Оливера на чужой половине поля сыграл на перехвате и справа сделал пас в цент на Арнаутовича. Марко с восемнадцати метров низом пробил правее ворот.

Арнаутович обыгрался направо с партнёром и с пятнадцати метров несильно пробил в ближний угол. Голлини в прыжке забрал мяч в руки.

Барроу с Домингесом устроили перепасовку перед чужой штрафной площадью и потеряли мяч.

Ррахмани справа сделал пас на Дзербина, который не решился идти вперёд на обострение.

Осимзхен слева прорвался к воротам и нанёс удар. Скорупски смог отбить мяч в сторону.

Дзертбин с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Скорупски отбил мяч перед собой, но на добивании соперников не оказалось.

Домингес с двадцати метров пробил впритирку с левой штангой.

Мин-Чхэ в центральном круге ударил по ногам Эбишера.

Кварацхелия слева прорвался к воротам и откатил мяч в центр на Дзербина. Алессио решил подработать мяч под удар, но второго касания соперники ему не позволили.

Мин-Чжэ на чужой половине поля сбил Домингеса и получил жёлтую карточку.

Арнаутович на чужой половине поля подтолкнул в спину Ррахмани.

Дзербин на чужой половине поля сыграл на перехвате, но передачу Алессио сделал назад.

"Болонья" много времени владеет мячом, но при этом моментов у ворот гостей не возникает. Домингес с восемнадцати метров с лёта пробил точно в Голлини.

К середине тайма темп игры постепенно стал снижаться. Подходов к воротам не прибавляется, а дальние удары угроз не представляют.

Арнаутович за мячом стал опускаться на свою половину поля. Одного активного Барроу слева "Болонье" явно не хватает для созидательных атак.

Небольшая пауза на водопой организована арбитрами. Жарко сегодня в Болонье.

Ррафхмани не позволил Барроу по центру убежать к воротам.

Камбьясо слева отправил вперёд Схаутена, который прострелил в центр штрафной площади, а партнёров там не оказалось.

22' Кварацхелия получил повреждение в стыке с Домингесом у штрафной площади "Болоньи". Арбитр встречу остановил, но всё обошлось без выхода медиков на поле.

21' Пош у центрального круга сбил Лоботку.

20' Удар Зелиньски с дальней дистанции точным не получился.

18' Замбо-Ангисса справа с двадцати метров сильно пробил по центру ворот. Скорупски кулаками отбил мяч в сторону.

17' Хозяева расположились на чужой половине поля. До ударов по воротам пока дело не доходит.

16' Барроу слева сделал пас к центру на ход Фергюсону немного сильно. Льюис не смог удачно подработать мяч себе на ход.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ОСИМХЕН!!! Грубейшую ошибку совершил Скорупски. Голкипер слабо сделал передачу на Камбьясо. Осимхен сыграл на перехвате и поразил пустые ворота.

14' Зелиньски у чужой штрафной площади ударил по ногам Лукуми.

13' Барроу в центре поля подтолкнул Берешиньски.

12' Камбьясо не позволил Дзербину справа прорваться к воротам.

11' Стартовый отрезок встречи проходит с небольшим преимуществом "Болоньи". Гости часто теряют мяч на дальних подходах к штрафной площади соперников.

10' Барроу исполнил первый угловой удар в матче. Подача к воротам ударом не завершилась. Мяч отправился к центральному кругу.

9' Берешиньски на фланге выбил мяч у Барроу.

8' Фергюсон по центру попытался убежать к воротам, но поскользнулся и далеко отпустил от себя мяч.

6' Постепенно команды стараются поднимать темп матча. Мяч стал двигаться быстрее, а хозяева почаще стали подбираться к чужой штрафной площади.

5' Эбишер справа сделал заброс к воротам, а Голлини на выходе спокойно забрал мяч в руки.

4' Хозяева попытались начать атаку длинным забросом вперёд. Мяч улетел за пределы поля.

3' Команды по очереди владеют мячом. Гостям немного глубже удаётся вклиниваться в оборону соперников. Всё проходит без попыток ударов по воротам.

2' "Болонья" играет в красно-синей форме, "Наполи" - в бело-голубой.