Тур: 30. Стадион: Газпром Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Зенит
Факел
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|23 (2)
|0.79
|Сергеев Иван
|10
|0.34
|Мостовой Андрей
|8
|0.28
|Вендел Маркус
|8
|0.28
|Мантуан Густаво
|6
|0.21
|Клаудиньо
|5
|0.17
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.17
|Кассьерра Матео
|1
|0.03
|Барриос Вильмар
|1
|0.03
|Ерохин Александр
|1
|0.03
|Ловрен Деян
|1
|0.03
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.03
|Родригао де Соуза
|1
|0.03
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|9 (5)
|0.31
|Акбашев Роман
|6 (1)
|0.21
|Максимов Максим
|4
|0.14
|Аппаев Хызыр
|3
|0.1
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.1
|Божин Сергей
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|2
|0.07
|Морозов Евгений
|2
|0.07
|Альшин Ильнур
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
|Мендель Андрей
|1
|0.03
|Ивахнов Матвей
|1
|0.03
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.03
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
|Брахими Мохамед
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|3
|0
|Барриос Вильмар
|3
|0
|Кузяев Далер
|3
|0
|Клаудиньо
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Кержаков Михаил
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|8
|0
|Акбашев Роман
|7
|0
|Мендель Андрей
|6
|0
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Калинин Игорь
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Марков Евгений
|1
|1
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Черов Василий
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Свинов Илья
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Брахими Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
10
Зенит
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Факел
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
25
21
Зенит
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Факел
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
28
31
Голы по времени матча
Забито
46
14
20 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
9
20%
3
21%
1-15
5
11%
1
7%
16-30
6
13%
3
21%
31-45
4
9%
3
21%
46-60
7
15%
3
21%
61-75
15
33%
1
7%
76-90
Пропущено
12
25
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
8%
7
28%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
2
17%
6
24%
61-75
3
25%
6
24%
76-90
Забито
25
23
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
3
13%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
7
28%
6
26%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
4
16%
4
17%
76-90
Пропущено
10
21
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
30%
1
5%
1-15
2
20%
7
33%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Забито
71
37
29 В 1-м тайме 17
42 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
13%
6
16%
1-15
11
15%
2
5%
16-30
9
13%
9
24%
31-45
11
15%
9
24%
46-60
12
17%
6
16%
61-75
19
27%
5
14%
76-90
Пропущено
22
46
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 22
5
23%
2
4%
1-15
2
9%
9
20%
16-30
2
9%
10
22%
31-45
4
18%
6
13%
46-60
4
18%
10
22%
61-75
5
23%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2
Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1
Факел
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2
Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2
Результаты матчей
Зенит
Факел
Точный счет
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Зенит
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
69
95
312
311
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
87
410
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
236
218
1019
1217
326
524
425
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|73 - 20
|67
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|52 - 26
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|60 - 37
|54
|4.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|47 - 40
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 37
|49
|6.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|60 - 44
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|49 - 42
|45
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|55 - 55
|43
|9.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|51 - 45
|42
|10.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|37 - 53
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|36 - 47
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|15.
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 65
|18
|16.
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|21 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Факел
Исход игры
Зенит
75% (33)
Ничья
18.2% (8)
Факел
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
67.44% (29)
Нет
32.56% (14)
Популярный счёт
2:1 Зенит
38.6% (17)
2:0 Зенит
15.9% (7)
1:1 Ничья
13.6% (6)
3:0 Зенит
6.8% (3)
1:0 Зенит
6.8% (3)
3:1 Зенит
4.5% (2)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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