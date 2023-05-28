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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Барселона
2:0
Первый тайм: 36'
Мальорка
0'
1:0
1' Гол
Фати Ансу
13' Undefined phrase: football_event_
Дьедью Амат
14' Красная карточка
Дьедью Амат
2:0
24' Гол
Фати Ансу

Ход матча

1'
Фати Ансу
(Гави)
1:0
13'
 
Дьедью Амат
14'
 
Дьедью Амат
17'
Роберто Серхи
Бальде Алехандро
 
24'
Фати Ансу
(Левандовски Роберт)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 118
Барселона 97.5% (115)
X 2.5% (3)
Мальорка 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Мальорка
1.25
7.00
82.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Бальде
Алехандро
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
18
Альба
Жорди
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
9
Левандовски
Роберт
10
Фати
Ансу
13
Грейф
Доминик
29
Гайя
Хосеп
24
Вальент
Мартин
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
11
Ману
Морланес
12
Баба
Иддрису
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
Барселона
4-3-3
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Барселона
Мальорка

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
5:2
П
5:0
П
2:4
П
0:2
П
5:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
4:2
П
2:1
КК
1:1
КК
2:0
П
3:1
ПД
2:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

3.22
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.5
1.11

Среднее время на гол

180
81

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.58

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 23 0.62
Рафинья Диас 7 0.19
Фати Ансу 6 0.16
Педри 6 0.16
Дембеле Усман 5 0.14
Торрес Ферран 4 0.11
Роберто Серхи 4 0.11
Де Йонг Френки 2 0.05
Альба Жорди 2 0.05
Бальде Алехандро 1 0.03
Гави 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бускетс Серхио 0 0
Араухо Рональд 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 14 (4) 0.38
Кан-Ин Ли 6 0.16
Родригес Даниэль 3 0.08
Маффео Пабло 2 0.05
Раильо Антонио 2 0.05
Дьедью Амат 2 0.05
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 10 0
Рафинья Диас 9 0
Бускетс Серхио 7 1
Альба Жорди 5 1
Араухо Рональд 5 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Левандовски Роберт 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Алонсо Маркос 3 0
Роберто Серхи 3 0
Де Йонг Френки 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Кунде Жюль 2 0
Педри 2 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 12 0
Коста Хауме 10 0
Кан-Ин Ли 10 0
Копете Хосе 7 1
Родригес Даниэль 8 0
Вальент Мартин 8 0
Мурики Ведат 6 1
Маффео Пабло 6 1
Хавьер Агирре 6 1
Гренье Клеман 7 0
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 5 0
Дьедью Амат 2 1
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Ману Морланес 3 0
Пратс Абдон 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Кадевере Тино 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0

Результаты матчей

Барселона
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Мальорка
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

13
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
8
Барселона
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Мальорка
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

30
17
Барселона
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
Мальорка
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)

Сухие победы

14
6

Сухие поражения

9
14

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

32
25

Голы по времени матча

Забито

34
15
22 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
5
15%
1
7%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
13
38%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
4
12%
4
27%
61-75
5
15%
3
20%
76-90

Пропущено

4
28
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 12
3 Не пропускали 14
1
25%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
2
50%
2
7%
61-75
1
25%
6
21%
76-90

Забито

34
18
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 23
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
4
22%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
5
15%
7
39%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
10
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
25%
3
23%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Забито

68
33
34 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 15
4 Не забивали 13
8
12%
1
3%
1-15
10
15%
6
18%
16-30
16
24%
4
12%
31-45
8
12%
9
27%
46-60
11
16%
7
21%
61-75
15
22%
6
18%
76-90

Пропущено

16
41
8 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 19
10 Не пропускали 25
4
25%
7
17%
1-15
3
19%
4
10%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
1
6%
9
22%
46-60
4
25%
4
10%
61-75
3
19%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0
Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Барселона
Мальорка

