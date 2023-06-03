Обокрал соперника на фланге Мансилья, сместился в штрафную и отдал поперек на Эктова, который пробил в касание, но мяч с линии ворот головой смог вынести Сазонов.

Разыграли угловой хозяева, после чего стрельнул по воротам из-за пределов штрафной Вера, но Лещук в падении отбил мяч в сторону.

Ушел финтом от соперника по флангу Мансилья и навесил на дальнюю, но здесь Воробьёв не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Откровенно грубо схватил Норманн руками за плечо Воробьёва и уложил на газон. Судья назначил штрафной удар для "Оренбурга".

Разыграли штрафной удар хозяева, после чего пытался пробить Воробьёв, но мяч заблокировал в подкате Фомин.

Отличным пасом Обухов запустил в штрафную соперника Мансилью, но вернулся в оборону Сазонов и вынес на угловой снаряд.

С угла поля Вера навесил на ближнюю штангу, но здесь Паршивлюк выше всех прыгнул и вынес сферу обратно на фланг.

Получил по животу мячом Эктов в борьбе против Лаксальта. Потребуется время футболисту, чтобы прийти в себя.

Ворвался в штрафную соперника Гладышев и прострелил поперек на Захаряна, но тому пробить не позволил Перес в силовой борьбе.

Прорывался к штрафной соперника по центру Мансилья и отдавал пас поперек на Флорентина, но перехватил мяч в последний момент Маричаль.

Выскакивал Тюкавин в штрафную соперника после паса от Фомина и пробил по воротам, но на выходе грамотно сыграл Кеняйкин и парировал на угловой.

Прорывался в контратаку Флорентин и выдал вперед на Мансилью, но тот проиграл скоростную дуэль Маричалю и потерял сферу.

Перехватил мяч в центре поля Фомин и тут же забросил вперед на Тюкавина, но этот пас стал легкой добычей для Переса.

Очередная остановка в нашем поединке. Арбитр дал возможность футболистам немного перевести дух и попить воды.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Капленко на ход Флорентину, но тому добраться до мяча не позволил Маричаль.

20' Диагональ исполнял Вера на левый фланг, куда забегал Мансилья, но не удалось ему догнать сферу до боковой линии.

19' В центре поля получил по ногам Мансилья в борьбе против Маричаля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Оренбурга".

18' Обрезалась оборона хозяев, подарив мяч Тюкавину, но вовремя вернулся в оборону Перес и исправил ошибку партнера, выбив сферу в подкате.

17' Отдавал пас по флангу Паршивлюк на ход Захаряну, но тому не удалось дотянуться до мяча в пределах поля.

16' С угла поля навесил Захарян на ближнюю штангу, где головой в падении пробил по воротам Паршивлюк, но мяч застрял в гуще защитников.

15' После поперечного паса от Фомина пробил из пределов штрафной Нгамалё, но в падении Кеняйкин смог перевести на угловой.

14' Снова угловой исполнял Капленко, навесив в центр штрафной, но здесь головой пробил Перес точно в руки Лещуку.

13' Сместился с левого фланга Фомин в центр и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался в подкате Перес.

12' Отдавал пас с фланга Нгамалё в центр под удар Захаряну, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Гойкович.