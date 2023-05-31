Тур: 30. Стадион: Газовик.
Позже
История личных встреч
Оренбург
Динамо Москва
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.48
|Марин Джимми
|7 (2)
|0.24
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|7 (2)
|0.24
|Аюпов Тимур
|4
|0.14
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (2)
|0.1
|Эктов Александр
|3
|0.1
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.07
|Ковалёв Юрий
|2
|0.07
|Оганесян Степан
|2
|0.07
|Башич Иван
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|2
|0.07
|Капленко Кирилл
|2
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.03
|Гойкович Ренато
|1
|0.03
|Перес Матиас
|1
|0.03
|Капустянский Данил
|1
|0.03
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|10 (6)
|0.34
|Тюкавин Константин
|9
|0.31
|Гладышев Ярослав
|5
|0.17
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.17
|Захарян Арсен
|4
|0.14
|Макаров Денис
|4
|0.14
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.1
|Нгамалё Николя
|2
|0.07
|Фернандес Роберто
|2
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.03
|Сазонов Саба
|1
|0.03
|Даса Элазар
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|8
|1
|Аюпов Тимур
|8
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|6
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Хотулёв Данила
|5
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Стаматов Матео
|4
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Обухов Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|9
|0
|Захарян Арсен
|6
|1
|Скопинцев Дмитрий
|6
|0
|Макаров Денис
|6
|0
|Гладышев Ярослав
|4
|1
|Фомин Даниил
|5
|0
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Смолов Фёдор
|3
|0
|Даса Элазар
|3
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Грулёв Вячеслав
|2
|0
|Маричаль Николас
|2
|0
|Майсторович Милан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Динамо Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
9
12
Оренбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
31
13
Волевые поражения
13
23
Оренбург
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Динамо Москва
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
36
14
Волевые поражения
22
35
Голы по времени матча
Забито
34
22
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
9%
2
9%
1-15
8
24%
4
18%
16-30
8
24%
6
27%
31-45
6
18%
2
9%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
4
12%
6
27%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
5
21%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
5
26%
5
21%
76-90
Забито
23
25
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
22%
7
28%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
4
17%
8
32%
76-90
Пропущено
34
20
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
9
26%
0
0%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
4
12%
3
15%
46-60
5
15%
8
40%
61-75
5
15%
4
20%
76-90
Забито
57
47
28 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 15
2 Не забивали 5
4
7%
4
9%
1-15
11
19%
7
15%
16-30
13
23%
13
28%
31-45
11
19%
4
9%
46-60
10
18%
5
11%
61-75
8
14%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
53
44
29 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
11
21%
5
11%
1-15
10
19%
3
7%
16-30
8
15%
8
18%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
7
13%
13
30%
30%
61-75
10
19%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0
Результаты матчей
Оренбург
Динамо Москва
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
78
59
411
311
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
510
68
312
410
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
245
1613
1316
821
821
425
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|73 - 20
|67
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|52 - 26
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|60 - 37
|54
|4.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|47 - 40
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 37
|49
|6.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|60 - 44
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|49 - 42
|45
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|55 - 55
|43
|9.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|51 - 45
|42
|10.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|37 - 53
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|36 - 47
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|15.
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 65
|18
|16.
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|21 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Москва
Исход игры
Оренбург
43.2% (19)
Ничья
40.9% (18)
Динамо Москва
15.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
88.1% (37)
Нет
11.9% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (16)
2:1 Оренбург
22.7% (10)
1:2 Динамо Москва
15.9% (7)
1:0 Оренбург
6.8% (3)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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