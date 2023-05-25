Тур: 37. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Фигероа Хорхе
История личных встреч
Барселона
Мальорка
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
19 матчей
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
3.22
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.5
1.11
Среднее время на гол
180
81
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.58
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|23
|0.64
|Рафинья Диас
|7
|0.19
|Педри
|6
|0.17
|Дембеле Усман
|5
|0.14
|Фати Ансу
|4
|0.11
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|Роберто Серхи
|4
|0.11
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Альба Жорди
|2
|0.06
|Бальде Алехандро
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Депай Мемфис
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|14 (4)
|0.39
|Кан-Ин Ли
|6
|0.17
|Родригес Даниэль
|3
|0.08
|Маффео Пабло
|2
|0.06
|Раильо Антонио
|2
|0.06
|Дьедью Амат
|2
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Настасич Матия
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|10
|0
|Рафинья Диас
|9
|0
|Бускетс Серхио
|7
|1
|Альба Жорди
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Левандовски Роберт
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Де Йонг Френки
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Педри
|2
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|11
|1
|Руис Иньиго
|12
|0
|Коста Хауме
|10
|0
|Кан-Ин Ли
|10
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Родригес Даниэль
|8
|0
|Вальент Мартин
|8
|0
|Мурики Ведат
|6
|1
|Маффео Пабло
|6
|1
|Хавьер Агирре
|6
|1
|Гренье Клеман
|7
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|5
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Ману Морланес
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Мальорка
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
13
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
8
Барселона
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Мальорка
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
30
17
Барселона
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
Мальорка
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Сухие победы
14
6
Сухие поражения
9
14
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
32
25
Голы по времени матча
Забито
34
15
22 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
5
15%
1
7%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
13
38%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
4
12%
4
27%
61-75
5
15%
3
20%
76-90
Пропущено
4
28
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 12
3 Не пропускали 14
1
25%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
2
50%
2
7%
61-75
1
25%
6
21%
76-90
Забито
34
18
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 23
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
4
22%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
5
15%
7
39%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
10
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
25%
3
23%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Забито
68
33
34 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 15
4 Не забивали 13
8
12%
1
3%
1-15
10
15%
6
18%
16-30
16
24%
4
12%
31-45
8
12%
9
27%
46-60
11
16%
7
21%
61-75
15
22%
6
18%
76-90
Пропущено
16
41
8 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 19
10 Не пропускали 25
4
25%
7
17%
1-15
3
19%
4
10%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
1
6%
9
22%
46-60
4
25%
4
10%
61-75
3
19%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0
Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1
Мальорка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0
Результаты матчей
Барселона
Мальорка
Точный счет
1:0
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
12 раз 67%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 33%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
10 раз 28%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
4
7 раз 19%
2
5 раз 14%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
1
18 раз 50%
0
12 раз 33%
2
3 раза 8%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Барселона
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
99
216
612
216
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
108
711
414
513
117
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
324
Больше Меньше
2412
1620
630
1125
333
729
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|72 - 34
|74
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 30
|73
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|56 - 36
|63
|6.
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|43 - 39
|56
|7.
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|34 - 39
|50
|8.
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|46 - 41
|50
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|34 - 40
|47
|12.
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|43 - 49
|46
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|39 - 42
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|32 - 44
|38
|18.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 52
|38
|19.
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|47 - 64
|35
|20.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|28 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|12.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|14 (13)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|14 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогнозы на матч Барселона - Мальорка
Исход игры
Барселона
100% (43)
Ничья
0% (0)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
26.19% (11)
Нет
73.81% (31)
Популярный счёт
2:0 Барселона
48.8% (21)
2:1 Барселона
20.9% (9)
3:0 Барселона
9.3% (4)
1:0 Барселона
9.3% (4)
3:1 Барселона
4.7% (2)
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