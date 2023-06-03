Тур: 30. Стадион: ВЭБ Арена.
3:0
Первый тайм: 31'
0'
1:0
9' ГолМедина Хесус
16' Желтая карточкаСелява Александр
2:0
17' ПенальтиЧалов Фёдор
3:0
25' ГолВиллиан Роша
Ход матча
9'
1:0
16'
17'
2:0
25'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
78
Дивеев
Игорь
27
Мойзес
10
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
27 МойзесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
-
28 Медина ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
92 Носков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Агапов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
62 Комаров ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ростов
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.88
0.93
Среднее время на гол
48
96
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Среднее время на гол
79
120
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
1.52
0.84
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
59
107
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|18 (6)
|0.6
|Медина Хесус
|8 (2)
|0.27
|Обляков Иван
|8
|0.27
|Карраскаль Хорхе
|6 (2)
|0.2
|Заболотный Антон
|3
|0.1
|Виллиан Роша
|3
|0.1
|Кучаев Константин
|2
|0.07
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|Мухин Максим
|1
|0.03
|Набабкин Кирилл
|1
|0.03
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|11 (1)
|0.37
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.27
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.2
|Глебов Данил
|4
|0.13
|Уткин Даниил
|3
|0.1
|Голенков Егор
|3
|0.1
|Сильянов Александр
|2
|0.07
|Лангович Андрей
|2
|0.07
|Щетинин Кирилл
|1
|0.03
|Миронов Алексей
|1
|0.03
|Байрамян Хорен
|1
|0.03
|Чернов Евгений
|1
|0.03
|Селява Александр
|1
|0.03
|Прохин Данила
|1
|0.03
|Мельников Степан
|1
|0.03
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.03
|Комаров Иван
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зделар Саша
|6
|0
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Мухин Максим
|5
|0
|Обляков Иван
|3
|1
|Виллиан Роша
|3
|1
|Гайич Милан III
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|Кучаев Константин
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|9
|0
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Глебов Данил
|4
|1
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Голенков Егор
|5
|0
|Прохин Данила
|3
|1
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Чернов Евгений
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Лангович Андрей
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Тугарев Роман
|3
|0
|Валерий Карпин
|1
|1
|Осипенко Максим
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Ростов
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
4
8
ЦСКА Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
14
23
ЦСКА Москва
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Ростов
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
18
31
Голы по времени матча
Забито
34
22
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
9%
2
9%
1-15
6
18%
3
14%
16-30
9
26%
2
9%
31-45
2
6%
4
18%
46-60
7
21%
4
18%
61-75
7
21%
7
32%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
7
35%
76-90
Забито
17
25
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
5
29%
29%
3
12%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
3
18%
5
20%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
24%
6
30%
61-75
6
35%
2
10%
76-90
Забито
51
47
29 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
8
16%
5
11%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
11
22%
6
13%
31-45
3
6%
10
21%
46-60
9
18%
9
19%
61-75
10
20%
12
26%
76-90
Пропущено
27
40
9 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 24
0
0%
7
18%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
7
26%
7
18%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
5
19%
9
23%
61-75
8
30%
30%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0
Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2
Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Ростов
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 28%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
104
96
77
312
410
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
69
68
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
245
1613
1514
821
623
425
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|20
|8
|2
|73 - 20
|68
|2.
|3:0 Заявка
|30
|17
|7
|6
|55 - 26
|58
|3.
|0:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|60 - 37
|55
|4.
|0:3 Заявка
|30
|15
|8
|7
|47 - 43
|53
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 37
|50
|6.
|0:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|60 - 44
|48
|7.
|1:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|56 - 55
|46
|8.
|0:1 Заявка
|30
|13
|6
|11
|49 - 43
|45
|9.
|0:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|51 - 45
|43
|10.
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|37 - 53
|39
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 45
|34
|12.
|0:0 Заявка
|30
|6
|13
|11
|36 - 47
|31
|13.
|0:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|31 - 45
|30
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 50
|28
|15.
|0:0 Заявка
|30
|4
|7
|19
|25 - 65
|19
|16.
|0:0 Заявка
|30
|3
|5
|22
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|47 - 11
|38
|2.
|3:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 10
|36
|3.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 19
|33
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|5.
|0:3 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|8.
|0:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 28
|16
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|15.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|3.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|0:3 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 23
|23
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|6.
|3:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|31 - 26
|20
|8.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|1:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 28
|7
|16.
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 40
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|18 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 3:0 Ростов
Исход игры
ЦСКА Москва
68.2% (105)
Ничья
19.5% (30)
Ростов
12.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
63.56% (75)
Меньше
36.44% (43)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
36.4% (56)
1:1 Ничья
12.3% (19)
1:0 ЦСКА Москва
11% (17)
1:2 Ростов
3.2% (5)
2:0 ЦСКА Москва
3.2% (5)
3:1 ЦСКА Москва
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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