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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
ЦСКА Москва
3:0
Первый тайм: 31'
Ростов
0'
1:0
9' Гол
Медина Хесус
16' Желтая карточка
Селява Александр
2:0
17' Пенальти
Чалов Фёдор
3:0
25' Гол
Виллиан Роша

Ход матча

9'
Медина Хесус
1:0
16'
 
Селява Александр
17'
Чалов Фёдор
2:0
25'
Виллиан Роша
3:0
27'
 
Миронов Алексей
Селява Александр
Прогнозы 154
ЦСКА Москва 68.2% (105)
X 19.5% (30)
Ростов 12.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
Ничья
Ростов
4.70
5.90
71.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
14
Набабкин
Кирилл
5
Зделар
Саша
20
Кучаев
Константин
19
Зайнутдинов
Бактиёр
10
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
28
Медина
Хесус
30
Песьяков
Сергей
5
Терентьев
Денис
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
28
Чернов
Евгений
88
Щетинин
Кирилл
38
Селява
Александр
47
Уткин
Даниил
23
Тугарев
Роман
69
Голенков
Егор
19
Байрамян
Хорен
ЦСКА Москва
3-4-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ростов

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.88
0.93

Среднее время на гол

48
96

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Среднее время на гол

79
120

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

1.52
0.84

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

59
107

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 18 (6) 0.6
Медина Хесус 8 (2) 0.27
Обляков Иван 8 0.27
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.2
Заболотный Антон 3 0.1
Виллиан Роша 3 0.1
Кучаев Константин 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Мухин Максим 1 0.03
Набабкин Кирилл 1 0.03
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.37
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.27
Осипенко Максим 6 (4) 0.2
Глебов Данил 4 0.13
Уткин Даниил 3 0.1
Голенков Егор 3 0.1
Сильянов Александр 2 0.07
Лангович Андрей 2 0.07
Щетинин Кирилл 1 0.03
Миронов Алексей 1 0.03
Байрамян Хорен 1 0.03
Чернов Евгений 1 0.03
Селява Александр 1 0.03
Прохин Данила 1 0.03
Мельников Степан 1 0.03
Тугарев Роман 1 (1) 0.03
Комаров Иван 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зделар Саша 6 0
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 1
Виллиан Роша 3 1
Гайич Милан III 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 2 0
Кучаев Константин 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Медина Хесус 2 0
Заболотный Антон 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 9 0
Мелёхин Виктор 5 1
Глебов Данил 4 1
Байрамян Хорен 5 0
Голенков Егор 5 0
Прохин Данила 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Уткин Даниил 4 0
Лангович Андрей 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Тугарев Роман 3 0
Валерий Карпин 1 1
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Селява Александр 1 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Ростов
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

4
8
ЦСКА Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

14
23
ЦСКА Москва
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Ростов
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

18
31

Голы по времени матча

Забито

34
22
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
9%
2
9%
1-15
6
18%
3
14%
16-30
9
26%
2
9%
31-45
2
6%
4
18%
46-60
7
21%
4
18%
61-75
7
21%
7
32%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
7
35%
76-90

Забито

17
25
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
5
29%
29%
3
12%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
3
18%
5
20%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
24%
6
30%
61-75
6
35%
2
10%
76-90

Забито

51
47
29 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
8
16%
5
11%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
11
22%
6
13%
31-45
3
6%
10
21%
46-60
9
18%
9
19%
61-75
10
20%
12
26%
76-90

Пропущено

27
40
9 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 24
0
0%
7
18%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
7
26%
7
18%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
5
19%
9
23%
61-75
8
30%
30%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0
Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2
Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ростов

