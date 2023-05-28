Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

87' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Пино Йереми не смог попасть в створ ударом издали

81' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Ло Чельсо Джовани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Вильярреал

77' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

77' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Джексон Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Хосе Рейна держит все под контролем

75' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Морено Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Вильярреал

72' Тактическая замена. Pep Chavarria уходит с поля и его заменяет Лопес Унаи

72' Рауль де Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Гарсия Альваро Ривера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Ло Чельсо Джовани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Рефери не любит споров - именно за это Рауль де Томас сейчас получил желтую

68' Рефери не любит споров - именно за это Пино Йереми сейчас получил желтую

66' Ло Чельсо Джовани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Г О О О О Л - Паласон Иси забивает с левой ноги!

63' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Pep Chavarria из команды Райо Вальекано в офсайде

62' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Вильярреал

61' Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали

61' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Pep Chavarria выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Педраса Альфонсо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Pep Chavarria выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Pep Chavarria сделал результативную передачу.

56' Pep Chavarria из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Вильярреал

53' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

53' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Оооо... вот это был удар! Парехо Даниэль должен был забить с этой позиции.

52' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Хорошую попытку сделал Рауль де Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Террац Рамон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Террац Рамон пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

49' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.