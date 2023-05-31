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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 42
Локомотив Москва 100% (42)
X 0% (0)
Торпедо Москва 0% (0)
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Локомотив Москва
Ничья
Торпедо Москва
6.30
7.70
9.80
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История личных встреч

Локомотив Москва
Торпедо Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 8 0.28
Миранчук Антон 8 (5) 0.28
Изидор Вильсон 7 0.24
Игнатьев Иван 5 0.17
Камано Франсуа 3 0.1
Тикнизян Наир 3 0.1
Баринов Дмитрий 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Карпукас Артём 2 0.07
Керк Джирано 2 0.07
Ненахов Максим 1 0.03
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Куликов Даниил 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0
Раков Вадим 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 0.14
Караев Давид 2 0.07
Лебеденко Игорь 2 0.07
Кухарчук Илья 1 0.03
Смольников Игорь 1 0.03
Рейна Йорди 1 0.03
Нетфуллин Равиль 1 0.03
Шапич Стефан 1 0.03
Каймаков Михаил 1 0.03
Чурич Марио 1 0.03
Померко Алексей 1 (1) 0.03
Андре Филипе 1 (1) 0.03
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 1
Магкеев Станислав 6 1
Ненахов Максим 4 2
Тикнизян Наир 6 0
Карпукас Артём 5 0
Миранчук Антон 4 0
Погостнов Егор 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Митай Марио 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Игнатьев Иван 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Дзюба Артём 2 0
Кузьмичёв Иван 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 10 2
Кутепов Илья 5 1
Смольников Игорь 4 1
Роганович Боян 5 0
Савич Игор 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Лебеденко Игорь 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Караев Давид 3 0
Енин Иван 3 0
Чурич Марио 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Шляков Евгений 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Торпедо Москва
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

11
9
Локомотив Москва
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Торпедо Москва
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
32

Волевые поражения

23
3
Локомотив Москва
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Торпедо Москва
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

20
33

Волевые поражения

34
12

Голы по времени матча

Забито

27
10
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
3
11%
1
10%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
9
33%
2
20%
76-90

Пропущено

22
29
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
2
7%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
12
41%
31-45
2
9%
3
10%
46-60
6
27%
8
28%
61-75
2
9%
4
14%
76-90

Забито

23
7
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
5
22%
2
29%
76-90

Пропущено

24
32
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
6
25%
9
28%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
12
50%
7
22%
76-90

Забито

50
17
22 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
6 Не забивали 16
6
12%
1
6%
1-15
8
16%
3
18%
16-30
8
16%
4
24%
31-45
8
16%
3
18%
46-60
6
12%
2
12%
61-75
14
28%
4
24%
76-90

Пропущено

46
61
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 26
4
9%
5
8%
1-15
5
11%
2
3%
16-30
10
22%
21
34%
31-45
4
9%
10
16%
46-60
9
20%
12
20%
61-75
14
30%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0
Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Торпедо Москва

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
14 раз 48%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
1
14
4
10
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
4
10
5
10
2.5
1
13
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
15
14
12
17
1.5
5
24
9
20
2.5
1
28
5
24
3.5
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 29 15 8 6 47 - 40 53
5.
Ахмат
 Заявка 29 15 4 10 49 - 37 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 29 13 6 10 49 - 42 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 29 12 6 11 51 - 45 42
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 Заявка 29 6 12 11 36 - 47 30
13.
Крылья Советов
 Заявка 29 7 8 14 31 - 45 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
6.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 42
    Локомотив Москва 100% (42)
    X 0% (0)
    Торпедо Москва 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Торпедо Москва
    6.30
    7.70
    9.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Торпедо Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Торпедо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Торпедо Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    23.81% (10)
    Нет
    76.19% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    40.5% (17)
    3:0 Локомотив Москва
    19% (8)
    3:1 Локомотив Москва
    9.5% (4)
    2:1 Локомотив Москва
    9.5% (4)
    1:0 Локомотив Москва
    7.1% (3)
    4:0 Локомотив Москва
    7.1% (3)
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