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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Факел
Прогнозы 44
Зенит 75% (33)
X 18.2% (8)
Факел 6.8% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Факел
4.80
4.40
5.10
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История личных встреч

Зенит
Факел

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 23 (2) 0.79
Сергеев Иван 10 0.34
Мостовой Андрей 8 0.28
Вендел Маркус 8 0.28
Мантуан Густаво 6 0.21
Клаудиньо 5 0.17
Кузяев Далер 5 (2) 0.17
Кассьерра Матео 1 0.03
Барриос Вильмар 1 0.03
Ерохин Александр 1 0.03
Ловрен Деян 1 0.03
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.03
Родригао де Соуза 1 0.03
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 9 (5) 0.31
Акбашев Роман 6 (1) 0.21
Максимов Максим 4 0.14
Аппаев Хызыр 3 0.1
Квеквескири Ираклий 3 0.1
Божин Сергей 2 0.07
Дашаев Аслан 2 0.07
Морозов Евгений 2 0.07
Альшин Ильнур 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
Мендель Андрей 1 0.03
Ивахнов Матвей 1 0.03
Рабеи Реда 1 (1) 0.03
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Брахими Мохамед 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Барриос Вильмар 3 0
Кузяев Далер 3 0
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Кержаков Михаил 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 8 0
Акбашев Роман 7 0
Мендель Андрей 6 0
Суслов Кирилл 5 0
Божин Сергей 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Калинин Игорь 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Альшин Ильнур 3 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Марков Евгений 1 1
Ивахнов Матвей 1 1
Черов Василий 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Свинов Илья 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Брахими Мохамед 1 0

Результаты матчей

Зенит
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
10
Зенит
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Факел
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

25
21
Зенит
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Факел
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

28
31

Голы по времени матча

Забито

46
14
20 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
9
20%
3
21%
1-15
5
11%
1
7%
16-30
6
13%
3
21%
31-45
4
9%
3
21%
46-60
7
15%
3
21%
61-75
15
33%
1
7%
76-90

Пропущено

12
25
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
8%
7
28%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
2
17%
6
24%
61-75
3
25%
6
24%
76-90

Забито

25
23
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
3
13%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
7
28%
6
26%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Пропущено

10
21
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
30%
1
5%
1-15
2
20%
7
33%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Забито

71
37
29 В 1-м тайме 17
42 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
13%
6
16%
1-15
11
15%
2
5%
16-30
9
13%
9
24%
31-45
11
15%
9
24%
46-60
12
17%
6
16%
61-75
19
27%
5
14%
76-90

Пропущено

22
46
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 22
5
23%
2
4%
1-15
2
9%
9
20%
16-30
2
9%
10
22%
31-45
4
18%
6
13%
46-60
4
18%
10
22%
61-75
5
23%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2
Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1
Факел
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2
Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2

Результаты матчей

Зенит
Факел

Точный счет

2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Зенит
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
1.5
Больше Меньше
6
9
9
5
2.5
3
12
3
11
3.5
3
11
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
4
10
3
12
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
23
6
21
8
1.5
10
19
12
17
2.5
3
26
5
24
3.5
4
25
4.5
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 29 15 8 6 47 - 40 53
5.
Ахмат
 Заявка 29 15 4 10 49 - 37 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 29 13 6 10 49 - 42 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 29 12 6 11 51 - 45 42
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 Заявка 29 6 12 11 36 - 47 30
13.
Крылья Советов
 Заявка 29 7 8 14 31 - 45 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
6.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.6% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Зенит 75% (33)
    X 18.2% (8)
    Факел 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Факел
    4.80
    4.40
    5.10
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Факел

    Исход игры
    Зенит
    75% (33)
    Ничья
    18.2% (8)
    Факел
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    38.6% (17)
    2:0 Зенит
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    3:0 Зенит
    6.8% (3)
    1:0 Зенит
    6.8% (3)
    3:1 Зенит
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    Зенит
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