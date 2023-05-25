Тур: 37. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Мариани Маурицио
История личных встреч
Ювентус
Милан
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.6%
12.9%
6.5%
25 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
50 матчей
56%
16%
28%
28 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
24%
58%
18%
12 побед 29 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
26%
24%
25 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.71
1.31
Среднее время на гол
52
68
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.23
0.96
Среднее время на гол
73
93
Всего голов
73
57
Голов в среднем за матч
1.46
1.14
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
61
78
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|10 (2)
|0.28
|Рабио Адриен
|8
|0.22
|Милик Аркадиуш
|7
|0.19
|Кин Мойзе
|6
|0.17
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.11
|Бремер Глейсон
|4
|0.11
|Костич Филип
|3
|0.08
|Данило Луис
|3
|0.08
|Фаджоли Николо
|3
|0.08
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|13
|0.36
|Жиру Оливье
|11 (2)
|0.31
|Диас Браим
|6
|0.17
|Мессиас Жуниор
|5
|0.14
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.08
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|9
|0
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Паредес Леандро
|6
|1
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|Алекс Сандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Данило Луис
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Крунич Раде
|7
|0
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|6
|0
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Тиав Малик
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Диас Браим
|3
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Милан
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
6
9
Ювентус
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
14
33
Ювентус
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
17% (6)
31% (11)
Милан
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (5)
42% (15)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
14
2
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
20
42
Голы по времени матча
Забито
38
22
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
5
13%
4
18%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
8
21%
2
9%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
10
26%
6
27%
76-90
Пропущено
14
23
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
6
43%
5
22%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
1
7%
5
22%
76-90
Забито
17
36
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
6%
4
11%
1-15
2
12%
10
28%
16-30
4
24%
4
11%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
4
24%
7
19%
61-75
3
18%
6
17%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
7
33%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
1
6%
6
29%
76-90
Забито
55
58
23 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
6
11%
8
14%
1-15
7
13%
12
21%
16-30
10
18%
7
12%
31-45
11
20%
7
12%
46-60
8
15%
12
21%
61-75
13
24%
12
21%
76-90
Пропущено
32
44
18 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 26
4
13%
5
11%
1-15
5
16%
10
23%
16-30
9
28%
6
14%
31-45
7
22%
5
11%
46-60
5
16%
7
16%
61-75
2
6%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1
Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2
Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0
Результаты матчей
Ювентус
Милан
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
2
13 раз 36%
1
11 раз 31%
0
6 раз 17%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
171
126
135
711
414
315
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
315
612
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
306
1521
1917
828
630
333
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|5
|4
|73 - 26
|86
|2.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|3.
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|67 - 40
|66
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|47 - 35
|60
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|38 - 40
|50
|12.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|45 - 44
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|36 - 46
|42
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|45 - 58
|39
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|36
|6
|13
|17
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Исход игры
Ювентус
51.1% (24)
Ничья
38.3% (18)
Милан
10.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (16)
2:1 Ювентус
31.9% (15)
1:0 Ювентус
12.8% (6)
1:2 Милан
4.3% (2)
2:0 Ювентус
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!