Тур: 30. Стадион: РЖД Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Торпедо Москва
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|8
|0.28
|Миранчук Антон
|8 (5)
|0.28
|Изидор Вильсон
|7
|0.24
|Игнатьев Иван
|5
|0.17
|Камано Франсуа
|3
|0.1
|Тикнизян Наир
|3
|0.1
|Баринов Дмитрий
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Карпукас Артём
|2
|0.07
|Керк Джирано
|2
|0.07
|Ненахов Максим
|1
|0.03
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Магкеев Станислав
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
|Раков Вадим
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4
|0.14
|Караев Давид
|2
|0.07
|Лебеденко Игорь
|2
|0.07
|Кухарчук Илья
|1
|0.03
|Смольников Игорь
|1
|0.03
|Рейна Йорди
|1
|0.03
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.03
|Шапич Стефан
|1
|0.03
|Каймаков Михаил
|1
|0.03
|Чурич Марио
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.03
|Андре Филипе
|1 (1)
|0.03
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|1
|Магкеев Станислав
|6
|1
|Ненахов Максим
|4
|2
|Тикнизян Наир
|6
|0
|Карпукас Артём
|5
|0
|Миранчук Антон
|4
|0
|Погостнов Егор
|4
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Митай Марио
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Игнатьев Иван
|3
|0
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Дзюба Артём
|2
|0
|Кузьмичёв Иван
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|10
|2
|Кутепов Илья
|5
|1
|Смольников Игорь
|4
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Савич Игор
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Караев Давид
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Чурич Марио
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Шляков Евгений
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Андре Филипе
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Торпедо Москва
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
11
9
Локомотив Москва
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Торпедо Москва
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
32
Волевые поражения
23
3
Локомотив Москва
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Торпедо Москва
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
20
33
Волевые поражения
34
12
Голы по времени матча
Забито
27
10
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
3
11%
1
10%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
9
33%
2
20%
76-90
Пропущено
22
29
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
2
7%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
12
41%
31-45
2
9%
3
10%
46-60
6
27%
8
28%
61-75
2
9%
4
14%
76-90
Забито
23
7
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
5
22%
2
29%
76-90
Пропущено
24
32
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
6
25%
9
28%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
12
50%
7
22%
76-90
Забито
50
17
22 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
6 Не забивали 16
6
12%
1
6%
1-15
8
16%
3
18%
16-30
8
16%
4
24%
31-45
8
16%
3
18%
46-60
6
12%
2
12%
61-75
14
28%
4
24%
76-90
Пропущено
46
61
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 26
4
9%
5
8%
1-15
5
11%
2
3%
16-30
10
22%
21
34%
31-45
4
9%
10
16%
46-60
9
20%
12
20%
61-75
14
30%
11
18%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0
Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Торпедо Москва
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
14 раз 48%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
87
68
114
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
77
69
410
510
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1514
1217
524
920
128
524
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|73 - 20
|67
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|52 - 26
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|60 - 37
|54
|4.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|47 - 40
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 37
|49
|6.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|60 - 44
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|49 - 42
|45
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|55 - 55
|43
|9.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|51 - 45
|42
|10.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|37 - 53
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|36 - 47
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|15.
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 65
|18
|16.
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|21 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Торпедо Москва
Исход игры
Локомотив Москва
100% (42)
Ничья
0% (0)
Торпедо Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
23.81% (10)
Нет
76.19% (32)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
40.5% (17)
3:0 Локомотив Москва
19% (8)
3:1 Локомотив Москва
9.5% (4)
2:1 Локомотив Москва
9.5% (4)
1:0 Локомотив Москва
7.1% (3)
4:0 Локомотив Москва
7.1% (3)
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