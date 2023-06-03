Пас на левый фланг "Пари", Скворцов там отрабатывает в защите. Ловкий отбор.

Очередной угловой "Нижнего". Подача Калинского, подбор хозяев, второй навес и еще один угловой удар.

Вторая попытка кряду. Калинский уже с противоположного угла подает, удар в створ, не сильный, но по цели, Митрюшкин поймал

Антон Митрюшкин быстро выбил мяч после углового, однако вышло неточно. Мяч забирает себе команда Юрана.

Пошире решил сыграть футболист "Нижнего" выдал налево, был там партнер, но пас до него не дошел.

Удар в створ ворот от Севикяна с правого края, справился Митрюшкин, мяч остается у атакующей команды.

Сулейманов скинул на дальнюю штангу после перевода Калинского с правого края атаки, мяч ушел за пределы поля.

Заброс вперёд, дальше химчане зацепились. Передача чуть назад на подошедшего Магомедова, "выстрел" в Нигматуллина.

А здесь офсайд. Руденко слишком рано полез вперед.

Калинский со штрафного направил мяч в район 11-метровой отметки, Гоцук оказался первым на мяче и пробил мимо цели!

Мамаду Майга в штрафной, ушел от подката Чёрного, дальше выдал на партнера, но защитник выбил.

Корнер "НН", летит мяч в штрафную, свеча, и за лицевую уходит сфера. Удар от ворот.

Вновь слышим мы свисток. Не дает арбитр бороться в центре поля. Фол "Химок".

18' Севикян накрутил Антича на правом краю и пробил по центру ворот. Митрюшкин зафиксировал.

17' Много брака и борьбы в начале встречи. От "Пари НН" сегодня все ждут победы, по первым минутам этого не очень видно.

16' Антич подает, мяч улетает к левому угловому флажку, там борьба за мяч и... фол химчан.

15' Фолят нижегородцы у самой правой бровки. Неплохая точка для подачи.

14' Ответный угловой. "Химки" почти такой же корнер исполняют. Аут "Пари".

13' Подача с угла поля совсем неудачная. Мяч просто через всех перелетел.

12' Рыбчинский с фланга бьет в центр, защитник блокирует. Ждем корнер.

11' Мед. бригада на поле. Оказывают помощь пострадавшему Бикелу.

10' Калинский нарушает правила в атаке. Видимо, он попал по лицу Бикелу, игроки "Химок" просят у арбитра карточку.