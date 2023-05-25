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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Лацио
 
Позже
Кремонезе
Прогнозы 49
Лацио 100% (49)
X 0% (0)
Кремонезе 0% (0)
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Лацио
Ничья
Кремонезе
14.00
7.10
6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лацио
Кремонезе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:4
К
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 12 (4) 0.33
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.28
Андерсон Фелипе 9 0.25
Милинкович-Савич Сергей 7 0.19
Альберто Луис 5 (1) 0.14
Педро Родригес 4 0.11
Весино Матиас 2 0.06
Антонио Маркос 1 0.03
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Башич Тома 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чофани Даниэль 8 (3) 0.22
Окереке Давид 7 (1) 0.19
Дессерс Сириль 6 0.17
Серникола Леонардо 2 0.06
Валери Эмануэле 2 0.06
Цаджу Франк 2 0.06
Лочошвили Лука 1 0.03
Гильоне Паоло 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марушич Адам 8 1
Милинкович-Савич Сергей 9 0
Лаццари Мануэль 8 0
Дзакканьи Маттиа 8 0
Романьоли Алессио 6 0
Казале Николо 6 0
Весино Матиас 5 0
Катальди Данило 5 0
Маурицио Сарри 5 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Антонио Маркос 2 0
Башич Тома 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 10 0
Пикель Шарль 8 1
Васкес Хоан 7 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Феррари Алекс 3 0
Буонаюто Кристиан 3 0
Дессерс Сириль 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Квальята Джакомо 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Лацио
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Кремонезе
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
17
Лацио
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Кремонезе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (9)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

10
29

Волевые поражения

24
6
Лацио
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
19% (7)
39% (14)
Кремонезе
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

12
8

Волевые победы

14
31

Волевые поражения

31
23

Голы по времени матча

Забито

28
20
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
6
21%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
7
25%
4
20%
61-75
7
25%
7
35%
76-90

Пропущено

17
34
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
0
0%
5
15%
1-15
1
6%
7
21%
16-30
5
29%
29%
7
21%
31-45
4
24%
2
6%
46-60
4
24%
5
15%
61-75
3
18%
8
24%
76-90

Забито

26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
5
19%
3
23%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
19%
5
38%
76-90

Пропущено

12
31
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
2
17%
7
23%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
3
25%
3
10%
46-60
1
8%
7
23%
61-75
5
42%
8
26%
76-90

Забито

54
33
26 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 23
28 Забивали первыми 10
7 Не забивали 14
11
20%
5
15%
1-15
6
11%
3
9%
16-30
9
17%
2
6%
31-45
6
11%
6
18%
46-60
10
19%
5
15%
61-75
12
22%
12
36%
76-90

Пропущено

29
65
9 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 33
5 Пропускали первыми 23
16 Не пропускали 30
0
0%
8
12%
1-15
3
10%
14
22%
16-30
6
21%
10
15%
31-45
7
24%
5
8%
46-60
5
17%
12
18%
61-75
8
28%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0
Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2

Результаты матчей

Лацио
Кремонезе

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
10 раз 28%
0
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
0
14 раз 39%
1
13 раз 36%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лацио
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
8
9
9
1.5
3
15
3
15
2.5
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
6
12
3
15
2.5
1
17
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
22
14
16
20
1.5
9
27
6
30
2.5
1
35
4
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 47 - 35 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 36 11 13 12 45 - 44 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 36 8 15 13 45 - 58 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Кремонезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.

    Главный судья: Гиуа Антонио

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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Лацио 100% (49)
    X 0% (0)
    Кремонезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Кремонезе
    14.00
    7.10
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лацио - Кремонезе онлайн

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    Прогнозы на матч Лацио - Кремонезе

    Исход игры
    Лацио
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Кремонезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (15)
    Меньше
    68.75% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    22.92% (11)
    Нет
    77.08% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    57.1% (28)
    2:1 Лацио
    16.3% (8)
    1:0 Лацио
    10.2% (5)
    3:1 Лацио
    6.1% (3)
    3:0 Лацио
    4.1% (2)
    4:0 Лацио
    4.1% (2)
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