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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 11058 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Райо Вальекано
2:1
Конец матча
Вильярреал
0'
40' Желтая карточка
Паласон Иси
40' Желтая карточка
Парехо Даниэль
1:0
56' Гол
Рауль де Томас
59' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
2:0
63' Гол
Паласон Иси
65' Желтая карточка
Валентин Оскар
68' Желтая карточка
Пино Йереми
68' Желтая карточка
Рауль де Томас
70' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
2:1
83' Гол
Ло Чельсо Джовани
90' Желтая карточка
Катена Алехандро
90' Желтая карточка
Джексон Николас
90'+6

Ход матча

40'
Паласон Иси
 
40'
 
Парехо Даниэль
56'
Рауль де Томас
(Чаваррия Пеп)
1:0
59'
 
Педраса Альфонсо
61'
 
Ло Чельсо Джовани
Террац Рамон
61'
 
Морено Херард
Чуквезе Саму
63'
Паласон Иси
(Комесанья Санти)
2:0
65'
Валентин Оскар
 
68'
 
Пино Йереми
68'
Рауль де Томас
 
70'
 
Ло Чельсо Джовани
71'
 
Капу Этьен
Баэна Алехандро
72'
Лопес Унаи
Чаваррия Пеп
 
72'
Камелло Серхио
Рауль де Томас
 
79'
Санчес Сальвадор
Паласон Иси
 
83'
2:1
Ло Чельсо Джовани
(Педраса Альфонсо)
85'
Гарсия Альваро
Комесанья Санти
 
85'
Сисс Пате
Фалькао Радамель
 
90'
Катена Алехандро
 
90'
 
Джексон Николас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 9 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 126 Количество передач 301
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Райо Вальекано 11.3% (13)
X 19.1% (22)
Вильярреал 69.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
18
Гарсия
Альваро
Ривера
15
Чаваррия
Пеп
25
Рауль
де
Томас
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
10
Парехо
Даниэль
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
16
Баэна
Алехандро
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
Райо Вальекано
4-2-3-1
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Вильярреал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:5
ЛЛ
2:0
КК
0:2
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
2:0
П
4:2
П
4:0
П
2:5
П
0:2
П
2:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

2.43
2.43

Среднее время на гол

37
37

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 9 (1) 0.24
Камелло Серхио 6 0.16
Гарсия Альваро Ривера 5 0.14
Лежён Флорьян 4 0.11
Рауль де Томас 4 (1) 0.11
Трехо Оскар 3 (1) 0.08
Комесанья Санти 3 0.08
Гарсия Франсиско III 2 0.05
Фалькао Радамель 2 (1) 0.05
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Чаваррия Пеп 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 11 0.3
Морено Херард 7 (1) 0.19
Моралес Луис 7 0.19
Чуквезе Саму 6 0.16
Баэна Алехандро 6 0.16
Пино Йереми 4 0.11
Парехо Даниэль 3 (2) 0.08
Капу Этьен 3 0.08
Ло Чельсо Джовани 2 0.05
Данджума Арно 2 (1) 0.05
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 13 1
Валентин Оскар 11 0
Лежён Флорьян 5 3
Трехо Оскар 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 6 0
Паласон Иси 5 0
Ираола Андони 3 1
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Сисс Пате 4 0
Рауль де Томас 2 0
Лопес Унаи 2 0
Санчес Сальвадор 2 0
Мумин Абдул 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Суарес Марио 0 1
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 10 0
Пино Йереми 8 0
Джексон Николас 5 1
Альбиоль Рауль 6 0
Парехо Даниэль 6 0
Морено Альберто 6 0
Фойт Хуан 6 0
Педраса Альфонсо 5 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Капу Этьен 3 0
Ло Чельсо Джовани 3 0
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ману Морланес 0 1
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Вильярреал
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
11% (2)
78% (14)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

7
7
Райо Вальекано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вильярреал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

9
32
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Вильярреал
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
22% (8)
54% (20)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

32
9

Волевые поражения

16
39

Голы по времени матча

Забито

27
23
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
3
11%
3
13%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
7
26%
2
9%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
6
22%
10
43%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
6
26%
7
32%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
4
17%
1
5%
76-90

Забито

18
33
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
3
17%
2
6%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
4
22%
8
24%
46-60
5
28%
4
12%
61-75
5
28%
10
30%
76-90

Пропущено

27
17
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
3
18%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
7
26%
6
35%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
6
22%
0
0%
76-90

Забито

45
56
17 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
6
13%
5
9%
1-15
3
7%
5
9%
16-30
8
18%
8
14%
31-45
7
16%
11
20%
46-60
10
22%
7
13%
61-75
11
24%
20
36%
76-90

Пропущено

50
39
26 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 26
5
10%
4
10%
1-15
8
16%
5
13%
16-30
13
26%
13
33%
31-45
9
18%
6
15%
46-60
5
10%
10
26%
61-75
10
20%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Вильярреал

Точный счет

2:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Точный счет

2:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 30%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
3
10
9
1.5
11
7
2
17
2.5
4
14
1
18
3.5
3
15
1
18
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
6
3
15
1.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
28
9
13
24
1.5
18
19
2
35
2.5
7
30
1
36
3.5
3
34
1
36
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
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Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
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    Прогнозы 115
    Райо Вальекано 11.3% (13)
    X 19.1% (22)
    Вильярреал 69.6% (80)
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