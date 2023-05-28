КЬЕЗА! Классный момент у него был. Получил игрок мяч на правом краю, после чего нанес выстрел в ближний угол, но выстрелил чуть выше мишени он!

Костич отправил мяч на Кина, который в подкате опередил защитника и нанес выстрел по рамке соперника - мяч полетел значительно выше цели!

Как кажется, немного подустали сейчас футболисты обеих команд. Они не так активно действуют в эти минуты, а ведь время идет. Почти полчаса сыграно.

Еще один дальний удар по воротам "Милана" мы увидели. Пробивал, к слову, Ди Мария, но выстрел был настолько неточным, что мяч выше цели полетел.

Более получаса отыграли соперники. Нет сейчас моментов у ворот команд. Леау же по левому флангу пронесся к воротам противника, но подача была неточной.

Второй угловой "Милан" подал у ворот соперника. С левого края пошла подача в центр штрафной, и до снаряда добивается голкипер "Ювентуса".

Данило успел проткнуть мяч сейчас, но снес его Мессиас. Получает игрок "Милана" карточку желтого цвета за свое нарушение правил.

24' МОМЕНТ! Кин с правого края прострелил сейчас мяч в штрафную соперника. Костич готовился пробить, но его опередил Ди Мария, который в подкате направил мяч на трибуны.

23' Ди Мария получил удар по ногам. Штрафной для туринского "Ювентуса". Куадрадо будет его разыгрывать. Этот парень после этого сезона уйдет из команды.

21' Опять в роли центрального нападающего действовал Тонали. Именно на него с правого края пошла подача, и игрок "Милана" едва не добрался до мяча.

19' Вот вам еще интересный факт. 23% футболок в клубе "Милана" покупается с именем Тонали на футболке. Далее уже идут Ибрагимович, Тео и Леау. Любят Тонали в миланском коллективе. Об этом известно уже давно.

18' Ходят разговоры о том, что Браим Диас может покинуть "Милан". Невзлюбили его фанаты "россонери", и буквально гонят из команды расписывая неприятные посты в социальных сетях.

17' Оказался в штрафной соперника Тонали, однако пробил он выше цели из выгодной позиции. У нас же судья дает свисток. Был в офсайде сейчас игрок "россонери".

15' Тонали получил сейчас удар по ногам от Кьезы. Без желтой карточки дело обошлось в этой ситуации. Не торопятся туринцы разыгрывать стандарт.