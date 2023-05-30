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  4. Лига 2 2022-2023

Франция: Лига 2
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Бордо
 
Позже
Родез
Прогнозы 54
Бордо 98.1% (53)
X 0% (0)
Родез 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Родез
1.49
7.10
6.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бордо
Родез

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л2
0:3
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майя Джош 16 (7) 0.43
Баква Дилан 5 0.14
Давиташвили Зурико 5 0.14
Барбе Йоанн 5 (1) 0.14
Баджи Алиу 4 0.11
Франсержио Родригес 4 0.11
Игнатенко Даниил 2 0.05
Делорье-Шобе Логан 2 0.05
Мпуту Малкольм-Бокеле 2 0.05
Н'Симба Виталь 1 0.03
Элис Альберт 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Пиррингуэль Ленни 1 0.03
Marvin De Lima 1 0.03
Мишлен Клеман 0 0
Мванга Жуниор 0 0
Родез
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депрес Клеман 8 (1) 0.22
Корредо Килиан 6 0.16
Данже Брадле 4 (4) 0.11
Буазье Реми 3 0.08
Ражо Лоренсо 2 0.05
Сеная Марвин 2 0.05
Мендеш Жозеф 2 0.05
Сумано Самбу 2 0.05
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.03
Пембеле Энди 1 0.03
Hatim Far 1 0.03
Ванденабель Эрик 1 0.03
Уамму Нассим 1 0.03
Буаде Лука 1 0.03
Юнусса Вилитти 1 0.03
Валерио Антуан 0 0
Абдалла Абдель Хаким 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игнатенко Даниил 12 0
Баква Дилан 7 0
Лакукс Том 6 0
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 5 0
Барбе Йоанн 5 0
Н'Симба Виталь 4 0
Баджи Алиу 4 0
Мишлен Клеман 2 1
Мпуту Малкольм-Бокеле 2 1
Майя Джош 3 0
Пуссен Гаэтан 1 1
Делорье-Шобе Логан 1 1
Мванга Жуниор 1 1
Элис Альберт 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Депуссе Эмерик 1 0
Луи Жан Йоханеко 1 0
Родез
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буазье Реми 9 1
Депрес Клеман 8 1
Данже Брадле 6 0
Абдалла Абдель Хаким 4 1
Шуграни Жорис 5 0
Сеная Марвин 5 0
Мпаси-Нзау Лионель 2 1
Сибуа Себастьен 3 0
Валерио Антуан 3 0
Пембеле Энди 3 0
Моуйоколо Лорис 3 0
Барди Пьер 1 1
Ванденабель Эрик 2 0
Уамму Нассим 2 0
Ражо Лоренсо 2 0
Ро Яо Серж-Филипп 2 0
Мендеш Жозеф 1 0
Коэльо Грегори 1 0
Бома Кевин 1 0
Юнусса Вилитти 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Адлен Мартин 1 0
Hatim Far 1 0

Результаты матчей

Бордо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Родез
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

4
6
Бордо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Родез
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
17

Волевые поражения

22
15
Бордо
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Родез
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
59% (22)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)

Сухие победы

14
8

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
23

Волевые поражения

26
21

Голы по времени матча

Забито

27
19
15 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
21 Не забивали 26
3
11%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
8
30%
30%
0
0%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
3
11%
5
26%
61-75
4
15%
6
32%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
6
33%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
6
26%
3
16%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
5
22%
1
5%
76-90

Пропущено

18
26
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
17%
5
19%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
4
22%
4
15%
76-90

Забито

50
38
27 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 25
24 Забивали первыми 14
9 Не забивали 13
9
18%
4
11%
1-15
9
18%
5
13%
16-30
9
18%
4
11%
31-45
8
16%
8
21%
46-60
6
12%
10
26%
61-75
9
18%
7
18%
76-90

Пропущено

28
44
12 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 27
5
18%
6
14%
1-15
4
14%
7
16%
16-30
3
11%
8
18%
31-45
5
18%
6
14%
46-60
4
14%
10
23%
61-75
7
25%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Анси - Бордо 1:0 Бордо - Лаваль 3:0 Кевийи - Бордо 0:0 Бордо - Кан 1:0
Валансьен - Бордо 0:2 Бордо - Гренобль 3:0 Мец - Бордо 3:0 Бордо - Бастия 2:0 Генгам - Бордо 0:1 Бордо - Ним 1:0 Сошо - Бордо 1:1 Бордо - Сент-Этьен 1:1 Амьен - Бордо 1:2 Бордо - Париж 2:1 Ньор - Бордо 3:1 По - Бордо 0:2 Бордо - Гавр 1:2 Дижон - Бордо 0:3 Бордо - Амьен 1:1 Кан - Бордо 2:2
Родез
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Родез - По 2:3 Гренобль - Родез 1:1 Родез - Париж 0:0 Гавр - Родез 1:0
Родез - Сент-Этьен 1:1 Анси - Родез 0:3 Родез - Лаваль 1:0 Дижон - Родез 1:0 Родез - Кевийи 1:0 Тулуза - Родез 4:0 Амьен - Родез 1:3 Родез - Кан 3:2 Ньор - Родез 2:3 Тулуза - Родез 6:1 Родез - Бастия 0:2 Валансьен - Родез 0:0 Родез - Ним 1:1 Осер - Родез 2:3 Родез - Сошо 1:2 Мец - Родез 1:1

