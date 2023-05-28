Тур: 37. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Альберола Хавьер
0:0
Первый тайм: 36'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 6
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Кошта
14
Лазаро
20
Онгла
Мартин
12
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
25
Ларин
Кайл
22
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
-
23 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пенья МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Онгла МартинЗащитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
-
22 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
-
39 Роза ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Седрик ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Альмерия
Вальядолид
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.2
1.09
Среднее время на гол
75
82
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.1
0.86
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
82
105
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.16
|Лазаро
|6
|0.16
|Суарес Луис III
|4
|0.11
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.11
|Баптистао Лео
|4
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.08
|Бабич Срджан
|3
|0.08
|Робертоне Лукас
|2
|0.05
|Эмбарба Адриан
|2
|0.05
|Портильо Франсиско
|2
|0.05
|Умар Садик
|2
|0.05
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Сентельес Алехандро
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Эли Родриго
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|8 (2)
|0.22
|Леон Серхио
|6 (1)
|0.16
|Мончу Рамон
|3
|0.08
|Роке Меса
|2
|0.05
|Амалла Селим
|2
|0.05
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|9
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Эгуарас Иниго
|6
|0
|Де ла Ос Сесар
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Суарес Луис III
|4
|1
|Бабич Срджан
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мендес Убулан
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Лазаро
|1
|0
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|10
|1
|Санчес Хавьер
|11
|0
|Мончу Рамон
|9
|0
|Перес Кике
|9
|0
|Онгла Мартин
|5
|2
|Масип Хорди
|4
|0
|Ларин Кайл
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Фреснеда Иван
|3
|0
|Роза Лукас
|3
|0
|Эль-Ямик Джавад
|1
|1
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Торрес Давид
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Вальядолид
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
6
Альмерия
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Вальядолид
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
33
17
Волевые поражения
8
17
Альмерия
76.7%
23.3%
23 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
39% (14)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
Вальядолид
32.3%
67.7%
10 побед 21 поражение
Первый тайм
14% (5)
50% (18)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
41
20
Волевые поражения
14
23
Голы по времени матча
Забито
29
12
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 27
4
14%
3
25%
1-15
7
24%
2
17%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
4
14%
2
17%
76-90
Пропущено
22
38
7 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
2
9%
2
5%
1-15
4
18%
11
29%
16-30
1
5%
6
16%
31-45
5
23%
3
8%
46-60
4
18%
5
13%
61-75
6
27%
11
29%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
7
33%
61-75
2
12%
5
24%
76-90
Пропущено
40
25
19 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 12
5
13%
1
4%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
9
23%
2
8%
31-45
6
15%
5
20%
46-60
8
20%
2
8%
61-75
7
18%
12
48%
76-90
Забито
46
33
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 16
7
15%
3
9%
1-15
8
17%
6
18%
16-30
9
20%
7
21%
31-45
11
24%
2
6%
46-60
5
11%
8
24%
61-75
6
13%
7
21%
76-90
Пропущено
62
63
26 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 38
20 Пропускали первыми 20
33 Не пропускали 29
7
11%
3
5%
1-15
9
15%
14
22%
16-30
10
16%
8
13%
31-45
11
18%
8
13%
46-60
12
19%
7
11%
61-75
13
21%
23
37%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Барселона 3:1 Кадис - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Севилья 0:3 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1
Результаты матчей
Альмерия
Вальядолид
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
3:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
5 раз 14%
0
16 раз 44%
1
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
99
612
513
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
99
513
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
2016
1422
828
531
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|37
|28
|4
|5
|68 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 30
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|20
|9
|8
|48 - 32
|69
|5.
|0:0 Заявка
|37
|19
|7
|11
|56 - 36
|64
|6.
|0:0 Заявка
|37
|16
|9
|12
|43 - 39
|57
|7.
|1:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|35 - 39
|53
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|46 - 41
|51
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|56 - 51
|50
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|11.
|0:2 Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 42
|47
|12.
|0:0 Заявка
|37
|12
|11
|14
|43 - 49
|47
|13.
|0:0 Заявка
|37
|11
|8
|18
|39 - 42
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|11
|16
|41 - 51
|41
|15.
|0:0 Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|16.
|0:0 Заявка
|37
|9
|12
|16
|28 - 52
|39
|17.
|0:0 Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|18.
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|32 - 45
|38
|19.
|0:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|47 - 64
|36
|20.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|28 - 66
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 14
|40
|4.
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 24
|34
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|0:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 14
|28
|14.
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|17.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|24 - 17
|34
|4.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|18 - 22
|26
|6.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 20
|26
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|13 - 19
|22
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 32
|18
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|0:2 Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 30
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|11 - 38
|8
|20.
|0:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Хиль Оскар II
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|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Вальядолид
Исход игры
Альмерия
61.7% (71)
Ничья
27.8% (32)
Вальядолид
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
1:0 Альмерия
34.8% (40)
1:1 Ничья
23.5% (27)
2:1 Альмерия
21.7% (25)
1:2 Вальядолид
7% (8)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Вальядолид
2.6% (3)
3:1 Альмерия
1.7% (2)
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