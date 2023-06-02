Тур: 38. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Атлетик Б
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.5%
14.8%
3.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 1 победа
34 матча
73.5%
14.7%
11.8%
25 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.1%
41.2%
14.7%
15 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
64.7%
32.4%
2.9%
22 победы 11 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
3
1.61
Среднее время на гол
30
55
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.56
0.88
Среднее время на гол
162
102
Всего голов
58
43
Голов в среднем за матч
1.71
1.26
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
52
71
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|18 (6)
|0.49
|Винисиус Жуниор
|10
|0.27
|Родриго
|9 (1)
|0.24
|Асенсио Марко
|9
|0.24
|Вальверде Федерико
|7
|0.19
|Милитао Эдер
|5
|0.14
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.11
|Васкес Лукас
|4
|0.11
|Кроос Тони
|2
|0.05
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Себальос Дани
|0
|0
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|10 (1)
|0.27
|Сансет Ойян
|9 (2)
|0.24
|Уильямс Нико
|6
|0.16
|Гурусета Горка
|6
|0.16
|Беренгер Алекс
|4
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.08
|Гарсия Рауль
|2
|0.05
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|10
|1
|Карвахаль Даниэль
|6
|1
|Модрич Лука
|7
|0
|Начо Фернандес
|7
|0
|Себальос Дани
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Родриго
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Васкес Лукас
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|7
|1
|Йерай Альварес
|7
|1
|Вивиан Даниэль
|7
|1
|Де Маркос Оскар
|7
|0
|Сансет Ойян
|5
|1
|Гарсия Дани
|6
|0
|Эррера Андер
|4
|1
|Весга Микель
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Паредес Айтор
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Атлетик Б
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
4
8
Реал Мадрид
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Атлетик Б
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
25
20
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
20 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Атлетик Б
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
24
15
Волевые поражения
29
28
Голы по времени матча
Забито
42
24
21 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
5
12%
3
13%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
12
29%
3
13%
31-45
5
12%
3
13%
46-60
6
14%
5
21%
61-75
10
24%
5
21%
76-90
Пропущено
16
27
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
6%
3
11%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
2
13%
7
26%
61-75
6
38%
5
19%
76-90
Забито
31
24
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 28
5
16%
4
17%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
5
16%
7
29%
29%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
6
19%
3
13%
61-75
10
32%
3
13%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
25%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
5
38%
76-90
Забито
73
48
34 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 22
23 Забивали первыми 12
5 Не забивали 16
10
14%
7
15%
1-15
7
10%
9
19%
16-30
17
23%
10
21%
31-45
7
10%
6
13%
46-60
12
16%
8
17%
61-75
20
27%
8
17%
76-90
Пропущено
36
40
17 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 26
6
17%
6
15%
1-15
4
11%
8
20%
16-30
7
19%
3
8%
31-45
5
14%
6
15%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
9
25%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0
Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1
Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Атлетик Б
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
10 раз 53%
2
3 раза 16%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:2
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 41%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%
0
16 раз 43%
1
7 раз 19%
2
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
910
135
712
711
415
414
217
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
126
127
711
316
315
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
325
Больше Меньше
2116
2512
1423
1027
730
532
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (14)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
Исход игры
Реал Мадрид
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (24)
Меньше
36.84% (14)
Обе команды забьют
Да
60.53% (23)
Нет
39.47% (15)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
45% (18)
2:0 Реал Мадрид
22.5% (9)
1:0 Реал Мадрид
12.5% (5)
3:1 Реал Мадрид
10% (4)
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