ibanez
    • 1'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Осасуна начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 41.2% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Хетафе 60.5% (69)
    X 28.9% (33)
    Осасуна 10.5% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Осасуна
    7.30
    3.50
    3.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 0:1 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Осасуна

    Исход игры
    Хетафе
    60.5% (69)
    Ничья
    28.9% (33)
    Осасуна
    10.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.64% (22)
    Меньше
    80.36% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (49)
    Нет
    56.25% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    41.2% (47)
    1:1 Ничья
    23.7% (27)
    2:1 Хетафе
    14% (16)
    0:1 Осасуна
    7% (8)
    2:0 Хетафе
    3.5% (4)
    1:2 Осасуна
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Осасуна
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