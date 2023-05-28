Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Лазаро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Вальядолид

89' Плата Гонсало - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Туре Эль Билал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

87' Мончу Рамон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Альмерия

83' Кенеди Роберт из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

83' Lucas Rosa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

76' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

75' Largie Ramazani наказан за толчок Санчес Хавьер

75' Удар от ворот произведет Вальядолид

74' Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Удар от ворот произведет Вальядолид

73' Фреснеда Иван получил травму и заменен. Lucas Rosa выходит на поле.

72' Лазаро нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фреснеда Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

69' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

67' Санчес Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Эмбарба Адриан пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

66' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Вальядолид

65' Сегодняшная посещаемость составляет 14608 болельщиков

65' Тактическая замена. Роке Меса уходит с поля и его заменяет David Torres

64' Роке Меса пробил со штрафного прямо в стенку

62' Удар от ворот произведет Вальядолид

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Лазаро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Хорошую попытку сделал Лазаро. Удар в створ, но вратарь начеку

58' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Альмерия

54' Лазаро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Мачис Дарвин пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

48' Удар от ворот произведет Вальядолид

47' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Саму Кошта пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

46' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника