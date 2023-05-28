Тур: 37. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 13510 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0'
0:1
2' ГолАвила Эсекьель
24' Желтая карточкаПорту Кристиан
31' Желтая карточкаЭззалзули Абде
1:1
39' ГолЛатаса Хуан
54' Желтая карточкаМаксимович Неманья
81' Желтая карточкаДьене Даконам
2:1
90' ГолМата Хайме
90'+6
Ход матча
2'
24'
31'
39'
1:1
81'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
269 Количество передач 268
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
14
Латаса
Хуан
15
Пенья
Рубен
22
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Морено ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Осасуна
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
23 матча
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
8.7%
69.6%
21.7%
2 победы 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.58
Среднее время на гол
70
154
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.64
Среднее время на гол
108
141
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.04
0.61
Тотал матчей
2.5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
86
147
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|14 (5)
|0.38
|Майораль Борха
|8
|0.22
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.08
|Аленья Карлес
|2
|0.05
|Альварес Гастон
|2
|0.05
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Альдерете Омар
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Латаса Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|8 (2)
|0.22
|Будимир Анте
|6
|0.16
|Эззалзули Абде
|4
|0.11
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.08
|Гомес Мойсес
|3
|0.08
|Гарсия Рубен
|2
|0.05
|Гарсия Давид III
|2
|0.05
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.05
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Эрнандес Аридане
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|11
|1
|Дьене Даконам
|10
|1
|Дуарте Домингуш
|10
|1
|Альдерете Омар
|9
|0
|Альварес Гастон
|7
|1
|Порту Кристиан
|6
|1
|Дамиан Суарес
|7
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Унал Энес
|6
|0
|Иглесиас Хуан
|6
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|1
|Мата Хайме
|5
|0
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Митрович Стефан
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Максимович Неманья
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сеоане Хайме
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|7
|0
|Эззалзули Абде
|3
|2
|Орос Аймар
|6
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Будимир Анте
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Монкайола Хон
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Пенья Рубен
|2
|1
|Эррера Серхио
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|1
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Осасуна
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
9
7
Хетафе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Осасуна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
8
20
Хетафе
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Осасуна
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
24
17
Волевые поражения
17
27
Голы по времени матча
Забито
22
13
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 27
5
23%
2
15%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
27%
1
8%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
6
32%
0
0%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
26 Не забивали 24
1
7%
6
26%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
5
36%
6
26%
76-90
Пропущено
24
19
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
7
29%
29%
1
5%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
4
17%
8
42%
76-90
Забито
36
36
16 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 20
13 Не забивали 14
6
17%
8
22%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
5
14%
7
19%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
11
31%
7
19%
76-90
Пропущено
43
40
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 26
8
19%
2
5%
1-15
3
7%
5
13%
16-30
9
21%
8
20%
31-45
9
21%
4
10%
46-60
8
19%
9
23%
61-75
6
14%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0
Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1
Результаты матчей
Хетафе
Осасуна
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
126
712
810
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
109
216
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
2215
928
1027
136
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|23 (7)
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|Эспаньол
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|Акунья Маркос
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|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 2:1 Осасуна
Исход игры
Хетафе
60.5% (69)
Ничья
28.9% (33)
Осасуна
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
19.64% (22)
Меньше
80.36% (90)
Обе команды забьют
Да
43.75% (49)
Нет
56.25% (63)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
41.2% (47)
1:1 Ничья
23.7% (27)
2:1 Хетафе
14% (16)
0:1 Осасуна
7% (8)
2:0 Хетафе
3.5% (4)
1:2 Осасуна
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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