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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Зрители: 25517 Главный судья: Мунуэра Хосе
Вальядолид
0:0
Конец матча
Хетафе
0'
45' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
45' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
45' Желтая карточка
Альварес Гастон
59' Желтая карточка
Хосе Бордалас
90' Желтая карточка
Латаса Хуан
90'+8

Ход матча

17'
Торрес Давид
Санчес Хавьер
 
45'
 
Иглесиас Хуан
45'
Эль-Ямик Джавад
 
45'
 
Альварес Гастон
59'
 
Хосе Бордалас
62'
Луис Перез
Перес Кике
 
62'
Роза Лукас
Леон Серхио
 
66'
 
Милья Луис
Арамбарри Мауро
71'
Кенеди Роберт
Мачис Дарвин
 
71'
Эскудеро Серхио
Олаза Лукас
 
78'
 
Дуарте Домингуш
Альдерете Омар
78'
 
Альгобия Анхель
Аленья Карлес
90'
 
Латаса Хуан
90'
 
Анхилери Фабрисио
Мата Хайме

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 583 Количество передач 156
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Вальядолид 60.2% (71)
X 29.7% (35)
Хетафе 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
15
Эль-Ямик
Джавад
5
Санчес
Хавьер
12
Олаза
Лукас
4
Перес
Кике
17
Роке
Меса
6
Агуадо
Альваро
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
22
Мачис
Дарвин
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
21
Иглесиас
Хуан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
7
Мата
Хайме
11
Аленья
Карлес
14
Латаса
Хуан
Вальядолид
4-3-3
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Вальядолид
Хетафе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.4%
65.2%
17.4%
4 победы 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
2:1
ТМС
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
ПД
0:0
ПД
0:3

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.58

Среднее время на гол

82
154

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.04
0.7

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

86
129

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 8 (2) 0.21
Леон Серхио 6 (1) 0.16
Мончу Рамон 3 0.08
Роке Меса 2 0.05
Амалла Селим 2 0.05
Плата Гонсало 1 0.03
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.37
Майораль Борха 8 0.21
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Аленья Карлес 2 0.05
Альварес Гастон 2 0.05
Дамиан Суарес 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Альдерете Омар 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Латаса Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Милья Луис 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 10 1
Санчес Хавьер 11 0
Мончу Рамон 10 0
Онгла Мартин 6 2
Перес Кике 9 0
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эль-Ямик Джавад 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Кенеди Роберт 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Фреснеда Иван 3 0
Роза Лукас 3 0
Луис Перез 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Торрес Давид 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Плата Гонсало 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 11 1
Дьене Даконам 10 1
Дуарте Домингуш 10 1
Альварес Гастон 8 1
Альдерете Омар 9 0
Порту Кристиан 6 1
Дамиан Суарес 7 0
Иглесиас Хуан 7 0
Милья Луис 5 1
Унал Энес 6 0
Арамбарри Мауро 4 1
Мата Хайме 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Максимович Неманья 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Сория Давид 2 0
Латаса Хуан 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Хосе Бордалас 2 0
Сеоане Хайме 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Хетафе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

7
10
Вальядолид
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Хетафе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

33
12

Волевые поражения

8
18
Вальядолид
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
34% (13)
53% (20)
13% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
34% (13)
26% (10)
Хетафе
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (7)
53% (20)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
45% (17)
32% (12)

Сухие победы

13
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

38
12

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
27 Не забивали 27
0
0%
1
7%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
7
33%
3
21%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Пропущено

25
24
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
2
8%
7
29%
29%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
12
48%
4
17%
76-90

Забито

12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
29 Не забивали 25
3
25%
5
23%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
2
17%
6
27%
76-90

Пропущено

38
19
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
2
5%
6
32%
1-15
11
29%
1
5%
16-30
6
16%
2
11%
31-45
3
8%
5
26%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
11
29%
2
11%
76-90

Забито

33
36
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
18 Не забивали 14
3
9%
6
17%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
24%
4
11%
61-75
7
21%
11
31%
76-90

Пропущено

63
43
25 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 24
3
5%
8
19%
1-15
14
22%
3
7%
16-30
8
13%
9
21%
31-45
8
13%
9
21%
46-60
7
11%
8
19%
61-75
23
37%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Вальядолид 0:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Кадис - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Севилья 0:3
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1

Результаты матчей

Вальядолид
Хетафе

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
2 раза 11%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 47%
1
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
14 раз 37%
2
8 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
6
6
13
1.5
7
12
3
16
2.5
1
18
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
11
8
2
17
1.5
2
17
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
18
0.5
Больше Меньше
24
14
8
30
1.5
9
29
4
34
2.5
1
37
1
37
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 38 28 4 6 70 - 20 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 Заявка 38 17 9 12 46 - 41 60
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Сельта
 Заявка 38 11 10 17 43 - 53 43
14.
Хетафе
 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
15.
Кадис
 Заявка 38 10 12 16 30 - 53 42
16.
Валенсия
 Заявка 38 11 9 18 42 - 45 42
17.
Альмерия
 Заявка 38 11 8 19 49 - 65 41
18.
Вальядолид
 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 Заявка 38 8 13 17 52 - 69 37
20.
Эльче
 Заявка 38 5 10 23 30 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
8.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
9.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
10.
Бетис
 Заявка 19 9 5 5 26 - 18 32
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Сельта
 Заявка 19 7 6 6 26 - 21 27
15.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
16.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
17.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 Заявка 19 4 7 8 27 - 35 19
20.
Эльче
 Заявка 19 3 6 10 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 13 1 5 33 - 16 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
14.
Хетафе
 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
15.
Кадис
 Заявка 19 3 6 10 11 - 30 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Валенсия
 Заявка 19 3 4 12 15 - 26 13
18.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 5 13 20 - 43 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
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Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
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    Прогнозы 118
    Вальядолид 60.2% (71)
    X 29.7% (35)
    Хетафе 10.2% (12)
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