Точный счет

1:0
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
12 раз 67%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 33%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
10 раз 28%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
4
7 раз 19%
2
5 раз 14%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
1
18 раз 50%
0
12 раз 33%
2
3 раза 8%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Барселона
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
2
16
6
12
2.5
2
16
3
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
8
7
11
1.5
4
14
5
13
2.5
1
17
4
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
24
12
16
20
1.5
6
30
11
25
2.5
3
33
7
29
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Еще одна атаки "Барселоны" завершается навесом Альбы с левого фланга, но в этот раз замкнуть подачу оказалось некому.
  • Опасный момент
    34'
    Альба с левого фланга закидывает мяч на дальнюю штангу, Левандовски слёта наносит неплохой удар, но направляет снаряд выше ворот!
  • 33'
    Дембеле вошел в штрафную с правого края, обыграв двоих соперников, однако направить мяч в створ французу не удается.
  • 31'
    9 ударов к этой минуте нанесла "Барселона", из которых 4 пришлись в створ, у "Мальорки" в этом плане полный ноль.
  • 30'
    Левандовски получает мяч от Фати на линии штрафной и пробивает низом по центру - Грейф забирает снаряд в руки.
  • Травма, повреждение
    27'
    Коста лицом принимает подачу Дембеле с правого фланга, помощь врачей требуется защитнику "Мальорки".
  • 26'
    Очень легко складывается сегодняшний матч для "Барселоны", которая с 2010 года не теряла очки в играх против "Мальорки".
  • 2 гола - дубль!
    24'
    Г-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! АНСУ ФАТИ!
    Де Йонг получает мяч от Фати и катит в штрафную, Левандовски лёгким касанием скидывает на Ансу, который отправляет снаряд в дальний угол!
  • 23'
    Дембеле получает мяч после выноса из чужой штрафной, однако удар француза оказывается заблокированным.
  • Угловой
    21'
    Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, Кристенсен добирается до верхового мяча, однако пробивает головой над перекладиной!
  • 20'
    Фати входит в штрафную гостей с левого края, однако удар Ансу в дальний угол получается неточным.
  • 19'
    Коста получает мяч на левом краю штрафной и исполняет подачу в центр, однако партнеру не удается нанести толковый удар головой.
  • 18'
    Левандовски получает мяч перед штрафной соперника, однако в окружении троих соперников поляку не удалось придумать острого продолжения атаки.
  • Замена
    17'
    Вынужденная замена в составе "Барселоны" - вместо Алехандро Бальде на поле появляется Серхи Роберто.
  • Красная карточка
    15'
    "Мальорка" остается в меньшинстве! После подсказки от ВАР рефери удаляет с поля Дьедью!
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    • Травма, повреждение
      14'
      Не обошелся без повреждения Бальде по итогам предыдущего эпизода, помощь врачей требуется защитнику "Барселоны".
    • Желтая карточка
      13'
      Дьедью получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Бальде.
    • 11'
      Штрафной в 22 метрах от чужих ворот заработала "Барселона", однако удар игрока каталонцев приняла на себя "стенка".
    • 9'
      Гави получает мяч на радиусе штрафной и с левой пробивает низом с 18 метров - снаряд идет по центру и достается Грейфу.
    • 8'
      Дембеле с правого фланга исполняет проникающий пас в штрафную, который читают защитники "Мальорки".
    • 7'
      "Мальорка" же является в этом сезоне плотным середняком, хороший сезон получается для островитян после повышения в классе.
    • 6'
      Отметим, что каталонцы проиграли за неделю два матча, однако сегодня с настроем у подопечных Хави нет пока никаких проблем.
    • 5'
      Напомним, что два заключительных тура начинаются в Испании в одно время, исключением стал вчерашний матч "Реала" против "Севильи", которой в среду играть в финале Лиги Европы.
    • 3'
      Удается "Барселоне" забить быстрый гол в последнем домашнем матче сезона, в хорошем настроении публика, которая успела на "Камп Ноу" к началу игры.
    • Описание гола
      2'
      Г-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! АНСУ ФАТИ!
      Левандовски отдал проникающий пас на правый край штрафной, Гави прострелил мимо вратаря на пустые ворота, а Фати отправил мяч в сетку!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotify Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 2:0 Мальорка

    Исход игры
    Барселона
    97.4% (114)
    Ничья
    2.6% (3)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    41.9% (49)
    2:1 Барселона
    17.9% (21)
    3:0 Барселона
    12.8% (15)
    1:0 Барселона
    9.4% (11)
    3:1 Барселона
    7.7% (9)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:0 Барселона
    1.7% (2)
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