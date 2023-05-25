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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Болонья
 
Позже
Наполи
Прогнозы 53
Болонья 11.3% (6)
X 28.3% (15)
Наполи 60.4% (32)
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История личных встреч

Болонья
Наполи

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 19 побед

29 матчей

24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.2%
17.2%
65.6%
5 побед 5 ничьих 19 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.19

Среднее время на гол

83
75

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.56
2.08

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

55
46

Голов в среднем за матч

1.9
1.59

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 10 (3) 0.28
Арнаутович Марко 9 (3) 0.25
Пош Штефан 6 0.17
Фергюсон Льюис 5 0.14
Сансоне Никола 4 0.11
Барроу Муса 3 0.08
Домингес Николас 3 0.08
Сориано Роберто 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Камбьясо Андреа 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 23 (1) 0.64
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.33
Элмас Эльиф 6 (1) 0.17
Зелиньски Пётр 3 0.08
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0.08
Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.08
Политано Маттео 3 (2) 0.08
Симеоне Джованни 3 0.08
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Оливера Матиас 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Лоботка Станислав 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орсолини Риккардо 7 2
Домингес Николас 9 0
Лукуми Джон 8 0
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Пош Штефан 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Элмас Эльиф 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Наполи
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

6
1
Болонья
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Наполи
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

21
38
Болонья
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
44% (16)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Наполи
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

23
14

Волевые поражения

27
39

Голы по времени матча

Забито

21
33
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
6
29%
2
6%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
19%
6
18%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
5
38%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

29
38
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
22 Не забивали 21
5
17%
5
13%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
5
17%
9
24%
61-75
6
21%
9
24%
76-90

Пропущено

30
15
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
4
13%
0
0%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
6
20%
4
27%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
3
10%
4
27%
76-90

Забито

50
71
23 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 41
20 Забивали первыми 24
9 Не забивали 6
11
22%
7
10%
1-15
5
10%
9
13%
16-30
7
14%
14
20%
31-45
10
20%
10
14%
46-60
8
16%
14
20%
61-75
9
18%
17
24%
76-90

Пропущено

43
28
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 20
4
9%
2
7%
1-15
7
16%
6
21%
16-30
8
19%
4
14%
31-45
11
26%
7
25%
46-60
9
21%
5
18%
61-75
4
9%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1
Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2
Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1
Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3

Результаты матчей

Болонья
Наполи

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%
2
8 раз 44%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
12 раз 33%
0
8 раз 22%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
7 раз 19%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Болонья
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
11
7
2
16
2.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
12
6
1
17
2.5
4
14
1
17
3.5
3
15
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
30
6
15
21
1.5
23
13
3
33
2.5
12
24
1
35
3.5
6
30
1
35
4.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 47 - 35 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 36 11 13 12 45 - 44 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 36 8 15 13 45 - 58 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 7 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Болонья 11.3% (6)
    X 28.3% (15)
    Наполи 60.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Наполи
    3.60
    3.60
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Болонья - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Болонья - Наполи

    Исход игры
    Болонья
    11.3% (6)
    Ничья
    28.3% (15)
    Наполи
    60.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.1% (23)
    Меньше
    54.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (34)
    Нет
    33.33% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    30.2% (16)
    1:1 Ничья
    22.6% (12)
    0:2 Наполи
    15.1% (8)
    0:1 Наполи
    7.5% (4)
    2:1 Болонья
    5.7% (3)
    1:0 Болонья
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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