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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Альмерия
0:0
Первый тайм: 36'
Вальядолид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 6
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Альмерия 61.7% (71)
X 27.8% (32)
Вальядолид 10.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Вальядолид
2.60
3.62
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
23
Саму
Кошта
5
Робертоне
Лукас
14
Лазаро
3
Мелеро
Гонсало
10
Эмбарба
Адриан
11
Соуза
Диего
II
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
20
Онгла
Мартин
5
Санчес
Хавьер
12
Олаза
Лукас
6
Агуадо
Альваро
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
22
Мачис
Дарвин
Альмерия
4-2-3-1
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Альмерия
Вальядолид

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
С
2:2
С
3:1
ТМК
0:1
С
2:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
П
1:0
П
1:0
ТМС
0:2
С
1:1
С
1:1
П
1:1
П
0:0
П
3:2
П
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.09

Среднее время на гол

75
82

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.1
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
105

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.16
Лазаро 6 0.16
Суарес Луис III 4 0.11
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.11
Баптистао Лео 4 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.08
Бабич Срджан 3 0.08
Робертоне Лукас 2 0.05
Эмбарба Адриан 2 0.05
Портильо Франсиско 2 0.05
Умар Садик 2 0.05
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Эли Родриго 0 0
Мендес Убулан 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 8 (2) 0.22
Леон Серхио 6 (1) 0.16
Мончу Рамон 3 0.08
Роке Меса 2 0.05
Амалла Селим 2 0.05
Плата Гонсало 1 0.03
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 9 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эгуарас Иниго 6 0
Де ла Ос Сесар 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Суарес Луис III 4 1
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мендес Убулан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Лазаро 1 0
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 10 1
Санчес Хавьер 11 0
Мончу Рамон 9 0
Перес Кике 9 0
Онгла Мартин 5 2
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Фреснеда Иван 3 0
Роза Лукас 3 0
Эль-Ямик Джавад 1 1
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Торрес Давид 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Альмерия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Вальядолид
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
6
Альмерия
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Вальядолид
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

33
17

Волевые поражения

8
17
Альмерия
76.7%
23.3%
23 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
39% (14)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
Вальядолид
32.3%
67.7%
10 побед 21 поражение
Первый тайм
14% (5)
50% (18)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

41
20

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

29
12
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 27
4
14%
3
25%
1-15
7
24%
2
17%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
4
14%
2
17%
76-90

Пропущено

22
38
7 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
2
9%
2
5%
1-15
4
18%
11
29%
16-30
1
5%
6
16%
31-45
5
23%
3
8%
46-60
4
18%
5
13%
61-75
6
27%
11
29%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
7
33%
61-75
2
12%
5
24%
76-90

Пропущено

40
25
19 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 12
5
13%
1
4%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
9
23%
2
8%
31-45
6
15%
5
20%
46-60
8
20%
2
8%
61-75
7
18%
12
48%
76-90

Забито

46
33
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 16
7
15%
3
9%
1-15
8
17%
6
18%
16-30
9
20%
7
21%
31-45
11
24%
2
6%
46-60
5
11%
8
24%
61-75
6
13%
7
21%
76-90

Пропущено

62
63
26 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 38
20 Пропускали первыми 20
33 Не пропускали 29
7
11%
3
5%
1-15
9
15%
14
22%
16-30
10
16%
8
13%
31-45
11
18%
8
13%
46-60
12
19%
7
11%
61-75
13
21%
23
37%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Барселона 3:1 Кадис - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Севилья 0:3 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1

Результаты матчей

Альмерия
Вальядолид

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
3:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
5 раз 14%
0
16 раз 44%
1
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
9
9
1.5
6
12
5
13
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
9
5
13
1.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
20
16
14
22
1.5
8
28
5
31
2.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • 35'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Альмерия: 47%, Вальядолид: 53%.
  • 34'
    Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 34'
    Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    33'
    Лазаро из команды Альмерия опасно и грубо сыграл. Олаза Лукас пострадал.
  • 32'
    Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 115
    Альмерия 61.7% (71)
    X 27.8% (32)
    Вальядолид 10.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Вальядолид
    2.60
    3.62
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия 0:0 Вальядолид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Вальядолид

    Исход игры
    Альмерия
    61.7% (71)
    Ничья
    27.8% (32)
    Вальядолид
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Альмерия
    34.8% (40)
    1:1 Ничья
    23.5% (27)
    2:1 Альмерия
    21.7% (25)
    1:2 Вальядолид
    7% (8)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Вальядолид
    2.6% (3)
    3:1 Альмерия
    1.7% (2)
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    Вальядолид
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