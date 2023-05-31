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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Химки
Прогнозы 41
Пари НН 85.4% (35)
X 14.6% (6)
Химки 0% (0)
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Пари НН
Ничья
Химки
4.40
7.20
7.20
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История личных встреч

Пари НН
Химки

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.43

Среднее время на гол

77
210

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.15
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

78
117

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.34
Калинский Николай 4 (4) 0.14
Милсон 2 0.07
Кротов Вячеслав 2 0.07
Рыбчинский Дмитрий 2 0.07
Гоцук Кирилл 2 0.07
Александров Виктор 2 0.07
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.07
Стоцкий Дмитрий 1 0.03
Михайлов Ярослав 1 0.03
Каккоев Никита 1 0.03
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.03
Майга Мамаду 1 0.03
Берковский Илья 0 0
Шильцов Константин 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Бутта 5 (1) 0.17
Долгов Александр 4 0.14
Руденко Александр Александрович 4 0.14
Мирзов Резиуан 4 (1) 0.14
Кухарчук Илья 2 0.07
Ломовицкий Александр 1 0.03
Глушаков Денис 1 (1) 0.03
Гильерме Маркос 1 0.03
Главчич Неманья 1 0.03
Хубулов Владимир 1 0.03
Садыгов Илья 1 (1) 0.03
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Гбане Мори 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Шарипов Альберт 4 0
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Михайлов Ярослав 4 0
Каккоев Никита 2 1
Калинский Николай 3 0
Стоцкий Дмитрий 3 0
Янсане Момо 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Нигматуллин Артур 1 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Сергей Юран 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбане Мори 5 1
Мирзов Резиуан 4 0
Гулиев Аяз 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Руденко Александр Александрович 4 0
Волков Захар 4 0
Долгов Александр 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Голубович Петар 3 0
Главчич Неманья 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Садыгов Илья 3 0
Мелентиевич Стефан 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Гонсалес Кристиан 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Андраде Лео 2 0
Чёрный Артур 2 0
Скворцов Лев 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Антич Никола 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Котев Лачезар 1 0
Каргинов Георгий 1 0

Результаты матчей

Пари НН
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Химки
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
8
Пари НН
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Химки
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
21

Волевые поражения

6
11
Пари НН
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Химки
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

24
22

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

21
11
5 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
0
0%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
8
38%
3
27%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Пропущено

26
41
15 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
15%
5
12%
1-15
7
27%
6
15%
16-30
4
15%
10
24%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
6
23%
7
17%
61-75
3
12%
9
22%
76-90

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
7
64%
5
38%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

22
25
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
9%
6
24%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
10
45%
6
24%
76-90

Забито

32
24
7 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
0
0%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
15
47%
8
33%
61-75
7
22%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

48
66
20 В 1-м тайме 34
28 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
7
15%
7
11%
1-15
7
15%
11
17%
16-30
6
13%
16
24%
31-45
6
13%
8
12%
46-60
9
19%
9
14%
61-75
13
27%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0
Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1
Химки
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1
Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3

Результаты матчей

Пари НН
Химки

Точный счет

0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
11 раз 38%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
8
7
7
1.5
3
12
4
10
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
1
14
1.5
2
12
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
16
13
8
21
1.5
5
24
5
24
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 29 15 8 6 47 - 40 53
5.
Ахмат
 Заявка 29 15 4 10 49 - 37 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 Заявка 29 13 6 10 49 - 42 45
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 Заявка 29 12 6 11 51 - 45 42
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 Заявка 29 6 12 11 36 - 47 30
13.
Крылья Советов
 Заявка 29 7 8 14 31 - 45 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
6.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Пари НН 85.4% (35)
    X 14.6% (6)
    Химки 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Химки
    4.40
    7.20
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пари НН - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч Пари НН - Химки

    Исход игры
    Пари НН
    85.4% (35)
    Ничья
    14.6% (6)
    Химки
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    39% (16)
    1:0 Пари НН
    26.8% (11)
    2:0 Пари НН
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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