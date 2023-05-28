Тур: 37. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
10' Желтая карточкаХуан Кабаль
56' Желтая карточкаВелозу Мигель
1:0
61' ГолГайч Адольфо
63' Желтая карточкаГайч Адольфо
87' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
1:1
90' ГолСтоянович Петар
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
56'
61'
1:0
63'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
304 Количество передач 491
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Кабаль
Хуан
61
Тамез
Адриен
26
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильНападающий
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
-
83 Jose Gomez
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Верона
Эмполи
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Среднее время на гол
108
77
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
83
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.14
|Лазович Дарко
|4
|0.11
|Нгонж Сириль
|3
|0.08
|Дойг Джош
|2
|0.05
|Депаоли Фабио
|2
|0.05
|Чеккерини Федерико
|2
|0.05
|Анри Тома
|2
|0.05
|Гайч Адольфо
|2
|0.05
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Маньяни Джанджакомо
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|6
|0.16
|Бальданци Томмазо
|4
|0.11
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.05
|Марин Рэзван
|2
|0.05
|Сатриано Мартин
|2
|0.05
|Луперто Себастьяно
|2
|0.05
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.05
|Пикколи Роберто
|2
|0.05
|Паризи Фабьяно
|2
|0.05
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|9
|1
|Хиен Исак
|9
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|6
|1
|Фараони Марко
|7
|0
|Велозу Мигель
|6
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Кабаль Хуан
|2
|0
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паризи Фабьяно
|10
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Бандинелли Филиппо
|10
|0
|Хендерсон Лиам
|9
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Занетти Паоло
|3
|1
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Бальданци Томмазо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Пьяца Марко
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Результаты матчей
Верона
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Эмполи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
11
13
Верона
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Эмполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
5
19
Верона
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Эмполи
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
46% (17)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
16
32
Голы по времени матча
Забито
21
15
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
2
10%
2
13%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
2
10%
5
33%
76-90
Пропущено
31
26
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
1
3%
5
19%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
10
32%
4
15%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
9
29%
29%
8
31%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
28 Не забивали 23
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
3
33%
6
27%
61-75
1
11%
4
18%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
5
20%
10
48%
76-90
Забито
30
37
17 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 19
13 Не забивали 10
4
13%
3
8%
1-15
6
20%
6
16%
16-30
7
23%
6
16%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
5
17%
8
22%
61-75
3
10%
9
24%
76-90
Пропущено
56
47
25 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 16
31 Не пропускали 28
5
9%
6
13%
1-15
7
13%
4
9%
16-30
13
23%
6
13%
31-45
8
14%
6
13%
46-60
9
16%
7
15%
61-75
14
25%
18
38%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6
Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1
Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2
Результаты матчей
Верона
Эмполи
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
8 раз 44%
1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
0
13 раз 35%
2
6 раз 16%
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Верона
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
135
613
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
136
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
2611
631
829
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|37
|28
|5
|4
|74 - 26
|89
|2.
|Заявка
|37
|22
|3
|12
|70 - 42
|69
|3.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|50 - 42
|53
|9.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|10.
|0:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 46
|53
|11.
|0:1 Заявка
|37
|13
|11
|13
|48 - 46
|50
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|30 - 43
|34
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|1:0 Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|0:1 Заявка
|19
|7
|8
|4
|22 - 13
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 21
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|15
|2
|2
|36 - 11
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|0:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|14 - 22
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|24 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 1:1 Эмполи
Исход игры
Верона
79.2% (99)
Ничья
13.6% (17)
Эмполи
7.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
1:0 Верона
36.8% (46)
2:1 Верона
32.8% (41)
1:1 Ничья
11.2% (14)
2:0 Верона
4.8% (6)
1:2 Эмполи
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:1 Эмполи
1.6% (2)
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