Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Осасуна

45' Милья Луис из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Матч возобновлен

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Удар от ворот произведет Осасуна

42' Порту Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Максимович Неманья из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Команда Хетафе сравняла счет! Игра продолжается!

38' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Осасуна

34' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Мата Хайме . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

31' Абде Эззалзули получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

29' Максимович Неманья выиграл воздушное противоборство у Pablo Ibanez.

29' Удар от ворот произведет Осасуна

29' Дьене Даконам из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Хетафе

28' Авила Эсекьель из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Порту Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Авила Эсекьель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

22' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Гарсия Рубен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

18' Авила Эсекьель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Осасуна

17' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Удар от ворот произведет Осасуна

16' Удар от ворот произведет Осасуна

15' Удар от ворот произведет Хетафе

14' Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали

14' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удар от ворот произведет Осасуна

13' Латаса Хуан из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мата Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Хетафе

8' Авила Эсекьель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Орос Аймар из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Хетафе

6' Удар от ворот произведет Осасуна

6' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Максимович Неманья наказан за толчок Pablo Ibanez

1' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Осасуна начинает с центра поля