Тур: 37. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Иглесиас Хавьер
0:0
Первый тайм: 36'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
15
Чаваррия
Пеп
23
Манди
Аисса
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Чаваррия ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Вильярреал
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
2.43
2.43
Среднее время на гол
37
37
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|8 (1)
|0.22
|Камелло Серхио
|6
|0.16
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.14
|Лежён Флорьян
|4
|0.11
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.08
|Комесанья Санти
|3
|0.08
|Рауль де Томас
|3 (1)
|0.08
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.05
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.05
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|11
|0.3
|Морено Херард
|7 (1)
|0.19
|Моралес Луис
|7
|0.19
|Чуквезе Саму
|6
|0.16
|Баэна Алехандро
|6
|0.16
|Пино Йереми
|4
|0.11
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.08
|Капу Этьен
|3
|0.08
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.05
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Террац Рамон
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Тригерос Мануэль
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|12
|1
|Лежён Флорьян
|5
|3
|Валентин Оскар
|10
|0
|Трехо Оскар
|9
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Димитриевски Столе
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Мумин Абдул
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Суарес Марио
|0
|1
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|10
|0
|Пино Йереми
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Морено Альберто
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Джексон Николас
|4
|1
|Парехо Даниэль
|5
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Капу Этьен
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Вильярреал
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
11% (2)
78% (14)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
7
6
Райо Вальекано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
9
32
Райо Вальекано
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Вильярреал
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
22% (8)
53% (19)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
31
9
Волевые поражения
16
38
Голы по времени матча
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
7
28%
2
9%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
6
24%
9
41%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
9%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
6
27%
7
35%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
3
14%
1
5%
76-90
Забито
18
33
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
17%
2
6%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
4
22%
8
24%
46-60
5
28%
4
12%
61-75
5
28%
10
30%
76-90
Пропущено
27
17
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
3
18%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
7
26%
6
35%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
6
22%
0
0%
76-90
Забито
43
55
17 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
6
14%
5
9%
1-15
3
7%
5
9%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
6
14%
11
20%
46-60
9
21%
7
13%
61-75
11
26%
19
35%
76-90
Пропущено
49
37
26 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 25
5
10%
4
11%
1-15
8
16%
5
14%
16-30
13
27%
13
35%
31-45
9
18%
5
14%
46-60
5
10%
9
24%
61-75
9
18%
1
3%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Вильярреал
Точный счет
2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
2
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
99
117
216
414
117
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
315
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
279
1224
1818
234
729
135
333
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|37
|28
|4
|5
|68 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 30
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|20
|9
|8
|48 - 32
|69
|5.
|0:0 Заявка
|37
|19
|7
|11
|56 - 36
|64
|6.
|0:0 Заявка
|37
|16
|9
|12
|43 - 39
|57
|7.
|1:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|35 - 39
|53
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|46 - 41
|51
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|56 - 51
|50
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|11.
|0:2 Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 42
|47
|12.
|0:0 Заявка
|37
|12
|11
|14
|43 - 49
|47
|13.
|0:0 Заявка
|37
|11
|8
|18
|39 - 42
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|11
|16
|41 - 51
|41
|15.
|0:0 Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|16.
|0:0 Заявка
|37
|9
|12
|16
|28 - 52
|39
|17.
|0:0 Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|18.
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|32 - 45
|38
|19.
|0:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|47 - 64
|36
|20.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|28 - 66
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 14
|40
|4.
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 24
|34
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|0:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 14
|28
|14.
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|17.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|24 - 17
|34
|4.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|18 - 22
|26
|6.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 20
|26
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|13 - 19
|22
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 32
|18
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|0:2 Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 30
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|11 - 38
|8
|20.
|0:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|14 (13)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|14 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Вильярреал
Исход игры
Райо Вальекано
11.3% (13)
Ничья
19.1% (22)
Вильярреал
69.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
43.5% (50)
0:1 Вильярреал
16.5% (19)
1:1 Ничья
15.7% (18)
2:1 Райо Вальекано
7% (8)
1:3 Вильярреал
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Вильярреал
2.6% (3)
2:3 Вильярреал
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!