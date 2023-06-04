Тур: 38. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Ортис Мигель
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
11
Барха
Энрике
22
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Морено ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
33 Бенито ИкерНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Жирона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.89
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
162
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|8 (2)
|0.22
|Будимир Анте
|6
|0.16
|Эззалзули Абде
|4
|0.11
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.08
|Гомес Мойсес
|3
|0.08
|Гарсия Рубен
|2
|0.05
|Гарсия Давид III
|2
|0.05
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.05
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Эрнандес Аридане
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (1)
|0.35
|Стуани Кристиан
|9 (5)
|0.24
|Рикельме Родриго
|4
|0.11
|Цыганков Виктор
|3
|0.08
|Мартинес Арнау
|3
|0.08
|Мартин Иван
|3
|0.08
|Давид Лопес
|3
|0.08
|Гутьеррес Мигель
|2
|0.05
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|Ромеу Ориоль
|2
|0.05
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.05
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Хуанпе Хуан
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|7
|0
|Эззалзули Абде
|3
|2
|Орос Аймар
|6
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Будимир Анте
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Монкайола Хон
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Пенья Рубен
|2
|1
|Эррера Серхио
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|1
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|11
|0
|Мартинес Арнау
|11
|0
|Ромеу Ориоль
|9
|1
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|5
|0
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Эррера Янгель
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Жирона
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
3
15
Осасуна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
10
29
Осасуна
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Жирона
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
19
17
Волевые поражения
13
44
Голы по времени матча
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
6
26%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
6
26%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
26%
5
25%
76-90
Пропущено
19
29
6 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
11%
7
24%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
1
5%
8
28%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
8
42%
4
14%
76-90
Забито
13
34
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
2
15%
2
6%
1-15
4
31%
5
15%
16-30
3
23%
9
26%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
2
15%
7
21%
61-75
1
8%
7
21%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
0
0%
4
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
4
15%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
6
29%
7
26%
61-75
4
19%
8
30%
30%
76-90
Забито
36
54
18 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 14
14 Не забивали 8
8
22%
4
7%
1-15
5
14%
7
13%
16-30
5
14%
13
24%
31-45
7
19%
9
17%
46-60
4
11%
9
17%
61-75
7
19%
12
22%
76-90
Пропущено
40
56
15 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 33
2
5%
11
20%
1-15
5
13%
6
11%
16-30
8
20%
12
21%
31-45
4
10%
6
11%
46-60
9
23%
9
16%
61-75
12
30%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0
Результаты матчей
Осасуна
Жирона
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
2
14 раз 38%
1
10 раз 27%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
163
810
118
216
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
135
217
810
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2215
Больше Меньше
298
1027
1918
334
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (14)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Жирона
Исход игры
Осасуна
72.9% (86)
Ничья
22.9% (27)
Жирона
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
35.6% (42)
1:0 Осасуна
29.7% (35)
1:1 Ничья
19.5% (23)
2:0 Осасуна
5.9% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Жирона
1.7% (2)
1:2 Жирона
1.7% (2)
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