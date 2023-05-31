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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 53
Крылья Советов 18.9% (10)
X 18.9% (10)
Спартак Москва 62.3% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Спартак Москва
2.67
3.74
3.50
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История личных встреч

Крылья Советов
Спартак Москва

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

26 матчей

15.4%
19.2%
65.4%
4 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
5:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1
0.54

Среднее время на гол

90
167

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.62
1.62

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.17
Ежов Роман 3 0.1
Пиняев Сергей 3 0.1
Цыпченко Дмитрий 3 0.1
Костанца Фернандо 3 0.1
Шитов Владислав 2 0.07
Бейл Гленн 2 (1) 0.07
Гарре Бенжамин 2 (1) 0.07
Коваленко Александр 1 0.03
Евгеньев Роман 1 0.03
Якуба Денис 1 0.03
Рахманович Амер 1 0.03
Рассказов Николай 1 0.03
Гапонов Илья 1 0.03
Бабкин Сергей 1 0.03
Чиркович Александар 1 0.03
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Писарский Владимир 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 20 (3) 0.69
Соболев Александр Сергеевич 13 (2) 0.45
Зиньковский Антон 3 0.1
Николсон Шамар 3 0.1
Зобнин Роман 3 (1) 0.1
Бальде Диао Кейта 3 0.1
Литвинов Руслан 3 0.1
Мартинс Кристофер 2 0.07
Игнатов Михаил 2 0.07
Мозес Виктор 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.03
Денисов Даниил 1 0.03
Рыбус Мацей 1 0.03
Маслов Павел 1 0.03
Мелёшин Павел 1 0.03
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 2
Солдатенков Александр 6 0
Рахманович Амер 4 0
Ежов Роман 4 0
Евгеньев Роман 4 0
Писарский Владимир 2 1
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Зуев Александр 1 0
Рассказов Николай 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 1
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Денисов Даниил 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Зобнин Роман 3 0
Селихов Александр 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Дуарте Алексис 1 1
Бальде Диао Кейта 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Максименко Александр 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Спартак Москва
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

6
9
Крылья Советов
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
2

Волевые поражения

12
35
Крылья Советов
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Спартак Москва
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

18
44

Голы по времени матча

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
6
25%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
6
25%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
5
29%
29%
7
33%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
1
6%
4
19%
76-90

Забито

19
36
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
11%
4
11%
1-15
3
16%
3
8%
16-30
2
11%
8
22%
31-45
5
26%
3
8%
46-60
5
26%
7
19%
61-75
2
11%
11
31%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
19%
2
13%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
2
7%
5
31%
46-60
6
22%
3
19%
61-75
6
22%
1
6%
76-90

Забито

32
60
13 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
4
13%
5
8%
1-15
4
13%
8
13%
16-30
5
16%
12
20%
31-45
7
22%
9
15%
46-60
8
25%
9
15%
61-75
4
13%
17
28%
76-90

Пропущено

44
37
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
6
14%
3
8%
1-15
8
18%
8
22%
16-30
7
16%
9
24%
31-45
6
14%
8
22%
46-60
10
23%
4
11%
61-75
7
16%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2
Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Спартак Москва

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
9
6
1
13
2.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
9
5
1
14
2.5
2
12
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
25
4
8
21
1.5
18
11
2
27
2.5
9
20
1
28
3.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 29 15 8 6 47 - 40 53
5.
Ахмат
 Заявка 29 15 4 10 49 - 37 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 29 13 6 10 49 - 42 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 29 12 6 11 51 - 45 42
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 Заявка 29 6 12 11 36 - 47 30
13.
Крылья Советов
 Заявка 29 7 8 14 31 - 45 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
6.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 53
    Крылья Советов 18.9% (10)
    X 18.9% (10)
    Спартак Москва 62.3% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Спартак Москва
    2.67
    3.74
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крылья Советов - Спартак Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    18.9% (10)
    Ничья
    18.9% (10)
    Спартак Москва
    62.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    0:1 Спартак Москва
    13.2% (7)
    2:1 Крылья Советов
    11.3% (6)
    1:3 Спартак Москва
    3.8% (2)
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