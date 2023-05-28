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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 44141 Главный судья: Гиль Хесус
Валенсия
2:2
Конец матча
Эспаньол
0'
12' Желтая карточка
Монтес Сесар
37' Желтая карточка
Хиль Оскар II
1:0
38' Гол
Лопес Диего
1:1
40' Гол
Монтес Сесар
1:2
50' Гол
Брайтвайт Мартин
90' Желтая карточка
Видаль Алеш
90' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
2:2
90' Гол
Лино Сэмуел
90'+9

Ход матча

12'
 
Монтес Сесар
34'
Лино Сэмуел
Лато Тони
 
37'
 
Хиль Оскар II
38'
Лопес Диего
1:0
40'
1:1
Монтес Сесар
(Кабрера Леандро)
46'
 
Брайтвайт Мартин
Рибаудо Нико
50'
1:2
Брайтвайт Мартин
62'
Фулкье Димитри
Корреа Тьерри
 
62'
Дуро Уго
Нико Гонсалес
 
67'
 
Винисиус Соуза
Денис Суарес
67'
 
Педроса Адриа
Оливан Бриан
82'
Кавани Эдинсон
Лопес Диего
 
84'
 
Видаль Алеш
Пуадо Хавьер
90'
 
Видаль Алеш
90'
 
Брайтвайт Мартин
90'
 
Калеро Фернандо
Серхи Гомес
90'
Лино Сэмуел
(Гайя Хосе)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 416 Количество передач 375
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Валенсия 85.1% (97)
X 7.9% (9)
Эспаньол 7% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
3
Лато
Тони
36
Герра
Хавьер
17
Нико
Гонсалес
40
Ногуэроль
Диего
Лопес
18
Алмейда
Андре
IV
14
Гайя
Хосе
9
Клюйверт
Джастин
13
Пачеко
Фернандо
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
14
Оливан
Бриан
7
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
6
Денис
Суарес
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
Валенсия
4-2-3-1
Эспаньол
5-3-2

История личных встреч

Валенсия
Эспаньол

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

30 матчей

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
56.7%
20%
7 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:2
П
0:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
КК
2:0
КК
2:1
П
3:1
П
2:2
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
0:2
П
1:0
П
3:0
П
2:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.86

Среднее время на гол

53
105

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лино Сэмуел 6 0.16
Клюйверт Джастин 6 (1) 0.16
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.14
Кастильехо Самуэль 4 0.11
Дьякаби Муктар 3 0.08
Алмейда Андре IV 2 0.05
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.05
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Мари Альберто 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Фулкье Димитри 0 0
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 16 (5) 0.43
Брайтвайт Мартин 10 0.27
Дардер Серхи 6 0.16
Пуадо Хавьер 6 0.16
Монтес Сесар 3 0.08
Эспозито Эду 2 0.05
Оливан Бриан 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Видаль Алеш 0 0
Санчес Рубен II 0 0
Кабрера Леандро 0 0
Калеро Фернандо 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 10 0
Мориба Илайкс 5 2
Дьякаби Муктар 6 1
Кастильехо Самуэль 7 0
Кёмерт Эрай 5 1
Кавани Эдинсон 6 0
Габриэль Паулиста 2 2
Дуро Уго 5 0
Корреа Тьерри 5 0
Гильямон Уго 5 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Алмейда Андре IV 3 0
Мамардашвили Георгий 3 0
Перес Фран 2 0
Нико Гонсалес 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Мари Альберто 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 14 0
Кабрера Леандро 9 2
Видаль Алеш 9 1
Винисиус Соуза 9 1
Брайтвайт Мартин 6 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Монтес Сесар 5 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Денис Суарес 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Гарсия Луис IV 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Валенсия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Эспаньол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

10
18
Валенсия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Эспаньол
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
19

Волевые поражения

10
15
Валенсия
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
Эспаньол
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

21
21

Волевые поражения

20
33

Голы по времени матча

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
2
8%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
8
33%
61-75
7
27%
5
21%
76-90

Пропущено

20
35
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
15%
2
6%
1-15
2
10%
8
23%
16-30
2
10%
6
17%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
7
35%
6
17%
61-75
3
15%
9
26%
76-90

Забито

15
26
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 5
27 Не забивали 21
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
1
7%
7
27%
61-75
3
20%
9
35%
76-90

Пропущено

24
30
7 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
1
4%
6
20%
16-30
4
17%
8
27%
31-45
8
33%
5
17%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
6
25%
6
20%
76-90

Забито

41
50
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 37
17 Забивали первыми 12
13 Не забивали 3
5
12%
2
4%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
6
15%
7
14%
31-45
7
17%
8
16%
46-60
7
17%
15
30%
61-75
10
24%
14
28%
76-90

Пропущено

44
65
14 В 1-м тайме 34
30 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 24
31 Не пропускали 30
5
11%
6
9%
1-15
3
7%
14
22%
16-30
6
14%
14
22%
31-45
11
25%
9
14%
46-60
10
23%
7
11%
61-75
9
20%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1
Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3
Эспаньол
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эспаньол - Атлетико М 3:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2
Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0

Результаты матчей

Валенсия
Эспаньол

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 33%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
11 раз 58%
2
7 раз 37%
0
1 раз 5%

Точный счет

1:0
10 раз 27%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
2
14 раз 38%
0
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
3
7
12
1.5
8
10
3
16
2.5
1
17
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
18
1
4
14
1.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
33
4
11
26
1.5
15
22
3
34
2.5
1
36
1
36
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Валенсия: 54%, Эспаньол: 46%.
  • 98'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 97'
    Эспаньол пытается что-то создать.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Валенсия
  • 95'
    Габриэль Паулиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Габриэль Паулиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Лино Сэмуел забивает с правой ноги!
  • 93'
    Валенсия пытается что-то создать.
  • 93'
    Тактическая замена. Серхи Гомес уходит с поля и его заменяет Калеро Фернандо
  • 93'
    Гайя Хосе сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Валенсия 85.1% (97)
    X 7.9% (9)
    Эспаньол 7% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валенсия 2:2 Эспаньол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 2:2 Эспаньол

    Исход игры
    Валенсия
    85.1% (97)
    Ничья
    7.9% (9)
    Эспаньол
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    51.8% (59)
    1:0 Валенсия
    20.2% (23)
    2:0 Валенсия
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    1:2 Эспаньол
    5.3% (6)
    3:1 Валенсия
    1.8% (2)
    0:1 Эспаньол
    1.8% (2)
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