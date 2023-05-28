  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 36'
Вильярреал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 115
Райо Вальекано 11.3% (13)
X 19.1% (22)
Вильярреал 69.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Вильярреал
3.30
3.90
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
15
Чаваррия
Пеп
25
Рауль
де
Томас
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
10
Парехо
Даниэль
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
16
Баэна
Алехандро
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
Райо Вальекано
4-4-2
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Вильярреал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:5
ЛЛ
2:0
КК
0:2
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
2:0
П
4:2
П
4:0
П
2:5
П
0:2
П
2:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

2.43
2.43

Среднее время на гол

37
37

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.22
Камелло Серхио 6 0.16
Гарсия Альваро Ривера 5 0.14
Лежён Флорьян 4 0.11
Трехо Оскар 3 (1) 0.08
Комесанья Санти 3 0.08
Рауль де Томас 3 (1) 0.08
Гарсия Франсиско III 2 0.05
Фалькао Радамель 2 (1) 0.05
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Чаваррия Пеп 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 11 0.3
Морено Херард 7 (1) 0.19
Моралес Луис 7 0.19
Чуквезе Саму 6 0.16
Баэна Алехандро 6 0.16
Пино Йереми 4 0.11
Парехо Даниэль 3 (2) 0.08
Капу Этьен 3 0.08
Данджума Арно 2 (1) 0.05
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 12 1
Лежён Флорьян 5 3
Валентин Оскар 10 0
Трехо Оскар 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 6 0
Ираола Андони 3 1
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Лопес Унаи 2 0
Санчес Сальвадор 2 0
Мумин Абдул 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Суарес Марио 0 1
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Рауль де Томас 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 10 0
Пино Йереми 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Морено Альберто 6 0
Фойт Хуан 6 0
Джексон Николас 4 1
Парехо Даниэль 5 0
Педраса Альфонсо 4 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Капу Этьен 3 0
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Вильярреал
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
11% (2)
78% (14)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

7
6
Райо Вальекано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

9
32
Райо Вальекано
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Вильярреал
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
22% (8)
53% (19)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

31
9

Волевые поражения

16
38

Голы по времени матча

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
7
28%
2
9%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
6
24%
9
41%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
9%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
6
27%
7
35%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
3
14%
1
5%
76-90

Забито

18
33
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
17%
2
6%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
4
22%
8
24%
46-60
5
28%
4
12%
61-75
5
28%
10
30%
76-90

Пропущено

27
17
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
3
18%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
7
26%
6
35%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
6
22%
0
0%
76-90

Забито

43
55
17 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
6
14%
5
9%
1-15
3
7%
5
9%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
6
14%
11
20%
46-60
9
21%
7
13%
61-75
11
26%
19
35%
76-90

Пропущено

49
37
26 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 25
5
10%
4
11%
1-15
8
16%
5
14%
16-30
13
27%
13
35%
31-45
9
18%
5
14%
46-60
5
10%
9
24%
61-75
9
18%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Вильярреал

Точный счет

2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Точный счет

2:1
8 раз 22%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
2
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
11
7
2
16
2.5
4
14
1
17
3.5
3
15
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
27
9
12
24
1.5
18
18
2
34
2.5
7
29
1
35
3.5
3
33
1
35
4.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Райо Вальекано 11.3% (13)
    X 19.1% (22)
    Вильярреал 69.6% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Вильярреал
    3.30
    3.90
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Райо Вальекано 0:0 Вильярреал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Вильярреал

    Исход игры
    Райо Вальекано
    11.3% (13)
    Ничья
    19.1% (22)
    Вильярреал
    69.6% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    43.5% (50)
    0:1 Вильярреал
    16.5% (19)
    1:1 Ничья
    15.7% (18)
    2:1 Райо Вальекано
    7% (8)
    1:3 Вильярреал
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Вильярреал
    2.6% (3)
    2:3 Вильярреал
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Райо Вальекано
    Вильярреал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     