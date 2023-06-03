Ерохин нарушает правила на своей половине поля, наступив на ногу соперника. Гости готовят опасный штрафной удар на ворота соперника.

Последовал навес в штрафную площадь, на дальнюю штангу. Акбашева отправил мяч сильно и неточно. Мяч покинул пределы поля.

Успокоился темп в нашей игре. Команды не форсируют события, выжидая ошибок соперника. "Зенит" по-прежнему больше контролирует мячом.

Брахими получил небольшое повреждение, досталось ему в момент подката за отбор мяча. Медицинский штаб оказывает необходимую помощь.

Алип нарушает правила против Альшина. Игроки встретились в момент борьбы за нейтральный мяч, Пострадавший едва не получил травму.

"Зениту" сейчас практически ничего не дают сделать, гостевая команда всё грамотно перекрывает и совершает грамотный отбор в центре поля.

Хозяева больше играют через левый фланг поля, пытаясь взломать оборону именно через этот отрезок поля, но соперник им оказывает серьёзное сопротивление.

20' Один из игроков команды "Факел" лежит на газоне. Случилось жёсткое столкновение в центре поля. В итоге с игроком всё в порядке, игра продолжается без вмешательства медицинской помощи.

19' Не получается "Зениту" выйти из-под прессинга соперника и в результате атака началась на ворота Васютина, однако до удара по воротам не последовало.

17' Фол фиксирует арбитр на половине поля команды "Зенит". Досталось по ногам Круговому, но без существенных проблем.

16' Мощно приложился Мантуан по мячу, после подачи с углового стандарта на правом фланге. Мяч полетел точно на наго, но ворота он миновал.

14' Чистяков сыграл чисто в подкате, отобрав мяч у соперника, при этом игрок находился в своей штрафной, разрядив обстановку.

13' Калинин ворвался к чужой штрафной по правому флангу поля, после сделал передачу в центр, мяч дошёл до Акбашева, который пробил точно в руки вратаря.

11' Опасный момент! Ерохина вывели в штрафную площадь, Александр вовремя откликнулся на передачу, но пробил выше ворот из убойной позиции!