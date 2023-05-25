  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Ювентус
 
Позже
Милан
Прогнозы 47
Ювентус 51.1% (24)
X 38.3% (18)
Милан 10.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Милан
3.10
3.52
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ювентус
Милан

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
12.9%
6.5%
25 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

50 матчей

56%
16%
28%
28 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

24%
58%
18%
12 побед 29 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
26%
24%
25 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.31

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.23
0.96

Среднее время на гол

73
93

Всего голов

73
57

Голов в среднем за матч

1.46
1.14

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 10 (2) 0.28
Рабио Адриен 8 0.22
Милик Аркадиуш 7 0.19
Кин Мойзе 6 0.17
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.11
Бремер Глейсон 4 0.11
Костич Филип 3 0.08
Данило Луис 3 0.08
Фаджоли Николо 3 0.08
Кьеза Федерико 1 0.03
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 13 0.36
Жиру Оливье 11 (2) 0.31
Диас Браим 6 0.17
Мессиас Жуниор 5 0.14
Эрнандес Тео 4 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.08
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 9 0
Локателли Мануэль 8 0
Паредес Леандро 6 1
Куадрадо Хуан 5 1
Алекс Сандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Массимилиано Аллегри 4 1
Данило Луис 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гатти Федерико 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Ровелла Николо 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Влахович Душан 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Крунич Раде 7 0
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 6 0
Эрнандес Тео 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Тиав Малик 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Диас Браим 3 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Ювентус
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Милан
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

6
9
Ювентус
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

14
33
Ювентус
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
17% (6)
31% (11)
Милан
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (5)
42% (15)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

14
2

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

20
42

Голы по времени матча

Забито

38
22
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
5
13%
4
18%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
8
21%
2
9%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
10
26%
6
27%
76-90

Пропущено

14
23
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
6
43%
5
22%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
1
7%
5
22%
76-90

Забито

17
36
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
6%
4
11%
1-15
2
12%
10
28%
16-30
4
24%
4
11%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
4
24%
7
19%
61-75
3
18%
6
17%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
7
33%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
1
6%
6
29%
76-90

Забито

55
58
23 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
6
11%
8
14%
1-15
7
13%
12
21%
16-30
10
18%
7
12%
31-45
11
20%
7
12%
46-60
8
15%
12
21%
61-75
13
24%
12
21%
76-90

Пропущено

32
44
18 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 26
4
13%
5
11%
1-15
5
16%
10
23%
16-30
9
28%
6
14%
31-45
7
22%
5
11%
46-60
5
16%
7
16%
61-75
2
6%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1
Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2
Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0

Результаты матчей

Ювентус
Милан

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
2
13 раз 36%
1
11 раз 31%
0
6 раз 17%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
17
1
12
6
1.5
13
5
7
11
2.5
4
14
3
15
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
6
12
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
30
6
15
21
1.5
19
17
8
28
2.5
6
30
3
33
3.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 47 - 35 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 36 11 13 12 45 - 44 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 36 8 15 13 45 - 58 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Ювентус 51.1% (24)
    X 38.3% (18)
    Милан 10.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Милан
    3.10
    3.52
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ювентус - Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Ювентус - Милан

    Исход игры
    Ювентус
    51.1% (24)
    Ничья
    38.3% (18)
    Милан
    10.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (16)
    2:1 Ювентус
    31.9% (15)
    1:0 Ювентус
    12.8% (6)
    1:2 Милан
    4.3% (2)
    2:0 Ювентус
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     