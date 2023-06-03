  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Оренбург
1:0
Первый тайм: 31'
Динамо Москва

Ход матча

6'
Мансилья Брайан Эсекиэль
1:0
Прогнозы 130
Оренбург 48.5% (63)
X 35.4% (46)
Динамо Москва 16.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Динамо Москва
4.70
6.20
4.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Кеняйкин
Алексей
19
Эктов
Александр
15
Гойкович
Ренато
22
Перес
Матиас
25
Печенин
Кирилл
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
55
Капленко
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
13
Обухов
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
31
Лещук
Игорь
4
Паршивлюк
Сергей
15
Сазонов
Саба
18
Маричаль
Николас
93
Лаксальт
Диего
47
Захарян
Арсен
17
Норманн
Матиас
74
Фомин
Даниил
91
Гладышев
Ярослав
70
Тюкавин
Константин
13
Нгамалё
Николя
Оренбург
4-3-3
Динамо Москва
4-3-3

История личных встреч

Оренбург
Динамо Москва

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:3
К
1:0
ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.47
Марин Джимми 7 (2) 0.23
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 7 (2) 0.23
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 (2) 0.13
Аюпов Тимур 4 0.13
Эктов Александр 3 0.1
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.07
Ковалёв Юрий 2 0.07
Оганесян Степан 2 0.07
Башич Иван 2 0.07
Обухов Владимир 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.03
Гойкович Ренато 1 0.03
Перес Матиас 1 0.03
Капустянский Данил 1 0.03
Печенин Кирилл 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Малых Андрей 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 10 (6) 0.33
Тюкавин Константин 9 0.3
Гладышев Ярослав 5 0.17
Фомин Даниил 5 (3) 0.17
Захарян Арсен 4 0.13
Макаров Денис 4 0.13
Грулёв Вячеслав 3 0.1
Нгамалё Николя 2 0.07
Фернандес Роберто 2 0.07
Скопинцев Дмитрий 1 0.03
Паршивлюк Сергей 1 0.03
Сазонов Саба 1 0.03
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 8 1
Аюпов Тимур 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Гойкович Ренато 5 0
Хотулёв Данила 5 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Стаматов Матео 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 9 0
Захарян Арсен 6 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Макаров Денис 6 0
Гладышев Ярослав 4 1
Фомин Даниил 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Смолов Фёдор 3 0
Даса Элазар 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Грулёв Вячеслав 2 0
Маричаль Николас 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Оренбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Динамо Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

9
12
Оренбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

31
13

Волевые поражения

13
23
Оренбург
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Динамо Москва
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

36
14

Волевые поражения

22
35

Голы по времени матча

Забито

34
22
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
9%
2
9%
1-15
8
24%
4
18%
16-30
8
24%
6
27%
31-45
6
18%
2
9%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
4
12%
6
27%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
5
21%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
5
26%
5
21%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
22%
7
28%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
4
17%
8
32%
76-90

Пропущено

34
20
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
9
26%
0
0%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
4
12%
3
15%
46-60
5
15%
8
40%
61-75
5
15%
4
20%
76-90

Забито

57
47
28 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 15
2 Не забивали 5
4
7%
4
9%
1-15
11
19%
7
15%
16-30
13
23%
13
28%
31-45
11
19%
4
9%
46-60
10
18%
5
11%
61-75
8
14%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

53
44
29 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
11
21%
5
11%
1-15
10
19%
3
7%
16-30
8
15%
8
18%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
7
13%
13
30%
30%
61-75
10
19%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Динамо Москва

