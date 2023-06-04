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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Вальядолид
0:0
Перерыв
Хетафе
0'
45' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
45' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
45' Желтая карточка
Митрович Стефан

Ход матча

17'
Торрес Давид
Санчес Хавьер
 
45'
 
Иглесиас Хуан
45'
Эль-Ямик Джавад
 
45'
 
Митрович Стефан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 290 Количество передач 80
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 118
Вальядолид 60.2% (71)
X 29.7% (35)
Хетафе 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Хетафе
2.25
4.00
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
15
Эль-Ямик
Джавад
5
Санчес
Хавьер
12
Олаза
Лукас
4
Перес
Кике
17
Роке
Меса
6
Агуадо
Альваро
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
22
Мачис
Дарвин
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
21
Иглесиас
Хуан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
7
Мата
Хайме
11
Аленья
Карлес
14
Латаса
Хуан
Вальядолид
4-3-3
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Вальядолид
Хетафе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.4%
65.2%
17.4%
4 победы 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
2:1
ТМС
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
ПД
0:0
ПД
0:3

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.58

Среднее время на гол

82
154

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.04
0.7

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

86
129

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 8 (2) 0.21
Леон Серхио 6 (1) 0.16
Мончу Рамон 3 0.08
Роке Меса 2 0.05
Амалла Селим 2 0.05
Плата Гонсало 1 0.03
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.37
Майораль Борха 8 0.21
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Аленья Карлес 2 0.05
Альварес Гастон 2 0.05
Дамиан Суарес 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Альдерете Омар 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Латаса Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Милья Луис 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 10 1
Санчес Хавьер 11 0
Мончу Рамон 10 0
Онгла Мартин 6 2
Перес Кике 9 0
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Кенеди Роберт 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Фреснеда Иван 3 0
Роза Лукас 3 0
Эль-Ямик Джавад 1 1
Луис Перез 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Торрес Давид 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Плата Гонсало 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 11 1
Дьене Даконам 10 1
Дуарте Домингуш 10 1
Альдерете Омар 9 0
Альварес Гастон 7 1
Порту Кристиан 6 1
Дамиан Суарес 7 0
Милья Луис 5 1
Унал Энес 6 0
Иглесиас Хуан 6 0
Арамбарри Мауро 4 1
Мата Хайме 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Максимович Неманья 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Сория Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сеоане Хайме 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Хетафе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

7
10
Вальядолид
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Хетафе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

33
12

Волевые поражения

8
18
Вальядолид
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
51% (19)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Хетафе
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)

Сухие победы

13
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

38
12

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
26 Не забивали 26
0
0%
1
7%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
7
33%
3
21%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Пропущено

25
24
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
2
8%
7
29%
29%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
12
48%
4
17%
76-90

Забито

12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
28 Не забивали 24
3
25%
5
23%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
2
17%
6
27%
76-90

Пропущено

38
19
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
2
5%
6
32%
1-15
11
29%
1
5%
16-30
6
16%
2
11%
31-45
3
8%
5
26%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
11
29%
2
11%
76-90

Забито

33
36
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
17 Не забивали 13
3
9%
6
17%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
24%
4
11%
61-75
7
21%
11
31%
76-90

Пропущено

63
43
25 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 24
3
5%
8
19%
1-15
14
22%
3
7%
16-30
8
13%
9
21%
31-45
8
13%
9
21%
46-60
7
11%
8
19%
61-75
23
37%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Вальядолид 0:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Кадис - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Севилья 0:3
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1

Результаты матчей

Вальядолид
Хетафе

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
3:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
6
6
12
1.5
7
12
3
15
2.5
1
18
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
11
7
2
17
1.5
2
16
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
17
0.5
Больше Меньше
24
13
8
29
1.5
9
28
4
33
2.5
1
36
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 38 28 4 6 69 - 19 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 1:0 Заявка 38 18 8 12 46 - 40 62
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Кадис
 1:0 Заявка 38 11 11 16 30 - 52 44
14.
Сельта
 1:0 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
16.
Альмерия
 1:1 Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
17.
Валенсия
 0:1 Заявка 38 11 8 19 41 - 45 41
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 38 8 13 17 50 - 67 37
20.
Эльче
 0:1 Заявка 38 5 9 24 29 - 67 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Бетис
 1:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
8.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
9.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
10.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
16.
Сельта
 1:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 20 27
17.
Кадис
 1:0 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
20.
Эльче
 0:1 Заявка 19 3 5 11 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 13 1 5 32 - 15 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 1:0 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Кадис
 1:0 Заявка 19 4 5 10 11 - 29 17
13.
Сельта
 1:0 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
14.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 3 3 13 14 - 26 12
19.
Эльче
 0:1 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 1 5 13 18 - 41 8
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Команда Вальядолид играла лучше в этом тайме.
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Контроль мяча: Вальядолид: 75%, Хетафе: 25%.
  • 51'
    Роке Меса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    51'
    Митрович Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    51'
    Эль-Ямик Джавад получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 29.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 118
    Вальядолид 60.2% (71)
    X 29.7% (35)
    Хетафе 10.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Хетафе
    2.25
    4.00
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Вальядолид
    60.2% (71)
    Ничья
    29.7% (35)
    Хетафе
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.65% (41)
    Меньше
    64.35% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (70)
    Нет
    39.13% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Вальядолид
    29.7% (35)
    2:1 Вальядолид
    24.6% (29)
    1:1 Ничья
    24.6% (29)
    1:2 Хетафе
    6.8% (8)
    2:0 Вальядолид
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Хетафе
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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