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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Верона
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
10' Желтая карточка
Хуан Кабаль
56' Желтая карточка
Велозу Мигель
1:0
61' Гол
Гайч Адольфо
63' Желтая карточка
Гайч Адольфо
87' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
1:1
90' Гол
Стоянович Петар
90'+8
1:1. Гол Петара Стояновича (виде...
1:0. Гол Адольфо Гайча (видео). ...

Ход матча

10'
Хуан Кабаль
 
46'
Чеккерини Федерико
Хуан Кабаль
 
56'
Велозу Мигель
 
57'
 
Дестро Маттиа
Фаццини Якопо
57'
 
Сатриано Мартин
Пикколи Роберто
59'
Фараони Марко
Терраччано Филиппо
 
59'
Гайч Адольфо
Велозу Мигель
 
61'
Гайч Адольфо
1:0
63'
Гайч Адольфо
 
67'
 
Хендерсон Лиам
Хаас Николас
76'
Абильдгор Оливер
Тамез Адриен
 
76'
 
Стоянович Петар
Эбюэхи Тайронн
77'
 
Виньято Эмануэль
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
83'
Коппола Диего
Нгонж Сириль
 
87'
Чеккерини Федерико
 
90'
1:1
Стоянович Петар
(Виньято Эмануэль)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 304 Количество передач 491
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 125
Верона 79.2% (99)
X 13.6% (17)
Эмполи 7.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
32
Кабаль
Хуан
24
Терраччано
Филиппо
77
Сулемана
Ибрахим
4
Велозу
Мигель
61
Тамез
Адриен
29
Депаоли
Фабио
26
Нгонж
Сириль
19
Джурич
Милан
II
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
3
Какаче
Либерато
5
Грасси
Альберто
32
Хаас
Николас
11
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
21
Фаццини
Якопо
28
Камбьяги
Николо
91
Пикколи
Роберто
Верона
3-5-2
Эмполи
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Эмполи

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
К
3:4
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Среднее время на гол

108
77

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Лазович Дарко 4 0.11
Нгонж Сириль 3 0.08
Дойг Джош 2 0.05
Депаоли Фабио 2 0.05
Чеккерини Федерико 2 0.05
Анри Тома 2 0.05
Гайч Адольфо 2 0.05
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Илич Иван 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 6 0.16
Бальданци Томмазо 4 0.11
Эбюэхи Тайронн 2 0.05
Марин Рэзван 2 0.05
Сатриано Мартин 2 0.05
Луперто Себастьяно 2 0.05
Бандинелли Филиппо 2 0.05
Пикколи Роберто 2 0.05
Паризи Фабьяно 2 0.05
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 1
Хиен Исак 9 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 6 1
Фараони Марко 7 0
Велозу Мигель 6 0
Депаоли Фабио 6 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Тамез Адриен 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Ласанья Кевин 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Илич Иван 2 0
Кабаль Хуан 2 0
Абильдгор Оливер 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Браф Джейден 1 0
Дойг Джош 1 0
Каллон Яя 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паризи Фабьяно 10 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Бандинелли Филиппо 10 0
Хендерсон Лиам 9 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Занетти Паоло 3 1
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Дестро Маттиа 3 0
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Грасси Альберто 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Хаас Николас 2 0
Бальданци Томмазо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Пьяца Марко 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0

Результаты матчей

Верона
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Эмполи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

11
13
Верона
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Эмполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

5
19
Верона
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Эмполи
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
46% (17)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

23
12

Волевые поражения

16
32

Голы по времени матча

Забито

21
15
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
2
10%
2
13%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
2
10%
5
33%
76-90

Пропущено

31
26
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
1
3%
5
19%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
10
32%
4
15%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
9
29%
29%
8
31%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
28 Не забивали 23
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
3
33%
6
27%
61-75
1
11%
4
18%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
5
20%
10
48%
76-90

Забито

30
37
17 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 19
13 Не забивали 10
4
13%
3
8%
1-15
6
20%
6
16%
16-30
7
23%
6
16%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
5
17%
8
22%
61-75
3
10%
9
24%
76-90

Пропущено

56
47
25 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 16
31 Не пропускали 28
5
9%
6
13%
1-15
7
13%
4
9%
16-30
13
23%
6
13%
31-45
8
14%
6
13%
46-60
9
16%
7
15%
61-75
14
25%
18
38%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6
Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1
Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2

Результаты матчей

Верона
Эмполи

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
8 раз 44%
1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
0
13 раз 35%
2
6 раз 16%
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верона
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
5
6
13
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
13
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
26
11
6
31
1.5
8
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 37 28 5 4 74 - 26 89
2.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
3.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 0:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 46 53
11.
Болонья
 0:1 Заявка 37 13 11 13 48 - 46 50
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 0:0 Заявка 37 7 13 17 30 - 43 34
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 1:0 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 0:1 Заявка 19 7 8 4 22 - 13 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 21 27
14.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 0:0 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 19 15 2 2 36 - 11 47
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7.
Монца
 0:0 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 0:1 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Лечче
 0:0 Заявка 19 4 5 10 14 - 22 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 24 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Верона: 38%, Эмполи: 62%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 97'
    Игрок из команды Верона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 97'
    Верона пытается что-то создать.
  • 96'
    Виньято Эмануэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - Стоянович Петар забивает с правой ноги!
  • 96'
    Контроль мяча: Верона: 38%, Эмполи: 62%.
  • 95'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 95'
    Хендерсон Лиам пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем
  • 95'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 95'
    Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Верона 79.2% (99)
    X 13.6% (17)
    Эмполи 7.2% (9)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Верона
    79.2% (99)
    Ничья
    13.6% (17)
    Эмполи
    7.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    51.72% (60)
    Нет
    48.28% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Верона
    36.8% (46)
    2:1 Верона
    32.8% (41)
    1:1 Ничья
    11.2% (14)
    2:0 Верона
    4.8% (6)
    1:2 Эмполи
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 Эмполи
    1.6% (2)
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