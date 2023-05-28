  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 13510 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Хетафе
2:1
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
2' Гол
Авила Эсекьель
24' Желтая карточка
Порту Кристиан
31' Желтая карточка
Эззалзули Абде
1:1
39' Гол
Латаса Хуан
54' Желтая карточка
Максимович Неманья
81' Желтая карточка
Дьене Даконам
2:1
90' Гол
Мата Хайме
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Авила Эсекьель
(Эрнандес Аридане)
24'
Порту Кристиан
 
31'
 
Эззалзули Абде
39'
Латаса Хуан
(Милья Луис)
1:1
54'
Максимович Неманья
 
68'
 
Барха Энрике
Эззалзули Абде
77'
Мунир Эль-Хаддади
Порту Кристиан
 
77'
Вильяр Гонсало
Милья Луис
 
78'
 
Монкайола Хон
Гарсия Рубен
78'
 
Кике Гарсия
Авила Эсекьель
81'
Дьене Даконам
 
88'
Майораль Борха
Латаса Хуан
 
88'
Альгобия Анхель
Максимович Неманья
 
89'
 
Муньос Икер
Ибаньес Пабло
90'
Мата Хайме
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 269 Количество передач 268
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Хетафе 60.5% (69)
X 28.9% (33)
Осасуна 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
5
Милья
Луис
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
9
Порту
Кристиан
14
Латаса
Хуан
7
Мата
Хайме
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
19
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
22
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
12
Эззалзули
Абде
Хетафе
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Осасуна

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

23 матча

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

8.7%
69.6%
21.7%
2 победы 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.58

Среднее время на гол

70
154

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.64

Среднее время на гол

108
141

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.04
0.61

Тотал матчей

2.5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

86
147

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.38
Майораль Борха 8 0.22
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Аленья Карлес 2 0.05
Альварес Гастон 2 0.05
Дамиан Суарес 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Альдерете Омар 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Латаса Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Милья Луис 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 8 (2) 0.22
Будимир Анте 6 0.16
Эззалзули Абде 4 0.11
Орос Аймар 3 (1) 0.08
Гомес Мойсес 3 0.08
Гарсия Рубен 2 0.05
Гарсия Давид III 2 0.05
Кике Гарсия 2 (1) 0.05
Барха Энрике 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Эрнандес Аридане 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 11 1
Дьене Даконам 10 1
Дуарте Домингуш 10 1
Альдерете Омар 9 0
Альварес Гастон 7 1
Порту Кристиан 6 1
Дамиан Суарес 7 0
Милья Луис 5 1
Унал Энес 6 0
Иглесиас Хуан 6 0
Арамбарри Мауро 4 1
Мата Хайме 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Максимович Неманья 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Сория Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сеоане Хайме 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Гарсия Давид III 8 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 7 0
Эззалзули Абде 3 2
Орос Аймар 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Будимир Анте 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Монкайола Хон 5 0
Видаль Начо 4 0
Пенья Рубен 2 1
Эррера Серхио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Гарсия Рубен 2 0
Эррандо Хорхе 0 1
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0

Результаты матчей

Хетафе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Осасуна
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

9
7
Хетафе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Осасуна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

8
20
Хетафе
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Осасуна
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

24
17

Волевые поражения

17
27

Голы по времени матча

Забито

22
13
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 27
5
23%
2
15%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
27%
1
8%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
6
32%
0
0%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
26 Не забивали 24
1
7%
6
26%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
5
36%
6
26%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
7
29%
29%
1
5%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
4
17%
8
42%
76-90

Забито

36
36
16 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 20
13 Не забивали 14
6
17%
8
22%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
5
14%
7
19%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
11
31%
7
19%
76-90

Пропущено

43
40
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 26
8
19%
2
5%
1-15
3
7%
5
13%
16-30
9
21%
8
20%
31-45
9
21%
4
10%
46-60
8
19%
9
23%
61-75
6
14%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0
Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1

Результаты матчей

Хетафе
Осасуна

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
6
7
12
1.5
8
10
1
18
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
10
9
2
16
1.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
22
15
9
28
1.5
10
27
1
36
2.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Хетафе заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хетафе: 50%, Осасуна: 50%.
  • 95'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Хетафе: 51%, Осасуна: 49%.
  • 94'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Майораль Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 93'
    Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • Фол, нарушение
    92'
    Майораль Борха из команды Хетафе в офсайде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Команда Хетафе забила решающий гол в последние минуты игры!
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Мата Хайме первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Мата Хайме. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Анхель Альгобиа из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Хетафе: 51%, Осасуна: 49%.
    • 89'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тактическая замена. Pablo Ibanez уходит с поля и его заменяет Муньос Икер
    • 88'
      Тактическая замена. Максимович Неманья уходит с поля и его заменяет Анхель Альгобиа
    • 88'
      Тактическая замена. Латаса Хуан уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
    • 87'
      Эрнандес Аридане ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Хетафе 60.5% (69)
    X 28.9% (33)
    Осасуна 10.5% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 2:1 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Осасуна

    Исход игры
    Хетафе
    60.5% (69)
    Ничья
    28.9% (33)
    Осасуна
    10.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.64% (22)
    Меньше
    80.36% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (49)
    Нет
    56.25% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    41.2% (47)
    1:1 Ничья
    23.7% (27)
    2:1 Хетафе
    14% (16)
    0:1 Осасуна
    7% (8)
    2:0 Хетафе
    3.5% (4)
    1:2 Осасуна
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор