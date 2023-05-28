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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Ювентус
0:0
Первый тайм: 36'
Милан
0'
34' Желтая карточка
Мессиас Жуниор
Ди Мария пробил выше ворот (виде...
Хлесткий удар Куадрадо (видео). ...

Ход матча

34'
 
Мессиас Жуниор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 131
Ювентус 49.6% (65)
X 34.4% (45)
Милан 16% (21)
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Ювентус
Ничья
Милан
3.10
3.45
3.35
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1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
15
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
7
Кьеза
Федерико
22
Ди
Мария
Анхель
17
Костич
Филип
18
Кин
Мойзе
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
8
Тонали
Сандро
30
Мессиас
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Ювентус
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Милан

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
12.9%
6.5%
25 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

50 матчей

56%
16%
28%
28 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

24%
58%
18%
12 побед 29 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
26%
24%
25 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.31

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.23
0.96

Среднее время на гол

73
93

Всего голов

73
57

Голов в среднем за матч

1.46
1.14

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 10 (2) 0.27
Рабио Адриен 8 0.22
Милик Аркадиуш 7 0.19
Кин Мойзе 6 0.16
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.11
Бремер Глейсон 4 0.11
Костич Филип 3 0.08
Данило Луис 3 0.08
Фаджоли Николо 3 0.08
Кьеза Федерико 1 0.03
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 13 0.35
Жиру Оливье 11 (2) 0.3
Диас Браим 6 0.16
Мессиас Жуниор 5 0.14
Эрнандес Тео 4 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.08
Тонали Сандро 2 0.05
Беннасер Исмаэль 2 0.05
Салемакерс Алексис 2 0.05
Ориги Дивок 2 0.05
Побега Томмазо 2 0.05
Калабрия Давиде 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 9 0
Локателли Мануэль 8 0
Паредес Леандро 6 1
Куадрадо Хуан 5 1
Алекс Сандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Массимилиано Аллегри 4 1
Данило Луис 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гатти Федерико 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Ровелла Николо 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Влахович Душан 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Крунич Раде 7 0
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 6 0
Эрнандес Тео 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Тиав Малик 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Диас Браим 3 0
Мессиас Жуниор 3 0
Габбия Маттео 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Ювентус
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Милан
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

6
9
Ювентус
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

14
33
Ювентус
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
17% (6)
31% (11)
Милан
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (5)
42% (15)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

14
2

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

20
42

Голы по времени матча

Забито

38
22
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
5
13%
4
18%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
8
21%
2
9%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
10
26%
6
27%
76-90

Пропущено

14
23
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
6
43%
5
22%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
1
7%
5
22%
76-90

Забито

17
36
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
6%
4
11%
1-15
2
12%
10
28%
16-30
4
24%
4
11%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
4
24%
7
19%
61-75
3
18%
6
17%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
7
33%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
1
6%
6
29%
76-90

Забито

55
58
23 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
6
11%
8
14%
1-15
7
13%
12
21%
16-30
10
18%
7
12%
31-45
11
20%
7
12%
46-60
8
15%
12
21%
61-75
13
24%
12
21%
76-90

Пропущено

32
44
18 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 26
4
13%
5
11%
1-15
5
16%
10
23%
16-30
9
28%
6
14%
31-45
7
22%
5
11%
46-60
5
16%
7
16%
61-75
2
6%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1
Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2
Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0

Результаты матчей

Ювентус
Милан

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
2
13 раз 36%
1
11 раз 31%
0
6 раз 17%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
17
1
12
6
1.5
13
5
7
11
2.5
4
14
3
15
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
6
12
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
30
6
15
21
1.5
19
17
8
28
2.5
6
30
3
33
3.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 Заявка 37 21 8 8 58 - 30 71
3.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
4.
Милан
 0:0 Заявка 37 18 11 8 60 - 42 65
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Ювентус
 0:0 Заявка 37 21 7 9 55 - 32 60
7.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 37 4 12 21 34 - 69 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 13 4 2 38 - 14 43
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Милан
 0:0 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 0:0 Заявка 19 6 7 6 22 - 23 25
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 0:0 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Данило успел проткнуть мяч сейчас, но снес его Мессиас. Получает игрок "Милана" карточку желтого цвета за свое нарушение правил.
  • Угловой
    32'
    Второй угловой "Милан" подал у ворот соперника. С левого края пошла подача в центр штрафной, и до снаряда добивается голкипер "Ювентуса".
  • 31'
    Более получаса отыграли соперники. Нет сейчас моментов у ворот команд. Леау же по левому флангу пронесся к воротам противника, но подача была неточной. 
  • 29'
    Еще один дальний удар по воротам "Милана" мы увидели. Пробивал, к слову, Ди Мария, но выстрел был настолько неточным, что мяч выше цели полетел.
  • 28'
    Как кажется, немного подустали сейчас футболисты обеих команд. Они не так активно действуют в эти минуты, а ведь время идет. Почти полчаса сыграно. 
  • 27'
    Костич отправил мяч на Кина, который в подкате опередил защитника и нанес выстрел по рамке соперника - мяч полетел значительно выше цели!
  • Опасный момент
    25'
    КЬЕЗА! Классный момент у него был. Получил игрок мяч на правом краю, после чего нанес выстрел в ближний угол, но выстрелил чуть выше мишени он!
  • Опасный момент
    24'
    МОМЕНТ! Кин с правого края прострелил сейчас мяч в штрафную соперника. Костич готовился пробить, но его опередил Ди Мария, который в подкате направил мяч на трибуны. 
  • 23'
    Ди Мария получил удар по ногам. Штрафной для туринского "Ювентуса". Куадрадо будет его разыгрывать. Этот парень после этого сезона уйдет из команды.
  • 21'
    Опять в роли центрального нападающего действовал Тонали. Именно на него с правого края пошла подача, и игрок "Милана" едва не добрался до мяча.
  • 19'
    Вот вам еще интересный факт. 23% футболок в клубе "Милана" покупается с именем Тонали на футболке. Далее уже идут Ибрагимович, Тео и Леау. Любят Тонали в миланском коллективе. Об этом известно уже давно.
  • 18'
    Ходят разговоры о том, что Браим Диас может покинуть "Милан". Невзлюбили его фанаты "россонери", и буквально гонят из команды расписывая неприятные посты в социальных сетях.
  • Офсайд
    17'
    Оказался в штрафной соперника Тонали, однако пробил он выше цели из выгодной позиции. У нас же судья дает свисток. Был в офсайде сейчас игрок "россонери".
  • Фол, нарушение
    15'
    Тонали получил сейчас удар по ногам от Кьезы. Без желтой карточки дело обошлось в этой ситуации. Не торопятся туринцы разыгрывать стандарт. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Поборолся сейчас Жиру за мяч в центре поля. Бремер явно успевает прихватить соперника за плечи, после чего валит его на газон. Назначен штрафной удар. 
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    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! Хорошая позиция была у Куадрадо, который мощнейший удар по воротам соперника нанес. Меньян отбивает сферу в сторону, а никого на добивании не оказывается.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Мессиас получил мяч от Леау, после чего ушел с фланга в центр и пробил - получилось прямо по позиции вратаря. Тот спокойно в перчатки снаряд ловит.
    • 10'
      Крунич снова себя проявляет. Теперь у Рабио он отбивает мяч, отрабатывая в штрафной. Будет разгонять атаку своей команды миланский коллектив. 
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТ! Крунич пробил сейчас по воротам соперника! С правого края Тонали выполнил навес, но 33-й номер "россонери" головой пробил рядом с правой "девяткой".
    • Угловой
      8'
      Тонали отдавал передачу на партнера, который выполнил рывок по флангу. Доставлена сфера на Мессиаса, который простреливает, но попадает в защитника. Будет угловой.
    • 6'
      Гатти сейчас решил пробежаться к воротам соперника, после чего выполнил прострел в сторону штрафной - мяч достается игрокам "Милана".
    • 5'
      Вряд ли нравится Пиоли все то, что на футбольном поле происходит сейчас. Активнейшим образом соперник играет против миланского коллектива. 
    • 4'
      Много игры на опережение на первых минутах встречи. Никто из соперников не хочет друг другу уступать. Все будут действовать на грани фола сегодня. 
    • 2'
      Футболисты "Ювентуса" вышли сегодня на газон в черно-бело полосатых футболках и черных трусах, с оранжевой полоской, а игроки "Милана" предстали в красно-черных футболках и белых цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал наш поединок, дамы и господа! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Милан

    Исход игры
    Ювентус
    49.6% (65)
    Ничья
    34.4% (45)
    Милан
    16% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    30.5% (40)
    1:1 Ничья
    29.8% (39)
    1:0 Ювентус
    10.7% (14)
    1:2 Милан
    6.9% (9)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:0 Ювентус
    2.3% (3)
    0:1 Милан
    1.5% (2)
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