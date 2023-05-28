Тур: 37. Стадион: Месталья. Зрители: 44141 Главный судья: Гиль Хесус
0'
12' Желтая карточкаМонтес Сесар
37' Желтая карточкаХиль Оскар II
1:0
38' ГолЛопес Диего
1:1
40' ГолМонтес Сесар
1:2
50' ГолБрайтвайт Мартин
90' Желтая карточкаВидаль Алеш
90' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
2:2
90' ГолЛино Сэмуел
90'+9
Ход матча
12'
34'
37'
38'
1:0
40'
1:1
50'
1:2
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
416 Количество передач 375
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Герра
Хавьер
14
Гайя
Хосе
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Герра ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайя ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
16 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
30 Колеошо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Эспаньол
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
30 матчей
53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.3%
56.7%
20%
7 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.86
Среднее время на гол
53
105
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лино Сэмуел
|6
|0.16
|Клюйверт Джастин
|6 (1)
|0.16
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.14
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.11
|Дьякаби Муктар
|3
|0.08
|Алмейда Андре IV
|2
|0.05
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.05
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Мари Альберто
|1
|0.03
|Герра Хавьер
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|16 (5)
|0.43
|Брайтвайт Мартин
|10
|0.27
|Дардер Серхи
|6
|0.16
|Пуадо Хавьер
|6
|0.16
|Монтес Сесар
|3
|0.08
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Видаль Алеш
|0
|0
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Кабрера Леандро
|0
|0
|Калеро Фернандо
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|10
|0
|Мориба Илайкс
|5
|2
|Дьякаби Муктар
|6
|1
|Кастильехо Самуэль
|7
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|1
|Кавани Эдинсон
|6
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|2
|Дуро Уго
|5
|0
|Корреа Тьерри
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Алмейда Андре IV
|3
|0
|Мамардашвили Георгий
|3
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Мари Альберто
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|14
|0
|Кабрера Леандро
|9
|2
|Видаль Алеш
|9
|1
|Винисиус Соуза
|9
|1
|Брайтвайт Мартин
|6
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Монтес Сесар
|5
|0
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Рибаудо Нико
|4
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Денис Суарес
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Гарсия Луис IV
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Фернандес Альваро III
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Эспаньол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
10
18
Валенсия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Эспаньол
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
19
Волевые поражения
10
15
Валенсия
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
Эспаньол
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Сухие победы
14
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
21
21
Волевые поражения
20
33
Голы по времени матча
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
2
8%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
8
33%
61-75
7
27%
5
21%
76-90
Пропущено
20
35
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
15%
2
6%
1-15
2
10%
8
23%
16-30
2
10%
6
17%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
7
35%
6
17%
61-75
3
15%
9
26%
76-90
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 5
27 Не забивали 21
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
1
7%
7
27%
61-75
3
20%
9
35%
76-90
Пропущено
24
30
7 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
1
4%
6
20%
16-30
4
17%
8
27%
31-45
8
33%
5
17%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
6
25%
6
20%
76-90
Забито
41
50
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 37
17 Забивали первыми 12
13 Не забивали 3
5
12%
2
4%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
6
15%
7
14%
31-45
7
17%
8
16%
46-60
7
17%
15
30%
61-75
10
24%
14
28%
76-90
Пропущено
44
65
14 В 1-м тайме 34
30 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 24
31 Не пропускали 30
5
11%
6
9%
1-15
3
7%
14
22%
16-30
6
14%
14
22%
31-45
11
25%
9
14%
46-60
10
23%
7
11%
61-75
9
20%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1
Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3
Эспаньол
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эспаньол - Атлетико М 3:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2
Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0
Результаты матчей
Валенсия
Эспаньол
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
11 раз 58%
2
7 раз 37%
0
1 раз 5%
Точный счет
1:0
10 раз 27%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
2
14 раз 38%
0
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
153
712
810
316
117
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
181
414
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
334
1126
1522
334
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
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|Реал Мадрид
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|Эспаньол
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|Иглесиас Борха
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|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 2:2 Эспаньол
Исход игры
Валенсия
85.1% (97)
Ничья
7.9% (9)
Эспаньол
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.61% (69)
Меньше
38.39% (43)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
51.8% (59)
1:0 Валенсия
20.2% (23)
2:0 Валенсия
8.8% (10)
1:1 Ничья
7% (8)
1:2 Эспаньол
5.3% (6)
3:1 Валенсия
1.8% (2)
0:1 Эспаньол
1.8% (2)
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