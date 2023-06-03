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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Ахмат
0:0
Первый тайм: 32'
Краснодар
0'
26' Желтая карточка
Ионов Алексей

Ход матча

26'
 
Ионов Алексей
Прогнозы 128
Ахмат 38.3% (49)
X 41.4% (53)
Краснодар 20.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Краснодар
2.60
3.94
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
18
Камилов
Владислав
17
Карапузов
Владислав
21
Олейников
Иван
59
Харин
Евгений
77
Агаларов
Гамид
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
4
Алонсо
Хуниор
33
Арутюнян
Георгий
6
Рамирес
Кристиан
8
Черников
Александр
14
Баньяц
Михайло
7
Ахметов
Ильзат
11
Ионов
Алексей
96
Кокшаров
Александр
19
Батчи
Жоау
Ахмат
4-2-3-1
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Ахмат
Краснодар

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

37%
11.1%
51.9%
10 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

0.85
1.43

Среднее время на гол

106
63

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1.08

Среднее время на гол

50
83

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.26

Тотал матчей

2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 11 0.37
Тимофеев Артём 8 0.27
Харин Евгений 5 0.17
Бериша Бернард 5 (2) 0.17
Ильин Владимир 4 0.13
Агаларов Гамид 3 0.1
Трошечкин Александр 2 0.07
Карапузов Владислав 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Швец Антон 2 0.07
Олейников Иван 1 0.03
Тодорович Дарко 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Камилов Владислав 1 0.03
Гбамбле Нене 1 0.03
Богосавац Мирослав 0 0
Семёнов Андрей 0 0
Диванович Заим 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 13 0.43
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.33
Ионов Алексей 7 0.23
Кривцов Никита 6 0.2
Олусегун Олакунле 4 0.13
Баньяц Михайло 3 (1) 0.1
Батчи Жоау 3 0.1
Кади 3 0.1
Ахметов Ильзат 2 0.07
Рамирес Кристиан 2 0.07
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.03
Петров Сергей 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.03
Кутовой Максим 1 0.03
Ленини Пина 1 0.03
Кокшаров Александр 1 0.03
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 11 0
Тимофеев Артём 6 1
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Карапузов Владислав 6 0
Семёнов Андрей 5 0
Конате Мохамед II 3 1
Камилов Владислав 4 0
Тодорович Дарко 4 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Харин Евгений 2 0
Опарин Михаил 0 1
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Якуев Магомед 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Рамирес Кристиан 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Волков Сергей Евгеньевич 5 0
Кривцов Никита 5 0
Ионов Алексей 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Ленини Пина 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Черников Александр 1 1
Литвинов Вячеслав 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кади 1 0

Результаты матчей

Ахмат
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Краснодар
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
15
Ахмат
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

22
26
Ахмат
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Краснодар
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

27
41

Голы по времени матча

Забито

19
33
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
21%
2
6%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
5
26%
7
21%
31-45
3
16%
11
33%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
3
16%
4
12%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
3
13%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
27%
6
25%
61-75
4
27%
6
25%
76-90

Забито

30
30
17 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
6
20%
6
20%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
8
27%
4
13%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
6
20%
6
20%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
6
27%
2
12%
61-75
2
9%
4
24%
76-90

Забито

49
63
28 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
10
20%
8
13%
1-15
5
10%
9
14%
16-30
13
27%
11
17%
31-45
7
14%
16
25%
46-60
5
10%
9
14%
61-75
9
18%
10
16%
76-90

Пропущено

37
41
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
4
11%
5
12%
1-15
8
22%
6
15%
16-30
4
11%
4
10%
31-45
5
14%
8
20%
46-60
10
27%
8
20%
61-75
6
16%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4

