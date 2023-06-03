Ионов в центре поля руками остановил рывок Богосаваца и получил жёлтую карточку.

Волков справа прошёл вперёд, но его передачу в штрафную площадь соперники перехватили.

Уциев справа прошёл вперёд, а его подачу к воротам заблокировал Рамирес.

Агаларов слева прорвался к воротам, но Сафонов с Арутюняном нее позволили Гамиду прицельно пробить.

Харин слева в штрафной площади ушёл от соперников, но его подачу к дальней штанге замкнуть оказалось некому.

25' Небольшая пауза в матче. Команды отправились к скамейкам запасных попить воды.

24' Волков на левом фланге оказался в офсайде.

23' Батчи справа выкатил мяч в центр на Баньяца перед штрафной площадью, которому соперники нанести удар не позволили.

22' Первая половина тайма проходит без опасных моментов. Обе команды хорошо двигают мяч вперёд. Пока оборона в обе стороны работает лучше нападения, и это не позволяет кому-то выходить на удобную ударную позицию.

20' Подача Олейникова слева со штрафного получилась слишком сильной. Мяч перелетел через всех игроков перед воротами и оказался за пределами поля.

19' Агаларову досталось по голове на фланге от Арутюняна.

18' Рамирес на чужой половине поля подтолкнул в спину Камилова.