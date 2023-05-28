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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 14608 Главный судья: Альберола Хавьер
Альмерия
0:0
Конец матча
Вальядолид
0'
70' Желтая карточка
Мончу Рамон
89' Желтая карточка
Плата Гонсало
90' Желтая карточка
Онгла Мартин
90' Желтая карточка
Кенеди Роберт
90'+7

Ход матча

58'
 
Мончу Рамон
Мачис Дарвин
65'
 
Торрес Давид
Роке Меса
65'
 
Кенеди Роберт
Агуадо Альваро
69'
Рамазани Ларжи
Эмбарба Адриан
 
70'
 
Мончу Рамон
73'
 
Роза Лукас
Фреснеда Иван
74'
 
Перес Кике
Плано Оскар
78'
Туре Эль Билал
Соуза Диего
 
78'
Портильо Франсиско
Мелеро Гонсало
 
89'
Акиеме Серхио
Сентельес Алехандро
 
89'
 
Плата Гонсало
90'
 
Онгла Мартин
90'
 
Кенеди Роберт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 7
  • 11 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 370 Количество передач 388
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Альмерия 61.7% (71)
X 27.8% (32)
Вальядолид 10.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
23
Саму
Кошта
5
Робертоне
Лукас
14
Лазаро
3
Мелеро
Гонсало
10
Эмбарба
Адриан
11
Соуза
Диего
II
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
20
Онгла
Мартин
5
Санчес
Хавьер
12
Олаза
Лукас
6
Агуадо
Альваро
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
22
Мачис
Дарвин
Альмерия
4-2-3-1
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Альмерия
Вальядолид

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
С
2:2
С
3:1
ТМК
0:1
С
2:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
П
1:0
П
1:0
ТМС
0:2
С
1:1
С
1:1
П
1:1
П
0:0
П
3:2
П
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.09

Среднее время на гол

75
82

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.1
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
105

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.16
Лазаро 6 0.16
Суарес Луис III 4 0.11
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.11
Баптистао Лео 4 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.08
Бабич Срджан 3 0.08
Робертоне Лукас 2 0.05
Эмбарба Адриан 2 0.05
Портильо Франсиско 2 0.05
Умар Садик 2 0.05
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Эли Родриго 0 0
Мендес Убулан 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 8 (2) 0.22
Леон Серхио 6 (1) 0.16
Мончу Рамон 3 0.08
Роке Меса 2 0.05
Амалла Селим 2 0.05
Плата Гонсало 1 0.03
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 9 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эгуарас Иниго 6 0
Де ла Ос Сесар 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Суарес Луис III 4 1
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мендес Убулан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Лазаро 1 0
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 10 1
Санчес Хавьер 11 0
Мончу Рамон 10 0
Онгла Мартин 6 2
Перес Кике 9 0
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Кенеди Роберт 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Фреснеда Иван 3 0
Роза Лукас 3 0
Эль-Ямик Джавад 1 1
Луис Перез 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Торрес Давид 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Вайссман Шон 1 0
Плата Гонсало 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Альмерия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Вальядолид
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
6
Альмерия
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Вальядолид
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

33
17

Волевые поражения

8
17
Альмерия
76.7%
23.3%
23 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
Вальядолид
32.3%
67.7%
10 побед 21 поражение
Первый тайм
14% (5)
51% (19)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

41
20

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

29
12
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
4
14%
3
25%
1-15
7
24%
2
17%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
4
14%
2
17%
76-90

Пропущено

22
38
7 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
2
9%
2
5%
1-15
4
18%
11
29%
16-30
1
5%
6
16%
31-45
5
23%
3
8%
46-60
4
18%
5
13%
61-75
6
27%
11
29%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 26
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
7
33%
61-75
2
12%
5
24%
76-90

Пропущено

40
25
19 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 12
5
13%
1
4%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
9
23%
2
8%
31-45
6
15%
5
20%
46-60
8
20%
2
8%
61-75
7
18%
12
48%
76-90

Забито

46
33
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 17
7
15%
3
9%
1-15
8
17%
6
18%
16-30
9
20%
7
21%
31-45
11
24%
2
6%
46-60
5
11%
8
24%
61-75
6
13%
7
21%
76-90

Пропущено

62
63
26 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 38
20 Пропускали первыми 20
33 Не пропускали 29
7
11%
3
5%
1-15
9
15%
14
22%
16-30
10
16%
8
13%
31-45
11
18%
8
13%
46-60
12
19%
7
11%
61-75
13
21%
23
37%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Барселона 3:1 Кадис - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Севилья 0:3 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1

Результаты матчей

Альмерия
Вальядолид

Точный счет

2:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
3:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
11
7
9
10
1.5
6
12
5
14
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
10
5
13
1.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
20
17
14
23
1.5
8
29
5
32
2.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Лазаро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Бабич Срджан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Желтая карточка
      92'
      Онгла Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      92'
      Онгла Мартин из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Робертоне Лукас заработал фол
    • 91'
      Largie Ramazani из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Вальядолид пытается что-то создать.
    • 91'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Альмерия 61.7% (71)
    X 27.8% (32)
    Вальядолид 10.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия 0:0 Вальядолид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Вальядолид

    Исход игры
    Альмерия
    61.7% (71)
    Ничья
    27.8% (32)
    Вальядолид
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Альмерия
    34.8% (40)
    1:1 Ничья
    23.5% (27)
    2:1 Альмерия
    21.7% (25)
    1:2 Вальядолид
    7% (8)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Вальядолид
    2.6% (3)
    3:1 Альмерия
    1.7% (2)
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