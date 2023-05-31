Тур: 30. Стадион: Нижний Новгород.
История личных встреч
Пари НН
Химки
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.43
Среднее время на гол
77
210
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.15
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
78
117
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|10 (3)
|0.34
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.14
|Милсон
|2
|0.07
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0.07
|Гоцук Кирилл
|2
|0.07
|Александров Виктор
|2
|0.07
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.07
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.03
|Михайлов Ярослав
|1
|0.03
|Каккоев Никита
|1
|0.03
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0.03
|Майга Мамаду
|1
|0.03
|Берковский Илья
|0
|0
|Шильцов Константин
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.17
|Долгов Александр
|4
|0.14
|Руденко Александр Александрович
|4
|0.14
|Мирзов Резиуан
|4 (1)
|0.14
|Кухарчук Илья
|2
|0.07
|Ломовицкий Александр
|1
|0.03
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.03
|Гильерме Маркос
|1
|0.03
|Главчич Неманья
|1
|0.03
|Хубулов Владимир
|1
|0.03
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.03
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
|Гбане Мори
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|6
|1
|Кротов Вячеслав
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Шарипов Альберт
|4
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|4
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Александров Виктор
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Михайлов Ярослав
|4
|0
|Каккоев Никита
|2
|1
|Калинский Николай
|3
|0
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Янсане Момо
|3
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Сергей Юран
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбане Мори
|5
|1
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Гулиев Аяз
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Руденко Александр Александрович
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Долгов Александр
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Голубович Петар
|3
|0
|Главчич Неманья
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Садыгов Илья
|3
|0
|Мелентиевич Стефан
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Гонсалес Кристиан
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Андраде Лео
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Котев Лачезар
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Химки
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
8
Пари НН
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Химки
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
21
Волевые поражения
6
11
Пари НН
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Химки
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
24
22
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
21
11
5 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
0
0%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
8
38%
3
27%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Пропущено
26
41
15 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
15%
5
12%
1-15
7
27%
6
15%
16-30
4
15%
10
24%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
6
23%
7
17%
61-75
3
12%
9
22%
76-90
Забито
11
13
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
7
64%
5
38%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
22
25
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
9%
6
24%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
10
45%
6
24%
76-90
Забито
32
24
7 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
0
0%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
15
47%
8
33%
61-75
7
22%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
48
66
20 В 1-м тайме 34
28 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
7
15%
7
11%
1-15
7
15%
11
17%
16-30
6
13%
16
24%
31-45
6
13%
8
12%
46-60
9
19%
9
14%
61-75
13
27%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0
Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1
Химки
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1
Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3
Результаты матчей
Пари НН
Химки
Точный счет
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
11 раз 38%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
78
77
312
410
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
114
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1613
821
524
524
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|73 - 20
|67
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|52 - 26
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|60 - 37
|54
|4.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|47 - 40
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 37
|49
|6.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|60 - 44
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|49 - 42
|45
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|55 - 55
|43
|9.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|51 - 45
|42
|10.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|37 - 53
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|36 - 47
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|31 - 50
|27
|15.
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 65
|18
|16.
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|21 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 17
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 28
|14
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 36
|13
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|2 10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогнозы на матч Пари НН - Химки
Исход игры
Пари НН
85.4% (35)
Ничья
14.6% (6)
Химки
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Пари НН
39% (16)
1:0 Пари НН
26.8% (11)
2:0 Пари НН
14.6% (6)
1:1 Ничья
9.8% (4)
2:2 Ничья
4.9% (2)
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