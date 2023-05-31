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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Урал
 
Позже
Сочи
Прогнозы 44
Урал 61.4% (27)
X 29.5% (13)
Сочи 9.1% (4)
Все прогнозы
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Урал
Ничья
Сочи
3.60
3.82
3.42
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История личных встреч

Урал
Сочи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
2:3
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.17
Юшин Александр 5 0.17
Бикфалви Эрик 4 0.14
Влут Рай 4 (2) 0.14
Ранджелович Лазар 3 0.1
Газинский Юрий 3 0.1
Мишкич Даниэль 3 0.1
Егорычев Андрей 1 0.03
Филипенко Егор 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Быковский Илья 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Бегич Сильвие 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.38
Мелкадзе Георгий 5 0.17
Сарвели Владислав 4 0.14
Юсупов Артур 3 0.1
Жоаозиньо 3 0.1
Джорджевич Лука 2 0.07
Заика Кирилл 2 0.07
Шипунов Тимофей 2 0.07
Макарчук Артём 1 0.03
Дркушич Ваня 1 0.03
Кравцов Кирилл 1 0.03
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Сиссако Мусса 1 0.03
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 7 1
Мишкич Даниэль 8 0
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 4 1
Кулаков Денис 4 0
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Сунгатулин Фаниль 2 1
Помазун Илья 3 0
Сиссе Ибраима 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Мамин Артём 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Железнов Юрий 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 8 0
Дркушич Ваня 6 1
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Маргасов Тимофей 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Жоаозиньо 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Урал
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

7
4
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сочи
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

15
26
Урал
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сочи
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

22
30

Голы по времени матча

Забито

16
12
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
5
42%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Пропущено

23
34
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
2
9%
7
21%
31-45
6
26%
7
21%
46-60
2
9%
5
15%
61-75
8
35%
9
26%
76-90

Забито

16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
6%
6
22%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
5
31%
7
26%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
7
44%
3
11%
61-75
0
0%
7
26%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
5
23%
5
29%
29%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
5
23%
2
12%
76-90

Забито

32
39
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
2
6%
6
15%
1-15
4
13%
2
5%
16-30
6
19%
11
28%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
13
41%
8
21%
61-75
6
19%
9
23%
76-90

Пропущено

45
51
15 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
3
7%
5
10%
1-15
6
13%
3
6%
16-30
6
13%
11
22%
31-45
11
24%
12
24%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
13
29%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1
Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0
Сочи
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0

Результаты матчей

Урал
Сочи

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Урал
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
8
5
10
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
19
10
11
18
1.5
12
17
2
27
2.5
4
25
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 29 15 8 6 47 - 40 53
5.
Ахмат
 Заявка 29 15 4 10 49 - 37 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 29 13 6 10 49 - 42 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 29 12 6 11 51 - 45 42
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 Заявка 29 6 12 11 36 - 47 30
13.
Крылья Советов
 Заявка 29 7 8 14 31 - 45 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
6.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Сочи.
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    • Прогнозы 44
    Урал 61.4% (27)
    X 29.5% (13)
    Сочи 9.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Сочи
    3.60
    3.82
    3.42
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Урал - Сочи онлайн

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    Прогнозы на матч Урал - Сочи

    Исход игры
    Урал
    61.4% (27)
    Ничья
    29.5% (13)
    Сочи
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    38.6% (17)
    1:1 Ничья
    27.3% (12)
    1:0 Урал
    11.4% (5)
    1:2 Сочи
    9.1% (4)
    2:0 Урал
    6.8% (3)
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