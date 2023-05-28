Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Эмполи

89' Удар от ворот произведет Верона

89' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

87' Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи

87' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Верона

86' Камбьяги Николо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Нгонж Сириль уходит с поля и его заменяет Diego Coppola

80' Гайч Адольфо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Удар от ворот произведет Верона

79' Виньято Эмануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Нгонж Сириль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Верона

67' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' Гайч Адольфо из команды Верона слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Г О О О О Л - Гайч Адольфо забивает ударом с правой ноги!

61' Нгонж Сириль пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

60' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Эмполи

58' Удар от ворот произведет Верона

57' Какаче Либерато из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Велозу Мигель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

52' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Грасси Альберто нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

50' Хаас Николас из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Какаче Либерато из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Эмполи

48' Какаче Либерато из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.