Результаты матчей

Бордо
Родез

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Бордо
Родез

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
6
8
10
1.5
4
15
3
15
2.5
1
18
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
10
8
8
11
1.5
7
11
3
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
23
14
16
21
1.5
11
26
6
31
2.5
4
33
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гавр
 37 19 15 3 45 - 19 72
2.
Мец
 37 19 12 6 58 - 31 69
3.
Бордо
 37 20 9 8 51 - 27 69
4.
Бастия
 37 17 9 11 50 - 42 60
5.
Кан
 37 16 11 10 52 - 42 59
6.
Сошо
 37 15 7 15 53 - 38 52
7.
Генгам
 37 14 10 13 49 - 46 52
8.
Париж
 37 14 10 13 44 - 43 52
9.
Гренобль
 37 14 9 14 33 - 34 51
10.
Сент-Этьен
 37 14 11 12 61 - 57 50
11.
Кевийи
 37 12 13 12 44 - 46 49
12.
Амьен
 37 13 8 16 39 - 50 47
13.
Валансьен
 37 10 15 12 42 - 47 45
14.
Анси
 37 11 12 14 39 - 50 45
15.
По
 37 11 11 15 39 - 52 44
16.
Родез
 37 10 13 14 38 - 44 43
17.
Лаваль
 37 13 4 20 42 - 55 43
18.
Дижон
 37 10 12 15 38 - 42 42
19.
Ним
 37 9 6 22 41 - 61 33
20.
Ньор
 37 7 7 23 32 - 64 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бордо
 18 12 4 2 28 - 9 40
2.
Кан
 19 11 6 2 33 - 17 39
3.
Гавр
 18 10 7 1 22 - 9 37
4.
Бастия
 19 11 4 4 26 - 15 37
5.
Мец
 18 9 7 2 25 - 13 34
6.
Гренобль
 18 9 5 4 19 - 14 32
7.
Сошо
 19 9 4 6 31 - 18 31
8.
Анси
 19 9 4 6 18 - 18 31
9.
Валансьен
 19 6 11 2 27 - 23 29
10.
Лаваль
 19 9 2 8 27 - 24 29
11.
Сент-Этьен
 18 9 4 5 32 - 27 28
12.
Дижон
 19 7 7 5 21 - 17 28
13.
Амьен
 18 8 3 7 19 - 20 27
14.
Кевийи
 19 6 9 4 28 - 24 27
15.
Ним
 18 8 2 8 24 - 22 26
16.
Генгам
 19 7 4 8 26 - 24 25
17.
Париж
 18 7 3 8 23 - 22 24
18.
По
 18 5 6 7 19 - 27 21
19.
Родез
 19 4 7 8 18 - 27 19
20.
Ньор
 18 5 3 10 21 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мец
 19 10 5 4 33 - 18 35
2.
Гавр
 19 9 8 2 23 - 10 35
3.
Бордо
 19 8 5 6 23 - 18 29
4.
Париж
 19 7 7 5 21 - 21 28
5.
Генгам
 18 7 6 5 23 - 22 27
6.
Родез
 18 6 6 6 20 - 17 24
7.
Бастия
 18 6 5 7 24 - 27 23
8.
По
 19 6 5 8 20 - 25 23
9.
Сент-Этьен
 19 5 7 7 29 - 30 22
10.
Кевийи
 18 6 4 8 16 - 22 22
11.
Сошо
 18 6 3 9 22 - 20 21
12.
Кан
 18 5 5 8 19 - 25 20
13.
Амьен
 19 5 5 9 20 - 30 20
14.
Гренобль
 19 5 4 10 14 - 20 19
15.
Валансьен
 18 4 4 10 15 - 24 16
16.
Дижон
 18 3 5 10 17 - 25 14
17.
Лаваль
 18 4 2 12 15 - 31 14
18.
Анси
 18 2 8 8 21 - 32 14
19.
Ньор
 19 2 4 13 11 - 31 10
20.
Ним
 19 1 4 14 17 - 39 7
  • — Выход в Лигу 1
  • — Вылет в Насьональ

Топ бомбардиров
Мец Микаутадзе Жорж 23 (8)
Кан Менди Александр 19 (5)
Сент-Этьен Крассо Жан-Филипп 16 (12)
Бордо Майя Джош 16 (6)
Париж Гилавоги Морган 15 (3)
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Топ нарушителей
Анси Каши Ахмед 2 11
Анси Пажо Венсан 1 11
Анси Bissenty Mendy 2 9
Амьен Фофана Мамаду 12
Бордо Игнатенко Даниил 12
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Родез от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.6% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Бордо 98.1% (53)
    X 0% (0)
    Родез 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бордо
    Ничья
    Родез
    1.49
    7.10
    6.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бордо - Родез онлайн

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    Прогнозы на матч Бордо - Родез

    Исход игры
    Бордо
    98.1% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Родез
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.85% (19)
    Меньше
    64.15% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    28.3% (15)
    Нет
    71.7% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Бордо
    42.6% (23)
    2:1 Бордо
    24.1% (13)
    1:0 Бордо
    20.4% (11)
    3:0 Бордо
    5.6% (3)
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