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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Осасуна
0:0
Первый тайм: 2'
Жирона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Осасуна 72.9% (86)
X 22.9% (27)
Жирона 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Жирона
3.85
3.90
3.94
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
22
Орос
Аймар
12
Эззалзули
Абде
17
Будимир
Анте
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
2
Бернардо
Эспиноса
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
18
Ромеу
Ориоль
21
Эррера
Янгель
8
Цыганков
Виктор
9
Кастельянос
Валентин
17
Рикельме
Родриго
Осасуна
4-2-3-1
Жирона
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Жирона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
162

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 8 (2) 0.22
Будимир Анте 6 0.16
Эззалзули Абде 4 0.11
Орос Аймар 3 (1) 0.08
Гомес Мойсес 3 0.08
Гарсия Рубен 2 0.05
Гарсия Давид III 2 0.05
Кике Гарсия 2 (1) 0.05
Барха Энрике 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Эрнандес Аридане 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.35
Стуани Кристиан 9 (5) 0.24
Рикельме Родриго 4 0.11
Цыганков Виктор 3 0.08
Мартинес Арнау 3 0.08
Мартин Иван 3 0.08
Давид Лопес 3 0.08
Гутьеррес Мигель 2 0.05
Эррера Янгель 2 0.05
Ромеу Ориоль 2 0.05
Сайс Самуэль 2 (2) 0.05
Гарсия Алеш 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Гарсия Давид III 8 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 7 0
Эззалзули Абде 3 2
Орос Аймар 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Будимир Анте 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Монкайола Хон 5 0
Видаль Начо 4 0
Пенья Рубен 2 1
Эррера Серхио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Гарсия Рубен 2 0
Эррандо Хорхе 0 1
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 1
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Эррера Янгель 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Осасуна
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Жирона
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

3
15
Осасуна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

10
29
Осасуна
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Жирона
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

13
44

Голы по времени матча

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
6
26%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
6
26%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
26%
5
25%
76-90

Пропущено

19
29
6 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
11%
7
24%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
1
5%
8
28%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
8
42%
4
14%
76-90

Забито

13
34
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
2
15%
2
6%
1-15
4
31%
5
15%
16-30
3
23%
9
26%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
2
15%
7
21%
61-75
1
8%
7
21%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
0
0%
4
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
4
15%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
6
29%
7
26%
61-75
4
19%
8
30%
30%
76-90

Забито

36
54
18 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 14
14 Не забивали 8
8
22%
4
7%
1-15
5
14%
7
13%
16-30
5
14%
13
24%
31-45
7
19%
9
17%
46-60
4
11%
9
17%
61-75
7
19%
12
22%
76-90

Пропущено

40
56
15 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 33
2
5%
11
20%
1-15
5
13%
6
11%
16-30
8
20%
12
21%
31-45
4
10%
6
11%
46-60
9
23%
9
16%
61-75
12
30%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0

Результаты матчей

Осасуна
Жирона

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
2
14 раз 38%
1
10 раз 27%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
3
8
10
1.5
11
8
2
16
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
13
5
2
17
1.5
8
10
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
29
8
10
27
1.5
19
18
3
34
2.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Давид III получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Гарсия Давид III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 2'
    Жирона контролирует мяч.
  • 1'
    Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Жирона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Осасуна 72.9% (86)
X 22.9% (27)
Жирона 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Жирона
3.85
3.90
3.94
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Жирона

Исход игры
Осасуна
72.9% (86)
Ничья
22.9% (27)
Жирона
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
35.6% (42)
1:0 Осасуна
29.7% (35)
1:1 Ничья
19.5% (23)
2:0 Осасуна
5.9% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Жирона
1.7% (2)
1:2 Жирона
1.7% (2)
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