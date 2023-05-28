Очень легко складывается сегодняшний матч для "Барселоны", которая с 2010 года не теряла очки в играх против "Мальорки".

Левандовски получает мяч от Фати на линии штрафной и пробивает низом по центру - Грейф забирает снаряд в руки.

9 ударов к этой минуте нанесла "Барселона", из которых 4 пришлись в створ, у "Мальорки" в этом плане полный ноль.

Дембеле вошел в штрафную с правого края, обыграв двоих соперников, однако направить мяч в створ французу не удается.

Альба с левого фланга закидывает мяч на дальнюю штангу, Левандовски слёта наносит неплохой удар, но направляет снаряд выше ворот!

Еще одна атаки "Барселоны" завершается навесом Альбы с левого фланга, но в этот раз замкнуть подачу оказалось некому.

"Мальорка" остается в меньшинстве! После подсказки от ВАР рефери удаляет с поля Дьедью!

Вынужденная замена в составе "Барселоны" - вместо Алехандро Бальде на поле появляется Серхи Роберто.

Левандовски получает мяч перед штрафной соперника, однако в окружении троих соперников поляку не удалось придумать острого продолжения атаки.

Коста получает мяч на левом краю штрафной и исполняет подачу в центр, однако партнеру не удается нанести толковый удар головой.

Фати входит в штрафную гостей с левого края, однако удар Ансу в дальний угол получается неточным.

Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, Кристенсен добирается до верхового мяча, однако пробивает головой над перекладиной!

Дембеле получает мяч после выноса из чужой штрафной, однако удар француза оказывается заблокированным.

Г-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! АНСУ ФАТИ! Де Йонг получает мяч от Фати и катит в штрафную, Левандовски лёгким касанием скидывает на Ансу, который отправляет снаряд в дальний угол!

14' Не обошелся без повреждения Бальде по итогам предыдущего эпизода, помощь врачей требуется защитнику "Барселоны".

13' Дьедью получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Бальде.

11' Штрафной в 22 метрах от чужих ворот заработала "Барселона", однако удар игрока каталонцев приняла на себя "стенка".

9' Гави получает мяч на радиусе штрафной и с левой пробивает низом с 18 метров - снаряд идет по центру и достается Грейфу.

8' Дембеле с правого фланга исполняет проникающий пас в штрафную, который читают защитники "Мальорки".

7' "Мальорка" же является в этом сезоне плотным середняком, хороший сезон получается для островитян после повышения в классе.

6' Отметим, что каталонцы проиграли за неделю два матча, однако сегодня с настроем у подопечных Хави нет пока никаких проблем.

5' Напомним, что два заключительных тура начинаются в Испании в одно время, исключением стал вчерашний матч "Реала" против "Севильи", которой в среду играть в финале Лиги Европы.

3' Удается "Барселоне" забить быстрый гол в последнем домашнем матче сезона, в хорошем настроении публика, которая успела на "Камп Ноу" к началу игры.