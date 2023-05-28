Тур: 37. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Довери Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Марлон
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
28
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Лечче
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиурриа Патрик
|6
|0.16
|Аугусто Карлос
|6
|0.16
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.14
|Капрари Джанлука
|5 (1)
|0.14
|Мота Дани
|5
|0.14
|Петанья Андреа
|3 (1)
|0.08
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|Колпани Андреа
|3
|0.08
|Кальдирола Лука
|2
|0.05
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Мачин Хосе
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8 (2)
|0.22
|Сисей Ассан
|6 (1)
|0.16
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.11
|Баскиротто Федерико
|3
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|Уден Реми
|2
|0.05
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Сенси Стефано
|7
|0
|Марлон
|7
|0
|Капрари Джанлука
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Кальдирола Лука
|6
|0
|Пессина Маттео
|6
|0
|Ровелла Николо
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Мари Пабло
|4
|0
|Чиурриа Патрик
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Аугусто Карлос
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|8
|1
|Юмтити Самуэль
|8
|0
|Блен Алексис
|8
|0
|Гонсалес Джоан
|8
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Банда Ламек
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Сисей Ассан
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Результаты матчей
Монца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Лечче
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
10
7
Монца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Лечче
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
20
11
Монца
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
31% (11)
28% (10)
Лечче
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
30
18
Голы по времени матча
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 26
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
7
44%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
22
20
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
6
27%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
7
35%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
2
9%
2
10%
76-90
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
27%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
5
24%
4
27%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
1
4%
5
23%
1-15
4
16%
7
32%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
7
28%
5
23%
61-75
4
16%
1
5%
76-90
Забито
45
31
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 14
3
7%
1
3%
1-15
7
16%
5
16%
16-30
8
18%
11
35%
31-45
9
20%
7
23%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
9
20%
2
6%
76-90
Пропущено
47
42
22 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 24
26 Не пропускали 29
7
15%
8
19%
1-15
7
15%
9
21%
16-30
8
17%
9
21%
31-45
9
19%
5
12%
46-60
10
21%
8
19%
61-75
6
13%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1
Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3
Лечче
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1
Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0
Результаты матчей
Монца
Лечче
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
0
14 раз 39%
1
14 раз 39%
2
8 раз 22%
Тоталы голов в матче
Монца
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
135
810
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
99
612
513
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
2214
1422
828
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|37
|28
|5
|4
|74 - 26
|89
|2.
|Заявка
|37
|22
|3
|12
|70 - 42
|69
|3.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|50 - 42
|53
|9.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|10.
|0:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 46
|53
|11.
|0:1 Заявка
|37
|13
|11
|13
|48 - 46
|50
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|30 - 43
|34
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|1:0 Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|0:1 Заявка
|19
|7
|8
|4
|22 - 13
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 21
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|15
|2
|2
|36 - 11
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|0:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|14 - 22
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|24 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:0 Лечче
Исход игры
Монца
73.7% (87)
Ничья
20.3% (24)
Лечче
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
45.95% (51)
Нет
54.05% (60)
Популярный счёт
1:0 Монца
36.4% (43)
2:1 Монца
20.3% (24)
1:1 Ничья
18.6% (22)
2:0 Монца
9.3% (11)
0:1 Лечче
2.5% (3)
3:1 Монца
1.7% (2)
1:2 Лечче
1.7% (2)
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