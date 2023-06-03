Тур: 30. Стадион: Екатеринбург Арена.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Мамин
Артём
27
Заика
Кирилл
28
Батырев
Амир
22
Жоаозиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Баклов ОлегВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Батырев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 ЖоаозиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
История личных встреч
Урал
Сочи
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.17
|Юшин Александр
|5
|0.17
|Бикфалви Эрик
|4
|0.13
|Влут Рай
|4 (2)
|0.13
|Ранджелович Лазар
|3
|0.1
|Газинский Юрий
|3
|0.1
|Мишкич Даниэль
|3
|0.1
|Егорычев Андрей
|1
|0.03
|Филипенко Егор
|1
|0.03
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.03
|Быковский Илья
|1
|0.03
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
|Бегич Сильвие
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|11 (6)
|0.37
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.17
|Сарвели Владислав
|4
|0.13
|Юсупов Артур
|3
|0.1
|Жоаозиньо
|3
|0.1
|Джорджевич Лука
|2
|0.07
|Заика Кирилл
|2
|0.07
|Шипунов Тимофей
|2
|0.07
|Макарчук Артём
|1
|0.03
|Дркушич Ваня
|1
|0.03
|Кравцов Кирилл
|1
|0.03
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|Сиссако Мусса
|1
|0.03
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|7
|1
|Мишкич Даниэль
|8
|0
|Егорычев Андрей
|5
|1
|Гогличидзе Лео
|4
|1
|Кулаков Денис
|4
|0
|Каштанов Алексей
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|1
|Помазун Илья
|3
|0
|Сиссе Ибраима
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Железнов Юрий
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|8
|0
|Дркушич Ваня
|6
|1
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Жоаозиньо
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Результаты матчей
Урал
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
7
4
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сочи
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
15
26
Урал
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сочи
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
22
30
Голы по времени матча
Забито
16
12
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
5
42%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Пропущено
23
34
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
2
9%
7
21%
31-45
6
26%
7
21%
46-60
2
9%
5
15%
61-75
8
35%
9
26%
76-90
Забито
16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
6%
6
22%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
5
31%
7
26%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
7
44%
3
11%
61-75
0
0%
7
26%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
5
23%
5
29%
29%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
5
23%
2
12%
76-90
Забито
32
39
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
2
6%
6
15%
1-15
4
13%
2
5%
16-30
6
19%
11
28%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
13
41%
8
21%
61-75
6
19%
9
23%
76-90
Пропущено
45
51
15 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
3
7%
5
10%
1-15
6
13%
3
6%
16-30
6
13%
11
22%
31-45
11
24%
12
24%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
13
29%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1
Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0
Сочи
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0
Результаты матчей
Урал
Сочи
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Урал
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
68
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
68
510
410
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1910
1118
1217
227
425
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|20
|8
|2
|73 - 20
|68
|2.
|3:0 Заявка
|30
|17
|7
|6
|55 - 26
|58
|3.
|0:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|60 - 37
|55
|4.
|0:3 Заявка
|30
|15
|8
|7
|47 - 43
|53
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 37
|50
|6.
|0:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|60 - 44
|48
|7.
|1:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|56 - 55
|46
|8.
|0:1 Заявка
|30
|13
|6
|11
|49 - 43
|45
|9.
|0:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|51 - 45
|43
|10.
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|37 - 53
|39
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 45
|34
|12.
|0:0 Заявка
|30
|6
|13
|11
|36 - 47
|31
|13.
|0:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|31 - 45
|30
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 50
|28
|15.
|0:0 Заявка
|30
|4
|7
|19
|25 - 65
|19
|16.
|0:0 Заявка
|30
|3
|5
|22
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|47 - 11
|38
|2.
|3:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 10
|36
|3.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 19
|33
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|5.
|0:3 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|8.
|0:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 28
|16
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|15.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|3.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|0:3 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 23
|23
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|6.
|3:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|31 - 26
|20
|8.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|1:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 28
|7
|16.
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 40
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|18 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 0:0 Сочи
Исход игры
Урал
70.4% (88)
Ничья
22.4% (28)
Сочи
7.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (55)
Меньше
54.17% (65)
Обе команды забьют
Да
65% (78)
Нет
35% (42)
Популярный счёт
2:1 Урал
32.8% (41)
1:0 Урал
22.4% (28)
1:1 Ничья
19.2% (24)
2:0 Урал
7.2% (9)
1:2 Сочи
4% (5)
3:1 Урал
2.4% (3)
2:3 Сочи
1.6% (2)
0:1 Сочи
1.6% (2)
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