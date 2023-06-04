Тур: 38. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Мунуэра Хосе
0:0
Перерыв
0'
45' Желтая карточкаИглесиас Хуан
45' Желтая карточкаЭль-Ямик Джавад
45' Желтая карточкаМитрович Стефан
Ход матча
45'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
290 Количество передач 80
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
25
Ларин
Кайл
22
Мачис
Дарвин
13
Сория
Давид
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
-
22 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
-
39 Роза ЛукасПолузащитник
-
40 Марото МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вальядолид
Хетафе
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.4%
65.2%
17.4%
4 победы 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.09
0.58
Среднее время на гол
82
154
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.04
0.7
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
86
129
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|8 (2)
|0.21
|Леон Серхио
|6 (1)
|0.16
|Мончу Рамон
|3
|0.08
|Роке Меса
|2
|0.05
|Амалла Селим
|2
|0.05
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|14 (5)
|0.37
|Майораль Борха
|8
|0.21
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.08
|Аленья Карлес
|2
|0.05
|Альварес Гастон
|2
|0.05
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Альдерете Омар
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Латаса Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|10
|1
|Санчес Хавьер
|11
|0
|Мончу Рамон
|10
|0
|Онгла Мартин
|6
|2
|Перес Кике
|9
|0
|Масип Хорди
|4
|0
|Ларин Кайл
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Кенеди Роберт
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Фреснеда Иван
|3
|0
|Роза Лукас
|3
|0
|Эль-Ямик Джавад
|1
|1
|Луис Перез
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Торрес Давид
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|11
|1
|Дьене Даконам
|10
|1
|Дуарте Домингуш
|10
|1
|Альдерете Омар
|9
|0
|Альварес Гастон
|7
|1
|Порту Кристиан
|6
|1
|Дамиан Суарес
|7
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Унал Энес
|6
|0
|Иглесиас Хуан
|6
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|1
|Мата Хайме
|5
|0
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Митрович Стефан
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Максимович Неманья
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сеоане Хайме
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Хетафе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
7
10
Вальядолид
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Хетафе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
33
12
Волевые поражения
8
18
Вальядолид
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
51% (19)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Хетафе
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Сухие победы
13
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
38
12
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
26 Не забивали 26
0
0%
1
7%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
7
33%
3
21%
61-75
5
24%
5
36%
76-90
Пропущено
25
24
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
2
8%
7
29%
29%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
12
48%
4
17%
76-90
Забито
12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
28 Не забивали 24
3
25%
5
23%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
2
17%
6
27%
76-90
Пропущено
38
19
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
2
5%
6
32%
1-15
11
29%
1
5%
16-30
6
16%
2
11%
31-45
3
8%
5
26%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
11
29%
2
11%
76-90
Забито
33
36
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
17 Не забивали 13
3
9%
6
17%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
24%
4
11%
61-75
7
21%
11
31%
76-90
Пропущено
63
43
25 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 24
3
5%
8
19%
1-15
14
22%
3
7%
16-30
8
13%
9
21%
31-45
8
13%
9
21%
46-60
7
11%
8
19%
61-75
23
37%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Вальядолид 0:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Кадис - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Севилья 0:3
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1
Результаты матчей
Вальядолид
Хетафе
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
3:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
136
612
712
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
117
217
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2017
Больше Меньше
2413
829
928
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|38
|28
|4
|6
|69 - 19
|88
|2.
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|75 - 36
|78
|3.
|Заявка
|38
|23
|8
|7
|70 - 33
|77
|4.
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|51 - 35
|71
|5.
|Заявка
|38
|19
|7
|12
|59 - 40
|64
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|8
|12
|46 - 40
|62
|7.
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|37 - 42
|53
|8.
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|47 - 43
|51
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|37 - 43
|50
|10.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|58 - 55
|49
|11.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|45 - 53
|49
|12.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|47 - 54
|49
|13.
|1:0 Заявка
|38
|11
|11
|16
|30 - 52
|44
|14.
|1:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|34 - 45
|42
|16.
|1:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|17.
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 45
|41
|18.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|33 - 63
|40
|19.
|1:1 Заявка
|38
|8
|13
|17
|50 - 67
|37
|20.
|0:1 Заявка
|38
|5
|9
|24
|29 - 67
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 16
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 18
|39
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 16
|38
|6.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|22 - 12
|35
|7.
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|8.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|24 - 21
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|10.
|1:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|11.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|12.
|0:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|15.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|16.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|17.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|18.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|19.
|1:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|13
|1
|5
|32 - 15
|40
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 18
|35
|3.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|1:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|11 - 29
|17
|13.
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 29
|16
|15.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 25
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 26
|12
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|1:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|18 - 41
|8
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|19 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (16)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|14
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Хетафе
Исход игры
Вальядолид
60.2% (71)
Ничья
29.7% (35)
Хетафе
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.65% (41)
Меньше
64.35% (74)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
29.7% (35)
2:1 Вальядолид
24.6% (29)
1:1 Ничья
24.6% (29)
1:2 Хетафе
6.8% (8)
2:0 Вальядолид
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Хетафе
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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