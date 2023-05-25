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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Барселона
 
Позже
Мальорка
Прогнозы 43
Барселона 100% (43)
X 0% (0)
Мальорка 0% (0)
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Барселона
Ничья
Мальорка
1.36
9.40
9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Мальорка

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
5:2
П
5:0
П
2:4
П
0:2
П
5:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
4:2
П
2:1
КК
1:1
КК
2:0
П
3:1
ПД
2:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

3.22
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.5
1.11

Среднее время на гол

180
81

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.58

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 23 0.64
Рафинья Диас 7 0.19
Педри 6 0.17
Дембеле Усман 5 0.14
Фати Ансу 4 0.11
Торрес Ферран 4 0.11
Роберто Серхи 4 0.11
Де Йонг Френки 2 0.06
Альба Жорди 2 0.06
Бальде Алехандро 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Гави 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бускетс Серхио 0 0
Араухо Рональд 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 14 (4) 0.39
Кан-Ин Ли 6 0.17
Родригес Даниэль 3 0.08
Маффео Пабло 2 0.06
Раильо Антонио 2 0.06
Дьедью Амат 2 0.06
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 10 0
Рафинья Диас 9 0
Бускетс Серхио 7 1
Альба Жорди 5 1
Араухо Рональд 5 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Левандовски Роберт 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Алонсо Маркос 3 0
Роберто Серхи 3 0
Де Йонг Френки 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Кунде Жюль 2 0
Педри 2 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 12 0
Коста Хауме 10 0
Кан-Ин Ли 10 0
Копете Хосе 7 1
Родригес Даниэль 8 0
Вальент Мартин 8 0
Мурики Ведат 6 1
Маффео Пабло 6 1
Хавьер Агирре 6 1
Гренье Клеман 7 0
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 5 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Ману Морланес 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Кадевере Тино 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0

Результаты матчей

Барселона
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Мальорка
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

13
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
8
Барселона
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Мальорка
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

30
17
Барселона
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
Мальорка
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)

Сухие победы

14
6

Сухие поражения

9
14

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

32
25

Голы по времени матча

Забито

34
15
22 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
5
15%
1
7%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
13
38%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
4
12%
4
27%
61-75
5
15%
3
20%
76-90

Пропущено

4
28
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 12
3 Не пропускали 14
1
25%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
2
50%
2
7%
61-75
1
25%
6
21%
76-90

Забито

34
18
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 23
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
4
22%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
5
15%
7
39%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
10
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
25%
3
23%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Забито

68
33
34 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 15
4 Не забивали 13
8
12%
1
3%
1-15
10
15%
6
18%
16-30
16
24%
4
12%
31-45
8
12%
9
27%
46-60
11
16%
7
21%
61-75
15
22%
6
18%
76-90

Пропущено

16
41
8 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 19
10 Не пропускали 25
4
25%
7
17%
1-15
3
19%
4
10%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
1
6%
9
22%
46-60
4
25%
4
10%
61-75
3
19%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0
Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1
Мальорка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Барселона
Мальорка

Точный счет

1:0
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
12 раз 67%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 33%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
10 раз 28%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
4
7 раз 19%
2
5 раз 14%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
1
18 раз 50%
0
12 раз 33%
2
3 раза 8%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Барселона
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
2
16
6
12
2.5
2
16
3
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
8
7
11
1.5
4
14
5
13
2.5
1
17
4
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
24
12
16
20
1.5
6
30
11
25
2.5
3
33
7
29
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 36 23 5 8 72 - 34 74
3.
Атлетико М
 Заявка 36 22 7 7 66 - 30 73
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 Заявка 36 16 8 12 43 - 39 56
7.
Осасуна
 Заявка 36 14 8 14 34 - 39 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 36 14 8 14 46 - 41 50
9.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
10.
Севилья
 Заявка 36 13 10 13 45 - 50 49
11.
Мальорка
 Заявка 36 13 8 15 34 - 40 47
12.
Райо Вальекано
 Заявка 36 12 10 14 43 - 49 46
13.
Валенсия
 Заявка 36 11 7 18 39 - 42 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
17.
Хетафе
 Заявка 36 9 11 16 32 - 44 38
18.
Кадис
 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
19.
Эспаньол
 Заявка 36 8 11 17 47 - 64 35
20.
Эльче
 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
12.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
18.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.

    Главный судья: Фигероа Хорхе

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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Барселона 100% (43)
    X 0% (0)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Мальорка
    1.36
    9.40
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Мальорка онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Мальорка

    Исход игры
    Барселона
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    26.19% (11)
    Нет
    73.81% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    48.8% (21)
    2:1 Барселона
    20.9% (9)
    3:0 Барселона
    9.3% (4)
    1:0 Барселона
    9.3% (4)
    3:1 Барселона
    4.7% (2)
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