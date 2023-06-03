Батырев после жёсткого стыка в середине поля неприятно приземлился на газон, из-за чего получил повреждение.

После водопоя футболисты как-то начали играть менее активно. Уральцы сейчас просто катают мяч поперёк поля, а сочинцы без особого энтузиазма демонстрируют видимость прессинга.

Жоаозиньо с правого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам. Однако мяч полетел практически по центру, так что Помазун достаточно уверенно справился.

Заброс из глубины поля следовал к штрафной площади Сочи, но Миладинович в высоком прыжке добрался до мяча, выполнив скидку в руки Заболотному.

Оба главных тренера находятся у кромки поля, но ведут себя тихо и спокойно, просто молча наблюдая за игрой.

ОПАСНО! По левому краю в штрафную площадь хозяев ворвался Сарвели, который пробил в дальний нижний угол, но Помазун в броске сумел спасти свою команду.

Снова выяснилось, что всё в порядке, так что встреча будет продолжаться в нормальном формате "11 на 11".

Уральцы теперь активно работают в прессинге на чужой половине поля. Но пока что заставить соперников совершить ошибку не получается.

Жоаозиньо снова попытался на левом краю атаки обострить игру с помощью дриблинга, но опять ему не удалось пройти цепкого Мамина.

Жоаозиньо не сдаётся. Заброс на него прошёл на правый край штрафной площади, но он с полулёта на полном ходу пробил высоко на трибуны.

Егорычев отметился уже вторым своим ударом в створ чужих ворот - Заболотный сначала с трудом отбил мяч перед собой, но затем всё-таки сумел накрыть мяч.

Сложно по игре отдать кому-то предпочтение. Наблюдаем мы достаточно равную борьбу с обоюдными шансами.

Арбитр объявил минутную паузу на водопой. Сегодня очень жарко в Екатеринбурге - более +30 градусов по Цельсию. Даже в Сочи нынче не так жарко.

15' Бевеев теперь получил повреждение, так что арбитру снова приходится ставить игру на паузу, чтобы удостовериться, что с футболистом ничего серьёзного.

14' Заброс в направлении Бикфалви последовал, который пытался из неудобного положения выполнить скидку на Юшина, но не получилось.

13' Очень крепко сейчас гости включились в командный прессинг на чужой половине поля. Непросто сейчас хозяевам выходить даже за свою треть поля.

11' Повреждение получил Филипенко в единоборстве с Бурмистровым. Будем надеяться, что ничего серьёзного.

10' С левого фланга прострел прошёл на дальний край штрафной площади на Заику, который пробивал на силу низом, но Помазун успел сложиться и совершил спасение, после чего Бегич разрядил обстановку.

9' Неплохой темп матча показывают обе команды, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Болельщики на трибунах должны быть довольны видеть интенсивный футбол.

8' Правым краем атака "Сочи" закончилась прострельной передачей вдоль ворот, которую никому замкнуть не удалось. После этого судьи постфактум зафиксировали положение "вне игры".

6' После подачи углового от Юшина сочинцы недалеко выбили мяч, после чего Егорычев пробил с подбора с 20 метров - Заболотный отбил мяч перед собой, после чего один из защитников выбил мяч подальше.

5' В ответной атаке уральцев Егорычев на правый край штрафной площади гостей ворвался, но мяч из-под ног у него сумел выбить защитник.