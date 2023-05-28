Тур: 37. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Мариани Маурицио
Бонусы букмекеров
Ход матча
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
18
Кин
Мойзе
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Милан
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.6%
12.9%
6.5%
25 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
50 матчей
56%
16%
28%
28 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
24%
58%
18%
12 побед 29 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
26%
24%
25 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.71
1.31
Среднее время на гол
52
68
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.23
0.96
Среднее время на гол
73
93
Всего голов
73
57
Голов в среднем за матч
1.46
1.14
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
61
78
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|10 (2)
|0.27
|Рабио Адриен
|8
|0.22
|Милик Аркадиуш
|7
|0.19
|Кин Мойзе
|6
|0.16
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.11
|Бремер Глейсон
|4
|0.11
|Костич Филип
|3
|0.08
|Данило Луис
|3
|0.08
|Фаджоли Николо
|3
|0.08
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|13
|0.35
|Жиру Оливье
|11 (2)
|0.3
|Диас Браим
|6
|0.16
|Мессиас Жуниор
|5
|0.14
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.08
|Тонали Сандро
|2
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.05
|Салемакерс Алексис
|2
|0.05
|Ориги Дивок
|2
|0.05
|Побега Томмазо
|2
|0.05
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|9
|0
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Паредес Леандро
|6
|1
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|Алекс Сандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Данило Луис
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Крунич Раде
|7
|0
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|6
|0
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Тиав Малик
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Диас Браим
|3
|0
|Мессиас Жуниор
|3
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Милан
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
6
9
Ювентус
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
14
33
Ювентус
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
17% (6)
31% (11)
Милан
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (5)
42% (15)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
14
2
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
20
42
Голы по времени матча
Забито
38
22
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
5
13%
4
18%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
8
21%
2
9%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
10
26%
6
27%
76-90
Пропущено
14
23
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
6
43%
5
22%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
1
7%
5
22%
76-90
Забито
17
36
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
6%
4
11%
1-15
2
12%
10
28%
16-30
4
24%
4
11%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
4
24%
7
19%
61-75
3
18%
6
17%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
7
33%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
1
6%
6
29%
76-90
Забито
55
58
23 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
6
11%
8
14%
1-15
7
13%
12
21%
16-30
10
18%
7
12%
31-45
11
20%
7
12%
46-60
8
15%
12
21%
61-75
13
24%
12
21%
76-90
Пропущено
32
44
18 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 26
4
13%
5
11%
1-15
5
16%
10
23%
16-30
9
28%
6
14%
31-45
7
22%
5
11%
46-60
5
16%
7
16%
61-75
2
6%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1
Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2
Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0
Результаты матчей
Ювентус
Милан
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
2
13 раз 36%
1
11 раз 31%
0
6 раз 17%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
171
126
135
711
414
315
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
315
612
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
306
1521
1917
828
630
333
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|58 - 30
|71
|3.
|Заявка
|37
|22
|3
|12
|70 - 42
|69
|4.
|0:0 Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 42
|65
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|0:0 Заявка
|37
|21
|7
|9
|55 - 32
|60
|7.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|50 - 42
|53
|9.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|37
|4
|12
|21
|34 - 69
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|38 - 14
|43
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|4.
|0:0 Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 23
|25
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Милан
Исход игры
Ювентус
49.6% (65)
Ничья
34.4% (45)
Милан
16% (21)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
30.5% (40)
1:1 Ничья
29.8% (39)
1:0 Ювентус
10.7% (14)
1:2 Милан
6.9% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Ювентус
2.3% (3)
0:1 Милан
1.5% (2)
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