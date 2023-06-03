Это Илья Гапонов подкатывался в том эпизоде в своей штрафной площади и попал в мяч, уже после чего упал Квинси Промес. 11-метрового здесь не будет.

Квинси Промес, один из лучших игроков чемпионата России, попадает в положение "вне игры" и вынужден остановиться.

Никита Чернов в центре поля роняет Бенжамина Гарре, обходится без жёлтой карточки, будет у "Крыльев Советов" штрафной удар с дальней дистанции.

Развивается атака самарцев правым полуфлангом. Владислав Шитов там действует против своей бывшей команды и зарабатывает угловой удар.

Разыграли волжане корнер на правом фланге, Бенжамин Гарре выполнил подачу к левому краю спартаковской штрафной, и Владислав Шитов нанёс корявый удар через себя.

Юрий Горшков на левом фланге обыгрался с Романом Ежовым и не успел на ответную передачу, поэтому ушёл мяч в аут, и не случилось подачи в штрафную площадь "Спартака".

Жёлтая карточка достаётся Михаилу Игнатову за нурашение правил в чужой штрафной - а не надо было фолить против соперника.

В контратаку отправились "Крылья Советов", и завершилась она ударом со второго этажа Фернандо Костанцы мимо правого угла ворот гостей.

Даниил Денисов в данный момент завершает атаку спартаковцев, удар наносится примерно с линии штрафной площади, и выходит мимо створа, не хватает здесь точности футболисту "красно-белых".

Кто хочет последить за развитием событий в параллельных семи матчах, может перейти по соответствующим ссылкам и прочитать, что происходит там.

Ещё момент возникает у "Спартака". Михаил Игнатов справа прострелил к центру на Квинси Промеса, которому не удалось попасть в створ, почему-то выше пробил форвард "красно-белых".

Михаил Игнатов на этот раз сам пробивает по чужим воротам из правой части штрафной площади, и мяв вторгается в штангу, после чего мяч отскакивает в поле.

Квинси Промес подаёт угловой с правого фланга, и отбивают здесь мяч игроки "Крыльев Советов", отрабатывают в обороне.

Сергей Бабкин справа от лицевой линии простреливал на подступы к штрафной площади, но оказалась безадресной эта передача, никто из самарцев на неё не откликнулся.

Квинси Промес оказался лежащим на газоне в чужой штрафной площади. Судья не принимает решение назначить пенальти, а заработает ли ВАР, вскоре узнаем.

14' Третий угловой в матче зарабатывают спартаковцы, не хотят они затягивать дело открытия счёта, а то в прошлом туре против "Пари НН" они так и не забили вообще.

13' Интересно, что не всё зависит от самих команд, играющих в сегодняшнем матче. Если кто-то из них выигрывает, это не гарантирует ему второго места или непопадания в стыки.

11' Антон Зиньковский с правого полуфланга навешивал по направлению к дальней штанге, и Евгений Фролов решил не ловить мяч, а смахивать, чтобы вдруг не подарить игровой снаряд Квинси Промесу.

10' ОПАСНО! Роман Зобнин отдал короткий пас Квинси Промесу левее центра створа, и тот прицелился в дальний угол, а Евгений Фролов здорово откинул мяч на угловой.

9' На повторе предыдущего эпизода видно, что мяч выскочил за лицевую, прежде чем Антон Зиньковский отправил свой подкат на партнёра, так что если был бы забит гол, ВАР отменил бы его.

8' И вот есть возможность отличиться у "красно-белых"! Антон Зиньковский простреливал слева от лицевой в район 11-метровой, и Данил Пруцев оттуда пробил низом немного левее створа.

7' Спартаковцы держат мяч на чужой половине поля, катают его в разные стороны, но не спешат с подачами, хотят всё максимально разыграть до хорошего момента.

6' С левого фланга подали угловой спартаковцы, и сыграл на выходе в своей штрафной Евгений Фролов, всё нормально здесь устраивается у самарцев.

4' Чтобы гарантировать себе медали, "Спартаку" нужно побеждать сегодня. В таком случае он займёт третье либо второе место.