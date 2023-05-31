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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 42
Ахмат 35.7% (15)
X 52.4% (22)
Краснодар 11.9% (5)
Все прогнозы
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Ахмат
Ничья
Краснодар
2.33
3.82
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ахмат
Краснодар

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

37%
11.1%
51.9%
10 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

0.85
1.43

Среднее время на гол

106
63

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1.08

Среднее время на гол

50
83

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.26

Тотал матчей

2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 11 0.38
Тимофеев Артём 8 0.28
Харин Евгений 5 0.17
Бериша Бернард 5 (2) 0.17
Ильин Владимир 4 0.14
Агаларов Гамид 3 0.1
Трошечкин Александр 2 0.07
Карапузов Владислав 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Швец Антон 2 0.07
Олейников Иван 1 0.03
Тодорович Дарко 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Камилов Владислав 1 0.03
Гбамбле Нене 1 0.03
Богосавац Мирослав 0 0
Семёнов Андрей 0 0
Диванович Заим 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 13 0.45
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.34
Ионов Алексей 7 0.24
Кривцов Никита 6 0.21
Олусегун Олакунле 4 0.14
Баньяц Михайло 3 (1) 0.1
Батчи Жоау 3 0.1
Кади 3 0.1
Ахметов Ильзат 2 0.07
Рамирес Кристиан 2 0.07
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.03
Петров Сергей 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.03
Кутовой Максим 1 0.03
Ленини Пина 1 0.03
Кокшаров Александр 1 0.03
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 11 0
Тимофеев Артём 6 1
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Карапузов Владислав 6 0
Семёнов Андрей 5 0
Конате Мохамед II 3 1
Камилов Владислав 4 0
Тодорович Дарко 4 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Харин Евгений 2 0
Опарин Михаил 0 1
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Якуев Магомед 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Рамирес Кристиан 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Волков Сергей Евгеньевич 5 0
Кривцов Никита 5 0
Баньяц Михайло 4 0
Ленини Пина 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Черников Александр 1 1
Литвинов Вячеслав 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кади 1 0

Результаты матчей

Ахмат
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Краснодар
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
15
Ахмат
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

22
26
Ахмат
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Краснодар
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

27
41

Голы по времени матча

Забито

19
33
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
21%
2
6%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
5
26%
7
21%
31-45
3
16%
11
33%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
3
16%
4
12%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
3
13%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
27%
6
25%
61-75
4
27%
6
25%
76-90

Забито

30
30
17 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
6
20%
6
20%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
8
27%
4
13%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
6
20%
6
20%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
6
27%
2
12%
61-75
2
9%
4
24%
76-90

Забито

49
63
28 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
10
20%
8
13%
1-15
5
10%
9
14%
16-30
13
27%
11
17%
31-45
7
14%
16
25%
46-60
5
10%
9
14%
61-75
9
18%
10
16%
76-90

Пропущено

37
41
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
4
11%
5
12%
1-15
8
22%
6
15%
16-30
4
11%
4
10%
31-45
5
14%
8
20%
46-60
10
27%
8
20%
61-75
6
16%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4

Результаты матчей

Ахмат
Краснодар

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
3
8 раз 28%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
11
4
2
12
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
10
5
1.5
10
4
4
11
2.5
5
9
1
14
3.5
2
12
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
25
4
15
14
1.5
21
8
6
23
2.5
10
19
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 29 15 8 6 47 - 40 53
5.
Ахмат
 Заявка 29 15 4 10 49 - 37 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 29 13 6 10 49 - 42 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 29 12 6 11 51 - 45 42
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 Заявка 29 6 12 11 36 - 47 30
13.
Крылья Советов
 Заявка 29 7 8 14 31 - 45 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
6.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 45.2% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    Ахмат 35.7% (15)
    X 52.4% (22)
    Краснодар 11.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Краснодар
    2.33
    3.82
    3.60
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    Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар

    Исход игры
    Ахмат
    35.7% (15)
    Ничья
    52.4% (22)
    Краснодар
    11.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.2% (19)
    2:1 Ахмат
    26.2% (11)
    1:2 Краснодар
    9.5% (4)
    1:0 Ахмат
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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    Ахмат
    Краснодар
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