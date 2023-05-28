  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Валенсия
0:0
Первый тайм: 36'
Эспаньол
0'
12' Желтая карточка
Монтес Сесар

Ход матча

12'
 
Монтес Сесар
34'
Лино Сэмуел
Лато Тони
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 114
Валенсия 85.1% (97)
X 7.9% (9)
Эспаньол 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Эспаньол
2.06
4.02
4.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
3
Лато
Тони
36
Герра
Хавьер
17
Нико
Гонсалес
40
Ногуэроль
Диего
Лопес
18
Алмейда
Андре
IV
14
Гайя
Хосе
9
Клюйверт
Джастин
13
Пачеко
Фернандо
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
14
Оливан
Бриан
7
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
6
Денис
Суарес
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
Валенсия
4-2-3-1
Эспаньол
5-3-2

История личных встреч

Валенсия
Эспаньол

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

30 матчей

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
56.7%
20%
7 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:2
П
0:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
КК
2:0
КК
2:1
П
3:1
П
2:2
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
0:2
П
1:0
П
3:0
П
2:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.86

Среднее время на гол

53
105

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клюйверт Джастин 6 (1) 0.16
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.14
Лино Сэмуел 5 0.14
Кастильехо Самуэль 4 0.11
Дьякаби Муктар 3 0.08
Алмейда Андре IV 2 0.05
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Мари Альберто 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Фулкье Димитри 0 0
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 16 (5) 0.43
Брайтвайт Мартин 9 0.24
Дардер Серхи 6 0.16
Пуадо Хавьер 6 0.16
Эспозито Эду 2 0.05
Монтес Сесар 2 0.05
Оливан Бриан 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Видаль Алеш 0 0
Санчес Рубен II 0 0
Калеро Фернандо 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 10 0
Мориба Илайкс 5 2
Дьякаби Муктар 6 1
Кастильехо Самуэль 7 0
Кёмерт Эрай 5 1
Кавани Эдинсон 6 0
Габриэль Паулиста 2 2
Дуро Уго 5 0
Корреа Тьерри 5 0
Гильямон Уго 5 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Алмейда Андре IV 3 0
Мамардашвили Георгий 3 0
Перес Фран 2 0
Нико Гонсалес 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Мари Альберто 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 13 0
Кабрера Леандро 9 2
Винисиус Соуза 9 1
Видаль Алеш 8 1
Брайтвайт Мартин 5 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Монтес Сесар 5 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Денис Суарес 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Гарсия Луис IV 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Валенсия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Эспаньол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
16
Валенсия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Эспаньол
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
19

Волевые поражения

10
15
Валенсия
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Эспаньол
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

21
21

Волевые поражения

18
31

Голы по времени матча

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
25%
8
36%
61-75
6
25%
5
23%
76-90

Пропущено

18
33
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
17%
2
6%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
1
6%
5
15%
31-45
2
11%
4
12%
46-60
7
39%
6
18%
61-75
3
17%
8
24%
76-90

Забито

15
26
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 5
26 Не забивали 20
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
1
7%
7
27%
61-75
3
20%
9
35%
76-90

Пропущено

24
30
7 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
1
4%
6
20%
16-30
4
17%
8
27%
31-45
8
33%
5
17%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
6
25%
6
20%
76-90

Забито

39
48
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 12
13 Не забивали 3
5
13%
2
4%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
5
13%
6
13%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
7
18%
15
31%
61-75
9
23%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

42
63
13 В 1-м тайме 33
29 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 23
30 Не пропускали 29
5
12%
6
10%
1-15
3
7%
14
22%
16-30
5
12%
13
21%
31-45
10
24%
9
14%
46-60
10
24%
7
11%
61-75
9
21%
14
22%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1
Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3
Эспаньол
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эспаньол - Атлетико М 3:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2
Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0

Результаты матчей

Валенсия
Эспаньол

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 33%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
11 раз 61%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
10 раз 28%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
18 раз 50%
2
13 раз 36%
0
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
8
10
3
15
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
17
1
4
14
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
32
4
10
26
1.5
14
22
3
33
2.5
1
35
1
35
3.5
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 37 28 4 5 68 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 22 8 7 66 - 30 74
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 20 9 8 48 - 32 69
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 19 7 11 56 - 36 64
6.
Бетис
 0:0 Заявка 37 16 9 12 43 - 39 57
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 15 8 14 35 - 39 53
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 14 9 14 46 - 41 51
9.
Жирона
 0:0 Заявка 37 13 11 13 56 - 51 50
10.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
11.
Мальорка
 0:2 Заявка 37 13 8 16 34 - 42 47
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 37 12 11 14 43 - 49 47
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 11 8 18 39 - 42 41
14.
Сельта
 0:0 Заявка 37 10 11 16 41 - 51 41
15.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
16.
Кадис
 0:0 Заявка 37 9 12 16 28 - 52 39
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 37 9 11 17 32 - 45 38
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 37 8 12 17 47 - 64 36
20.
Эльче
 0:0 Заявка 37 4 10 23 28 - 66 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 19 15 3 1 36 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 14 40
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 24 34
7.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 0:2 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 21 30
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
13.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 14 28
14.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
16.
Кадис
 0:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
18.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 0:0 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2:0 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 10 4 5 24 - 17 34
4.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
5.
Бетис
 0:0 Заявка 19 7 5 7 18 - 22 26
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 20 26
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 5 7 7 13 - 19 22
10.
Эспаньол
 0:0 Заявка 19 4 6 9 23 - 32 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
13.
Жирона
 0:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 0:2 Заявка 19 4 3 12 15 - 30 15
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 0:0 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 0:0 Заявка 19 1 5 13 11 - 38 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • 34'
    Лато Тони получил травму и заменен. Лино Сэмуел выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    33'
    Лато Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 32'
    Денис Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Javier Guerra из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Хиль Оскар II
  • 31'
    Валенсия пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Валенсия: 44%, Эспаньол: 56%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    Валенсия 85.1% (97)
    X 7.9% (9)
    Эспаньол 7% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Эспаньол
    2.06
    4.02
    4.66
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валенсия 0:0 Эспаньол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Эспаньол

    Исход игры
    Валенсия
    85.1% (97)
    Ничья
    7.9% (9)
    Эспаньол
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    51.8% (59)
    1:0 Валенсия
    20.2% (23)
    2:0 Валенсия
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    1:2 Эспаньол
    5.3% (6)
    3:1 Валенсия
    1.8% (2)
    0:1 Эспаньол
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Валенсия
    Эспаньол
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     