Результаты матчей

Ахмат
Краснодар

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
3
8 раз 28%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
11
4
2
12
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
10
5
1.5
10
4
4
11
2.5
5
9
1
14
3.5
2
12
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
25
4
15
14
1.5
21
8
6
23
2.5
10
19
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 30 20 8 2 73 - 20 68
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 30 17 7 6 55 - 26 58
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 15 10 5 60 - 37 55
4.
Ростов
 0:3 Заявка 30 15 8 7 47 - 43 53
5.
Ахмат
 0:0 Заявка 30 15 5 10 49 - 37 50
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 30 13 9 8 60 - 44 48
7.
Оренбург
 1:0 Заявка 30 14 4 12 56 - 55 46
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 13 6 11 49 - 43 45
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 30 12 7 11 51 - 45 43
10.
Сочи
 0:0 Заявка 30 11 6 13 37 - 53 39
11.
Урал
 0:0 Заявка 30 9 7 14 32 - 45 34
12.
Факел
 0:0 Заявка 30 6 13 11 36 - 47 31
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 30 7 9 14 31 - 45 30
14.
Пари НН
 0:0 Заявка 30 7 7 16 31 - 50 28
15.
Химки
 0:0 Заявка 30 4 7 19 25 - 65 19
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 30 3 5 22 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 12 2 1 47 - 11 38
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 11 3 1 37 - 10 36
3.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 10 3 2 35 - 19 33
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
5.
Ростов
 0:3 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
10.
Факел
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 5 4 6 27 - 22 19
12.
Урал
 0:0 Заявка 15 5 2 8 16 - 23 17
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 4 4 7 20 - 28 16
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
15.
Химки
 0:0 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 0:3 Заявка 15 6 5 4 22 - 23 23
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 25 - 20 23
6.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 5 5 5 31 - 26 20
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
9.
Урал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 25 11
14.
Сочи
 0:0 Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 1 4 10 12 - 28 7
16.
Химки
 0:0 Заявка 15 1 3 11 12 - 40 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 18 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Передачу Ахметова слева в штрафную площадь перехватил Камилов.
  • 32'
    Харин слева в штрафной площади ушёл от соперников, но его подачу к дальней штанге замкнуть оказалось некому.
  • Угловой
    31'
    Хозяева неудачно разыграли угловой удар. Передача последовала точно в ноги сопернику.
  • Опасный момент
    30'
    Агаларов слева прорвался к воротам, но Сафонов с Арутюняном нее позволили Гамиду прицельно пробить.
  • 29'
    Уциев справа прошёл вперёд, а его подачу к воротам заблокировал Рамирес.
  • 28'
    Волков справа прошёл вперёд, но его передачу в штрафную площадь соперники перехватили.
  • Желтая карточка
    27'
    Ионов в центре поля руками остановил рывок Богосаваца и получил жёлтую карточку.
  • 25'
    Небольшая пауза в матче. Команды отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • Офсайд
    24'
    Волков на левом фланге оказался в офсайде.
  • 23'
    Батчи справа выкатил мяч в центр на Баньяца перед штрафной площадью, которому соперники нанести удар не позволили.
  • 22'
    Первая половина тайма проходит без опасных моментов. Обе команды хорошо двигают мяч вперёд. Пока оборона в обе стороны работает лучше нападения, и это не позволяет кому-то выходить на удобную ударную позицию.
  • 20'
    Подача Олейникова слева со штрафного получилась слишком сильной. Мяч перелетел через всех игроков перед воротами и оказался за пределами поля.
  • Фол, нарушение
    19'
    Агаларову досталось по голове на фланге от Арутюняна.
  • Фол, нарушение
    18'
    Рамирес на чужой половине поля подтолкнул в спину Камилова.
  • 17'
    "Ахмат" закрутил карусель у чужих ворот, но нанести удар так никому и не удалось. Мяч взмыл высоко вверх после отскока, и Сафонов забрал его в руки.
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    • 16'
      Подача Ионова справа к воротам получилась высокой, и Кокшаров не смог головой достать мяч.
    • 14'
      Команды сегодня ведут спор за пятое место. Победа хозяев или ничья оставить грозненскую команду на этой позиции. "Краснодар" в случае своей победы выйдет на эту позицию, обойдя хозяев.
    • 13'
      Богосавац попытался отправить по центру к чужим воротам Агаларова, но Арутюнян аккуратно выбил мяч у Гамида.
    • 12'
      Удар Агаларова слева из пределов штрафной площади с разворота защитник "Краснодара" заблокировал.
    • 11'
      Прострел Карапузова справа в штрафную площадь перехватил Баньяц.
    • Фол, нарушение
      10'
      Быстров у центрального круга подтолкнул в спину Батчи.
    • Угловой
      9'
      Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Краснодарцы мяч из штрафной площади выбили, но контратаку организовать не смогли.
    • Фол, нарушение
      8'
      Баньяц на фланге сбил Карапузова.
    • 7'
      Волков справа навесил близко к воротам, где Шелия спокойно забрал мяч в руки.
    • 6'
      Агаларов покатил мяч налево на Харина. Евгений из пределов штрафной площади пробил по воротам, а Сафонов футбольный снаряд поймал.
    • 5'
      У Ахметова слева не прошла передача в штрафную площадь. А Батчи не удалось сыграть на подборе у бровки.
    • 4'
      Черникова арбитр отправил устранять какие-то проблемы в амуниции. Небольшая пауза прошла перед вводом мяча из аута.
    • 3'
      Обменялись команды выпадами вперёд по флангам. "Ахмат" был впереди активнее, до удара по воротам дело в обе стороны не дошло.
    • 2'
      "Ахмат" играет в зелёно-белой форме, "Краснодар" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ахмат-Арене"!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      26'
      Ионов Алексей получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Ахмат
    38.3% (49)
    Ничья
    41.4% (53)
    Краснодар
    20.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (99)
    Нет
    15.38% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (45)
    2:1 Ахмат
    23.4% (30)
    1:2 Краснодар
    13.3% (17)
    1:0 Ахмат
    8.6% (11)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    0:1 Краснодар
    3.1% (4)
    3:2 Ахмат
    1.6% (2)
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    Ахмат
    Краснодар
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