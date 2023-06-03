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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 30'
Спартак Москва
0'
Прогнозы 167
Крылья Советов 16.2% (27)
X 22.8% (38)
Спартак Москва 61.1% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Спартак Москва
2.95
3.78
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Фролов
Евгений
23
Бейл
Гленн
95
Гапонов
Илья
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
15
Рассказов
Николай
22
Костанца
Фернандо
6
Бабкин
Сергей
11
Ежов
Роман
28
Гарре
Бенжамин
73
Шитов
Владислав
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
23
Чернов
Никита
82
Хлусевич
Даниил
47
Зобнин
Роман
25
Пруцев
Данил
35
Мартинс
Кристофер
17
Зиньковский
Антон
10
Промес
Квинси
22
Игнатов
Михаил
Крылья Советов
4-4-2
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Крылья Советов
Спартак Москва

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

26 матчей

15.4%
19.2%
65.4%
4 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
5:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1
0.54

Среднее время на гол

90
167

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.62
1.62

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.17
Ежов Роман 3 0.1
Пиняев Сергей 3 0.1
Цыпченко Дмитрий 3 0.1
Костанца Фернандо 3 0.1
Шитов Владислав 2 0.07
Бейл Гленн 2 (1) 0.07
Гарре Бенжамин 2 (1) 0.07
Коваленко Александр 1 0.03
Евгеньев Роман 1 0.03
Якуба Денис 1 0.03
Рахманович Амер 1 0.03
Рассказов Николай 1 0.03
Гапонов Илья 1 0.03
Бабкин Сергей 1 0.03
Чиркович Александар 1 0.03
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Писарский Владимир 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 20 (3) 0.67
Соболев Александр Сергеевич 13 (2) 0.43
Зиньковский Антон 3 0.1
Николсон Шамар 3 0.1
Зобнин Роман 3 (1) 0.1
Бальде Диао Кейта 3 0.1
Литвинов Руслан 3 0.1
Мартинс Кристофер 2 0.07
Игнатов Михаил 2 0.07
Мозес Виктор 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.03
Денисов Даниил 1 0.03
Рыбус Мацей 1 0.03
Маслов Павел 1 0.03
Мелёшин Павел 1 0.03
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 2
Солдатенков Александр 6 0
Рахманович Амер 4 0
Ежов Роман 4 0
Евгеньев Роман 4 0
Писарский Владимир 2 1
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Зуев Александр 1 0
Рассказов Николай 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 1
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Денисов Даниил 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Зобнин Роман 3 0
Селихов Александр 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Дуарте Алексис 1 1
Бальде Диао Кейта 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Максименко Александр 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Спартак Москва
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

6
9
Крылья Советов
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
2

Волевые поражения

12
35
Крылья Советов
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Спартак Москва
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

18
44

Голы по времени матча

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
6
25%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
6
25%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
5
29%
29%
7
33%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
1
6%
4
19%
76-90

Забито

19
36
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
11%
4
11%
1-15
3
16%
3
8%
16-30
2
11%
8
22%
31-45
5
26%
3
8%
46-60
5
26%
7
19%
61-75
2
11%
11
31%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
19%
2
13%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
2
7%
5
31%
46-60
6
22%
3
19%
61-75
6
22%
1
6%
76-90

Забито

32
60
13 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
4
13%
5
8%
1-15
4
13%
8
13%
16-30
5
16%
12
20%
31-45
7
22%
9
15%
46-60
8
25%
9
15%
61-75
4
13%
17
28%
76-90

Пропущено

44
37
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
6
14%
3
8%
1-15
8
18%
8
22%
16-30
7
16%
9
24%
31-45
6
14%
8
22%
46-60
10
23%
4
11%
61-75
7
16%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2
Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Спартак Москва

