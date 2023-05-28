Тур: 37. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 11058 Главный судья: Иглесиас Хавьер
2:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаПаласон Иси
40' Желтая карточкаПарехо Даниэль
1:0
56' ГолРауль де Томас
59' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
2:0
63' ГолПаласон Иси
65' Желтая карточкаВалентин Оскар
68' Желтая карточкаПино Йереми
68' Желтая карточкаРауль де Томас
70' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
2:1
83' ГолЛо Чельсо Джовани
90' Желтая карточкаКатена Алехандро
90' Желтая карточкаДжексон Николас
90'+6
Ход матча
40'
40'
56'
1:0
59'
63'
2:0
65'
68'
68'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
9 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
126 Количество передач 301
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
15
Чаваррия
Пеп
23
Манди
Аисса
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Чаваррия ПепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Вильярреал
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
2.43
2.43
Среднее время на гол
37
37
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|9 (1)
|0.24
|Камелло Серхио
|6
|0.16
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.14
|Лежён Флорьян
|4
|0.11
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.08
|Комесанья Санти
|3
|0.08
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.05
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.05
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|11
|0.3
|Морено Херард
|7 (1)
|0.19
|Моралес Луис
|7
|0.19
|Чуквезе Саму
|6
|0.16
|Баэна Алехандро
|6
|0.16
|Пино Йереми
|4
|0.11
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.08
|Капу Этьен
|3
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.05
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.05
|Террац Рамон
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Тригерос Мануэль
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|13
|1
|Валентин Оскар
|11
|0
|Лежён Флорьян
|5
|3
|Трехо Оскар
|9
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Димитриевски Столе
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Мумин Абдул
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Суарес Марио
|0
|1
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|10
|0
|Пино Йереми
|8
|0
|Джексон Николас
|5
|1
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Парехо Даниэль
|6
|0
|Морено Альберто
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Капу Этьен
|3
|0
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Вильярреал
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
11% (2)
78% (14)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
7
7
Райо Вальекано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вильярреал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
9
32
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Вильярреал
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
22% (8)
54% (20)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
32
9
Волевые поражения
16
39
Голы по времени матча
Забито
27
23
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
3
11%
3
13%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
7
26%
2
9%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
6
22%
10
43%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
6
26%
7
32%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
4
17%
1
5%
76-90
Забито
18
33
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
3
17%
2
6%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
4
22%
8
24%
46-60
5
28%
4
12%
61-75
5
28%
10
30%
76-90
Пропущено
27
17
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
3
18%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
7
26%
6
35%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
6
22%
0
0%
76-90
Забито
45
56
17 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
6
13%
5
9%
1-15
3
7%
5
9%
16-30
8
18%
8
14%
31-45
7
16%
11
20%
46-60
10
22%
7
13%
61-75
11
24%
20
36%
76-90
Пропущено
50
39
26 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 26
5
10%
4
10%
1-15
8
16%
5
13%
16-30
13
26%
13
33%
31-45
9
18%
6
15%
46-60
5
10%
10
26%
61-75
10
20%
1
3%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Вильярреал
Точный счет
2:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Точный счет
2:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 30%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
153
109
117
217
414
118
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
136
315
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
289
1324
1819
235
730
136
334
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (14)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13