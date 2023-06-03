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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Урал
0:0
Первый тайм: 35'
Сочи
0'
Прогнозы 125
Урал 70.4% (88)
X 22.4% (28)
Сочи 7.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Сочи
3.75
3.95
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
46
Мамин
Артём
2
Бегич
Сильвие
24
Филипенко
Егор
22
Бевеев
Мингиян
15
Кулаков
Денис
19
Мишкич
Даниэль
75
Сунгатулин
Фаниль
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
7
Юшин
Александр
12
Заболотный
Николай
45
Миладинович
Иван
20
Юрганов
Игорь
3
Дркушич
Ваня
27
Заика
Кирилл
8
Кравцов
Кирилл
28
Батырев
Амир
17
Макарчук
Артём
18
Бурмистров
Никита
10
Сарвели
Владислав
22
Жоаозиньо
Урал
3-4-3
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Урал
Сочи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
2:3
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.17
Юшин Александр 5 0.17
Бикфалви Эрик 4 0.13
Влут Рай 4 (2) 0.13
Ранджелович Лазар 3 0.1
Газинский Юрий 3 0.1
Мишкич Даниэль 3 0.1
Егорычев Андрей 1 0.03
Филипенко Егор 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Быковский Илья 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Бегич Сильвие 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.37
Мелкадзе Георгий 5 0.17
Сарвели Владислав 4 0.13
Юсупов Артур 3 0.1
Жоаозиньо 3 0.1
Джорджевич Лука 2 0.07
Заика Кирилл 2 0.07
Шипунов Тимофей 2 0.07
Макарчук Артём 1 0.03
Дркушич Ваня 1 0.03
Кравцов Кирилл 1 0.03
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Сиссако Мусса 1 0.03
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 7 1
Мишкич Даниэль 8 0
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 4 1
Кулаков Денис 4 0
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Сунгатулин Фаниль 2 1
Помазун Илья 3 0
Сиссе Ибраима 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Мамин Артём 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Железнов Юрий 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 8 0
Дркушич Ваня 6 1
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Маргасов Тимофей 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Жоаозиньо 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Урал
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

7
4
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сочи
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

15
26
Урал
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сочи
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

22
30

Голы по времени матча

Забито

16
12
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
5
42%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Пропущено

23
34
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
2
9%
7
21%
31-45
6
26%
7
21%
46-60
2
9%
5
15%
61-75
8
35%
9
26%
76-90

Забито

16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
6%
6
22%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
5
31%
7
26%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
7
44%
3
11%
61-75
0
0%
7
26%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
5
23%
5
29%
29%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
5
23%
2
12%
76-90

Забито

32
39
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
2
6%
6
15%
1-15
4
13%
2
5%
16-30
6
19%
11
28%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
13
41%
8
21%
61-75
6
19%
9
23%
76-90

Пропущено

45
51
15 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
3
7%
5
10%
1-15
6
13%
3
6%
16-30
6
13%
11
22%
31-45
11
24%
12
24%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
13
29%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1
Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0
Сочи
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0

