Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хетафе

90' Плата Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

90' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Хетафе

88' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Хетафе

86' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

84' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Игрок из команды Вальядолид делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Латаса Хуан наказан за толчок David Torres

80' Удар от ворот произведет Хетафе

79' Матч возобновлен

78' Тактическая замена. Аленья Карлес уходит с поля и его заменяет Анхель Альгобиа

78' Альдерете Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Леон Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Кенеди Роберт из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Хетафе

70' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Аленья Карлес наказан за толчок David Torres

67' Удар от ворот произведет Хетафе

67' Агуадо Альваро не смог попасть в створ ударом издали

66' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Хетафе

65' Мачис Дарвин не смог попасть в створ ударом издали

63' Удар от ворот произведет Хетафе

62' Тактическая замена. Перес Кике уходит с поля и его заменяет Lucas Rosa

62' Мачис Дарвин из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Олаза Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Рефери не любит споров - именно за это Pepe Bordalas сейчас получил желтую

58' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Матч возобновлен

56' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Хетафе

55' Агуадо Альваро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Плата Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Мата Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сегодняшная посещаемость составляет 25517 болельщиков

46' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника