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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Болонья
0:1
Перерыв
Наполи
0'
0:1
14' Гол
Осимхен Виктор
39' Желтая карточка
Мин-Чжэ Ким
0:1. Гол Виктора Осимхена (видео...

Ход матча

14'
0:1
Осимхен Виктор
39'
 
Мин-Чжэ Ким

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 308 Количество передач 254
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 118
Болонья 9.3% (11)
X 34.7% (41)
Наполи 55.9% (66)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Болонья
Ничья
Наполи
4.36
4.80
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
20
Эбишер
Мишель
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Берешиньски
Бартош
13
Ррахмани
Амир
3
Мин-Чжэ
Ким
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
23
Дзербин
Алессио
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Болонья
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Наполи

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 19 побед

29 матчей

24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.2%
17.2%
65.6%
5 побед 5 ничьих 19 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.19

Среднее время на гол

83
75

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.56
2.08

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

55
46

Голов в среднем за матч

1.9
1.59

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 10 (3) 0.27
Арнаутович Марко 9 (3) 0.24
Пош Штефан 6 0.16
Фергюсон Льюис 5 0.14
Сансоне Никола 4 0.11
Барроу Муса 3 0.08
Домингес Николас 3 0.08
Сориано Роберто 2 0.05
Ликояннис Хараламбос 2 0.05
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Камбьясо Андреа 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 24 (1) 0.65
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.32
Элмас Эльиф 6 (1) 0.16
Зелиньски Пётр 3 0.08
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0.08
Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.08
Политано Маттео 3 (2) 0.08
Симеоне Джованни 3 0.08
Мин-Чжэ Ким 2 0.05
Оливера Матиас 2 0.05
Ррахмани Амир 2 0.05
Распадори Джакомо 2 0.05
Лоботка Станислав 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орсолини Риккардо 7 2
Домингес Николас 9 0
Лукуми Джон 8 0
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Пош Штефан 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Элмас Эльиф 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Наполи
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

6
1
Болонья
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Наполи
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

21
38
Болонья
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
44% (16)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Наполи
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

23
14

Волевые поражения

27
39

Голы по времени матча

Забито

21
33
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
6
29%
2
6%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
19%
6
18%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
5
38%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

29
38
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
22 Не забивали 21
5
17%
5
13%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
5
17%
9
24%
61-75
6
21%
9
24%
76-90

Пропущено

30
15
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
4
13%
0
0%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
6
20%
4
27%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
3
10%
4
27%
76-90

Забито

50
71
23 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 41
20 Забивали первыми 24
9 Не забивали 6
11
22%
7
10%
1-15
5
10%
9
13%
16-30
7
14%
14
20%
31-45
10
20%
10
14%
46-60
8
16%
14
20%
61-75
9
18%
17
24%
76-90

Пропущено

43
28
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 20
4
9%
2
7%
1-15
7
16%
6
21%
16-30
8
19%
4
14%
31-45
11
26%
7
25%
46-60
9
21%
5
18%
61-75
4
9%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1
Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2
Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1
Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3

Результаты матчей

Болонья
Наполи

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%
2
8 раз 44%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
12 раз 33%
0
8 раз 22%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
7 раз 19%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Болонья
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
11
7
2
16
2.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
12
6
1
17
2.5
4
14
1
17
3.5
3
15
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
30
6
15
21
1.5
23
13
3
33
2.5
12
24
1
35
3.5
6
30
1
35
4.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 37 28 5 4 74 - 26 89
2.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
3.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 0:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 46 53
11.
Болонья
 0:1 Заявка 37 13 11 13 48 - 46 50
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 0:0 Заявка 37 7 13 17 30 - 43 34
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 1:0 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 0:1 Заявка 19 7 8 4 22 - 13 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 21 27
14.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 0:0 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 19 15 2 2 36 - 11 47
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7.
Монца
 0:0 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 0:1 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Лечче
 0:0 Заявка 19 4 5 10 14 - 22 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 24 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Болонья" -= "Наполи" - 0:1.
  • 45'
    Ррахмани справа сделал пас на Дзербина, который не решился идти вперёд на обострение.
  • Фол, нарушение
    45'
    Осимхен у чужой штрафной площади сбил Бонифаци.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Марченаро в первом тайме.
  • 45'
    Барроу с Домингесом устроили перепасовку перед чужой штрафной площадью и потеряли мяч.
  • 44'
    Арнаутович обыгрался направо с партнёром и с пятнадцати метров несильно пробил в ближний угол. Голлини в прыжке забрал мяч в руки.
  • 43'
    Оливера на чужой половине поля сыграл на перехвате и справа сделал пас в цент на Арнаутовича. Марко с восемнадцати метров низом пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    42'
    Арнаутович на чужой половине поля подтолкнул в спину Ррахмани.
  • Желтая карточка
    41'
    Мин-Чжэ на чужой половине поля сбил Домингеса и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    40'
    Камбьясо на фланге сбил Дзербина.
  • 39'
    Кварацхелия слева прорвался к воротам и откатил мяч в центр на Дзербина. Алессио решил подработать мяч под удар, но второго касания соперники ему не позволили.
  • Фол, нарушение
    38'
    Мин-Чхэ в центральном круге ударил по ногам Эбишера.
  • Опасный момент
    37'
    Домингес с двадцати метров пробил впритирку с левой штангой.
  • 36'
    Дзертбин с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Скорупски отбил мяч перед собой, но на добивании соперников не оказалось.
  • Опасный момент
    35'
    Осимзхен слева прорвался к воротам и нанёс удар. Скорупски смог отбить мяч в сторону.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Камбьясо слева отправил вперёд Схаутена, который прострелил в центр штрафной площади, а партнёров там не оказалось.
    • 33'
      Ррафхмани не позволил Барроу по центру убежать к воротам.
    • 31'
      Небольшая пауза на водопой организована арбитрами. Жарко сегодня в Болонье.
    • 30'
      Арнаутович за мячом стал опускаться на свою половину поля. Одного активного Барроу слева "Болонье" явно не хватает для созидательных атак.
    • Фол, нарушение
      29'
      Дзербин у чужой штрафной площади прихватил соперника руками.
    • 28'
      К середине тайма темп игры постепенно стал снижаться. Подходов к воротам не прибавляется, а дальние удары угроз не представляют.
    • 26'
      Барроу слева от угла штрафной площади пробил правее ворот.
    • 25'
      "Болонья" много времени владеет мячом, но при этом моментов у ворот гостей не возникает. Домингес с восемнадцати метров с лёта пробил точно в Голлини.
    • Фол, нарушение
      24'
      Дзербин у центрального круга нарушил правила.
    • 23'
      Дзербин на чужой половине поля сыграл на перехвате, но передачу Алессио сделал назад.
    • Травма, повреждение
      22'
      Кварацхелия получил повреждение в стыке с Домингесом у штрафной площади "Болоньи". Арбитр встречу остановил, но всё обошлось без выхода медиков на поле.
    • Фол, нарушение
      21'
      Пош у центрального круга сбил Лоботку.
    • 20'
      Удар Зелиньски с дальней дистанции точным не получился.
    • Опасный момент
      18'
      Замбо-Ангисса справа с двадцати метров сильно пробил по центру ворот. Скорупски кулаками отбил мяч в сторону.
    • 17'
      Хозяева расположились на чужой половине поля. До ударов по воротам пока дело не доходит.
    • 16'
      Барроу слева сделал пас к центру на ход Фергюсону немного сильно. Льюис не смог удачно подработать мяч себе на ход.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ОСИМХЕН!!! Грубейшую ошибку совершил Скорупски. Голкипер слабо сделал передачу на Камбьясо. Осимхен сыграл на перехвате и поразил пустые ворота.
    • Фол, нарушение
      14'
      Зелиньски у чужой штрафной площади ударил по ногам Лукуми.
    • Фол, нарушение
      13'
      Барроу в центре поля подтолкнул Берешиньски.
    • 12'
      Камбьясо не позволил Дзербину справа прорваться к воротам.
    • 11'
      Стартовый отрезок встречи проходит с небольшим преимуществом "Болоньи". Гости часто теряют мяч на дальних подходах к штрафной площади соперников.
    • Угловой
      10'
      Барроу исполнил первый угловой удар в матче. Подача к воротам ударом не завершилась. Мяч отправился к центральному кругу.
    • 9'
      Берешиньски на фланге выбил мяч у Барроу.
    • 8'
      Фергюсон по центру попытался убежать к воротам, но поскользнулся и далеко отпустил от себя мяч.
    • 6'
      Постепенно команды стараются поднимать темп матча. Мяч стал двигаться быстрее, а хозяева почаще стали подбираться к чужой штрафной площади.
    • 5'
      Эбишер справа сделал заброс к воротам, а Голлини на выходе спокойно забрал мяч в руки.
    • 4'
      Хозяева попытались начать атаку длинным забросом вперёд. Мяч улетел за пределы поля.
    • 3'
      Команды по очереди владеют мячом. Гостям немного глубже удаётся вклиниваться в оборону соперников. Всё проходит без попыток ударов по воротам.
    • 2'
      "Болонья" играет в красно-синей форме, "Наполи" - в бело-голубой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ренато Далл'Ара"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:1 Наполи

    Исход игры
    Болонья
    9.3% (11)
    Ничья
    34.7% (41)
    Наполи
    55.9% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    32.2% (38)
    1:1 Ничья
    29.7% (35)
    0:2 Наполи
    10.2% (12)
    0:1 Наполи
    6.8% (8)
    2:1 Болонья
    4.2% (5)
    1:0 Болонья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Болонья
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