Результаты матчей

Урал
Сочи

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Урал
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
8
5
10
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
19
10
11
18
1.5
12
17
2
27
2.5
4
25
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 30 20 8 2 73 - 20 68
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 30 17 7 6 55 - 26 58
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 15 10 5 60 - 37 55
4.
Ростов
 0:3 Заявка 30 15 8 7 47 - 43 53
5.
Ахмат
 0:0 Заявка 30 15 5 10 49 - 37 50
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 30 13 9 8 60 - 44 48
7.
Оренбург
 1:0 Заявка 30 14 4 12 56 - 55 46
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 13 6 11 49 - 43 45
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 30 12 7 11 51 - 45 43
10.
Сочи
 0:0 Заявка 30 11 6 13 37 - 53 39
11.
Урал
 0:0 Заявка 30 9 7 14 32 - 45 34
12.
Факел
 0:0 Заявка 30 6 13 11 36 - 47 31
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 30 7 9 14 31 - 45 30
14.
Пари НН
 0:0 Заявка 30 7 7 16 31 - 50 28
15.
Химки
 0:0 Заявка 30 4 7 19 25 - 65 19
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 30 3 5 22 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 12 2 1 47 - 11 38
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 11 3 1 37 - 10 36
3.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 10 3 2 35 - 19 33
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
5.
Ростов
 0:3 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
10.
Факел
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 5 4 6 27 - 22 19
12.
Урал
 0:0 Заявка 15 5 2 8 16 - 23 17
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 4 4 7 20 - 28 16
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
15.
Химки
 0:0 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 0:3 Заявка 15 6 5 4 22 - 23 23
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 25 - 20 23
6.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 5 5 5 31 - 26 20
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
9.
Урал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 25 11
14.
Сочи
 0:0 Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 1 4 10 12 - 28 7
16.
Химки
 0:0 Заявка 15 1 3 11 12 - 40 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 18 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! По левому краю в штрафную площадь хозяев ворвался Сарвели, который пробил в дальний нижний угол, но Помазун в броске сумел спасти свою команду.
  • 34'
    Оба главных тренера находятся у кромки поля, но ведут себя тихо и спокойно, просто молча наблюдая за игрой.
  • 33'
    Заброс из глубины поля следовал к штрафной площади Сочи, но Миладинович в высоком прыжке добрался до мяча, выполнив скидку в руки Заболотному.
  • Опасный момент
    32'
    Жоаозиньо с правого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам. Однако мяч полетел практически по центру, так что Помазун достаточно уверенно справился.
  • 30'
    Кравцов пытался вертикальным пасом вскрыть оборону соперника, но Бегич прочитал ситуацию и сумел совершить перехват.
  • 29'
    После водопоя футболисты как-то начали играть менее активно. Уральцы сейчас просто катают мяч поперёк поля, а сочинцы без особого энтузиазма демонстрируют видимость прессинга.
  • Травма, повреждение
    27'
    Батырев после жёсткого стыка в середине поля неприятно приземлился на газон, из-за чего получил повреждение.
  • Судья
    25'
    Арбитр объявил минутную паузу на водопой. Сегодня очень жарко в Екатеринбурге - более +30 градусов по Цельсию. Даже в Сочи нынче не так жарко.
  • 24'
    Болельщики на трибунах усилили шумовую поддержку, принявшись дружно скандировать: "Урал, Урал!"
  • 23'
    Сложно по игре отдать кому-то предпочтение. Наблюдаем мы достаточно равную борьбу с обоюдными шансами.
  • Опасный момент
    21'
    Егорычев отметился уже вторым своим ударом в створ чужих ворот - Заболотный сначала с трудом отбил мяч перед собой, но затем всё-таки сумел накрыть мяч.
  • 20'
    Жоаозиньо не сдаётся. Заброс на него прошёл на правый край штрафной площади, но он с полулёта на полном ходу пробил высоко на трибуны.
  • 19'
    Жоаозиньо снова попытался на левом краю атаки обострить игру с помощью дриблинга, но опять ему не удалось пройти цепкого Мамина.
  • 18'
    Уральцы теперь активно работают в прессинге на чужой половине поля. Но пока что заставить соперников совершить ошибку не получается.
  • 17'
    Снова выяснилось, что всё в порядке, так что встреча будет продолжаться в нормальном формате "11 на 11".
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    • Травма, повреждение
      15'
      Бевеев теперь получил повреждение, так что арбитру снова приходится ставить игру на паузу, чтобы удостовериться, что с футболистом ничего серьёзного.
    • 14'
      Заброс в направлении Бикфалви последовал, который пытался из неудобного положения выполнить скидку на Юшина, но не получилось.
    • 13'
      Очень крепко сейчас гости включились в командный прессинг на чужой половине поля. Непросто сейчас хозяевам выходить даже за свою треть поля.
    • Травма, повреждение
      11'
      Повреждение получил Филипенко в единоборстве с Бурмистровым. Будем надеяться, что ничего серьёзного.
    • Опасный момент
      10'
      С левого фланга прострел прошёл на дальний край штрафной площади на Заику, который пробивал на силу низом, но Помазун успел сложиться и совершил спасение, после чего Бегич разрядил обстановку.
    • 9'
      Неплохой темп матча показывают обе команды, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Болельщики на трибунах должны быть довольны видеть интенсивный футбол.
    • Офсайд
      8'
      Правым краем атака "Сочи" закончилась прострельной передачей вдоль ворот, которую никому замкнуть не удалось. После этого судьи постфактум зафиксировали положение "вне игры".
    • Опасный момент
      6'
      После подачи углового от Юшина сочинцы недалеко выбили мяч, после чего Егорычев пробил с подбора с 20 метров - Заболотный отбил мяч перед собой, после чего один из защитников выбил мяч подальше.
    • Угловой
      5'
      В ответной атаке уральцев Егорычев на правый край штрафной площади гостей ворвался, но мяч из-под ног у него сумел выбить защитник.
    • 4'
      Жоаозиньо ворвался на левый край чужой штрафной площади с явным намерением пробить по воротам, но Мамин отыграл против него плотно, вытесним российского бразильца во фланг.
    • 3'
      В первой атаке хозяев Кулаков попытался с правого фланга выполнить навесную подачу, но мяч немного свалился с его ноги и улетел за ворота.
    • 2'
      Не очень много болельщиков собралось на трибунах. С турнирной точки зрения эта встреча ничего не решает, так как обе команды останутся при любом раскладе на занимаемых ныне позициях.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 0:0 Сочи

    Исход игры
    Урал
    70.4% (88)
    Ничья
    22.4% (28)
    Сочи
    7.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (55)
    Меньше
    54.17% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (78)
    Нет
    35% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    32.8% (41)
    1:0 Урал
    22.4% (28)
    1:1 Ничья
    19.2% (24)
    2:0 Урал
    7.2% (9)
    1:2 Сочи
    4% (5)
    3:1 Урал
    2.4% (3)
    2:3 Сочи
    1.6% (2)
    0:1 Сочи
    1.6% (2)
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