Тур: 30. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Спартак Москва
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
26 матчей
15.4%
19.2%
65.4%
4 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1
0.54
Среднее время на гол
90
167
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.62
1.62
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
83
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.17
|Ежов Роман
|3
|0.1
|Пиняев Сергей
|3
|0.1
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0.1
|Костанца Фернандо
|3
|0.1
|Шитов Владислав
|2
|0.07
|Бейл Гленн
|2 (1)
|0.07
|Гарре Бенжамин
|2 (1)
|0.07
|Коваленко Александр
|1
|0.03
|Евгеньев Роман
|1
|0.03
|Якуба Денис
|1
|0.03
|Рахманович Амер
|1
|0.03
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|Гапонов Илья
|1
|0.03
|Бабкин Сергей
|1
|0.03
|Чиркович Александар
|1
|0.03
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
|Писарский Владимир
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|20 (3)
|0.69
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (2)
|0.45
|Зиньковский Антон
|3
|0.1
|Николсон Шамар
|3
|0.1
|Зобнин Роман
|3 (1)
|0.1
|Бальде Диао Кейта
|3
|0.1
|Литвинов Руслан
|3
|0.1
|Мартинс Кристофер
|2
|0.07
|Игнатов Михаил
|2
|0.07
|Мозес Виктор
|2
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.03
|Денисов Даниил
|1
|0.03
|Рыбус Мацей
|1
|0.03
|Маслов Павел
|1
|0.03
|Мелёшин Павел
|1
|0.03
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|5
|2
|Солдатенков Александр
|6
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Евгеньев Роман
|4
|0
|Писарский Владимир
|2
|1
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Коваленко Александр
|2
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|1
|Хлусевич Даниил
|7
|0
|Литвинов Руслан
|5
|1
|Промес Квинси
|6
|0
|Денисов Даниил
|4
|1
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Зобнин Роман
|3
|0
|Селихов Александр
|3
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Дуарте Алексис
|1
|1
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
|Гильермо Абаскаль
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Спартак Москва
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
6
9
Крылья Советов
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
2
Волевые поражения
12
35
Крылья Советов
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Спартак Москва
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
18
44
Голы по времени матча
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
6
25%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
6
25%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
5
29%
29%
7
33%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
1
6%
4
19%
76-90
Забито
19
36
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
11%
4
11%
1-15
3
16%
3
8%
16-30
2
11%
8
22%
31-45
5
26%
3
8%
46-60
5
26%
7
19%
61-75
2
11%
11
31%
76-90
Пропущено
27
16
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
19%
2
13%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
2
7%
5
31%
46-60
6
22%
3
19%
61-75
6
22%
1
6%
76-90
Забито
32
60
13 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
4
13%
5
8%
1-15
4
13%
8
13%
16-30
5
16%
12
20%
31-45
7
22%
9
15%
46-60
8
25%
9
15%
61-75
4
13%
17
28%
76-90
Пропущено
44
37
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
6
14%
3
8%
1-15
8
18%
8
22%
16-30
7
16%
9
24%
31-45
6
14%
8
22%
46-60
10
23%
4
11%
61-75
7
16%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2
Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Спартак Москва
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
311
96
113
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
510
95
114
212
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
254
821
1811
227
920
128
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|73 - 20
|67
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|52 - 26
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|60 - 37
|54
|4.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|47 - 40
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 37
|49
|6.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|60 - 44
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|49 - 42
|45
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|55 - 55
|43
|9.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|51 - 45
|42
|10.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|37 - 53
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|36 - 47
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|15.
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 65
|18
|16.
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|21 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак Москва
Исход игры
Крылья Советов
18.9% (10)
Ничья
18.9% (10)
Спартак Москва
62.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
26.4% (14)
1:1 Ничья
17% (9)
0:1 Спартак Москва
13.2% (7)
2:1 Крылья Советов
11.3% (6)
1:3 Спартак Москва
3.8% (2)
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