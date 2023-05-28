Тур: 37. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Гиуа Антонио
Прогноз на матч от Liveresult
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Кремонезе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|12 (4)
|0.33
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.28
|Андерсон Фелипе
|9
|0.25
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.19
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.14
|Педро Родригес
|4
|0.11
|Весино Матиас
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Казале Николо
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Башич Тома
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чофани Даниэль
|8 (3)
|0.22
|Окереке Давид
|7 (1)
|0.19
|Дессерс Сириль
|6
|0.17
|Серникола Леонардо
|2
|0.06
|Валери Эмануэле
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2
|0.06
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марушич Адам
|8
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0
|Лаццари Мануэль
|8
|0
|Дзакканьи Маттиа
|8
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Казале Николо
|6
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Маурицио Сарри
|5
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|10
|0
|Пикель Шарль
|8
|1
|Васкес Хоан
|7
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Квальята Джакомо
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Кремонезе
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
17
Лацио
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Кремонезе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (9)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
10
29
Волевые поражения
24
6
Лацио
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
19% (7)
39% (14)
Кремонезе
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
12
8
Волевые победы
14
31
Волевые поражения
31
23
Голы по времени матча
Забито
28
20
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
6
21%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
7
25%
4
20%
61-75
7
25%
7
35%
76-90
Пропущено
17
34
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
0
0%
5
15%
1-15
1
6%
7
21%
16-30
5
29%
29%
7
21%
31-45
4
24%
2
6%
46-60
4
24%
5
15%
61-75
3
18%
8
24%
76-90
Забито
26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
5
19%
3
23%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
19%
5
38%
76-90
Пропущено
12
31
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
2
17%
7
23%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
3
25%
3
10%
46-60
1
8%
7
23%
61-75
5
42%
8
26%
76-90
Забито
54
33
26 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 23
28 Забивали первыми 10
7 Не забивали 14
11
20%
5
15%
1-15
6
11%
3
9%
16-30
9
17%
2
6%
31-45
6
11%
6
18%
46-60
10
19%
5
15%
61-75
12
22%
12
36%
76-90
Пропущено
29
65
9 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 33
5 Пропускали первыми 23
16 Не пропускали 30
0
0%
8
12%
1-15
3
10%
14
22%
16-30
6
21%
10
15%
31-45
7
24%
5
8%
46-60
5
17%
12
18%
61-75
8
28%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0
Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2
Результаты матчей
Лацио
Кремонезе
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
10 раз 28%
0
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
0
14 раз 39%
1
13 раз 36%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лацио
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
108
99
315
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
711
612
315
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
2214
1620
927
630
135
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|37
|22
|3
|12
|70 - 42
|69
|3.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|50 - 42
|53
|9.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Кремонезе
Исход игры
Лацио
99.1% (111)
Ничья
0.9% (1)
Кремонезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
21.1% (23)
Нет
78.9% (86)
Популярный счёт
2:0 Лацио
52.7% (59)
2:1 Лацио
14.3% (16)
3:0 Лацио
11.6% (13)
1:0 Лацио
8.9% (10)
3:1 Лацио
4.5% (5)
4:0 Лацио
3.6% (4)
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