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
9
6
1
13
2.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
9
5
1
14
2.5
2
12
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
25
4
8
21
1.5
18
11
2
27
2.5
9
20
1
28
3.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 30 20 8 2 73 - 20 68
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 30 17 7 6 55 - 26 58
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 15 10 5 60 - 37 55
4.
Ростов
 0:3 Заявка 30 15 8 7 47 - 43 53
5.
Ахмат
 0:0 Заявка 30 15 5 10 49 - 37 50
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 30 13 9 8 60 - 44 48
7.
Оренбург
 1:0 Заявка 30 14 4 12 56 - 55 46
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 13 6 11 49 - 43 45
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 30 12 7 11 51 - 45 43
10.
Сочи
 0:0 Заявка 30 11 6 13 37 - 53 39
11.
Урал
 0:0 Заявка 30 9 7 14 32 - 45 34
12.
Факел
 0:0 Заявка 30 6 13 11 36 - 47 31
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 30 7 9 14 31 - 45 30
14.
Пари НН
 0:0 Заявка 30 7 7 16 31 - 50 28
15.
Химки
 0:0 Заявка 30 4 7 19 25 - 65 19
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 30 3 5 22 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 12 2 1 47 - 11 38
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 11 3 1 37 - 10 36
3.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 10 3 2 35 - 19 33
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
5.
Ростов
 0:3 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
10.
Факел
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 5 4 6 27 - 22 19
12.
Урал
 0:0 Заявка 15 5 2 8 16 - 23 17
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 4 4 7 20 - 28 16
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
15.
Химки
 0:0 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 0:3 Заявка 15 6 5 4 22 - 23 23
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 25 - 20 23
6.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 5 5 5 31 - 26 20
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
9.
Урал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 25 11
14.
Сочи
 0:0 Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 1 4 10 12 - 28 7
16.
Химки
 0:0 Заявка 15 1 3 11 12 - 40 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 18 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Жёлтая карточка достаётся Михаилу Игнатову за нурашение правил в чужой штрафной - а не надо было фолить против соперника.
  • 29'
    Юрий Горшков на левом фланге обыгрался с Романом Ежовым и не успел на ответную передачу, поэтому ушёл мяч в аут, и не случилось подачи в штрафную площадь "Спартака".
  • 28'
    Разыграли волжане корнер на правом фланге, Бенжамин Гарре выполнил подачу к левому краю спартаковской штрафной, и Владислав Шитов нанёс корявый удар через себя.
  • Угловой
    27'
    Развивается атака самарцев правым полуфлангом. Владислав Шитов там действует против своей бывшей команды и зарабатывает угловой удар.
  • 26'
    Никита Чернов в центре поля роняет Бенжамина Гарре, обходится без жёлтой карточки, будет у "Крыльев Советов" штрафной удар с дальней дистанции.
  • Офсайд
    25'
    Квинси Промес, один из лучших игроков чемпионата России, попадает в положение "вне игры" и вынужден остановиться.
  • 25'
    Это Илья Гапонов подкатывался в том эпизоде в своей штрафной площади и попал в мяч, уже после чего упал Квинси Промес. 11-метрового здесь не будет. 
  • Судья
    24'
    Квинси Промес оказался лежащим на газоне в чужой штрафной площади. Судья не принимает решение назначить пенальти, а заработает ли ВАР, вскоре узнаем.
  • 23'
    Сергей Бабкин справа от лицевой линии простреливал на подступы к штрафной площади, но оказалась безадресной эта передача, никто из самарцев на неё не откликнулся.
  • Угловой
    21'
    Квинси Промес подаёт угловой с правого фланга, и отбивают здесь мяч игроки "Крыльев Советов", отрабатывают в обороне.
  • Опасный момент
    20'
    Михаил Игнатов на этот раз сам пробивает по чужим воротам из правой части штрафной площади, и мяв вторгается в штангу, после чего мяч отскакивает в поле.
  • Опасный момент
    19'
    Ещё момент возникает у "Спартака". Михаил Игнатов справа прострелил к центру на Квинси Промеса, которому не удалось попасть в створ, почему-то выше пробил форвард "красно-белых".
  • 17'
    Кто хочет последить за развитием событий в параллельных семи матчах, может перейти по соответствующим ссылкам и прочитать, что происходит там.
  • 16'
    Даниил Денисов в данный момент завершает атаку спартаковцев, удар наносится примерно с линии штрафной площади, и выходит мимо створа, не хватает здесь точности футболисту "красно-белых".
  • 15'
    В контратаку отправились "Крылья Советов", и завершилась она ударом со второго этажа Фернандо Костанцы мимо правого угла ворот гостей.
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    • Угловой
      14'
      Третий угловой в матче зарабатывают спартаковцы, не хотят они затягивать дело открытия счёта, а то в прошлом туре против "Пари НН" они так и не забили вообще.
    • 13'
      Интересно, что не всё зависит от самих команд, играющих в сегодняшнем матче. Если кто-то из них выигрывает, это не гарантирует ему второго места или непопадания в стыки.
    • 11'
      Антон Зиньковский с правого полуфланга навешивал по направлению к дальней штанге, и Евгений Фролов решил не ловить мяч, а смахивать, чтобы вдруг не подарить игровой снаряд Квинси Промесу.
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Роман Зобнин отдал короткий пас Квинси Промесу левее центра створа, и тот прицелился в дальний угол, а Евгений Фролов здорово откинул мяч на угловой. 
    • 9'
      На повторе предыдущего эпизода видно, что мяч выскочил за лицевую, прежде чем Антон Зиньковский отправил свой подкат на партнёра, так что если был бы забит гол, ВАР отменил бы его.
    • Опасный момент
      8'
      И вот есть возможность отличиться у "красно-белых"! Антон Зиньковский простреливал слева от лицевой в район 11-метровой, и Данил Пруцев оттуда пробил низом немного левее створа.
    • 7'
      Спартаковцы держат мяч на чужой половине поля, катают его в разные стороны, но не спешат с подачами, хотят всё максимально разыграть до хорошего момента.
    • Угловой
      6'
      С левого фланга подали угловой спартаковцы, и сыграл на выходе в своей штрафной Евгений Фролов, всё нормально здесь устраивается у самарцев.
    • 4'
      Чтобы гарантировать себе медали, "Спартаку" нужно побеждать сегодня. В таком случае он займёт третье либо второе место.
    • 3'
      Подавали самарцы штрафной с правого фланга, однако получилось это неудачно, никто из хозяев не смог замкнуть эту передачу от партнёра.
    • 2'
      "Спартак" играет в бело-красной форме, а у "Крыльев Советов" расцветка тёмного цвета сегодня.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      31'
      Игнатов Михаил получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Крылья Советов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    16.2% (27)
    Ничья
    22.8% (38)
    Спартак Москва
    61.1% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (72)
    Меньше
    38.98% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (101)
    Нет
    14.41% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    24.6% (41)
    1:1 Ничья
    18.6% (31)
    2:1 Крылья Советов
    9% (15)
    0:1 Спартак Москва
    5.4% (9)
    1:3 Спартак Москва
    3.6% (6)
    0:2 Спартак Москва
    3% (5)
    2:3 Спартак Москва
    2.4% (4)
    0:3 Спартак Москва
    1.2% (2)
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