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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 44
Оренбург 43.2% (19)
X 40.9% (18)
Динамо Москва 15.9% (7)
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Оренбург
Ничья
Динамо Москва
3.85
4.14
2.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Оренбург
Динамо Москва

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:3
К
1:0
ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.48
Марин Джимми 7 (2) 0.24
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 7 (2) 0.24
Аюпов Тимур 4 0.14
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.1
Эктов Александр 3 0.1
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.07
Ковалёв Юрий 2 0.07
Оганесян Степан 2 0.07
Башич Иван 2 0.07
Обухов Владимир 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.03
Гойкович Ренато 1 0.03
Перес Матиас 1 0.03
Капустянский Данил 1 0.03
Печенин Кирилл 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Малых Андрей 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 10 (6) 0.34
Тюкавин Константин 9 0.31
Гладышев Ярослав 5 0.17
Фомин Даниил 5 (3) 0.17
Захарян Арсен 4 0.14
Макаров Денис 4 0.14
Грулёв Вячеслав 3 0.1
Нгамалё Николя 2 0.07
Фернандес Роберто 2 0.07
Скопинцев Дмитрий 1 0.03
Паршивлюк Сергей 1 0.03
Сазонов Саба 1 0.03
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 8 1
Аюпов Тимур 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Гойкович Ренато 5 0
Хотулёв Данила 5 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Стаматов Матео 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 9 0
Захарян Арсен 6 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Макаров Денис 6 0
Гладышев Ярослав 4 1
Фомин Даниил 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Смолов Фёдор 3 0
Даса Элазар 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Грулёв Вячеслав 2 0
Маричаль Николас 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Оренбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Динамо Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

9
12
Оренбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

31
13

Волевые поражения

13
23
Оренбург
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Динамо Москва
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

36
14

Волевые поражения

22
35

Голы по времени матча

Забито

34
22
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
9%
2
9%
1-15
8
24%
4
18%
16-30
8
24%
6
27%
31-45
6
18%
2
9%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
4
12%
6
27%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
5
21%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
5
26%
5
21%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
22%
7
28%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
4
17%
8
32%
76-90

Пропущено

34
20
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
9
26%
0
0%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
4
12%
3
15%
46-60
5
15%
8
40%
61-75
5
15%
4
20%
76-90

Забито

57
47
28 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 15
2 Не забивали 5
4
7%
4
9%
1-15
11
19%
7
15%
16-30
13
23%
13
28%
31-45
11
19%
4
9%
46-60
10
18%
5
11%
61-75
8
14%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

53
44
29 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
11
21%
5
11%
1-15
10
19%
3
7%
16-30
8
15%
8
18%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
7
13%
13
30%
30%
61-75
10
19%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Динамо Москва

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
7
8
5
9
2.5
4
11
3
11
3.5
2
13
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
6
8
3
12
2.5
4
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
24
5
16
13
1.5
13
16
8
21
2.5
8
21
4
25
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 29 15 8 6 47 - 40 53
5.
Ахмат
 Заявка 29 15 4 10 49 - 37 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 29 13 6 10 49 - 42 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 29 12 6 11 51 - 45 42
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 Заявка 29 6 12 11 36 - 47 30
13.
Крылья Советов
 Заявка 29 7 8 14 31 - 45 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
6.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Динамо Москва.
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    2.33 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Оренбург 43.2% (19)
    X 40.9% (18)
    Динамо Москва 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Динамо Москва
    3.85
    4.14
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Оренбург - Динамо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Москва

    Исход игры
    Оренбург
    43.2% (19)
    Ничья
    40.9% (18)
    Динамо Москва
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    88.1% (37)
    Нет
    11.9% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (16)
    2:1 Оренбург
    22.7% (10)
    1:2 Динамо Москва
    15.9% (7)
    1:0 Оренбург
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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