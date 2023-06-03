Тур: 30. Стадион: Ахмат-Арена.
Ход матча
26'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
23
Швец
Антон
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Черняк ИльяНападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Батчи ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
История личных встреч
Ахмат
Краснодар
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
27 матчей
37%
11.1%
51.9%
10 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
0.85
1.43
Среднее время на гол
106
63
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.79
1.08
Среднее время на гол
50
83
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.33
1.26
Тотал матчей
2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|11
|0.37
|Тимофеев Артём
|8
|0.27
|Харин Евгений
|5
|0.17
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.17
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|Агаларов Гамид
|3
|0.1
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|Карапузов Владислав
|2
|0.07
|Садулаев Лечи
|2
|0.07
|Швец Антон
|2
|0.07
|Олейников Иван
|1
|0.03
|Тодорович Дарко
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Гбамбле Нене
|1
|0.03
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Семёнов Андрей
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|13
|0.43
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|0.33
|Ионов Алексей
|7
|0.23
|Кривцов Никита
|6
|0.2
|Олусегун Олакунле
|4
|0.13
|Баньяц Михайло
|3 (1)
|0.1
|Батчи Жоау
|3
|0.1
|Кади
|3
|0.1
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|Рамирес Кристиан
|2
|0.07
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.03
|Петров Сергей
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.03
|Кутовой Максим
|1
|0.03
|Ленини Пина
|1
|0.03
|Кокшаров Александр
|1
|0.03
|Кайо Панталеао
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|11
|0
|Тимофеев Артём
|6
|1
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Карапузов Владислав
|6
|0
|Семёнов Андрей
|5
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Камилов Владислав
|4
|0
|Тодорович Дарко
|4
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Харин Евгений
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Якуев Магомед
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|5
|1
|Рамирес Кристиан
|5
|1
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|5
|0
|Кривцов Никита
|5
|0
|Ионов Алексей
|4
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Ленини Пина
|4
|0
|Кобнан Мозес
|4
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Черников Александр
|1
|1
|Литвинов Вячеслав
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Олусегун Олакунле
|2
|0
|Кади
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Краснодар
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
15
Ахмат
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
22
26
Ахмат
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Краснодар
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
27
41
Голы по времени матча
Забито
19
33
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
21%
2
6%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
5
26%
7
21%
31-45
3
16%
11
33%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
3
16%
4
12%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
3
13%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
27%
6
25%
61-75
4
27%
6
25%
76-90
Забито
30
30
17 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
6
20%
6
20%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
8
27%
4
13%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
6
20%
6
20%
76-90
Пропущено
22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
6
27%
2
12%
61-75
2
9%
4
24%
76-90
Забито
49
63
28 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
10
20%
8
13%
1-15
5
10%
9
14%
16-30
13
27%
11
17%
31-45
7
14%
16
25%
46-60
5
10%
9
14%
61-75
9
18%
10
16%
76-90
Пропущено
37
41
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
4
11%
5
12%
1-15
8
22%
6
15%
16-30
4
11%
4
10%
31-45
5
14%
8
20%
46-60
10
27%
8
20%
61-75
6
16%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4
Результаты матчей
Ахмат
Краснодар
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
3
8 раз 28%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
59
114
212
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
122
105
104
411
59
114
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
254
1514
218
623
1019
128
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|20
|8
|2
|73 - 20
|68
|2.
|3:0 Заявка
|30
|17
|7
|6
|55 - 26
|58
|3.
|0:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|60 - 37
|55
|4.
|0:3 Заявка
|30
|15
|8
|7
|47 - 43
|53
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 37
|50
|6.
|0:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|60 - 44
|48
|7.
|1:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|56 - 55
|46
|8.
|0:1 Заявка
|30
|13
|6
|11
|49 - 43
|45
|9.
|0:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|51 - 45
|43
|10.
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|37 - 53
|39
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 45
|34
|12.
|0:0 Заявка
|30
|6
|13
|11
|36 - 47
|31
|13.
|0:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|31 - 45
|30
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 50
|28
|15.
|0:0 Заявка
|30
|4
|7
|19
|25 - 65
|19
|16.
|0:0 Заявка
|30
|3
|5
|22
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|47 - 11
|38
|2.
|3:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 10
|36
|3.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 19
|33
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|5.
|0:3 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|8.
|0:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 28
|16
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|15.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|3.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|0:3 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 23
|23
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|6.
|3:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|31 - 26
|20
|8.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|1:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 28
|7
|16.
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 40
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|18 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Краснодар
Исход игры
Ахмат
38.3% (49)
Ничья
41.4% (53)
Краснодар
20.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (45)
2:1 Ахмат
23.4% (30)
1:2 Краснодар
13.3% (17)
1:0 Ахмат
8.6% (11)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:1 Краснодар
3.1% (4)
3:2 Ахмат
1.6% (2)
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