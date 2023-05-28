Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Пикколи Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Велозу Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Нгонж Сириль нанес удар головой, но Гульельмо Викарио спокойно отбил мяч.

39' Терраччано Филиппо из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Сулемана Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хаас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Верона

35' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Удар от ворот произведет Эмполи

31' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Нгонж Сириль нанес удар головой, но Гульельмо Викарио спокойно отбил мяч.

24' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сулемана Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Верона

23' Хаас Николас из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Матч возобновлен

20' Эбюэхи Тайронн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Хорошую попытку сделал Какаче Либерато . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Эмполи

16' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Эмполи

15' Нгонж Сириль не смог попасть в створ ударом издали

14' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Эмполи

12' Сулемана Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Верона

12' Какаче Либерато решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' Кабаль Хуан получил желтую карточку от судьи

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Эмполи

6' Удар от ворот произведет Эмполи

6' Нгонж Сириль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

6' Велозу Мигель из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эмполи начинает с центра поля