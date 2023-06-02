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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Реал Мадрид
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 40
Реал Мадрид 97.5% (39)
X 2.5% (1)
Атлетик Б 0% (0)
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Реал Мадрид
Ничья
Атлетик Б
2.03
4.06
3.95
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История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетик Б

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.5%
14.8%
3.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

34 матча

73.5%
14.7%
11.8%
25 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.1%
41.2%
14.7%
15 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

64.7%
32.4%
2.9%
22 победы 11 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:2
КК
1:0
С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

48
29

Голов в среднем за матч

3
1.61

Среднее время на гол

30
55

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.56
0.88

Среднее время на гол

162
102

Всего голов

58
43

Голов в среднем за матч

1.71
1.26

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
71

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 18 (6) 0.49
Винисиус Жуниор 10 0.27
Родриго 9 (1) 0.24
Асенсио Марко 9 0.24
Вальверде Федерико 7 0.19
Милитао Эдер 5 0.14
Модрич Лука 4 (1) 0.11
Васкес Лукас 4 0.11
Кроос Тони 2 0.05
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Себальос Дани 0 0
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 10 (1) 0.27
Сансет Ойян 9 (2) 0.24
Уильямс Нико 6 0.16
Гурусета Горка 6 0.16
Беренгер Алекс 4 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.08
Гарсия Рауль 2 0.05
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 1
Карвахаль Даниэль 6 1
Модрич Лука 7 0
Начо Фернандес 7 0
Себальос Дани 7 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Милитао Эдер 4 0
Родриго 4 0
Алаба Давид 3 0
Кроос Тони 1 1
Васкес Лукас 2 0
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Вивиан Даниэль 7 1
Де Маркос Оскар 7 0
Сансет Ойян 5 1
Гарсия Дани 6 0
Эррера Андер 4 1
Весга Микель 5 0
Саррага Ойер 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Паредес Айтор 3 0
Уильямс Нико 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Атлетик Б
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

4
8
Реал Мадрид
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Атлетик Б
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

25
20
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
20 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Атлетик Б
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

24
15

Волевые поражения

29
28

Голы по времени матча

Забито

42
24
21 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
5
12%
3
13%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
12
29%
3
13%
31-45
5
12%
3
13%
46-60
6
14%
5
21%
61-75
10
24%
5
21%
76-90

Пропущено

16
27
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
6%
3
11%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
2
13%
7
26%
61-75
6
38%
5
19%
76-90

Забито

31
24
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 28
5
16%
4
17%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
5
16%
7
29%
29%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
6
19%
3
13%
61-75
10
32%
3
13%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
25%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
5
38%
76-90

Забито

73
48
34 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 22
23 Забивали первыми 12
5 Не забивали 16
10
14%
7
15%
1-15
7
10%
9
19%
16-30
17
23%
10
21%
31-45
7
10%
6
13%
46-60
12
16%
8
17%
61-75
20
27%
8
17%
76-90

Пропущено

36
40
17 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 26
6
17%
6
15%
1-15
4
11%
8
20%
16-30
7
19%
3
8%
31-45
5
14%
6
15%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
9
25%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0
Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1
Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Атлетик Б

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
10 раз 53%
2
3 раза 16%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:2
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 41%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%
0
16 раз 43%
1
7 раз 19%
2
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
9
10
13
5
1.5
7
12
7
11
2.5
4
15
4
14
3.5
2
17
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
6
12
7
1.5
7
11
3
16
2.5
3
15
1
18
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
21
16
25
12
1.5
14
23
10
27
2.5
7
30
5
32
3.5
4
33
1
36
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.

    Главный судья: Де Мера Исидро Диас

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    • Прогнозы 40
    Реал Мадрид 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Атлетик Б 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Атлетик Б
    2.03
    4.06
    3.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    45% (18)
    2:0 Реал Мадрид
    22.5% (9)
    1:0 Реал Мадрид
    12.5% (5)
    3:1 Реал Мадрид
    10% (4)
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    Реал Мадрид
    Атлетик Б
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