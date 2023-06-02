Тур: 38. Стадион: Матмю Атлантик.
10
Баджи
Алиу
11
Майя
Джош
14
Данже
Брадле
20
Сеная
Марвин
19
Буаде
Лука
29
Торрес
Луи
35
Сумано
Самбу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи АлиуНападающий
-
11 Майя ДжошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
80 Питу АлексиПолузащитник
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Данже БрадлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сеная МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Буаде ЛукаПолузащитник
-
29 Торрес ЛуиПолузащитник
- Нападающий
-
35 Сумано СамбуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пембеле ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантини Дидье
История личных встреч
Бордо
Родез
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майя Джош
|16 (7)
|0.43
|Баква Дилан
|5
|0.14
|Давиташвили Зурико
|5
|0.14
|Барбе Йоанн
|5 (1)
|0.14
|Баджи Алиу
|4
|0.11
|Франсержио Родригес
|4
|0.11
|Игнатенко Даниил
|2
|0.05
|Делорье-Шобе Логан
|2
|0.05
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|2
|0.05
|Н'Симба Виталь
|1
|0.03
|Элис Альберт
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Пиррингуэль Ленни
|1
|0.03
|Marvin De Lima
|1
|0.03
|Мишлен Клеман
|0
|0
|Мванга Жуниор
|0
|0
Родез
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депрес Клеман
|8 (1)
|0.22
|Корредо Килиан
|6
|0.16
|Данже Брадле
|4 (4)
|0.11
|Буазье Реми
|3
|0.08
|Ражо Лоренсо
|2
|0.05
|Сеная Марвин
|2
|0.05
|Мендеш Жозеф
|2
|0.05
|Сумано Самбу
|2
|0.05
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.03
|Пембеле Энди
|1
|0.03
|Hatim Far
|1
|0.03
|Ванденабель Эрик
|1
|0.03
|Уамму Нассим
|1
|0.03
|Буаде Лука
|1
|0.03
|Юнусса Вилитти
|1
|0.03
|Валерио Антуан
|0
|0
|Абдалла Абдель Хаким
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игнатенко Даниил
|12
|0
|Баква Дилан
|7
|0
|Лакукс Том
|6
|0
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Барбе Йоанн
|5
|0
|Н'Симба Виталь
|4
|0
|Баджи Алиу
|4
|0
|Мишлен Клеман
|2
|1
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|2
|1
|Майя Джош
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|1
|1
|Делорье-Шобе Логан
|1
|1
|Мванга Жуниор
|1
|1
|Элис Альберт
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Депуссе Эмерик
|1
|0
|Луи Жан Йоханеко
|1
|0
Родез
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буазье Реми
|9
|1
|Депрес Клеман
|8
|1
|Данже Брадле
|6
|0
|Абдалла Абдель Хаким
|4
|1
|Шуграни Жорис
|5
|0
|Сеная Марвин
|5
|0
|Мпаси-Нзау Лионель
|2
|1
|Сибуа Себастьен
|3
|0
|Валерио Антуан
|3
|0
|Пембеле Энди
|3
|0
|Моуйоколо Лорис
|3
|0
|Барди Пьер
|1
|1
|Ванденабель Эрик
|2
|0
|Уамму Нассим
|2
|0
|Ражо Лоренсо
|2
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|2
|0
|Мендеш Жозеф
|1
|0
|Коэльо Грегори
|1
|0
|Бома Кевин
|1
|0
|Юнусса Вилитти
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Hatim Far
|1
|0
Результаты матчей
Бордо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Родез
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
4
6
Бордо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Родез
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
22
15
Бордо
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Родез
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
59% (22)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Сухие победы
14
8
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
23
Волевые поражения
26
21
Голы по времени матча
Забито
27
19
15 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
21 Не забивали 26
3
11%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
8
30%
30%
0
0%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
3
11%
5
26%
61-75
4
15%
6
32%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
6
33%
61-75
3
30%
3
17%
76-90
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
6
26%
3
16%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
5
22%
1
5%
76-90
Пропущено
18
26
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
17%
5
19%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
4
22%
4
15%
76-90
Забито
50
38
27 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 25
24 Забивали первыми 14
9 Не забивали 13
9
18%
4
11%
1-15
9
18%
5
13%
16-30
9
18%
4
11%
31-45
8
16%
8
21%
46-60
6
12%
10
26%
61-75
9
18%
7
18%
76-90
Пропущено
28
44
12 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 27
5
18%
6
14%
1-15
4
14%
7
16%
16-30
3
11%
8
18%
31-45
5
18%
6
14%
46-60
4
14%
10
23%
61-75
7
25%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Анси - Бордо 1:0 Бордо - Лаваль 3:0 Кевийи - Бордо 0:0 Бордо - Кан 1:0
Валансьен - Бордо 0:2 Бордо - Гренобль 3:0 Мец - Бордо 3:0 Бордо - Бастия 2:0 Генгам - Бордо 0:1 Бордо - Ним 1:0 Сошо - Бордо 1:1 Бордо - Сент-Этьен 1:1 Амьен - Бордо 1:2 Бордо - Париж 2:1 Ньор - Бордо 3:1 По - Бордо 0:2 Бордо - Гавр 1:2 Дижон - Бордо 0:3 Бордо - Амьен 1:1 Кан - Бордо 2:2
Родез
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Родез - По 2:3 Гренобль - Родез 1:1 Родез - Париж 0:0 Гавр - Родез 1:0
Родез - Сент-Этьен 1:1 Анси - Родез 0:3 Родез - Лаваль 1:0 Дижон - Родез 1:0 Родез - Кевийи 1:0 Тулуза - Родез 4:0 Амьен - Родез 1:3 Родез - Кан 3:2 Ньор - Родез 2:3 Тулуза - Родез 6:1 Родез - Бастия 0:2 Валансьен - Родез 0:0 Родез - Ним 1:1 Осер - Родез 2:3 Родез - Сошо 1:2 Мец - Родез 1:1
Результаты матчей
Бордо
Родез
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Бордо
Родез
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
136
810
415
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
108
811
711
316
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2314
1621
1126
631
433
136
- — Выход в Лигу 1
- — Вылет в Насьональ
|Мец
|Микаутадзе Жорж
|23 (8)
|Кан
|Менди Александр
|19 (5)
|Сент-Этьен
|Крассо Жан-Филипп
|16 (12)
|Бордо
|Майя Джош
|16 (6)
|Париж
|Гилавоги Морган
|15 (3)
|Анси
|Каши Ахмед
|2 11
|Анси
|Пажо Венсан
|1 11
|Анси
|Bissenty Mendy
|2 9
|Амьен
|Фофана Мамаду
|12
|Бордо
|Игнатенко Даниил
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бордо - Родез
Исход игры
Бордо
99.1% (113)
Ничья
0% (0)
Родез
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.61% (41)
Меньше
63.39% (71)
Обе команды забьют
Да
29.46% (33)
Нет
70.54% (79)
Популярный счёт
2:0 Бордо
44.7% (51)
2:1 Бордо
23.7% (27)
1:0 Бордо
17.5% (20)
3:0 Бордо
6.1% (7)
3:1 Бордо
4.4% (5)
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