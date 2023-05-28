Тур: 37. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Фигероа Хорхе
0'
1:0
1' ГолФати Ансу
13' Undefined phrase: football_event_Дьедью Амат
14' Красная карточкаДьедью Амат
2:0
24' ГолФати Ансу
Ход матча
13'
14'
24'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
18
Альба
Жорди
30
Гави
10
Фати
Ансу
29
Гайя
Хосеп
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
23
Дьедью
Амат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
32 Торре ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Мальорка
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
19 матчей
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
3.22
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.5
1.11
Среднее время на гол
180
81
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.58
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|23
|0.62
|Рафинья Диас
|7
|0.19
|Фати Ансу
|6
|0.16
|Педри
|6
|0.16
|Дембеле Усман
|5
|0.14
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|Роберто Серхи
|4
|0.11
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|Альба Жорди
|2
|0.05
|Бальде Алехандро
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Депай Мемфис
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|14 (4)
|0.38
|Кан-Ин Ли
|6
|0.16
|Родригес Даниэль
|3
|0.08
|Маффео Пабло
|2
|0.05
|Раильо Антонио
|2
|0.05
|Дьедью Амат
|2
|0.05
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Настасич Матия
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|10
|0
|Рафинья Диас
|9
|0
|Бускетс Серхио
|7
|1
|Альба Жорди
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Левандовски Роберт
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Де Йонг Френки
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Педри
|2
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|11
|1
|Руис Иньиго
|12
|0
|Коста Хауме
|10
|0
|Кан-Ин Ли
|10
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Родригес Даниэль
|8
|0
|Вальент Мартин
|8
|0
|Мурики Ведат
|6
|1
|Маффео Пабло
|6
|1
|Хавьер Агирре
|6
|1
|Гренье Клеман
|7
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|5
|0
|Дьедью Амат
|2
|1
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Ману Морланес
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Мальорка
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
13
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
8
Барселона
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Мальорка
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
30
17
Барселона
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
Мальорка
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Сухие победы
14
6
Сухие поражения
9
14
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
32
25
Голы по времени матча
Забито
34
15
22 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
5
15%
1
7%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
13
38%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
4
12%
4
27%
61-75
5
15%
3
20%
76-90
Пропущено
4
28
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 12
3 Не пропускали 14
1
25%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
2
50%
2
7%
61-75
1
25%
6
21%
76-90
Забито
34
18
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 23
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
4
22%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
5
15%
7
39%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
10
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
25%
3
23%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Забито
68
33
34 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 15
4 Не забивали 13
8
12%
1
3%
1-15
10
15%
6
18%
16-30
16
24%
4
12%
31-45
8
12%
9
27%
46-60
11
16%
7
21%
61-75
15
22%
6
18%
76-90
Пропущено
16
41
8 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 19
10 Не пропускали 25
4
25%
7
17%
1-15
3
19%
4
10%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
1
6%
9
22%
46-60
4
25%
4
10%
61-75
3
19%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0
Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Результаты матчей
Барселона
Мальорка
Точный счет
1:0
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
12 раз 67%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 33%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
10 раз 28%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
4
7 раз 19%
2
5 раз 14%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
1
18 раз 50%
0
12 раз 33%
2
3 раза 8%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Барселона
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
99
216
612
216
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
108
711
414
513
117
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
324
Больше Меньше
2412
1620
630
1125
333
729
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|37
|28
|4
|5
|68 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 30
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|20
|9
|8
|48 - 32
|69
|5.
|0:0 Заявка
|37
|19
|7
|11
|56 - 36
|64
|6.
|0:0 Заявка
|37
|16
|9
|12
|43 - 39
|57
|7.
|1:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|35 - 39
|53
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|46 - 41
|51
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|56 - 51
|50
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|11.
|0:2 Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 42
|47
|12.
|0:0 Заявка
|37
|12
|11
|14
|43 - 49
|47
|13.
|0:0 Заявка
|37
|11
|8
|18
|39 - 42
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|11
|16
|41 - 51
|41
|15.
|0:0 Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|16.
|0:0 Заявка
|37
|9
|12
|16
|28 - 52
|39
|17.
|0:0 Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|18.
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|32 - 45
|38
|19.
|0:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|47 - 64
|36
|20.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|28 - 66
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 14
|40
|4.
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 24
|34
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|0:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 14
|28
|14.
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|17.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|24 - 17
|34
|4.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|18 - 22
|26
|6.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 20
|26
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|13 - 19
|22
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 32
|18
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|0:2 Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 30
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|11 - 38
|8
|20.
|0:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|14 (13)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|14 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 2:0 Мальорка
Исход игры
Барселона
97.4% (114)
Ничья
2.6% (3)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
30.36% (34)
Нет
69.64% (78)
Популярный счёт
2:0 Барселона
41.9% (49)
2:1 Барселона
17.9% (21)
3:0 Барселона
12.8% (15)
1:0 Барселона
9.4% (11)
3:1 Барселона
7.7% (9)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:0 Барселона
1.7% (2)
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