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
9
6
7
7
2.5
3
12
4
10
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
6
8
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
24
5
16
13
1.5
15
14
8
21
2.5
6
23
4
25
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 30 20 8 2 73 - 20 68
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 30 17 7 6 55 - 26 58
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 15 10 5 60 - 37 55
4.
Ростов
 0:3 Заявка 30 15 8 7 47 - 43 53
5.
Ахмат
 0:0 Заявка 30 15 5 10 49 - 37 50
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 30 13 9 8 60 - 44 48
7.
Оренбург
 1:0 Заявка 30 14 4 12 56 - 55 46
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 13 6 11 49 - 43 45
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 30 12 7 11 51 - 45 43
10.
Сочи
 0:0 Заявка 30 11 6 13 37 - 53 39
11.
Урал
 0:0 Заявка 30 9 7 14 32 - 45 34
12.
Факел
 0:0 Заявка 30 6 13 11 36 - 47 31
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 30 7 9 14 31 - 45 30
14.
Пари НН
 0:0 Заявка 30 7 7 16 31 - 50 28
15.
Химки
 0:0 Заявка 30 4 7 19 25 - 65 19
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 30 3 5 22 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 12 2 1 47 - 11 38
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 11 3 1 37 - 10 36
3.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 10 3 2 35 - 19 33
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
5.
Ростов
 0:3 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
10.
Факел
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 5 4 6 27 - 22 19
12.
Урал
 0:0 Заявка 15 5 2 8 16 - 23 17
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 4 4 7 20 - 28 16
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
15.
Химки
 0:0 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 0:3 Заявка 15 6 5 4 22 - 23 23
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 25 - 20 23
6.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 5 5 5 31 - 26 20
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
9.
Урал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 25 11
14.
Сочи
 0:0 Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 1 4 10 12 - 28 7
16.
Химки
 0:0 Заявка 15 1 3 11 12 - 40 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 18 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 2 гола - дубль!
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0! ФЁДОР ЧАЛОВ!
  • Офсайд
    32'
    Долгая позиционная атака была проведена армейцами, в итоге Чернов вынес мяч, а Голенков, выбегавший с чужой половины, оказался в офсайде.
  • 30'
    Чалов получает мяч перед штрафной соперника и наносит обводящий удар метров с 23, который не становится проблемой для Песьякова.
  • 29'
    Обляков оказывается на газоне в чужой штрафной площади в единоборстве с Осипенко, однако нарушения со стороны защитника рефери не определяет
  • 28'
    Удается наконец-таки нанести акцентированный удар и дончанам - Щетинин подобрал мяч на линии штрафной, но направить его в створ не сумел.
  • Опасный момент
    27'
    Еще одна атака удается ЦСКА, Чалов после проникающего паса Кучаева вываливается на рандеву с Песьяковым, однако пробивает мимо дальнего угла!
  • Замена
    26'
    Валерий Карпин производит первую замену - Алексей Миронов появляется на поле вместо Александра Селявы.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! ВИЛЛИАН РОША!
    Угловой на правом фланге атаки заработали армейцы, Обляков навесил на дальний угол вратарской, Роша пробил головой в борьбе с двумя соперниками, а Голенкову не удалось выбить мяч с ленточки!
  • Фол, нарушение
    23'
    Не удается Голенкову зацепиться за мяч на чужой половине поля, в борьбе с Виллианом Рошей Егор нарушает правила.
  • 22'
    Напомним, что ЦСКА не лучшим образом провел две предыдущие игры, проиграв в дерби "Спартаку" 1:2 и сыграв 0:0 в Краснодаре. Но в решающий момент армейцы вспомнили, что являются одной из лучших команд весеннего отрезка.
  • Фол, нарушение
    20'
    Чернов самоотверженно блокирует удар Набабкина из штрафной, при этом чуть раньше рефери определяет игру рукой у Облякова.
  • 19'
    Атака армейцев левым флангом завершается кроссом Зайнутдинова в штрафную, но Облякову опять не удается достать до верхового мяча.
  • 18'
    Довольно легко всё складывается для ЦСКА сегодня - и серебро можно спокойно отстоять, и к главному кубковому матчу сохранить силы.
  • Пенальти
    17'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ФЁДОР ЧАЛОВ!
    Чалов с "точки" спокойно катит низом в левый угол, Песьяков валится в другую сторону!
  • Желтая карточка
    16'
    Селява ещё и желтую карточку получает по итогам этого момента. Очередной телевизионный пенальти, только теперь не в пользу "Ростова".
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    • Пенальти!
      15'
      Пенальти в ворота "Ростова"! Кукуян после просмотра видео уверенно указывает на "точку"!
    • Видеоповтор
      14'
      А вот у ВАР есть сомнения по поводу этого единоборства, призывают Павла Кукуяна к монитору видеоассистенты - наступ со стороны Селявы, кажется, действительно был.
    • 13'
      Чалов входит в штрафную с левого края, в единоборстве с Селявой оказывается на газоне, но свисток Кукуяна промолчал.
    • 11'
      Сейчас Песьяков сыграл удачнее, вышел Сергей за пределы своей штрафной и опередил Облякова, сильно выбив мяч подальше.
    • 10'
      В Самаре пока без забитых мячей, так что текущий расклад в итоговой табели о рангах не меняется. "Ростов" не в первый раз этой весной привозит себе голы.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ХЕСУС МЕДИНА!
      Уткин после неудачного паса от Песьякова под прессингом соперника отдает передачу на Медину, тот входит в штрафную и с левой отправляет его в левый верхний угол!
    • 8'
      В первом круге соперники сыграли без забитых мячей, а до этого четыре встречи кряду оставались за армейцами.
    • 7'
      С подачей Мойзеса с левого края справляется Чернов, на подборе Кучаев катит на Набабкина, навес которого снова приходится в Чернова.
    • 6'
      Проход Зайнутдинова левым флангом завершается подачей в штрафную, однако Облякову не удается дотянуться до верхового мяча.
    • Травма, повреждение
      5'
      Виллиан Роша просит помощи у врачей ЦСКА, в предыдущем моменте он наступил на мяч и неудачно растянулся на газоне, но готов бразилец в игру вернуться.
    • 4'
      Щетинин не смог дотянуться до мяча после проникающего паса Байрамяна, Голенков сумел побороться, но Акинфееву на выходе удается нейтрализовать угрозу.
    • 3'
      При этом у ЦСКА это не последний матч сезона - 11 июня армейцы сыграют в Суперфинале Кубка России с "Краснодаром". 
    • 2'
      Мы с вами смотрим ключевой матч в борьбе за медали в РПЛ - ЦСКА имеет в активе 55 очков, у "Ростова" 53 балла, а между ними еще и расположился "Спартак", который играет в Самаре с "Крыльями Советов".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    Где смотреть матч ЦСКА Москва 3:0 Ростов онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 3:0 Ростов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    68.2% (105)
    Ничья
    19.5% (30)
    Ростов
    12.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    36.4% (56)
    1:1 Ничья
    12.3% (19)
    1:0 ЦСКА Москва
    11% (17)
    1:2 Ростов
    3.2% (5)
    2:0 ЦСКА Москва
    3.2% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    3:2 ЦСКА Москва
    1.3% (2)
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    Ростов
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