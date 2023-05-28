Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Нико Гонсалес. Удар в створ, но вратарь начеку

Javier Guerra создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Javier Guerra пробует нанести удар издали, но Фернандо Пачеко держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

46' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Эспаньол

43' Javier Guerra не смог попасть в створ ударом издали

42' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Г О О О О О О Л - Монтес Сесар из команды Эспаньол с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

40' Оливан Бриан из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Лато Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Денис Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

28' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Валенсия

24' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

24' Лато Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Лато Тони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Javier Guerra создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

21' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Денис Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Эспаньол

16' Алмейда Андре IV навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ногуэроль Диего Лопес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Монтес Сесар получил желтую карточку от судьи

12' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Дьякаби Муктар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Рибаудо Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Оливан Бриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

3' Лато Тони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Эспаньол

2' Ногуэроль Диего Лопес не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Валенсия начинает с центра поля