Еще одна атака удается ЦСКА, Чалов после проникающего паса Кучаева вываливается на рандеву с Песьяковым, однако пробивает мимо дальнего угла!

Удается наконец-таки нанести акцентированный удар и дончанам - Щетинин подобрал мяч на линии штрафной, но направить его в створ не сумел.

Обляков оказывается на газоне в чужой штрафной площади в единоборстве с Осипенко, однако нарушения со стороны защитника рефери не определяет

Чалов получает мяч перед штрафной соперника и наносит обводящий удар метров с 23, который не становится проблемой для Песьякова.

Долгая позиционная атака была проведена армейцами, в итоге Чернов вынес мяч, а Голенков, выбегавший с чужой половины, оказался в офсайде.

Селява ещё и желтую карточку получает по итогам этого момента. Очередной телевизионный пенальти, только теперь не в пользу "Ростова".

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ФЁДОР ЧАЛОВ! Чалов с "точки" спокойно катит низом в левый угол, Песьяков валится в другую сторону!

Довольно легко всё складывается для ЦСКА сегодня - и серебро можно спокойно отстоять, и к главному кубковому матчу сохранить силы.

Атака армейцев левым флангом завершается кроссом Зайнутдинова в штрафную, но Облякову опять не удается достать до верхового мяча.

Чернов самоотверженно блокирует удар Набабкина из штрафной, при этом чуть раньше рефери определяет игру рукой у Облякова.

Напомним, что ЦСКА не лучшим образом провел две предыдущие игры, проиграв в дерби "Спартаку" 1:2 и сыграв 0:0 в Краснодаре. Но в решающий момент армейцы вспомнили, что являются одной из лучших команд весеннего отрезка.

Не удается Голенкову зацепиться за мяч на чужой половине поля, в борьбе с Виллианом Рошей Егор нарушает правила.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! ВИЛЛИАН РОША! Угловой на правом фланге атаки заработали армейцы, Обляков навесил на дальний угол вратарской, Роша пробил головой в борьбе с двумя соперниками, а Голенкову не удалось выбить мяч с ленточки!

15' Пенальти в ворота "Ростова"! Кукуян после просмотра видео уверенно указывает на "точку"!

14' А вот у ВАР есть сомнения по поводу этого единоборства, призывают Павла Кукуяна к монитору видеоассистенты - наступ со стороны Селявы, кажется, действительно был.

13' Чалов входит в штрафную с левого края, в единоборстве с Селявой оказывается на газоне, но свисток Кукуяна промолчал.

11' Сейчас Песьяков сыграл удачнее, вышел Сергей за пределы своей штрафной и опередил Облякова, сильно выбив мяч подальше.

10' В Самаре пока без забитых мячей, так что текущий расклад в итоговой табели о рангах не меняется. "Ростов" не в первый раз этой весной привозит себе голы.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ХЕСУС МЕДИНА!

Уткин после неудачного паса от Песьякова под прессингом соперника отдает передачу на Медину, тот входит в штрафную и с левой отправляет его в левый верхний угол!

8' В первом круге соперники сыграли без забитых мячей, а до этого четыре встречи кряду оставались за армейцами.

7' С подачей Мойзеса с левого края справляется Чернов, на подборе Кучаев катит на Набабкина, навес которого снова приходится в Чернова.

6' Проход Зайнутдинова левым флангом завершается подачей в штрафную, однако Облякову не удается дотянуться до верхового мяча.