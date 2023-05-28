Тур: 37. Стадион: Месталья. Главный судья: Гиль Хесус
Ход матча
12'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Герра
Хавьер
14
Гайя
Хосе
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Герра ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайя ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
16 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
30 Колеошо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Эспаньол
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
30 матчей
53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.3%
56.7%
20%
7 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.86
Среднее время на гол
53
105
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клюйверт Джастин
|6 (1)
|0.16
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.14
|Лино Сэмуел
|5
|0.14
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.11
|Дьякаби Муктар
|3
|0.08
|Алмейда Андре IV
|2
|0.05
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Мари Альберто
|1
|0.03
|Герра Хавьер
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|16 (5)
|0.43
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.24
|Дардер Серхи
|6
|0.16
|Пуадо Хавьер
|6
|0.16
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|Монтес Сесар
|2
|0.05
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Видаль Алеш
|0
|0
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Калеро Фернандо
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|10
|0
|Мориба Илайкс
|5
|2
|Дьякаби Муктар
|6
|1
|Кастильехо Самуэль
|7
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|1
|Кавани Эдинсон
|6
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|2
|Дуро Уго
|5
|0
|Корреа Тьерри
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Алмейда Андре IV
|3
|0
|Мамардашвили Георгий
|3
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Мари Альберто
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|13
|0
|Кабрера Леандро
|9
|2
|Винисиус Соуза
|9
|1
|Видаль Алеш
|8
|1
|Брайтвайт Мартин
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Монтес Сесар
|5
|0
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Рибаудо Нико
|4
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Денис Суарес
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Гарсия Луис IV
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Фернандес Альваро III
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Эспаньол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
16
Валенсия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Эспаньол
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
19
Волевые поражения
10
15
Валенсия
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Эспаньол
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Сухие победы
14
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
21
21
Волевые поражения
18
31
Голы по времени матча
Забито
24
22
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
25%
8
36%
61-75
6
25%
5
23%
76-90
Пропущено
18
33
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
17%
2
6%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
1
6%
5
15%
31-45
2
11%
4
12%
46-60
7
39%
6
18%
61-75
3
17%
8
24%
76-90
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 5
26 Не забивали 20
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
1
7%
7
27%
61-75
3
20%
9
35%
76-90
Пропущено
24
30
7 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
1
4%
6
20%
16-30
4
17%
8
27%
31-45
8
33%
5
17%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
6
25%
6
20%
76-90
Забито
39
48
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 12
13 Не забивали 3
5
13%
2
4%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
5
13%
6
13%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
7
18%
15
31%
61-75
9
23%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
42
63
13 В 1-м тайме 33
29 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 23
30 Не пропускали 29
5
12%
6
10%
1-15
3
7%
14
22%
16-30
5
12%
13
21%
31-45
10
24%
9
14%
46-60
10
24%
7
11%
61-75
9
21%
14
22%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1
Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3
Эспаньол
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эспаньол - Атлетико М 3:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2
Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0
Результаты матчей
Валенсия
Эспаньол
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
11 раз 61%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:0
10 раз 28%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
18 раз 50%
2
13 раз 36%
0
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
612
810
315
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
171
414
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
324
1026
1422
333
135
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|37
|28
|4
|5
|68 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|0:0 Заявка
|37
|22
|8
|7
|66 - 30
|74
|4.
|0:0 Заявка
|37
|20
|9
|8
|48 - 32
|69
|5.
|0:0 Заявка
|37
|19
|7
|11
|56 - 36
|64
|6.
|0:0 Заявка
|37
|16
|9
|12
|43 - 39
|57
|7.
|1:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|35 - 39
|53
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|46 - 41
|51
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|56 - 51
|50
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|11.
|0:2 Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 42
|47
|12.
|0:0 Заявка
|37
|12
|11
|14
|43 - 49
|47
|13.
|0:0 Заявка
|37
|11
|8
|18
|39 - 42
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|11
|16
|41 - 51
|41
|15.
|0:0 Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|16.
|0:0 Заявка
|37
|9
|12
|16
|28 - 52
|39
|17.
|0:0 Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|18.
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|32 - 45
|38
|19.
|0:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|47 - 64
|36
|20.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|28 - 66
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 14
|40
|4.
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 24
|34
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|0:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 14
|28
|14.
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|17.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|24 - 17
|34
|4.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|18 - 22
|26
|6.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 20
|26
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|13 - 19
|22
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 32
|18
|11.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|0:2 Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 30
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|11 - 38
|8
|20.
|0:0 Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Севилья
|Акунья Маркос
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|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Эспаньол
Исход игры
Валенсия
85.1% (97)
Ничья
7.9% (9)
Эспаньол
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.61% (69)
Меньше
38.39% (43)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
51.8% (59)
1:0 Валенсия
20.2% (23)
2:0 Валенсия
8.8% (10)
1:1 Ничья
7% (8)
1:2 Эспаньол
5.3% (6)
3:1 Валенсия
1.8% (2)
0:1 Эспаньол
1.8% (2)
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