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
7
8
5
9
2.5
4
11
3
11
3.5
2
13
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
6
8
3
12
2.5
4
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
24
5
16
13
1.5
13
16
8
21
2.5
8
21
4
25
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 30 20 8 2 73 - 20 68
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 30 17 7 6 55 - 26 58
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 15 10 5 60 - 37 55
4.
Ростов
 0:3 Заявка 30 15 8 7 47 - 43 53
5.
Ахмат
 0:0 Заявка 30 15 5 10 49 - 37 50
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 30 13 9 8 60 - 44 48
7.
Оренбург
 1:0 Заявка 30 14 4 12 56 - 55 46
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 13 6 11 49 - 43 45
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 30 12 7 11 51 - 45 43
10.
Сочи
 0:0 Заявка 30 11 6 13 37 - 53 39
11.
Урал
 0:0 Заявка 30 9 7 14 32 - 45 34
12.
Факел
 0:0 Заявка 30 6 13 11 36 - 47 31
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 30 7 9 14 31 - 45 30
14.
Пари НН
 0:0 Заявка 30 7 7 16 31 - 50 28
15.
Химки
 0:0 Заявка 30 4 7 19 25 - 65 19
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 30 3 5 22 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 12 2 1 47 - 11 38
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 11 3 1 37 - 10 36
3.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 10 3 2 35 - 19 33
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
5.
Ростов
 0:3 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
10.
Факел
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 5 4 6 27 - 22 19
12.
Урал
 0:0 Заявка 15 5 2 8 16 - 23 17
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 4 4 7 20 - 28 16
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
15.
Химки
 0:0 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 0:3 Заявка 15 6 5 4 22 - 23 23
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 25 - 20 23
6.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 5 5 5 31 - 26 20
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
9.
Урал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 25 11
14.
Сочи
 0:0 Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 1 4 10 12 - 28 7
16.
Химки
 0:0 Заявка 15 1 3 11 12 - 40 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 18 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    С угла поля Вера навесил на ближнюю штангу, но здесь Паршивлюк выше всех прыгнул и вынес сферу обратно на фланг.
  • 34'
    Отличным пасом Обухов запустил в штрафную соперника Мансилью, но вернулся в оборону Сазонов и вынес на угловой снаряд.
  • 33'
    Разыграли штрафной удар хозяева, после чего пытался пробить Воробьёв, но мяч заблокировал в подкате Фомин.
  • 32'
    Откровенно грубо схватил Норманн руками за плечо Воробьёва и уложил на газон. Судья назначил штрафной удар для "Оренбурга".
  • 31'
    Ушел финтом от соперника по флангу Мансилья и навесил на дальнюю, но здесь Воробьёв не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 30'
    Разыграли угловой хозяева, после чего стрельнул по воротам из-за пределов штрафной Вера, но Лещук в падении отбил мяч в сторону.
  • Опасный момент
    29'
    Обокрал соперника на фланге Мансилья, сместился в штрафную и отдал поперек на Эктова, который пробил в касание, но мяч с линии ворот головой смог вынести Сазонов.
  • 28'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Капленко на ход Флорентину, но тому добраться до мяча не позволил Маричаль.
  • 27'
    Очередная остановка в нашем поединке. Арбитр дал возможность футболистам немного перевести дух и попить воды.
  • 26'
    Перехватил мяч в центре поля Фомин и тут же забросил вперед на Тюкавина, но этот пас стал легкой добычей для Переса.
  • 25'
    Прорывался в контратаку Флорентин и выдал вперед на Мансилью, но тот проиграл скоростную дуэль Маричалю и потерял сферу.
  • Опасный момент
    24'
    Выскакивал Тюкавин в штрафную соперника после паса от Фомина и пробил по воротам, но на выходе грамотно сыграл Кеняйкин и парировал на угловой.
  • 23'
    Прорывался к штрафной соперника по центру Мансилья и отдавал пас поперек на Флорентина, но перехватил мяч в последний момент Маричаль.
  • 22'
    Ворвался в штрафную соперника Гладышев и прострелил поперек на Захаряна, но тому пробить не позволил Перес в силовой борьбе.
  • 21'
    Получил по животу мячом Эктов в борьбе против Лаксальта. Потребуется время футболисту, чтобы прийти в себя.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Диагональ исполнял Вера на левый фланг, куда забегал Мансилья, но не удалось ему догнать сферу до боковой линии.
    • 19'
      В центре поля получил по ногам Мансилья в борьбе против Маричаля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Оренбурга".
    • 18'
      Обрезалась оборона хозяев, подарив мяч Тюкавину, но вовремя вернулся в оборону Перес и исправил ошибку партнера, выбив сферу в подкате.
    • 17'
      Отдавал пас по флангу Паршивлюк на ход Захаряну, но тому не удалось дотянуться до мяча в пределах поля.
    • 16'
      С угла поля навесил Захарян на ближнюю штангу, где головой в падении пробил по воротам Паршивлюк, но мяч застрял в гуще защитников.
    • Угловой
      15'
      После поперечного паса от Фомина пробил из пределов штрафной Нгамалё, но в падении Кеняйкин смог перевести на угловой.
    • 14'
      Снова угловой исполнял Капленко, навесив в центр штрафной, но здесь головой пробил Перес точно в руки Лещуку.
    • 13'
      Сместился с левого фланга Фомин в центр и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался в подкате Перес.
    • 12'
      Отдавал пас с фланга Нгамалё в центр под удар Захаряну, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Гойкович.
    • 11'
      С угла поля навесил Мансилья на дальнюю штангу, куда ворвался Капленко и пробил головой, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      10'
      Прострелил с правого фланга низом Воробьёв в штрафную на Обухова, но того опередил Маричаль и вынес сферу на угловой.
    • 9'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Эктов и прострелил в штрафную, но здесь пробить воробьёву не позволили защитники.
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Брайан Мансилья! Прорвался к штрафной соперника с фланга Флорентин и пробил с дальней дистанции точно под перекладину. Лещук отбил в падении перед собой, но точно на Мансилью, который головой затолкал сферу уже в пустые ворота.
    • 7'
      Мог убегать на ворота соперника Обухов после заброса от Флорентина, но проиграл он скоростную дуэль Сазонову.
    • 6'
      Отобрал мяч на фланге Захарян после ошибки соперника и покатил поперек на Тюкавина, но выстрел последнего накрыли защитники.
    • 5'
      Мог убегать на ворота соперника Флорентин после паса от Веры, но снова атаку остановил поднятый флажок лайнсмена.
    • 4'
      Отдавал пас в штрафную соперника Нгамалё на ход Тюкавину, но мяч перехватил в последний момент Гойович.
    • Офсайд
      3'
      Сразу же удалось отправить снаряд в сетку ворот соперника хозяевам. Это Эктов ворвался в штрафную и пробил в ближний нижний угол, но гол был отменен из-за офсайда.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Оренбурга"!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Мансилья Брайан Эсекиэль бьет в цель!
    • Описание гола
      1'
      ГОООООЛ Оренбург забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Динамо Москва.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.15. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.15 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Оренбург 1:0 Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Оренбург
    48.5% (63)
    Ничья
    35.4% (46)
    Динамо Москва
    16.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.48% (69)
    Меньше
    40.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    87.07% (101)
    Нет
    12.93% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    29.2% (38)
    1:1 Ничья
    25.4% (33)
    1:2 Динамо Москва
    10% (13)
    2:2 Ничья
    6.9% (9)
    1:0 Оренбург
    6.2% (8)
    3:1 Оренбург
    2.3% (3)
    0:2 Динамо Москва
    1.5% (2)
    3:2 Оренбург
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Оренбург
    Динамо Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     