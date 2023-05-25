Тур: 37. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Марченаро Маттео
История личных встреч
Болонья
Наполи
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 19 побед
29 матчей
24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.2%
17.2%
65.6%
5 побед 5 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.19
Среднее время на гол
83
75
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
2.56
2.08
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
55
46
Голов в среднем за матч
1.9
1.59
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
47
56
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|10 (3)
|0.28
|Арнаутович Марко
|9 (3)
|0.25
|Пош Штефан
|6
|0.17
|Фергюсон Льюис
|5
|0.14
|Сансоне Никола
|4
|0.11
|Барроу Муса
|3
|0.08
|Домингес Николас
|3
|0.08
|Сориано Роберто
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|23 (1)
|0.64
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.33
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.17
|Зелиньски Пётр
|3
|0.08
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.08
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.08
|Симеоне Джованни
|3
|0.08
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.06
|Оливера Матиас
|2
|0.06
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Распадори Джакомо
|2
|0.06
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орсолини Риккардо
|7
|2
|Домингес Николас
|9
|0
|Лукуми Джон
|8
|0
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Барроу Муса
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Элмас Эльиф
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Зелиньски Пётр
|3
|0
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Наполи
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
6
1
Болонья
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Наполи
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
21
38
Болонья
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
44% (16)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Наполи
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
23
14
Волевые поражения
27
39
Голы по времени матча
Забито
21
33
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
6
29%
2
6%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
19%
6
18%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
3
14%
8
24%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
5
38%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
29
38
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
22 Не забивали 21
5
17%
5
13%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
5
17%
9
24%
61-75
6
21%
9
24%
76-90
Пропущено
30
15
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
4
13%
0
0%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
6
20%
4
27%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
3
10%
4
27%
76-90
Забито
50
71
23 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 41
20 Забивали первыми 24
9 Не забивали 6
11
22%
7
10%
1-15
5
10%
9
13%
16-30
7
14%
14
20%
31-45
10
20%
10
14%
46-60
8
16%
14
20%
61-75
9
18%
17
24%
76-90
Пропущено
43
28
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 20
4
9%
2
7%
1-15
7
16%
6
21%
16-30
8
19%
4
14%
31-45
11
26%
7
25%
46-60
9
21%
5
18%
61-75
4
9%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1
Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2
Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1
Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3
Результаты матчей
Болонья
Наполи
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%
2
8 раз 44%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
12 раз 33%
0
8 раз 22%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
7 раз 19%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Болонья
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
612
117
216
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
99
126
117
414
117
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
306
1521
2313
333
1224
135
630
135
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|5
|4
|73 - 26
|86
|2.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|3.
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|67 - 40
|66
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|47 - 35
|60
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|38 - 40
|50
|12.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|45 - 44
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|36 - 46
|42
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|45 - 58
|39
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|36
|6
|13
|17
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогнозы на матч Болонья - Наполи
Исход игры
Болонья
11.3% (6)
Ничья
28.3% (15)
Наполи
60.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (23)
Меньше
54.9% (28)
Обе команды забьют
Да
66.67% (34)
Нет
33.33% (17)
Популярный счёт
1:2 Наполи
30.2% (16)
1:1 Ничья
22.6% (12)
0:2 Наполи
15.1% (8)
0:1 Наполи
7.5% (4)
2:1 Болонья
5.7% (3)
1:0 Болонья
5.7% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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